„Caruselul de la Costești s-a răsturnat din cauza a 2 adolescenți, care și-au schimbat locurile”: Agentul economic vine cu explicații și spune ca avea expertiză tehnică

Fadei Nagacevschi, vicepreședintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), a decis să părăsească formațiunea politică, exprimându-și dezacordul față de modul în care a fost întocmită lista electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut de liderul partidului, Ion Chicu, care a explicat că nemulțumirea lui Nagacevschi a fost legată de criteriul de repartizare a candidaților, în special de plasarea pe poziții fruntașe a unor colegi din raioanele mai puțin dezvoltate, cum ar fi Glodeni, Rîșcani sau Fălești.