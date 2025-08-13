Rusia intensifică agresiunea hibridă pentru a influența alegerile parlamentare din Moldova

08:10

Un bărbat a supraviețuit după ce s-a agățat de un tren de mare viteză din Austria, a anunțat compania feroviară de stat, citată de The Guardian. Trenul a plecat din gară după ce bărbatul coborâse pe peron ca să fumeze o țigară. Bărbatul s-a agățat de exteriorul trenului la stația Sankt Poelten, la vest de