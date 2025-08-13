Vestea momentului din familia lui Joe Biden: Ashley Biden, fiica cea mică a fostului președinte divorțează de Howard Krein, după 13 ani de căsnicie

14:20

Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” constată că, în mai bine de trei decenii de independenţă, statul Republica Moldova aşa şi nu s-a decis ce vrea să fie: un jucător economic activ sau un arbitru în procesele economice ce au loc. Iar atâta timp cât statul nu-şi va stabili clar locul şi rolul ce-i revine în acest sens, nu se va putea de vorbit despre o dezvoltare autentică a economiei şi a ţării, în general.