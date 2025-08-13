VIDEO // „Diagnosticul poporului” pentru Alexei Buzu – indiferență totală față de problemele poporului! „Inima Moldovei” a protestat la Ministerul Muncii

08:30

Caz şocant în Portugalia. Un bărbat a murit asfixiat, după ce soţia lui obeză s-a împiedicat, a căzut peste el și nu s-a mai putut ridica. Victima, un bărbat de 59 de ani, descrisă de presa locală ca având o constituție firavă, a murit în locuința sa din cartierul rezidențial Campanha, la periferia orașului Porto, […] Articolul Un bărbat din Portugalia a murit asfixiat, după ce soţia lui obeză a căzut peste el şi nu s-a mai putut ridica apare prima dată în SafeNews.