File din trecut: Cum Ministerul Afacerilor Străine a Deschis Drumul Independenței Românești

14:20

Liderul PAS, Igor Grosu, se arată convins, în discuțiile sale cu moldoveni din diasporă, că Partidul Acțiune și Solidaritate va lua majoritatea la parlamentarele din 28 septembrie. Mai puțin optimiști sunt unii cetățeni de peste hotare, care l-au întrebat ce va face formațiunea în cazul în care va fi nevoită să treacă în opoziție după scrutin: „Dvs ce veți face, având niște voturi, intrați în Parlament, treceți în opoziție și nu veți face mare treabă, pentru că aceia vor vota ce doresc ei...”