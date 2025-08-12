Cu 3 zile înaintea summitului crucial din Alaska, Zelenski numește regiunea-cheie de unde nu își va retrage trupele: „Putin va avea cale liberă”

11:10

Pe 15 și 16 august, CONCORDIA organizează cea de-a 9-a ediție a campaniei „Vreau și eu să învăț!”, prin care sute de copii din familii vulnerabile – copii pe care îi cunoaștem personal și ale căror povești le urmărim de ani de zile – vor primi ghiozdane cu toate rechizitele necesare pentru prima zi de școală. Mulți dintre acești copii au crescut în grija noastră, iar acum ne bucurăm să le fim alături în acest pas important.