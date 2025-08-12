Călătorie spre Turnul Eiffel, întreruptă la vamă: O femeie a vrut să plece la Paris cu 30.000 de euro nedeclarați, dar a fost prinsă
UNIMEDIA, 12 august 2025 21:50
O femeie, cetățean străin în vârstă de 45 de ani, a fost surprinsă pe Aeroportul Internațional Chișinău încercând să părăsească Republica Moldova cu 30.000 de euro asupra sa, fără a declara suma autorităților vamale, se arată într-un comunicat.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 15 minute
22:00
Cu 3 zile înaintea summitului crucial din Alaska, Zelenski numește regiunea-cheie de unde nu își va retrage trupele: „Putin va avea cale liberă” # UNIMEDIA
Președintele Volodimir Zelenski a afirmat marți că va respinge orice propunere a Moscovei de retragere a trupelor ucrainene din regiunea Donbas, din estul țării, deoarece aceasta ar priva Kievul de liniile defensive și ar deschide calea armatei ruse pentru noi ofensive, informează Reuters, citat de hotnews.ro.
Acum 30 minute
21:50
Călătorie spre Turnul Eiffel, întreruptă la vamă: O femeie a vrut să plece la Paris cu 30.000 de euro nedeclarați, dar a fost prinsă # UNIMEDIA
O femeie, cetățean străin în vârstă de 45 de ani, a fost surprinsă pe Aeroportul Internațional Chișinău încercând să părăsească Republica Moldova cu 30.000 de euro asupra sa, fără a declara suma autorităților vamale, se arată într-un comunicat.
Acum 2 ore
21:10
„Ucraina a pierdut războiul”. Viktor Orban crede că Trump va negocia cu Putin viitorul Europei # UNIMEDIA
Premierul ungar Viktor Orban a declarat marți că președinții Rusiei și Statelor Unite, Vladimir Putin și Donald Trump, vor discuta la summitul programat vineri în Alaska nu doar despre războiul din Ucraina, ci și despre teme economice globale de mare interes, alături de alte subiecte importante, scrie observatornews.ro.
20:30
Duminică lucrătoare la Parlament: Deputaţii se vor convoca „într-o sesiune specială”, pentru a investi noii judecători ai Curții Constituționale # UNIMEDIA
Într-un regim de lucru neobișnuit pentru ziua de duminică, Parlamentul Republicii Moldova urmează să se convoace într-o sesiune specială. Potrivit unui anunț oficial, Igor Grosu a precizat că ședința este organizată pentru depunerea jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale.
Acum 4 ore
20:10
O nouă tulpină COVID-19 se răspândește la nivel global. Ce zice OMS despre riscul variantei Stratus # UNIMEDIA
O nouă variantă a coronavirusului, denumită Stratus sau XFG, considerată o ramură a variantei Omicron, se răspândește rapid în întreaga lume, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), transmite adevarul.ro.
19:50
(video) Emilian Crețu și-a organizat o sesiune foto cu Lamborghini-ul Andreei Bostanica: Reacția tinerei nu a întârziat să apară # UNIMEDIA
Emilian Crețu a stârnit reacții pe rețele, după ce a apărut într-o ședință foto improvizată alături de un Lamborghini Urus, proprietatea „reginee TikTok‑ului”, Andreea Bostanica. Cu mult umor, actorul a ironizat subtil stilul opulent al influenceriței, iar reacția acesteia nu a întârziat să apară.
19:30
Polonia expulzează zeci de ucraineni care „au şocat opinia publică”: Donald Tusk avertizează Kievul # UNIMEDIA
Polonia a inițiat proceduri de expulzare pentru 63 de străini, 57 de ucraineni şi 6 belaruşi, după incidente violente și afișarea unor simboluri interzise la un concert din Varșovia, scrie adevarul.ro.
19:20
Persoanele decedate în accidentul dintre un Gelandewagen și un Volkswagen, la Cahul, erau soț și soție: Copii acestora, grav răniți, au 5,7 şi 10 ani # UNIMEDIA
Oamenii legii au oferit detalii despre accidentul rutier produs în această seară în satul Burlăceni din raionul Cahul. Din primele cercetări s-a stabilit că impactul s-a produs din cauza vitezei, între un Mercedes înmatriculat în alt stat și un Volkswagen.
19:10
(doc) Guvernul crește la 11,5 mil. lei suma pentru festivitățile în PMAN de Ziua Independenței și renunță la licitație publică: Un film de 2,5 milioane din bani publici, în „meniu” # UNIMEDIA
Guvernul crește de 8 mil. lei la 11,5 mil. lei suma pentru festivități în PMAN, de Ziua Independenței, marcată pe 27 august, după ce anterior, Cancelaria de Stat a dat refuz celor 3 companii ofertante și a anulat licitația publică. Din suma totală, 2,5 milioane lei se vor cheltui pentru achiziționarea dreptului de utilizare a operei audiovizuale „Șacalii”.
18:50
(video) Marian Lupu: Retragerea licenței „Moldovagaz” nu aduce beneficii cetățenilor. Este o decizie strict politică # UNIMEDIA
Președintele Mișcării Respect Moldova, Marian Lupu, susține că decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de a retrage licența SA „Moldovagaz” pentru furnizarea gazelor naturale și de a transfera aceste atribuții către compania „Energocom” este una strict politică.
18:40
Vacanță transformată în coșmar în Italia: Un băiețel de 4 ani din Moldova a murit, după ce a stat închis ore la rând, în mașina parcată la soare # UNIMEDIA
Un copil de patru ani, fiul unor turiști moldoveni aflați în vacanță în nord-vestul Sardiniei, a murit în urma unui șoc termic. Potrivit presei italiene, tragedia s-a produs luni, 11 august.
18:30
Madonna, apel disperat către Papa Leon. Ce îi cere Regina Muzicii Pop: „Tu ești singurul dintre noi căruia nu i se poate refuza intrarea” # UNIMEDIA
Madonna a lansat un apel emoționant către Papa Leon pe contul ei de Instagram. Cea supranumită Regina Muzicii Pop l-a îndemnat pe Suveranul Pontif să călătorească în Gaza, în contextul crizei umanitare grave din regiune și să „aducă lumină copiilor înainte să fie prea târziu”, scrie protv.ro.
18:20
(video) Carnagiu pe șosea, după ce un Gelandewagen s-a lovit cu un Volkswagen, la Cahul: Două persoane ar fi decedat, iar 3 copii, răniți # UNIMEDIA
Un accident rutier deosebit de grav s-a produs în raionul Cahul, după ce un Mercedes Gelandewagen s-a lovit cu un Volkswagen. Tragedia s-a soldat cu două persoane decedate și 3 copii răniți.
18:20
Ion Creangă, angajatul de la Parlament învinuit de trădare de patrie, a fost eliberat din arest la domiciliu: E sub control judiciar și nu are dreptul de a părăsi capitală # UNIMEDIA
Funcționarul din secretariatul Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu și se află sub control judiciar, fără dreptul de a părăsi capitala. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de avocatul acestuia și procurorul de caz.
Acum 6 ore
18:00
PAS acuză că cetățeni sunt contactați cu amenințări, afișându-se numărul partidului: „Este o nouă sperietoare a Rusiei. Vom sesiza organele de dept” # UNIMEDIA
Partidul Acțiune și Solidaritate avertizează că, în ultimele zile, mai mulți cetățeni din Republica Moldova au fost contactați telefonic și amenințați cu moartea, iar în timpul apelurilor le-ar fi apărut pe ecran numărul de contact al formațiunii. Responsabilii califică acțiunea drept o tentativă de manipulare pusă la cale de Federația Rusă.
17:50
De ce nu a semnat Ungaria declaraţia UE privind sprijinul pentru Ucraina în războiul cu Rusia: Explicațiile lui Viktor Orban # UNIMEDIA
Singura măsură rezonabilă pentru liderii Uniunii Europene ar fi să convoace o întâlnire UE-Rusia pe modelul summitului SUA-Rusia, a declarat marţi premierul ungar Viktor Orban, într-o postare pe Facebook ce explică motivele pentru care nu a semnat declaraţia UE potrivit căreia „ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul”, transmite MTI, potrivit Agerpres.
17:50
(video) „E ca și cum am solicita poliției să danseze Balet, în loc să prindă bandiții”. Reacția lui Ceban după ce IGP a cerut Primăriei să interzică protestul lui Șor # UNIMEDIA
Edilul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că Primăria nu are nicio responsabilitate în ceea ce privește autorizarea evenimentelor politice. Reacția sa vine în urma solicitării Inspectoratului General al Poliției de a interzice protestul anunțat de fugarul Ilan Șor. „E ca și cum am solicita poliției să danseze la Teatrul de Operă și Balet, în loc să prindă bandiții”, a comentat acesta.
17:50
Eminem, despre momentul în care a fost la un pas de moarte. Cum a reușit să își schimbe viața # UNIMEDIA
Eminem, unul dintre cei mai mari rapperi ai tuturor timpurilor, se confruntă cu demonii trecutului și împărtășește o poveste emoționantă în noul său documentar „STANS”. Filmul, care va fi disponibil la sfârșitul acestui an, detaliază cum rapperul „Without Me” a trecut printr-o experiență aproape fatală, care i-a schimbat complet viața, scrie profm.ro.
17:40
Șoseaua Hâncești, închisă pe timp de noapte: Vezi perioada și tronsoane unde circulația va fi suspendată # UNIMEDIA
Primăria municipiului Chișinău anunță instituirea unor restricții temporare de circulație pe șoseaua Hâncești, în contextul executării lucrărilor de reparație a învelișului asfaltic.
17:30
Prețul motorinei scade încet, dar constant: Cât va costa benzina, mâine, și unde găsești cei mai ieftini carburanți # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat noile prețuri plafon la carburanți pentru 13 august. Astfel, motorina se ieftinește mâine cu 6 bani, în timp ce prețul benzinei rămâne neschimbat.
17:30
IGP îi cere lui Ceban să nu autorizeze protestul anunțat de Șor, la care manifestanților li se promit 3 mii $ pe lună: „Consecințele negative vor reveni exclusiv conducerii Primăriei” # UNIMEDIA
Poliția Națională cere primarului de Chișinău, Ion Ceban, să refuze autorizarea protestului anunțat de fugarul Ilan Șor. „Acțiunea condusă de Șor reprezintă o etapă deliberată în destabilizarea social-politică a Republicii Moldova și nu poate fi considerată o manifestație pașnică, ci un instrument de influență criminală”, a precizat IGP, într-un comunicat de presă.
17:20
(video) Un Porsche și un Renault, distruse după un accident violent pe bd. Ștefan cel Mare # UNIMEDIA
Un accident cu implicarea a două automobile s-a produs, astăzi, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală. Un Porsche Cayenne și un Renault s-au lovit violent.
17:00
Domnica Manole, prima reacție după ce Sturza a declarat că „CC e a noastră”: Cerem prudență în exprimări # UNIMEDIA
Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a venit cu o reacție publică după ce ieri, fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, care o susține deschis pe Maia Sandu, a declarat că actuala președintă nu va putea fi suspendată din funcție dacă nu va accepta un premier propus de majoritatea parlamentară, pentru că „CC e a noastră”. „Curtea Constituțională este o autoritate independentă și se supune doar Constituției”, a subliniat Domnica Manole.
16:40
(promo) „Dacă te arat la lume, te mai însori tu?!” Grigore Manoli, dezvăluiri în premieră despre cei care i-au distrus pepenii verzi, doar la „Tinerii care împing Moldova înainte” # UNIMEDIA
Antreprenorul și creatorul de conținut, Grigore Manoli, este următorul invitat al emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. Am discutat de la primele clipe din copilărie până la plecarea în Statele Unite ale Americii, venirea acasă și investiții în afaceri. Grigore ne-a dezvăluit, în premieră, cine au fost cei care i-au distrus pepenii verzi zilele trecute și cum a aflat despre făptași. Mai multe decât atât, acesta ne-a mărturisit ce alte business-uri are și ce proiect planifică să lanseze în curând.
Acum 8 ore
16:10
"Inima Moldovei: Ceea ce face Ambasadorul Chirilă este nimic altceva decât campanie electorală deschisă. Cerem rechemarea lui # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei” este revoltat de comportamentul inacceptabil al Ambasadorului Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, "care, într-o declaraţie publică, şi-a permis să manipuleze, să mintă şi chiar să şantajeze cetăţenii Republicii Moldova". Diplomatul și MAE nu au venit cu vreun comentariu.
16:00
Fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari, susține că Moldova are o singură direcție – Integrarea în UE: Aceasta înseamnă să construim Europa la noi acasă # UNIMEDIA
Fondatorul Partidului Democrat Modern din Moldova, Vladimir Cebotari, fost ministru al Justiției în Guvernul Filip, susține că drumul Republicii Moldova are o singură direcție - Uniunea Europeană. Cu toate acestea, el susține că, în prezent, avem cele mai proaste rezultate economice, cele mai slabe instituții, iar atractivitatea UE în ochii cetățenilor a scăzut la cote critice. Potrivit lui, toate acestea luate împreună reprezintă cel mai mare risc și cea mai mare provocare în drumul european al Republicii Moldova.
15:50
Doliu în politica moldovenească: Vasile Iovv, fost vicepremier, s-a stins din viață. Voronin: „Astfel de prieteni loiali nu mai există astăzi” # UNIMEDIA
Vasile Iovv, fost viceprim-ministru al Republicii Moldova și deputat în Parlament ales pe listele Partidului Comuniștilor, a murit la vârsta de 82 de ani. Cu un mesaj de condoleanțe a venit liderul PCRM, Vladimir Voronin. „Astfel de prieteni loiali, adevărați și autentici nu mai există astăzi”, a scris acesta.
15:10
„O pierdere ireparabilă pentru familie, prieteni și colegi”. Judecătoria Chișinău, mesaj de condoleanțe după decesul lui Mihail Diaconu, găsit mort sub un pod # UNIMEDIA
Judecătoria Chișinău a adresat un mesaj de condoleanțe familiei și apropiaților ex-magistratului Curții de Apel Centru Mihail Diaconu, găsit împușcat sub un pod din capitală. „În aceste clipe de grea încercare, ne alăturăm durerii și tristeții provocate de această pierdere ireparabilă. Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace și lumină!”, se menționează în mesajul instituției.
14:50
(video) Magistratul CA Ion Bulhac cere CSM să respingă raportul cu nepromovarea Vettingului și să fie reluată evaluarea. Ce a decis Consilul # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit într-o nouă ședință, astăzi, 12 august. Pe ordinea de zi au figurat 13 subiecte.
14:40
(video) Imagini de la locul unde a fost găsit împușcat fostul judecător Mihail Diaconu: Oamenii legii examizează intens zona # UNIMEDIA
În spațiul public au apărut imagini video de la locul unde a fost găsit împușcat în cap fostul judecător, Mihail Diaconu.
14:40
A cerut 3.000 de euro de la administratorul unei companii, pentru o „hotărâre favorabilă” pe dosarul în care era vizat: Un avocat, cercetat de CNA pentru mită # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Bălți au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență în care este vizat un avocat din Chișinău. Acesta este bănuit că ar fi pretins de la administratorul unei companii mijloace bănești ilicite.
14:30
(video) Scandal în Ungaria: Reședința de vară a lui Orbán, comparată cu cea a lui Ianukovici. Palmieri, garaj subteran și grădină zoologică privată # UNIMEDIA
Un deputat independent a publicat imagini surprinzătoare ale proprietății premierului Viktor Orbán, ridicând întrebări despre opulența și transparența acesteia, scrie adevarul.ro.
14:20
(video) Grosu, discuții încordate cu diaspora: „ - Dacă PAS nu mai câștigă la viitoare alegeri? - Vom câștiga! - Să vedem cum o faceți!” # UNIMEDIA
Liderul PAS, Igor Grosu, se arată convins, în discuțiile sale cu moldoveni din diasporă, că Partidul Acțiune și Solidaritate va lua majoritatea la parlamentarele din 28 septembrie. Mai puțin optimiști sunt unii cetățeni de peste hotare, care l-au întrebat ce va face formațiunea în cazul în care va fi nevoită să treacă în opoziție după scrutin: „Dvs ce veți face, având niște voturi, intrați în Parlament, treceți în opoziție și nu veți face mare treabă, pentru că aceia vor vota ce doresc ei...”
Acum 12 ore
14:00
(video) Imagini de la locul unde a fost găsit împușcat fostul judecător Mihai Diaconu: Oamenii legii examizează intens zona # UNIMEDIA
În spațiul public au apărut imagini video de la locul unde a fost găsit împușcat în cap fostul judecător, Mihai Diaconu.
13:40
(live/update) CSM, în ședință. Magistratul CA Ion Bulhac cere să fie respins raport cu nepromovarea Vettingului: Să fie reluată evaluarea # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește într-o nouă ședință, astăzi, 12 august. Pe ordinea de zi figurează 13 subiecte.
13:40
Democrații intră în cursa electorală și cheamă la consolidarea forțelor: „Să nu mai împărțim cetățenii în buni și răi, în ai noștri și ai lor” # UNIMEDIA
Partidul Democrat Modern din Moldova anunță că va participa la alegerile parlamentare și îi cheamă pe toți foștii democrați la unitate.
13:20
Democrații intră în cursa electorală și cheamă la consolidarea forțelor: Să readucem Republica Moldova la normalitate # UNIMEDIA
Partidul Democrat Modern din Moldova anunță că va participa la alegerile parlamentare și îi cheamă pe toți foștii democrați la unitate.
13:10
Un rapper american, găsit împușcat în casa sa din Snelville, după un atac armat: Avea doar 33 de ani # UNIMEDIA
Tevin Hood, un rapper din statul american Georgia, a murit în urma unui atac. Din primele informații, se pare că rapper-ul, cunoscut sub numele de T-Hood, a fost împușcat în casa sa din Snelville, iar ancheta în acest caz este în curs de desfășurare, scrie Can Can.
12:50
Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate # UNIMEDIA
Partidul Nostru va înainta în Parlament un proiect de lege privind introducerea unui meniu unic de alimentație în toate școlile din Republica Moldova. Inițiativa vizează asigurarea aceleiași calități a mâncării pentru toți elevii, indiferent de localitate. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia.
12:50
Ucraina „e gata să cedeze teritorii”, pentru a pune capăt războiului. Dezvăluiri din discuțiile purtate de Zelenski cu europenii, înainte de summitul Trump-Putin # UNIMEDIA
Kievul este dispus să permită o înghețare a liniei frontului pe pozițiile actuale pentru a încheia un armistițiu, dar nu este de acord să cedeze și zonele pe care le controlează în Donețk, scrie cotidianul britanic The Daily Telegraph, citat de HotNews.ro.
12:30
Pașa, după ce ex-magistratul Diaconu a fost găsit mort: „Ăștia ne zic că trebuie să îl jelim. Nici măcar nu s-a sinucis din rușine, ci pentru că nu va mai putea lua mită” # UNIMEDIA
Valeriu Pașa, membru al Consiliului Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, trecut recent în subordinea președintei Maia Sandu, a comentat decesul ex-judecătorului CA Centru Mihail Diaconu, găsit mort sub un pod din capitală. „Omul nu s-a sinucis de rușine că a luat toată viața mită, nu pentru că avea remușcări pentru soarta distrusă și traumele pe viață a copiilor bătuți și violați în comisariatele lui Papuc. Omul nu a mai rezistat pentru că i-a fost luat „dreptul” la a lua mită și a se îmbogăți nestingherit, distrugând vieților oamenilor nevinovați și achitând infractorii. Iar ăștia ne zic că trebuie să îl jelim. Și nici măcar nu a fost condamnat pentru crimele lui, a fost dat afară din sistem”, a scris Pașa.
12:10
„Dumnezeu să-l odihnească în pace”. Asociația Judecătorilor, mesaj de condoleanțe după ce magistratul Mihail Diaconu a fost găsit împușcat în cap sub un pod din capitală # UNIMEDIA
Asociația Judecătorilor din Republica Moldova a venit cu un mesaj de condoleanțe pe rețelele de socializare, după ce fostul judecător de la Curtea de Apel Centru, Mihail Diaconu, a fost găsit împușcat în cap sub un pod din capitală, astăzi dimineață. „Ne vom aminti cu respect de profesionalismul și dedicația de care a dat dovadă pe parcursul întregii sale cariere în slujba justiției”, a scris AJRM.
12:00
(foto) De la Nistru, până la Atlantic: Primărița din Soroca, Lilia Pilipețchi, distinsă cu titlul de cetățean de onoare al orașului Pensocola din SUA # UNIMEDIA
Primărița municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Pensacola din Statele Unite ale Americii. Titlul i-a fost conferit de către edilul orașului D. C. Deeves.
12:00
Andrei Năstase, primul candidat independent înregistrat de CEC: „Voi demonstra că vocea oamenilor poate ajunge în Parlament și fără mașinării de partid” # UNIMEDIA
Andrei Năstase este primul candidat independent înregistrat oficial pentru alegerile parlamentare această toamnă. Astăzi, Comisia Electorală Centrală i-a înmânat legitimația, după validarea oficială a candidaturii.
11:50
(foto/video) Sirene stinse și clopote grele, la Telenești: Cei doi pompieri, decedați în timp ce se aflau în misiune, petrecuți pe ultimul drum # UNIMEDIA
Lacrimi, durere și tăcere grea au cuprins astăzi Teleneștiul. Cei doi pompieri care și-au pierdut viața în teribilul accident rutier de pe 9 august, în timp ce se îndreptau spre o misiune de salvare, au fost conduși pe ultimul drum.
11:40
„O realizare istorică pentru sportul moldovenesc”. Artiom Livadari, medaliat cu aur la Jocurile Mondiale din China, în cadrul competițiilor de Muaythai # UNIMEDIA
Artiom Livadari a obținut o nouă medalie de aur la Jocurile Mondiale 2025, în cadrul competițiilor de Muaythai, care s-au desfășurat la Chengdu (China), în perioada 6–10 august și au întrunit cei mai buni opt sportivi din lume, calificați în urma rezultatelor obținute în sezonul 2024–2025, anunță Ministerul Educației și Cercetării.
11:30
(live/update) CSM, în ședință. Ion Bulhac de la CA Centru nu este de acord cu nepromovarea Vettingului: Am demonstrat # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește într-o nouă ședință, astăzi, 12 august. Pe ordinea de zi figurează 13 subiecte.
11:20
Tânărul din Fălești, care și-a lovit bunica cu un ciocan până aceasta și-a dat ultima suflare, trimis pe banca acuzațiilor: Ce pedeapsă riscă individul # UNIMEDIA
Tânărul de 27 de ani, originar din raionul Fălești, care și-ar fi ucis bunica cu un ciocan în luna iunie, a fost trimis pe banca acuzațiilor. Potrivit Procuraturii Generale, dacă individul va fi găsit vinovat riscă pedeapsa cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau detenție pe viață.
11:20
Lista primilor 33 de candidați ai Blocului Alternativa, scursă pe Telegram: Viceprimărițele capitalei, în primii 10, Pruteanu - pe 13, iar Bulgac, tocmai pe 31 # UNIMEDIA
Lista primilor 33 de candidați ai Blocului Alternativa la alegerile parlamentare din 28 septembrie a fost scursă pe canalele de telegram. Astfel, cap de listă este primarul capitalei Ion Ceban, lider MAN, urmat de Alexandr Stoianoglo, Ion Chicu, lider PDCM, Marc Tkaciuc și Gaik Vartanean. Cine urmează vedeți mai jos.
11:10
Campania „Vreau și eu să învăț!” continuă: 750 de copii din familii vulnerabile vor primi ghiozdane cu rechizite # UNIMEDIA
Pe 15 și 16 august, CONCORDIA organizează cea de-a 9-a ediție a campaniei „Vreau și eu să învăț!”, prin care sute de copii din familii vulnerabile – copii pe care îi cunoaștem personal și ale căror povești le urmărim de ani de zile – vor primi ghiozdane cu toate rechizitele necesare pentru prima zi de școală. Mulți dintre acești copii au crescut în grija noastră, iar acum ne bucurăm să le fim alături în acest pas important.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.