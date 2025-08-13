VIDEO // Poziția lui Igor Hlopețchi față de ambasadorul Republicii Moldova în România
SafeNews, 13 august 2025 10:30
Partidul Moldova Mare acuză partidul aflat la guvernare că ar fi transformat funcția publică într-un instrument politic, folosit exclusiv pentru promovarea intereselor proprii. În cadrul unei emisiuni TV, avocatul și membrul formațiunii, Igor Hlopețchi, a declarat că această practică reprezintă o trădare directă a cetățenilor. „Atunci când un funcționar de stat începe să acționeze în […]
Acum 15 minute
10:30
Partidul Moldova Mare acuză partidul aflat la guvernare că ar fi transformat funcția publică într-un instrument politic, folosit exclusiv pentru promovarea intereselor proprii. În cadrul unei emisiuni TV, avocatul și membrul formațiunii, Igor Hlopețchi, a declarat că această practică reprezintă o trădare directă a cetățenilor. „Atunci când un funcționar de stat începe să acționeze în […]
Acum 30 minute
10:20
„Taxă” neoficială pentru autorizații: Un arhitect din Primăria Comrat, reținut de CNA. Află detalii # SafeNews
Un arhitect din cadrul Primăriei municipiului Comrat a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) după ce ar fi pretins și primit 6 000 de lei pentru a facilita eliberarea unei autorizații de construire și înregistrarea unui teren. Funcționarul este vizat într-un dosar penal pentru trafic de influență și corupere pasivă, aflat în gestiunea […]
Acum o oră
10:10
Război informațional pe TikTok: Peste 440 de canale, în vizorul autorităților, 59 au fost deja blocate. Află ce categorii de dezinformare au fost răspândite # SafeNews
Autoritățile din Republica Moldova au cerut blocarea a 443 de canale TikTok, acuzate că răspândeau conținut manipulator și dezinformare cu potențial de a afecta grav securitatea națională și stabilitatea socială. Până în acest moment, 59 de canale au fost deja blocate, în timp ce investigațiile continuă. Operațiunea a fost realizată în comun de Poliția Națională, […]
09:50
Noi detalii despre Cupola de Aur a lui Trump, sistemul de apărare antirachetă de 175 de miliarde de dolari. Cum va funcționa # SafeNews
Sistemul de apărare antirachetă Cupola de Aur, proiectul emblematic al administrației Trump, va include patru straturi – unul bazat pe sateliți și trei terestre – cu 11 baterii cu rază scurtă de acțiune amplasate pe teritoriul continental al SUA, în Alaska și Hawaii, potrivit unei prezentări a guvernului american despre proiect, despre care Reuters a […]
09:50
Un oficial al Ministerului Apărării din Ucraina este acuzat că a acceptat mită în valoare de 1,3 milioane de dolari # SafeNews
Un oficial al Ministerului Apărării a fost acuzat că a acceptat mită de la un dezvoltator imobiliar în valoare de peste 1,3 milioane de dolari, au anunțat agențiile anticorupție din Ucraina. Oficialii susțin că șeful interimar al unuia dintre departamentele teritoriale centrale ale Ministerului Apărării din Ucraina a orchestrat o operațiune pentru a ajuta un […]
Acum 2 ore
09:40
Vicepreședintele PDCM a părăsit formațiunea politică, nemulțumițit de modul în care a fost făcută lista candidaților Blocului Alternativa # SafeNews
Vicepreședintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM),Fadei Nagacevschi, a luat decizia de a părăsi formațiunea politică, nefiind de acord cu modul în care a fost întocmită lista electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie curent. Mai exact, nemulțumirea lui Nagacevschi are legătură cu lista candidaților Blocului Alternativa, din care face parte și PDCM a anunțat, liderul partidului, […]
09:20
LIVE // CSP în ședință: Pe ordinea de zi examinarea dosarelor candidaților la funcția de Procuror General # SafeNews
Ordinea de zi:
09:10
Hotelurile din Turcia vor fi obligate să renunțe la celebrul model „all-inclusive”, din cauza risipei alimentare. Cu ce va fi înlocuit # SafeNews
Guvernul Turciei a inițiat măsuri pentru reducerea risipei alimentare la micul-dejun tip bufet sau mixt. Noile reglementări vor elimina cerința unui număr minim de persoane pentru servirea micului-dejun mixt, iar în hotelurile all-inclusive se va trece la sistemul „îți alegi singur mâncarea", relatează Sabah. Potrivit Fundației Turce pentru Prevenirea Deșeurilor, în fiecare an se irosesc […]
09:00
Orban: Ucrainenii au pierdut războiul. Europa riscă să vadă cum Putin şi Trump îi decid viitorul # SafeNews
Vladimir Putin și Donald Trump vor discuta vineri, la summitul din Alaska, nu doar războiul din Ucraina, ci și probleme economice mondiale importante, precum și alte subiecte. Declarația a fost fǎcutǎ de premierul ungar Viktor Orban, citat de Reuters. Premierul ungar consideră că lumea „nu este prea tolerantă" faţă de situaţia din prezent în care SUA […]
Acum 4 ore
08:40
Premieră istorică în Coreea de Sud. Soţia fostului preşedinte, care este încarcerat, a fost arestată # SafeNews
Soţia fostului preşedinte sud-coreean încarcerat, Yoon Suk Yeol, a fost arestată sub o serie de acuzaţii, printre care manipularea bursieră şi luarea de mită, transmite BBC. Fosta primă doamnă Kim Keon Hee a negat toate acuzaţiile în cadrul unei audieri de patru ore la tribunalul din Seul, marţi, însă instanţa a emis un mandat de […]
08:40
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 82.612 traversări. Totodată, 47 de persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 24.944 de traversări persoane; PTF Leușeni – 11.309 […]
08:30
Un bărbat din Portugalia a murit asfixiat, după ce soţia lui obeză a căzut peste el şi nu s-a mai putut ridica # SafeNews
Caz şocant în Portugalia. Un bărbat a murit asfixiat, după ce soţia lui obeză s-a împiedicat, a căzut peste el și nu s-a mai putut ridica. Victima, un bărbat de 59 de ani, descrisă de presa locală ca având o constituție firavă, a murit în locuința sa din cartierul rezidențial Campanha, la periferia orașului Porto, […]
08:20
Accident cumplit la Cahul: Un cuplu și-a pierdut viața, iar cei trei copii ai lor au ajuns la spital # SafeNews
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc ieri seară în localitatea Burlăceni din raionul Cahul. Două automobile, un Mercedes înmatriculat în străinătate și un Volkswagen în care se afla o familie, s-au ciocnit violent. Primele date din anchetă indică faptul că viteza excesivă ar fi stat la baza coliziunii. În urma impactului, mașina […]
08:00
China rupe contactele cu președintele Cehiei ca urmare a întâlnirii acestuia cu Dalai Lama # SafeNews
China rupe contactele cu președintele Cehiei ca urmare a întâlnirii acestuia cu Dalai Lama. Beijingul a considerat această întâlnire ca fiind o acțiune provocatoare, care încalcă grav interesele Chinei. China rupe contactele cu președintele Cehiei ca urmare a întâlnirii acestuia cu Dalai Lama. „China condamnă ferm și se opune categoric acestui lucru și își exprimă […]
07:50
Macron recunoaşte în mod oficial că Franţa a purtat ”un război” în Camerun, în timpul decolonializării # SafeNews
Preşedintele francez Emmanuel Macron recunoaşte în mod oficial că Franţa a purtat "un război" – un cuvânt interzis în discursul oficial francez – în Camerun împotriva unor mişcări insurecţionale, atât înainte, cât şi după proclamarea independenţei. în 1960, marcat de "violenţe represive", într-o scrisoare adresată omologului său camerunez Paul Biya, făcută publică marţi, relatează AFP. […]
07:40
Marți, 12 august, Elveția a extins listele de sancțiuni împotriva Rusiei, adăugând 14 persoane fizice și 41 de organizații. Elveția a extins lista de sancțiuni împotriva Moldovei, Rusiei și Belarusului. Acest lucru este menționat într-o declarație oficială publicată de guvernul Elveției, transmite eurointegration.com.ua. La 12 august, Departamentul Federal pentru Economie, Educație și Cercetare (EAER), care controlează […]
07:30
Marina SUA a reușit o performanță tehnologică impresionantă, pilotând non-stop timp de trei zile o dronă alimentată exclusiv cu energie solară. Skydweller, dezvoltată de startup-ul american Skydweller Aero în parteneriat cu gigantul francez Thales, a fost testată în misiuni de informații, supraveghere și recunoaștere maritimă, scrie romaniatv.ro. Fabricată din fibră de carbon și cu o anvergură […]
07:20
Rusia intensifică agresiunea hibridă pentru a influența alegerile parlamentare din Moldova # SafeNews
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan avertizează că Federația Rusă își intensifică presiunile asupra Republicii Moldova, pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Mureșan subliniază că miza scrutinului este una crucială: continuarea parcursului european al Republicii Moldova, transmite Radio Chișinău. „Kremlinul își dorește o schimbare […]
07:10
Ucraina va ridica restricţiile de călătorie în străinătate pentru bărbaţii cu vârste între 18 și 21 de ani. Anunțul făcut de Zelenski # SafeNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că a cerut guvernului să elimine restricţiile asupra călătoriilor în străinătate pentru bărbaţii cu vârste cuprinse între 18 şi 21 de ani, informează Reuters. „Consider că aceasta este o evoluţie pozitivă şi va ajuta numeroşi tineri ucraineni să menţină legăturile cu Ucraina şi să se realizeze în Ucraina, […]
07:00
Ambasada Statelor Unite la București a anunțat modificări cu privire la reînnoirea vizei fără interviu. Noile reguli, care se vor aplica din 2 septembrie, vor permite doar anumitor categorii de solicitanți să-și prelungească viza fără a fi necesar un interviu, transmite IPN. Vor putea opta pentru prelungirea termenului de valabilitate cei care dețin vize de tip […]
06:50
Deși sesiunea parlamentară ordinară s-a încheiat pe 30 iulie, deputații ar urma să se convoace în ședință plenară la sfârșitul acestei săptămâni. Surse din cadrul legislativului au declarat pentru IPN că ședința urmează să aibă loc duminică, iar în cadrul acesteia vor depune jurământul noii judecători ai Curții Constituționale. Contactată de IPN și de Realitatea.md, șefa Direcției […]
Acum 6 ore
06:40
NATO va înarma Ucraina în continuare, indiferent de rezultatul întâlnirii din Alaska dintre Trump și Putin # SafeNews
NATO va continua să înarmeze Ucraina, indiferent de rezultatul întâlnirii de vineri din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, a declarat Mark Rutte, secretarul general al organizației, informează TVPWorld. Mark Rutte, care a vorbit duminică la CBS News, a subliniat angajamentul Alianței față de Ucraina. El a spus că NATO se va strădui să […]
06:30
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. Președintele României va merge la Kiev în toamnă # SafeNews
Președintele Nicușor Dan a discutat azi la telefon cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis că România sprijină eforturile președintelui american Donald Trump de a ajunge la o soluție în conflictul ruso-ucrainean, dar cu condiția ca „pacea să fie obținută cu Ucraina la masa negocierilor". Dan a acceptat invitația lui Zelenski de a […]
06:20
Premierul polonez Donald Tusk a anunțat marți inițierea procedurilor pentru expulzarea a 57 de ucraineni și 6 belaruși în urma unor incidente petrecute în timpul unui concert al rapperului belarus Max Korj pe Stadionul Național din Varșovia, unde au avut loc tulburări și au fost expuse steaguri naționaliste ucrainene, relatează agenția Agerpres cu referire la EFE. Vorbind […]
06:10
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului, a fost eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar, cu interdicția de a părăsi municipiul Chișinău, iar următoarea sa audiere în instanță este programată pentru 14 august. Potrivit procurorului Dumitru Ștefîrță, procesul a ajuns […]
Acum 24 ore
17:00
Inspectoratul Național solicită oficial primarului Capitalei să nu aprobe protestul anunțat de Ilan Șor, politician declarat lider al unei grupări criminale. Autoritățile susțin că evenimentul planificat ar reprezenta o amenințare la adresa ordinii publice și un act de manipulare organizat în afara cadrului legal. Conform Poliției, protestul nu este unul legitim, ci o acțiune coordonată […]
16:50
În Italia va fi construit cel mai mare avion din lume. Se va numi WindRunner şi este un tip de aeronavă concepută pentru transportul de mărfuri, înalt cât o clădire cu patru etaje, conceput pentru a transporta încărcături excepțional de mari, mai ales turbine eoliene pentru centralele electrice de generație următoare, care sunt mult mai […]
16:20
Tânără scoasă din gura morții, după ce ar fi încercat să-și cresteze beregata într-un hotel, la Cahul # SafeNews
O tânără a juns la spital, după ce ar fi încercat să-și pună capăt zilelor. Cazul a avut loc noaptea trecută în jurul orei 22:46, într-o cameră de hotel de pe strada Alexei Mateevici, din orașul Cahul, transmite SafeNews.md cu referire la PulsMedia.MD. O persoană a solicitat abulanța, dar și un echipaj de poliție, după […]
16:10
Alexandr Ovecikin, căpitanul echipei Washington Capitals şi cel mai bun marcator din istoria Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), născut la Moscova, are cinci conturi bancare blocate în Rusia pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale, a relatat marţi ziarul RBC, citat de agenţia EFE. Potrivit presei locale, jucătorul de hochei, pri
16:00
VIDEO // Vladimir Cebotari, fondatorul noului Partid Democrat (PDMM), subliniază orientarea pro-europeană a formațiunii pe care o reprezintă: „Drumul Republicii Moldova are o singură direcție. Aceasta este Uniunea Europeană” # SafeNews
Fondatorul Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, a declarat că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este „un proces ireversibil”, argumentând cu date statistice privind orientarea cetățenilor spre spațiul comunitar. „Drumul Republicii Moldova are o singură direcție. Aceasta este Uniunea Europeană. Și, din punctul meu de vedere, acest proces este unul ireversibil”, a afirmat Cebotari. Potrivit […] Articolul VIDEO // Vladimir Cebotari, fondatorul noului Partid Democrat (PDMM), subliniază orientarea pro-europeană a formațiunii pe care o reprezintă: „Drumul Republicii Moldova are o singură direcție. Aceasta este Uniunea Europeană” apare prima dată în SafeNews.
15:50
Situaţia de pe frontul estic ucrainean este una dramatică. Şi nu o spun ruşii, ci chiar ucrainenii care recunosc că întreg Doneţk-ul ar putea să cadă în mâinile adversarilor. Primii care au tras un semnal de alarmă au fost bloggerii ucraineni apropiaţi de armata Kievului. Acum, şi cei mai importanţi ofiţeri din cadrul armatei ucrainene susţin […] Articolul Mesajul unui ofiţer ucrainean către Zelenski: Sunteţi minţit, domnule preşedinte apare prima dată în SafeNews.
15:40
Guvernul Republicii Moldova a decis să scoată la vânzare pachetul majoritar de acțiuni deținut la compania de asigurări „MOLDASIG” S.A., într-un efort de a atrage un investitor strategic și de a asigura un preț competitiv pentru stat. Potrivit Hotărârii Guvernului statul a achiziționat recent 480.000 de acțiuni nou-emise, reprezentând 80% din capitalul social al companiei, […] Articolul Statul scoate la vânzare pachetul majoritar de acțiuni „MOLDASIG” S.A. apare prima dată în SafeNews.
15:20
CEC lansează o linie telefonică pentru alegători, dedicată alegerilor din 28 septembrie. Află detalii # SafeNews
Pentru a sprijini buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, autoritățile au deschis un Centru de Apel destinat cetățenilor cu drept de vot, dar și celor implicați în organizarea procesului electoral. Cei interesați pot apela numărul (+373) 22 880101 pentru a obține informații relevante privind desfășurarea scrutinului. Centrul este funcțional până la data […] Articolul CEC lansează o linie telefonică pentru alegători, dedicată alegerilor din 28 septembrie. Află detalii apare prima dată în SafeNews.
15:10
Ministerul Muncii extinde rețeaua de centre pentru victimele violenței: trei noi adăposturi până în 2025 # SafeNews
Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță cel mai amplu efort bugetar din ultimii ani pentru combaterea violenței domestice și sprijinirea victimelor. În 2025, aproximativ 40 de milioane de lei au fost direcționați către extinderea serviciilor sociale destinate persoanelor afectate, o parte importantă din aceste resurse fiind obținută cu sprijinul partenerilor internaționali. Ministrul Alexei Buzu subliniază […] Articolul Ministerul Muncii extinde rețeaua de centre pentru victimele violenței: trei noi adăposturi până în 2025 apare prima dată în SafeNews.
14:40
Fiul lui Dmitri Medvedev lucrează pentru gigantul militar de stat Rostec. „Nu l-am văzut nici o zi la serviciu” # SafeNews
Ilia, 30 de ani, fiul fostului președinte Dmitri Medvedev, lucrează pentru gigantul rus de armament Rostec, unde este consilier al directorului general la o filială a companiei, pentru un salariu lunar de 270.000 de ruble, circa 2.900 de euro, conform datelor scurse de la Serviciul Fiscal Federal, analizate de Systema, echipa de investigații a RFE/RL. […] Articolul Fiul lui Dmitri Medvedev lucrează pentru gigantul militar de stat Rostec. „Nu l-am văzut nici o zi la serviciu” apare prima dată în SafeNews.
14:20
O femeie a fost depistată cu 30.000 de euro ascunși, chiar înainte de a urca în avionul spre Paris # SafeNews
O cetățeancă străină în vârstă de 45 de ani a fost depistată pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încerca să iasă din Republica Moldova cu o sumă semnificativă de bani, fără a o declara autorităților. Incidentul a avut loc în timpul controalelor de rutină efectuate de funcționarii vamali în colaborare cu polițiștii de frontieră, […] Articolul O femeie a fost depistată cu 30.000 de euro ascunși, chiar înainte de a urca în avionul spre Paris apare prima dată în SafeNews.
14:10
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,3 a lovit marți regiunea Papua din Indonezia, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS). Epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ 193 de kilometri nord-vest de orașul Abepura. Cutremurul s-a produs în jurul orei 17.24 ora locală, conform raportului USGS citat de Daily Mail. Centrul de Avertizare pentru […] Articolul Un cutremur puternic de 6,3 a lovit Indonezia în Cercul de Foc al Pacificului apare prima dată în SafeNews.
14:00
Partidul Republican „Inima Moldovei” cere rechemarea imediată a Ambasadorului R. Moldova în România, Victor Chirilă: Manipulează, minte și chiar șantajează cetățenii # SafeNews
Partidul Republican „Inima Moldovei” este revoltat de comportamentul inacceptabil al Ambasadorului Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, „care, într-o declaraţie publică, şi-a permis să manipuleze, să mintă şi chiar să şantajeze cetăţenii Republicii Moldova”. Într-o declarație publică a formațiunii se spune că, oficialul, „minţind cu neruşinare, a invocat o serie de scenarii halucinante care pretinde […] Articolul Partidul Republican „Inima Moldovei” cere rechemarea imediată a Ambasadorului R. Moldova în România, Victor Chirilă: Manipulează, minte și chiar șantajează cetățenii apare prima dată în SafeNews.
13:50
FOTO // Mistreți cu carne albastră fenomen alarmant în California. Ce a provocat această mutație bizară # SafeNews
Au fost descoperiți mistreți cu carne albastră în California, potrivit autorităților locale care au emis imediat avertismente.Departamentul de Pescuit și Viață Sălbatică din California (CDFW) a declarat că a primit rapoarte despre acest „incident ciudat” în luna martie și că fenomenul indică faptul că animalele au fost otrăvite. „Este sălbatic”, a declarat pentru Los Angeles […] Articolul FOTO // Mistreți cu carne albastră fenomen alarmant în California. Ce a provocat această mutație bizară apare prima dată în SafeNews.
13:30
VIDEO // Un nou serviciu online lansat de Poliția de Frontieră „E-TRAVERSARE” pentru acces rapid la informații despre trecerile frontierei # SafeNews
Cetățenii Republicii Moldova pot acum obține cu ușurință informații detaliate despre trecerile frontierei de stat, grație unei noi facilități electronice lansate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Serviciul, denumit E-TRAVERSARE, permite solicitarea și eliberarea rapidă a datelor privind circulația persoanelor și a mijloacelor de transport în afara țării, pentru o perioadă de până la […] Articolul VIDEO // Un nou serviciu online lansat de Poliția de Frontieră „E-TRAVERSARE” pentru acces rapid la informații despre trecerile frontierei apare prima dată în SafeNews.
13:20
VIDEO // Imagini șocante: Soldați sirieni implicați în execuții în spitale, un voluntar ucis cu sânge rece # SafeNews
Imagini șocante de la camerele de supraveghere din spitalul central al orașului Suweida, în sudul Siriei, au fost făcute publice de Sky News. Materialul surprinde bărbați în uniforme militare trăgând de la mică distanță asupra unui voluntar îmbrăcat în uniformă medicală, în timp ce zeci de cadre medicale îngrozite ridică mâinile în aer sub amenințarea […] Articolul VIDEO // Imagini șocante: Soldați sirieni implicați în execuții în spitale, un voluntar ucis cu sânge rece apare prima dată în SafeNews.
13:00
Scandal în Ungaria din cauza reședinței de vară a premierului Orbán. Palmieri, garaj subteran și zoo privată „ca cea a lui Ianukovici” # SafeNews
Un scandal a izbucnit în Ungaria după ce deputatul independent Ákos Hadházy a publicat fotografii cu reședința neterminată a premierului Viktor Orbán din Hatvanpuszta, care include o grădină cu palmieri și o grădină zoologică privată. Ákos Hadházy a publicat fotografii ale proprietății familiei Orbán din Hatvanpuszta, care, potrivit lui Gergely Gulyás, ministrul responsabil cu Cabinetul […] Articolul Scandal în Ungaria din cauza reședinței de vară a premierului Orbán. Palmieri, garaj subteran și zoo privată „ca cea a lui Ianukovici” apare prima dată în SafeNews.
12:20
Lacrimi, durere și o tăcere apăsătoare au cuprins astăzi orașul Telenești, unde întreaga comunitate și-a luat rămas-bun de la cei doi pompieri care și-au pierdut viața în tragicul accident rutier din 9 august. Cei doi salvatori se aflau în misiune atunci când destinul le-a fost curmat brusc. Cortegiul funerar a străbătut în liniște străzile localității, […] Articolul Doi eroi în uniformă, pompieri răpuși în misiune, conduși pe ultimul drum la Telenești apare prima dată în SafeNews.
12:20
Primul robot-antilopă cu inteligenţă artificială, construit în China. Ce rol va avea falsul animal # SafeNews
Pentru lupii din Tibet, primul robot-antilopă construit de China ar putea arăta la fel de apetisant ca antilopele care trăiesc în tundra tibetană, însă acest robot face parte dintr-un program de supraveghere a speciilor pe cale de dispariţie iniţiat de Beijing care a ajuns până în cele mai izolate regiuni ale Chinei, conform unui material […] Articolul Primul robot-antilopă cu inteligenţă artificială, construit în China. Ce rol va avea falsul animal apare prima dată în SafeNews.
12:00
FOTO // Ucraina a atact cu drone fabrica de safire sintetice de la Stavropol. Care este importanța militară a acestei lovituri # SafeNews
O fabrică care produce safire sintetice în orașul rus Stavropol a fost lovită de drone în noaptea de 12 august, a raportat canalul independent de știri rus Telegram Astra, citând locuitorii din zonă. Locuitorii din Stavropol, în regiunea Stavropol Krai din sudul Rusiei, au declarat că dronele atacau fabrica JSC Monocrystal din oraș. Imaginile filmate […] Articolul FOTO // Ucraina a atact cu drone fabrica de safire sintetice de la Stavropol. Care este importanța militară a acestei lovituri apare prima dată în SafeNews.
11:50
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării a trecut în sub coordonarea directă a Președinției # SafeNews
De astăzi, Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării va funcționa în subordinea directă a Președinției, în urma publicării în Monitorul Oficial a decretului prezidențial care promulgă noua lege privind organizarea și funcționarea instituției. Modificările legislative au ca scop întărirea capacității statului de a răspunde fenomenului tot mai agresiv al dezinformării, punând accent pe […] Articolul Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării a trecut în sub coordonarea directă a Președinției apare prima dată în SafeNews.
11:40
„Urgentare” contra 15.000 euro bucata: Doi bărbați, condamnați pentru infracțiuni în serie în procesul de redobândire a cetățeniei române # SafeNews
Doi bărbați au fost condamnați de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru trafic de influență comis în mod repetat, în legătură cu facilitarea redobândirii cetățeniei române de către cetățeni străini. Aceștia ar fi obținut ilegal peste 170.000 de euro, pretinzând că pot interveni pe lângă funcționari români. Instanța a dispus pedepse cu închisoarea și suspendarea parțială […] Articolul „Urgentare” contra 15.000 euro bucata: Doi bărbați, condamnați pentru infracțiuni în serie în procesul de redobândire a cetățeniei române apare prima dată în SafeNews.
11:30
VIDEO // Victoria Furtună, lidera Moldova Mare: „Patria nu se schimbă pe un card de membru al UE” # SafeNews
În cadrul unei emisiuni TV recente, Victoria Furtună, lidera partidului Moldova Mare, a transmis un mesaj ferm privind identitatea și suveranitatea Republicii Moldova. „Când unioniștii afirmă că Republica Moldova este o «eroare a istoriei» și sunt dispuși să cedeze teritorii întregi în schimbul unor fotolii la Bruxelles – aceasta reprezintă o trădare a moldovenilor”, a […] Articolul VIDEO // Victoria Furtună, lidera Moldova Mare: „Patria nu se schimbă pe un card de membru al UE” apare prima dată în SafeNews.
11:10
Trafic de influență în robă: Un avocat ar fi cerut 3.000 de euro ca să „rezolve” un dosar # SafeNews
Un avocat din Chișinău este bănuit că ar fi pretins suma de 3.000 de euro de la administratorul unei companii, promițând că poate influența o decizie favorabilă într-un dosar legat de activitatea firmei. Acesta ar fi susținut că are legături în cadrul unei instituții de drept și că poate interveni în favoarea companiei prin intermediul […] Articolul Trafic de influență în robă: Un avocat ar fi cerut 3.000 de euro ca să „rezolve” un dosar apare prima dată în SafeNews.
11:00
Incendii de amploare în șase județe din România. Peste 1.000 de hectare de vegetație au fost mistuite de flăcări # SafeNews
Incendii masive de vegetație au izbucnit în șase județe ale țării, în ultimele 24 de ore. Alimentate de caniculă și vânt puternic, flăcările au afectat o suprafaţă totală de 1.075 hectare până marţi dimineață, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență. „Până la ora 07:00, 16 incendii de amploare au fost înregistrate în 6 județe. Suprafața […] Articolul Incendii de amploare în șase județe din România. Peste 1.000 de hectare de vegetație au fost mistuite de flăcări apare prima dată în SafeNews.
