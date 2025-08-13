A murit Vladimir Socor, analist politic specializat în istoria și relațiile dintre țările ex-sovietice
UNIMEDIA, 13 august 2025 16:50
Analistul politic Vladimir Socor a murit, la vârsta de 80 de ani, potrivit unui anunț pe rețelele sociale al președintelui Consiliului Fundației Saratoga, Glen Howard.
• • •
Marian Lupu: PAS va învesti „Curtea sa” duminică, atunci când se plătește dublu deputaților. Se vor asigura cu judecători care să le valideze alegerile fraudate # UNIMEDIA
Președintele Mișcării Respect Moldova, Marian Lupu, critică decizia majorității PAS de a convoca o sesiune specială a Parlamentului pentru depunerea jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale. „Când este vorba despre ceea ce este „a lor”, se găsește timp chiar și duminica. Se găsesc și resurse. Din buzunarele cetățenilor, firește. Banii nu sunt însă o problemă pentru ei, mai ales când curg creditele, nu granturile, care vor trebui rambursate și de generațiile viitoare”, a scris politicianul.
O spălătorie de haine, de pe strada Constantin Vârnav din capitală, a luat foc. Potrivit imaginilor video, pompierii au ajuns la fața locului și luptă cu flăcările.
Crin Antonescu îl ironizează pe Nicușor Dan după vizita acestuia în R. Moldova: „Turistul din Basarabia și suita de propagandiști” # UNIMEDIA
Crin Antonescu a lansat miercuri, 13 august, un nou atac la adresa președintelui României, în contextul unei întâlniri virtuale anunțate de Politico, la care vor participa lideri din Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia și Finlanda, precum și președinții Comisiei Europene și Consiliului Europei, alături de Volodimir Zelenski și premierul olandez Mark Rutte, scrie adevarul.ro.
(video) Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc ar putea dura doar câteva zile, susțin conducerea Ministerului Justiției și avocatul Lucian Rogac # UNIMEDIA
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, declară că procedura de exrădare a lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, după ce autoritățile elene au acceptat cerereta, nu ar trebui să dureze mult odată cu confirmarea din partea Greciei. Totodată, avocatul acestuia, Lucian Rogac, spune că ex-liderul PDM a absentat de la ședința de judecată pentru a nu se tergiversa examinarea cauzei. „Instanța este obligată să asigure un translator și din câte bine cunoaștem suntem în luna august, luna concediilor și ședința putea fi amânată anume din acest motiv”, a declarat acesta pentru echipa mixtă TV8/1TV.
(promo) De pe podiumul din China, direct la „Tinerii care împing Moldova înainte”. Artiom Livadari, declarații în premieră, după Jocurile Mondiale: Încă nu cred că am adus aurul # UNIMEDIA
Campionul la Muay Thai, Artiom Livadari, va fi următorul invitat al proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. În ediția de mâine veți afla în exclusivitate cum a fost competiția din China, ce emoții a trăit când a realizat că aduce aurul la Jocurile Mondiale și de fapt, cum a pornit parcursul său sportiv.
Vestea momentului din familia lui Joe Biden: Ashley Biden, fiica cea mică a fostului președinte divorțează de Howard Krein, după 13 ani de căsnicie # UNIMEDIA
Ashley Biden, fiica fostului președinte american Joe Biden și a fostei prime doamne Jill Biden, a pus capăt mariajului cu Howard Krein, după 13 ani de căsnicie, scrie protv.ro.
Orașul din România în care fumatul a devenit interzis: Când intră în vigoare decizia și ce amendă riscă cei care încalcă legea # UNIMEDIA
Legea care interzice fumatul în spațiile publice, precum stații de transport în comun, parcuri si baze sportive, a intrat în vigoare miercuri, 13 august, în Cluj Napoca, scrie adevarul.ro.
Ceban: „PAS mai că în genunchi se târâie la oficiali UE să mă bage în lista de sancțiuni”. Reacția partidului de la guvernare # UNIMEDIA
Primarul de Chișinău, Ion Ceban, susține că lideri PAS ar ruga oficiali din Uniunea Europeană să-l introducă și în lista de sancțiuni, înainte de parlamentare, pentru a fi scos din campania electorală. De cealaltă parte, partidul de la guvernare califică acuzațiile drept aberații.
(foto) „Dumnezeu să vă ierte, scumpii noștri”. Apropiații soților uciși în accidentul de la Burlăceni, răpuși de durere: În ce stare sunt cei 3 copilași grav răniți # UNIMEDIA
Durere fără margini în satul Burlăceni, raionul Cahul, după accidentul tragic în care doi soți și-au pierdut viața pe loc. Apropiații acestora, răpuși de durere, au lăsat mesaje sfâșietoare pe rețele. Cei trei copii ai cuplului, răniți grav în impact, luptă acum pentru viață sub supravegherea medicilor.
O bătrână, spitalizată, după ce a fost spulberată de un automobil, în capitală: Victima traversa neregulamentar # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs în această amiază pe strada Alecu Russo din capitală, unde o femeie în vârstă de 78 de ani a fost lovită de un automobil în timp ce traversa în afara trecerii de pietoni.
Maxim Moroșan, liderul Organizației Teritoriale Bălți a PSRM, consilier în Consiliul Municipal Bălți, critică dur decizia privind deschiderea a doar două secții de votare în Federația Rusă la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Plahotniuc, mesaj audio după ce s-a acceptat extrădarea lui: Voi continua activitatea politică. Chiar și oponenții mei recunosc că am capacitatea să organizez eficient guvernarea # UNIMEDIA
Vladimir Plahotniuc a transmis un mesaj audio, primul în acest format, imediat după ce autoritățile din Grecia au acceptat extrădarea lui în Republica Moldova. „Urma să iau avionul spre Chișinău până la reținerea mea în Grecia. Planificam să mă prezint deschis în fața justiției moldovenești și să combat toate acuzațiile care mi-au fost înaintate”, a declarat fostul lider PD.
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Vom promova în viitorul Parlament o nouă abordare faţă de proprietatea de stat # UNIMEDIA
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” constată că, în mai bine de trei decenii de independenţă, statul Republica Moldova aşa şi nu s-a decis ce vrea să fie: un jucător economic activ sau un arbitru în procesele economice ce au loc. Iar atâta timp cât statul nu-şi va stabili clar locul şi rolul ce-i revine în acest sens, nu se va putea de vorbit despre o dezvoltare autentică a economiei şi a ţării, în general.
(foto/video) Nunta moldovenilor care a uimit Europa: Socrul mic și mireasa au sosit cu elicopterul la palat, orchestra a fost adusă din Germania, iar mâncarea de la Paris # UNIMEDIA
Povestea lor de dragoste a început departe de casă, în Coreea, dar și-au unit destinele într-un castel de poveste din Franța. Doi tineri din Republica Moldova au organizat o nuntă spectaculoasă la Château de Saint Martin du Tertre, scrie Protv.ro. Socrul mic și mireasa au sosit cu elicopterul la palat, orchestra a fost adusă din Germania, iar mâncarea de la Paris.
„Caruselul de la Costești s-a răsturnat din cauza a 2 adolescenți, care și-au schimbat locurile”: Agentul economic vine cu explicații și spune ca avea expertiză tehnică # UNIMEDIA
Amelia Kids SRL, care a participat în calitate de partener organizatoric la evenimentul „Ziua Diasporei 2025”, desfășurat în data de 10 august 2025, când un carusel cu copii s-a prăbușit, a venit cu precizări după incidentul grav. Potrivit organizatorilor, cauza ar fi fost nerespectarea regulilor de siguranță de către doi adolescenți care și-au schimbat locurile înainte de pornirea instalației.
Persoana care a aruncat explozibil în curtea primarului de Stăuceni, de negăsit: Procuratura a pornit o urmărire penală pe huliganism agravat # UNIMEDIA
Procuratura a pornit o urmărire penală după ce locuința primarului de Stăuceni a fost vizată de un atac cu dispozitiv exploziv. Până la această oră, făptașul încă nu a fost găsit.
Locul unde se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin: Culisele pregătirilor pentru summitul din Alaska # UNIMEDIA
Întâlnirea de vineri, 15 august, între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, va avea loc în orașul Anchorage, cel mai mare din Alaska, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. Potrivit CNN, care citează oficiali ai Casei Albe, locul ales pentru întrevedere este baza militară Elmendorf-Richardson, situată la periferia nordică a oraşului, scrie adevarul.ro.
Alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi decisive pentru viitorul Republicii Moldova, a declarat președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, în cadrul ședinței Consiliului Politic Național al formațiunii, desfășurată pe 11 august. La reuniune au fost aprobate, în unanimitate, lista candidaților pentru funcția de deputat și programul electoral al partidului.
Ultima oră! Judecătorii eleni au acceptat cererea de extrădare a lui Plahotniuc în Moldova # UNIMEDIA
Judecătorii eleni au acceptat cererea de extrădare a lui Plahotniuc în Moldova.
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 10 subiecte, majoritatea fiind contestații.
Carburanții vor fi mai ieftini mâine, 14 august. Astfel, litrul de benzină va costa cu 3 bănuți mai puțin, iar cel de motorină - cu 7 bani mai puțin, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
Vlad Plahotniuc a lipsit de la ședința de judecată din Atena, la care se decide extrădarea acestuia: Care ar fi motivul # UNIMEDIA
Ședința în care se examinează cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc are loc în absența oligarhului. În sala de judecată sunt prezenți avocații oligarhului, inclusiv Lucian Rogac din Moldova, dar și reprezentanți ai Ambasadei Moldovei la Atena, scrie tv8.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 10 subiecte, majoritatea fiind contestații.
Ioniță: Moldovenii pierd anual peste 150 milioane euro, pentru că-și țin banii în conturi moarte. În ce puteți investi în 2025, ca să aveți câștig # UNIMEDIA
Analistul economic Veaceslav Ioniță susține că, „moldovenii își dau banii de pomană băncilor”. Astfel, potrivit datelor oficiale, în băncile din Moldova, persoanele fizice păstrează astăzi 36,4 miliarde lei în așa-numite „depozite moarte” – adică fără dobândă sau cu dobândă simbolică (sub 1%), ceea ce reprezintă 45,2% din toate economiile populației. Expertul vine și cu sfaturi despre domeniile în care pot fi investiți banii.
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 10 subiecte, majoritatea fiind contestații.
Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a oferit Georginei. Suma uriașă plătită de marele fotbalist # UNIMEDIA
Cristiano Ronaldo nu s-a uitat deloc la bani în momentul în care a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez, iar dovada cea mai clară o reprezintă chiar inelul de logodnă oferit de faimosul fotbalist. Suma e una complet neașteptată, scrie fanatik.ro.
(video) Șantaj în stil mafiot: Interlopi din „Kitaeț” și „Makena” au amenințat un bărbat și familia sa și i-au cerut 5000 de euro pentru o datorie fictivă. Făptașii, reținuți # UNIMEDIA
Patru membri ai organizațiilor criminale „Kitaeț” și „Makena au fost reținuți de ofițerii INI și procurorii PCCOCS, după ce au șantajat un bărbat cu 5.000 de euro, invocând o datorie fictivă, anunță oamenii legii.
Visul de libertate s-a încheiat cu 2 ani în plus: Doi deținuți la Cricova pentru omor, condamnați suplimentar după o tentativă de evadare eșuată # UNIMEDIA
Procuratura municipiului Chișinău anunță condamnarea a doi deținuți, în vârstă de 24 și 27 de ani, care au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova, unde își ispășeau pedepse pentru omor și alte infracțiuni grave, se arată într-un comunicat.
„Ploaie” de drone Shahed şi rachete balistice asupra Ucrainei. Apărarea antiaeriană a doborât 34 de ţinte # UNIMEDIA
Ucraina a fost din nou ţinta unui atac aerian masiv în noaptea de marţi spre miercuri, 12-13 august, când forţele ruse au lansat 49 de drone de atac Shahed, drone de diversiune şi două rachete balistice. Atacul, desfăşurat pe mai multe direcţii, a vizat regiunile Donetsk, Sumî, Cernihiv şi Poltava, scrie adevarul.ro.
(doc) Lista candidaților Blocului Alternativa la parlamentare, făcută publică: Șeful Centrului de Tineret Chișinău și vicepreședintele rn. Telenești, printre cele 103 nume # UNIMEDIA
Liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Ion Chicu, a oferit pentru UNIMEDIA, lista cu numele tuturor candidaților ai Blocului Alternativa pentru alegerile parlamentare.
Trupele Gărzii Naționale au intrat în Washington DC: 23 de oameni arestați. Primarul respinge „presiunea autoritară” a lui Trump # UNIMEDIA
Trupele Gărzii Naționale a SUA au început să apară pe străzile din Washington DC, la o zi după ce președintele Donald Trump a trimis forțele e în oraș și a preluat controlul asupra poliției, argumentând că infracționalitatea violentă a scăpat de sub control. Marți seara, vehicule blindate au fost văzute în centrele urbane și în locurile turistice din capitala SUA, scrie BBC News, citat de digi24.ro.
Scandal între rude, pentru moștenirea colosală a miliardarului care a murit după ce a înghițit o albină: Era prieten cu Prințul William # UNIMEDIA
Moartea miliardarului Sunjay Kapur, care era și prieten al prințului William din Marea Britanie, a declanșat o ceartă între rude pentru moștenirea averii colosale. Se pare că întreaga lui moștenire valorează 3 miliarde de lire sterline, scrie Can Can.
(video) Cum a aflat Grigore Manoli cine i-a distrus pepenii verzi din harbuzărie: „Mă pregătesc moral să vorbesc cu ei, ca să nu fiu foarte agresiv” # UNIMEDIA
Antreprenorul Grigore Manoli afirmă că știe cine i-a distrus pepenii verzi din harbuzărie. Potrivit acestuia, suspecții ar fi câțiva localnici dintr-un sat aflat în apropierea plantației. În cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, Manoli a dezvăluit că recompensa de 200.000 de lei, promisă persoanei care va oferi informații despre făptași, a fost, de fapt, doar o strategie.
Volodimir Zelenski, așteptat în Germania: Va vorbi cu Donald Trump într-o videoconferinţă, alături de Friedrich Merz # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat miercuri la Berlin pentru a se alătura cancelarului german Friedrich Merz într-o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală, potrivit digi24.ro.
(video) Emilian Crețu și-a amenajat un parc de aprope un milion de lei, lângă palat: Primii invitați au venit cu puieți, lăzi de legume, urne și struți # UNIMEDIA
Actorul Emilian Crețu a transformat o fâșie forestiere de lângă casa sa, într-un parc curat, cu luminițe și leagăne. „Vă rog să păstrați tot ceea ce am făcut eu cu atâta dragoste și iubire pentru noi”, a menționat Crețu. Primii invitați au adus în dar puiei, lăzi cu legume și chiar câțiva struți.
(doc) Centrul „Patriot” a trecut oficial în subordinea Maiei Sandu: Legea, publicată în Monitorul Oficial # UNIMEDIA
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, așa-zisul Patriot, a trecut, oficial, în subordinea directă a Președinției. Legea care prevede această modificare, aprobată anterior de Parlament, a fost publicată în Monitorul Oficial.
Hotelurile din Turcia vor fi obligate să renunțe la celebrul model „all-inclusive”, din cauza risipei alimentare. Cu ce va fi înlocuit # UNIMEDIA
Guvernul Turciei a inițiat măsuri pentru reducerea risipei alimentare la micul-dejun tip bufet sau mixt. Noile reglementări vor elimina cerința unui număr minim de persoane pentru servirea micului-dejun mixt, iar în hotelurile all-inclusive se va trece la sistemul „îți alegi singur mâncarea”, relatează Sabah, citată de libertatea.ro.
Campanie masivă de curățare pe TikTok: Peste 400 de conturi cu milioane de vizualizări, care răspândesc „fake news despre război și alegeri”, vor fi blocate la cererea SIS și IGP # UNIMEDIA
Autoritățile din Republica Moldova au cerut blocarea a 443 de canale TikTok care răspândeau informații false cu impact asupra securității naționale. Canalele vizate promovau dezinformări legate de războiul din Ucraina, fraudarea alegerilor, defăimarea persoanelor publice și instigarea la ură.
Patru persoane au fost arestate în legătură cu un jaf comis la începutul acestei veri la o casă din Los Angeles, despre care se presupune că ar fi deținută de actorul Brad Pitt, a anunțat poliția marți, potrivit AP, citat de observatornews.ro.
(live) CSP, în ședință: Raportul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința lui Octavian Iachimovschi, acceptat de plen # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 10 subiecte, majoritatea fiind contestații.
Ultima oră! Arhitectul-șef al mun. Comrat, reținut după perchezițiile ofițerilor CNA: Ar fi cerut bani pentru a emite o autorizație de construcție # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar pornit pe faptele de trafic de influență și corupere pasivă. Acțiunile îl vizează pe arhitectul din cadrul Primăriei Comrat, care ar fi pretins și primit mită pentru eliberarea autorizației de construire.
Zi decisivă pentru Plahotniuc: Autoritățile elene vor examina astăzi cererea de extrădare transmisă de procurorii moldoveni # UNIMEDIA
Curtea de Apel din Atena examinează astăzi, 13 august, cererea de extrădare a fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc. Procesul are loc la trei săptămâni după ce procurorii din Republica Moldova au informat că au transmis solicitarea către autoritățile din Grecia.
Ultima oră! CNA, cu percheziții la Comrat: Arhitectul-șef al orașului, reținut. Ce i se incriminează # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar pornit pe faptele de trafic de influență și corupere pasivă. Acțiunile îl vizează pe arhitectul din cadrul Primăriei Comrat, care ar fi pretins și primit mită pentru eliberarea autorizației de construire.
(live) „Vrem protecție, nu minciuni”. Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” protestează la Ministerul Muncii și îl acuză pe Alexei Buzu de indiferență # UNIMEDIA
Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” desfășoară o acțiune de protest la Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale. Ei îl acuză pe ministrul Alexei Buzu că promovează soluțiile antisociale ale PAS și nu-și îndeplinește atribuțiile directe pentru a proteja cetățenii aflați în dificultate. Potrivit lor, ministrul este indiferent față de problemele oamenilor.
Campanie masivă de curățare pe TikTok: Peste 400 de conturi cu milioane de vizualizări, care răspândesc fake news despre război și alegeri, vor fi blocate # UNIMEDIA
Autoritățile din Republica Moldova au cerut blocarea a 443 de canale TikTok care răspândeau informații false cu impact asupra securității naționale. Canalele vizate promovau dezinformări legate de războiul din Ucraina, fraudarea alegerilor, defăimarea persoanelor publice și instigarea la ură.
(video) „RM e o domnișoară frumoasă, dar cu o soartă urâtă”. Grigore Manoli, la „Tinerii care împing Moldova înainte”: Despre 9 ani în SUA, racul care l-a făcut faimos, afaceri și politică # UNIMEDIA
Antreprenorul și creatorul de conținut Grigore Manoli este noul protagonist al emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. După ce a locuit în Franța și aproape un deceniu în Statele Unite, dorul de casă l-a adus înapoi în Moldova. Aici deține mai multe afaceri, este activ pe rețelele sociale și are planuri ambițioase de viitor. În această ediție, el a dezvăluit ce produs pregătește să lanseze pe piață și a vorbit și despre politică - dacă va merge la vot și dacă ia în calcul o candidatură la parlamentare.
Alexandru Machidon și Victor Futună au trecut primul filtru al CSP, în cursa pentru șefia PG: Când va avea loc proba de interviu # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis, în ședința de astăzi, dosarele celor doi candidați înscriși la concursul pentru ocuparea funcției de Procuror General.
Ucraina va ridica restricţiile de călătorie în străinătate pentru bărbaţii cu vârste între 18 și 21 de ani: Anunțul făcut de Zelenski # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că a cerut guvernului să elimine restricţiile asupra călătoriilor în străinătate pentru bărbaţii cu vârste cuprinse între 18 şi 21 de ani, informează Reuters, citat de digi24.ro.
File din trecut: Cum Ministerul Afacerilor Străine a Deschis Drumul Independenței Românești # UNIMEDIA
Pe 13 august, istoria a fost marcată de Bătălia de la Călugăreni și începutul ridicării Zidului Berlinului.
