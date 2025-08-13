Hotelurile din Turcia vor fi obligate să renunțe la celebrul model „all-inclusive”, din cauza risipei alimentare. Cu ce va fi înlocuit

11:00

Kievul este dispus să permită o înghețare a liniei frontului pe pozițiile actuale pentru a încheia un armistițiu, dar nu este de acord să cedeze și zonele pe care le controlează în Donețk, scrie cotidianul britanic The Daily Telegraph. Ucraina ar putea accepta să încheie un armistițiu și să cedeze – de facto – teritoriile deja […] Articolul Ucraina „e gata să cedeze teritorii”, pentru a pune capăt războiului. Dezvăluiri din discuțiile purtate de Zelenski cu europenii, înainte de summitul Trump-Putin apare prima dată în SafeNews.