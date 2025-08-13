(live) CSP, în ședință închisă: Ce subiect este examinat de Consiliu

10:00

Antreprenorul și creatorul de conținut Grigore Manoli este noul protagonist al emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. După ce a locuit în Franța și aproape un deceniu în Statele Unite, dorul de casă l-a adus înapoi în Moldova. Aici deține mai multe afaceri, este activ pe rețelele sociale și are planuri ambițioase de viitor. În această ediție, el a dezvăluit ce produs pregătește să lanseze pe piață și a vorbit și despre politică - dacă va merge la vot și dacă ia în calcul o candidatură la parlamentare.