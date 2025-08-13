Autoritățile din regiunea Donețk au cerut evacuarea forțată a familiilor cu copii din 14 localități, pe fondul intensificării atacurilor rusești

17:30

Doi avocați din România, Irina Șerban și Ion Dragne, îl vor reprezenta pe primarul de Chișinău, Ion Ceban, în fața instanțelor de peste Prut, după ce i-a fost impusă interdicția de a intra în țara vecină. „Nu cunoaștem care sunt motivele, expunerile publice ale reprezentanților administrației guvernamentale nu sunt lămuritoare. Oricum, la prima vedere, măsura ni se pare un exces de putere și anume depășirea competențelor de apreciere. Este o situație fără precedent, de o lună și jumătate nu se cunoaște măcar autoritatea care a emis această decizie, temeiurile legale, motivația concretă. Astfel, am depus și o cerere de suspendare a actului administrativ”, au declarat apărătorii, într-o conferință de presă.