Orban: Ucrainenii au pierdut războiul. Europa riscă să vadă cum Putin şi Trump îi decid viitorul

Un bărbat de 26 de ani din Fălești va fi judecat pentru omorul bunicii sale, în vârstă de 82 de ani. Potrivit procurorilor, tânărul, aflat în stare de ebrietate, ar fi lovit-o repetat cu un ciocan în cap și corp, după ce între ei a izbucnit un conflict. Acesta și-a recunoscut vinovăția și riscă o […]