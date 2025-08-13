(live) CSP, în ședință: Raportul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința lui Octavian Iachimovschi, acceptat de plen
UNIMEDIA, 13 august 2025 10:30
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 10 subiecte, majoritatea fiind contestații.
• • •
Campanie masivă de curățare pe TikTok: Peste 400 de conturi cu milioane de vizualizări, care răspândesc „fake news despre război și alegeri”, vor fi blocate la cererea SIS și IGP # UNIMEDIA
Autoritățile din Republica Moldova au cerut blocarea a 443 de canale TikTok care răspândeau informații false cu impact asupra securității naționale. Canalele vizate promovau dezinformări legate de războiul din Ucraina, fraudarea alegerilor, defăimarea persoanelor publice și instigarea la ură.
Patru persoane au fost arestate în legătură cu un jaf comis la începutul acestei veri la o casă din Los Angeles, despre care se presupune că ar fi deținută de actorul Brad Pitt, a anunțat poliția marți, potrivit AP, citat de observatornews.ro.
Ultima oră! Arhitectul-șef al mun. Comrat, reținut după perchezițiile ofițerilor CNA: Ar fi cerut bani pentru a emite o autorizație de construcție # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar pornit pe faptele de trafic de influență și corupere pasivă. Acțiunile îl vizează pe arhitectul din cadrul Primăriei Comrat, care ar fi pretins și primit mită pentru eliberarea autorizației de construire.
Zi decisivă pentru Plahotniuc: Autoritățile elene vor examina astăzi cererea de extrădare transmisă de procurorii moldoveni # UNIMEDIA
Curtea de Apel din Atena examinează astăzi, 13 august, cererea de extrădare a fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc. Procesul are loc la trei săptămâni după ce procurorii din Republica Moldova au informat că au transmis solicitarea către autoritățile din Grecia.
(live) „Vrem protecție, nu minciuni”. Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” protestează la Ministerul Muncii și îl acuză pe Alexei Buzu de indiferență # UNIMEDIA
Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” desfășoară o acțiune de protest la Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale. Ei îl acuză pe ministrul Alexei Buzu că promovează soluțiile antisociale ale PAS și nu-și îndeplinește atribuțiile directe pentru a proteja cetățenii aflați în dificultate. Potrivit lor, ministrul este indiferent față de problemele oamenilor.
(video) „RM e o domnișoară frumoasă, dar cu o soartă urâtă”. Grigore Manoli, la „Tinerii care împing Moldova înainte”: Despre 9 ani în SUA, racul care l-a făcut faimos, afaceri și politică # UNIMEDIA
Antreprenorul și creatorul de conținut Grigore Manoli este noul protagonist al emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. După ce a locuit în Franța și aproape un deceniu în Statele Unite, dorul de casă l-a adus înapoi în Moldova. Aici deține mai multe afaceri, este activ pe rețelele sociale și are planuri ambițioase de viitor. În această ediție, el a dezvăluit ce produs pregătește să lanseze pe piață și a vorbit și despre politică - dacă va merge la vot și dacă ia în calcul o candidatură la parlamentare.
Alexandru Machidon și Victor Futună au trecut primul filtru al CSP, în cursa pentru șefia PG: Când va avea loc proba de interviu # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis, în ședința de astăzi, dosarele celor doi candidați înscriși la concursul pentru ocuparea funcției de Procuror General.
Ucraina va ridica restricţiile de călătorie în străinătate pentru bărbaţii cu vârste între 18 și 21 de ani: Anunțul făcut de Zelenski # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că a cerut guvernului să elimine restricţiile asupra călătoriilor în străinătate pentru bărbaţii cu vârste cuprinse între 18 şi 21 de ani, informează Reuters, citat de digi24.ro.
File din trecut: Cum Ministerul Afacerilor Străine a Deschis Drumul Independenței Românești # UNIMEDIA
Pe 13 august, istoria a fost marcată de Bătălia de la Călugăreni și începutul ridicării Zidului Berlinului.
Persoanele decedate în accidentul dintre un Gelandewagen și un Volkswagen, la Cahul, erau soț și soție: Copiii acestora, grav răniți, au 5,7 şi 10 ani # UNIMEDIA
Oamenii legii au oferit detalii despre accidentul rutier produs în această seară în satul Burlăceni din raionul Cahul. Din primele cercetări s-a stabilit că impactul s-a produs din cauza vitezei, între un Mercedes înmatriculat în alt stat și un Volkswagen.
(video) Nicușor Dan, mesaj după vizita în Republica Moldova: „Să rămânem uniţi și să preţuim ceea ce ne apropie” # UNIMEDIA
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj pe rețelele sociale după vizita în Republica Moldova. „Aceste zile petrecute dincolo de Prut ne-au reamintit cât de puternice sunt legăturile dintre România şi Republica Moldova,” se arată în mesajul președintelui.
Racii primesc vești care aduc bucurie, iar Balanțele au parte de noi oportunități: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite o zi de transformări subtile, dar semnificative. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, reflectând arhetipurile astrologice specifice. Vă veți regăsi în fața unor decizii importante sau veți avea parte de momente de introspecție profundă? Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii valoroase pentru parcursul vostru.
Alertă în Franța din cauza valului de caniculă: Spitale pregătite de criză, iar transportul, paralizat # UNIMEDIA
Franța se confruntă cu o situație critică, după ce un val intens de caniculă a dus temperaturile peste pragul de 40 de grade. A fost declanșată alertă roșie în 14 regiuni. Autoritățile avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea populației, anulări în transporturi și pericol extrem de incendii, scrie adevărul.ro.
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Zelenski știe deja cine a câștigat din viitoarea întâlnire Trump - Putin: „Este o victorie personală pentru el” # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a exclus marţi orice retragere a forţelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Moscova, cu câteva zile înaintea summitului dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, care provoacă îngrijorări la Kiev cu privire la un posibil acord în defavoarea sa, scrie digi24.ro.
Astăzi, vremea în Moldova va fi în general frumoasă și stabilă, fără precipitații, favorizând activitățile în aer liber.
Rubio şi Lavrov au vorbit la telefon înaintea summitului Trump - Putin din Alaska. Ce a transmis secretarul de stat al SUA # UNIMEDIA
Secretarul de Stat american Marco Rubio a discutat marţi la telefon cu omologul său rus, Serghei Lavrov, pentru a pregăti summitul între liderii american Donald Trump şi rus Vladimir Putin, care va avea loc vineri, în Alaska, scrie digi24.ro.
(video) Ruptură în PDCM. Vicepreședintele Fadei Nagacevschi a plecat fiind „nemulţumit de lista la parlamentare”. Chicu: Îi doresc succes # UNIMEDIA
Fadei Nagacevschi, vicepreședintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), a decis să părăsească formațiunea politică, exprimându-și dezacordul față de modul în care a fost întocmită lista electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut de liderul partidului, Ion Chicu, care a explicat că nemulțumirea lui Nagacevschi a fost legată de criteriul de repartizare a candidaților, în special de plasarea pe poziții fruntașe a unor colegi din raioanele mai puțin dezvoltate, cum ar fi Glodeni, Rîșcani sau Fălești.
Cu 3 zile înaintea summitului crucial din Alaska, Zelenski numește regiunea-cheie de unde nu își va retrage trupele: „Putin va avea cale liberă” # UNIMEDIA
Președintele Volodimir Zelenski a afirmat marți că va respinge orice propunere a Moscovei de retragere a trupelor ucrainene din regiunea Donbas, din estul țării, deoarece aceasta ar priva Kievul de liniile defensive și ar deschide calea armatei ruse pentru noi ofensive, informează Reuters, citat de hotnews.ro.
Călătorie spre Turnul Eiffel, întreruptă la vamă: O femeie a vrut să plece la Paris cu 30.000 de euro nedeclarați, dar a fost prinsă # UNIMEDIA
O femeie, cetățean străin în vârstă de 45 de ani, a fost surprinsă pe Aeroportul Internațional Chișinău încercând să părăsească Republica Moldova cu 30.000 de euro asupra sa, fără a declara suma autorităților vamale, se arată într-un comunicat.
„Ucraina a pierdut războiul”. Viktor Orban crede că Trump va negocia cu Putin viitorul Europei # UNIMEDIA
Premierul ungar Viktor Orban a declarat marți că președinții Rusiei și Statelor Unite, Vladimir Putin și Donald Trump, vor discuta la summitul programat vineri în Alaska nu doar despre războiul din Ucraina, ci și despre teme economice globale de mare interes, alături de alte subiecte importante, scrie observatornews.ro.
Duminică lucrătoare la Parlament: Deputaţii se vor convoca „într-o sesiune specială”, pentru a investi noii judecători ai Curții Constituționale # UNIMEDIA
Într-un regim de lucru neobișnuit pentru ziua de duminică, Parlamentul Republicii Moldova urmează să se convoace într-o sesiune specială. Potrivit unui anunț oficial, Igor Grosu a precizat că ședința este organizată pentru depunerea jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale.
O nouă tulpină COVID-19 se răspândește la nivel global. Ce zice OMS despre riscul variantei Stratus # UNIMEDIA
O nouă variantă a coronavirusului, denumită Stratus sau XFG, considerată o ramură a variantei Omicron, se răspândește rapid în întreaga lume, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), transmite adevarul.ro.
(video) Emilian Crețu și-a organizat o sesiune foto cu Lamborghini-ul Andreei Bostanica: Reacția tinerei nu a întârziat să apară # UNIMEDIA
Emilian Crețu a stârnit reacții pe rețele, după ce a apărut într-o ședință foto improvizată alături de un Lamborghini Urus, proprietatea „reginee TikTok‑ului”, Andreea Bostanica. Cu mult umor, actorul a ironizat subtil stilul opulent al influenceriței, iar reacția acesteia nu a întârziat să apară.
Polonia expulzează zeci de ucraineni care „au şocat opinia publică”: Donald Tusk avertizează Kievul # UNIMEDIA
Polonia a inițiat proceduri de expulzare pentru 63 de străini, 57 de ucraineni şi 6 belaruşi, după incidente violente și afișarea unor simboluri interzise la un concert din Varșovia, scrie adevarul.ro.
(doc) Guvernul crește la 11,5 mil. lei suma pentru festivitățile în PMAN de Ziua Independenței și renunță la licitație publică: Un film de 2,5 milioane din bani publici, în „meniu” # UNIMEDIA
Guvernul crește de 8 mil. lei la 11,5 mil. lei suma pentru festivități în PMAN, de Ziua Independenței, marcată pe 27 august, după ce anterior, Cancelaria de Stat a dat refuz celor 3 companii ofertante și a anulat licitația publică. Din suma totală, 2,5 milioane lei se vor cheltui pentru achiziționarea dreptului de utilizare a operei audiovizuale „Șacalii”.
(video) Marian Lupu: Retragerea licenței „Moldovagaz” nu aduce beneficii cetățenilor. Este o decizie strict politică # UNIMEDIA
Președintele Mișcării Respect Moldova, Marian Lupu, susține că decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de a retrage licența SA „Moldovagaz” pentru furnizarea gazelor naturale și de a transfera aceste atribuții către compania „Energocom” este una strict politică.
Vacanță transformată în coșmar în Italia: Un băiețel de 4 ani din Moldova a murit, după ce a stat închis ore la rând, în mașina parcată la soare # UNIMEDIA
Un copil de patru ani, fiul unor turiști moldoveni aflați în vacanță în nord-vestul Sardiniei, a murit în urma unui șoc termic. Potrivit presei italiene, tragedia s-a produs luni, 11 august.
Madonna, apel disperat către Papa Leon. Ce îi cere Regina Muzicii Pop: „Tu ești singurul dintre noi căruia nu i se poate refuza intrarea” # UNIMEDIA
Madonna a lansat un apel emoționant către Papa Leon pe contul ei de Instagram. Cea supranumită Regina Muzicii Pop l-a îndemnat pe Suveranul Pontif să călătorească în Gaza, în contextul crizei umanitare grave din regiune și să „aducă lumină copiilor înainte să fie prea târziu”, scrie protv.ro.
(video) Carnagiu pe șosea, după ce un Gelandewagen s-a lovit cu un Volkswagen, la Cahul: Două persoane ar fi decedat, iar 3 copii, răniți # UNIMEDIA
Un accident rutier deosebit de grav s-a produs în raionul Cahul, după ce un Mercedes Gelandewagen s-a lovit cu un Volkswagen. Tragedia s-a soldat cu două persoane decedate și 3 copii răniți.
Ion Creangă, angajatul de la Parlament învinuit de trădare de patrie, a fost eliberat din arest la domiciliu: E sub control judiciar și nu are dreptul de a părăsi capitală # UNIMEDIA
Funcționarul din secretariatul Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu și se află sub control judiciar, fără dreptul de a părăsi capitala. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de avocatul acestuia și procurorul de caz.
PAS acuză că cetățeni sunt contactați cu amenințări, afișându-se numărul partidului: „Este o nouă sperietoare a Rusiei. Vom sesiza organele de dept” # UNIMEDIA
Partidul Acțiune și Solidaritate avertizează că, în ultimele zile, mai mulți cetățeni din Republica Moldova au fost contactați telefonic și amenințați cu moartea, iar în timpul apelurilor le-ar fi apărut pe ecran numărul de contact al formațiunii. Responsabilii califică acțiunea drept o tentativă de manipulare pusă la cale de Federația Rusă.
De ce nu a semnat Ungaria declaraţia UE privind sprijinul pentru Ucraina în războiul cu Rusia: Explicațiile lui Viktor Orban # UNIMEDIA
Singura măsură rezonabilă pentru liderii Uniunii Europene ar fi să convoace o întâlnire UE-Rusia pe modelul summitului SUA-Rusia, a declarat marţi premierul ungar Viktor Orban, într-o postare pe Facebook ce explică motivele pentru care nu a semnat declaraţia UE potrivit căreia „ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul”, transmite MTI, potrivit Agerpres.
(video) „E ca și cum am solicita poliției să danseze Balet, în loc să prindă bandiții”. Reacția lui Ceban după ce IGP a cerut Primăriei să interzică protestul lui Șor # UNIMEDIA
Edilul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că Primăria nu are nicio responsabilitate în ceea ce privește autorizarea evenimentelor politice. Reacția sa vine în urma solicitării Inspectoratului General al Poliției de a interzice protestul anunțat de fugarul Ilan Șor. „E ca și cum am solicita poliției să danseze la Teatrul de Operă și Balet, în loc să prindă bandiții”, a comentat acesta.
Eminem, despre momentul în care a fost la un pas de moarte. Cum a reușit să își schimbe viața # UNIMEDIA
Eminem, unul dintre cei mai mari rapperi ai tuturor timpurilor, se confruntă cu demonii trecutului și împărtășește o poveste emoționantă în noul său documentar „STANS”. Filmul, care va fi disponibil la sfârșitul acestui an, detaliază cum rapperul „Without Me” a trecut printr-o experiență aproape fatală, care i-a schimbat complet viața, scrie profm.ro.
Șoseaua Hâncești, închisă pe timp de noapte: Vezi perioada și tronsoane unde circulația va fi suspendată # UNIMEDIA
Primăria municipiului Chișinău anunță instituirea unor restricții temporare de circulație pe șoseaua Hâncești, în contextul executării lucrărilor de reparație a învelișului asfaltic.
Prețul motorinei scade încet, dar constant: Cât va costa benzina, mâine, și unde găsești cei mai ieftini carburanți # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat noile prețuri plafon la carburanți pentru 13 august. Astfel, motorina se ieftinește mâine cu 6 bani, în timp ce prețul benzinei rămâne neschimbat.
IGP îi cere lui Ceban să nu autorizeze protestul anunțat de Șor, la care manifestanților li se promit 3 mii $ pe lună: „Consecințele negative vor reveni exclusiv conducerii Primăriei” # UNIMEDIA
Poliția Națională cere primarului de Chișinău, Ion Ceban, să refuze autorizarea protestului anunțat de fugarul Ilan Șor. „Acțiunea condusă de Șor reprezintă o etapă deliberată în destabilizarea social-politică a Republicii Moldova și nu poate fi considerată o manifestație pașnică, ci un instrument de influență criminală”, a precizat IGP, într-un comunicat de presă.
(video) Un Porsche și un Renault, distruse după un accident violent pe bd. Ștefan cel Mare # UNIMEDIA
Un accident cu implicarea a două automobile s-a produs, astăzi, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală. Un Porsche Cayenne și un Renault s-au lovit violent.
Domnica Manole, prima reacție după ce Sturza a declarat că „CC e a noastră”: Cerem prudență în exprimări # UNIMEDIA
Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a venit cu o reacție publică după ce ieri, fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, care o susține deschis pe Maia Sandu, a declarat că actuala președintă nu va putea fi suspendată din funcție dacă nu va accepta un premier propus de majoritatea parlamentară, pentru că „CC e a noastră”. „Curtea Constituțională este o autoritate independentă și se supune doar Constituției”, a subliniat Domnica Manole.
Antreprenorul și creatorul de conținut, Grigore Manoli, este următorul invitat al emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. Am discutat de la primele clipe din copilărie până la plecarea în Statele Unite ale Americii, venirea acasă și investiții în afaceri. Grigore ne-a dezvăluit, în premieră, cine au fost cei care i-au distrus pepenii verzi zilele trecute și cum a aflat despre făptași. Mai multe decât atât, acesta ne-a mărturisit ce alte business-uri are și ce proiect planifică să lanseze în curând.
"Inima Moldovei: Ceea ce face Ambasadorul Chirilă este nimic altceva decât campanie electorală deschisă. Cerem rechemarea lui # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei” este revoltat de comportamentul inacceptabil al Ambasadorului Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, "care, într-o declaraţie publică, şi-a permis să manipuleze, să mintă şi chiar să şantajeze cetăţenii Republicii Moldova". Diplomatul și MAE nu au venit cu vreun comentariu.
Fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari, susține că Moldova are o singură direcție – Integrarea în UE: Aceasta înseamnă să construim Europa la noi acasă # UNIMEDIA
Fondatorul Partidului Democrat Modern din Moldova, Vladimir Cebotari, fost ministru al Justiției în Guvernul Filip, susține că drumul Republicii Moldova are o singură direcție - Uniunea Europeană. Cu toate acestea, el susține că, în prezent, avem cele mai proaste rezultate economice, cele mai slabe instituții, iar atractivitatea UE în ochii cetățenilor a scăzut la cote critice. Potrivit lui, toate acestea luate împreună reprezintă cel mai mare risc și cea mai mare provocare în drumul european al Republicii Moldova.
Doliu în politica moldovenească: Vasile Iovv, fost vicepremier, s-a stins din viață. Voronin: „Astfel de prieteni loiali nu mai există astăzi” # UNIMEDIA
Vasile Iovv, fost viceprim-ministru al Republicii Moldova și deputat în Parlament ales pe listele Partidului Comuniștilor, a murit la vârsta de 82 de ani. Cu un mesaj de condoleanțe a venit liderul PCRM, Vladimir Voronin. „Astfel de prieteni loiali, adevărați și autentici nu mai există astăzi”, a scris acesta.
„O pierdere ireparabilă pentru familie, prieteni și colegi”. Judecătoria Chișinău, mesaj de condoleanțe după decesul lui Mihail Diaconu, găsit mort sub un pod # UNIMEDIA
Judecătoria Chișinău a adresat un mesaj de condoleanțe familiei și apropiaților ex-magistratului Curții de Apel Centru Mihail Diaconu, găsit împușcat sub un pod din capitală. „În aceste clipe de grea încercare, ne alăturăm durerii și tristeții provocate de această pierdere ireparabilă. Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace și lumină!”, se menționează în mesajul instituției.
