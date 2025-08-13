Zi decisivă pentru Plahotniuc: Autoritățile elene vor examina astăzi cererea de extrădare transmisă de procurorii moldoveni

16:40

Antreprenorul și creatorul de conținut, Grigore Manoli, este următorul invitat al emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. Am discutat de la primele clipe din copilărie până la plecarea în Statele Unite ale Americii, venirea acasă și investiții în afaceri. Grigore ne-a dezvăluit, în premieră, cine au fost cei care i-au distrus pepenii verzi zilele trecute și cum a aflat despre făptași. Mai multe decât atât, acesta ne-a mărturisit ce alte business-uri are și ce proiect planifică să lanseze în curând.