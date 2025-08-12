Statul scoate la vânzare pachetul majoritar de acțiuni „MOLDASIG” S.A.
SafeNews, 12 august 2025 15:40
Guvernul Republicii Moldova a decis să scoată la vânzare pachetul majoritar de acțiuni deținut la compania de asigurări „MOLDASIG” S.A., într-un efort de a atrage un investitor strategic și de a asigura un preț competitiv pentru stat. Potrivit Hotărârii Guvernului statul a achiziționat recent 480.000 de acțiuni nou-emise, reprezentând 80% din capitalul social al companiei, […] Articolul Statul scoate la vânzare pachetul majoritar de acțiuni „MOLDASIG” S.A. apare prima dată în SafeNews.
Acum 5 minute
16:00
VIDEO // Vladimir Cebotari, fondatorul noului Partid Democrat (PDMM), subliniază orientarea pro-europeană a formațiunii pe care o reprezintă: „Drumul Republicii Moldova are o singură direcție. Aceasta este Uniunea Europeană” # SafeNews
Fondatorul Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, a declarat că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este „un proces ireversibil”, argumentând cu date statistice privind orientarea cetățenilor spre spațiul comunitar. „Drumul Republicii Moldova are o singură direcție. Aceasta este Uniunea Europeană. Și, din punctul meu de vedere, acest proces este unul ireversibil”, a afirmat Cebotari. Potrivit […] Articolul VIDEO // Vladimir Cebotari, fondatorul noului Partid Democrat (PDMM), subliniază orientarea pro-europeană a formațiunii pe care o reprezintă: „Drumul Republicii Moldova are o singură direcție. Aceasta este Uniunea Europeană” apare prima dată în SafeNews.
Acum 10 minute
15:50
Situaţia de pe frontul estic ucrainean este una dramatică. Şi nu o spun ruşii, ci chiar ucrainenii care recunosc că întreg Doneţk-ul ar putea să cadă în mâinile adversarilor. Primii care au tras un semnal de alarmă au fost bloggerii ucraineni apropiaţi de armata Kievului. Acum, şi cei mai importanţi ofiţeri din cadrul armatei ucrainene susţin […] Articolul Mesajul unui ofiţer ucrainean către Zelenski: Sunteţi minţit, domnule preşedinte apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
15:40
Guvernul Republicii Moldova a decis să scoată la vânzare pachetul majoritar de acțiuni deținut la compania de asigurări „MOLDASIG” S.A., într-un efort de a atrage un investitor strategic și de a asigura un preț competitiv pentru stat. Potrivit Hotărârii Guvernului statul a achiziționat recent 480.000 de acțiuni nou-emise, reprezentând 80% din capitalul social al companiei, […] Articolul Statul scoate la vânzare pachetul majoritar de acțiuni „MOLDASIG” S.A. apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
15:20
CEC lansează o linie telefonică pentru alegători, dedicată alegerilor din 28 septembrie. Află detalii # SafeNews
Pentru a sprijini buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, autoritățile au deschis un Centru de Apel destinat cetățenilor cu drept de vot, dar și celor implicați în organizarea procesului electoral. Cei interesați pot apela numărul (+373) 22 880101 pentru a obține informații relevante privind desfășurarea scrutinului. Centrul este funcțional până la data […] Articolul CEC lansează o linie telefonică pentru alegători, dedicată alegerilor din 28 septembrie. Află detalii apare prima dată în SafeNews.
15:10
Ministerul Muncii extinde rețeaua de centre pentru victimele violenței: trei noi adăposturi până în 2025 # SafeNews
Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță cel mai amplu efort bugetar din ultimii ani pentru combaterea violenței domestice și sprijinirea victimelor. În 2025, aproximativ 40 de milioane de lei au fost direcționați către extinderea serviciilor sociale destinate persoanelor afectate, o parte importantă din aceste resurse fiind obținută cu sprijinul partenerilor internaționali. Ministrul Alexei Buzu subliniază […] Articolul Ministerul Muncii extinde rețeaua de centre pentru victimele violenței: trei noi adăposturi până în 2025 apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
14:40
Fiul lui Dmitri Medvedev lucrează pentru gigantul militar de stat Rostec. „Nu l-am văzut nici o zi la serviciu” # SafeNews
Ilia, 30 de ani, fiul fostului președinte Dmitri Medvedev, lucrează pentru gigantul rus de armament Rostec, unde este consilier al directorului general la o filială a companiei, pentru un salariu lunar de 270.000 de ruble, circa 2.900 de euro, conform datelor scurse de la Serviciul Fiscal Federal, analizate de Systema, echipa de investigații a RFE/RL. […] Articolul Fiul lui Dmitri Medvedev lucrează pentru gigantul militar de stat Rostec. „Nu l-am văzut nici o zi la serviciu” apare prima dată în SafeNews.
14:20
O femeie a fost depistată cu 30.000 de euro ascunși, chiar înainte de a urca în avionul spre Paris # SafeNews
O cetățeancă străină în vârstă de 45 de ani a fost depistată pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încerca să iasă din Republica Moldova cu o sumă semnificativă de bani, fără a o declara autorităților. Incidentul a avut loc în timpul controalelor de rutină efectuate de funcționarii vamali în colaborare cu polițiștii de frontieră, […] Articolul O femeie a fost depistată cu 30.000 de euro ascunși, chiar înainte de a urca în avionul spre Paris apare prima dată în SafeNews.
14:10
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,3 a lovit marți regiunea Papua din Indonezia, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS). Epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ 193 de kilometri nord-vest de orașul Abepura. Cutremurul s-a produs în jurul orei 17.24 ora locală, conform raportului USGS citat de Daily Mail. Centrul de Avertizare pentru […] Articolul Un cutremur puternic de 6,3 a lovit Indonezia în Cercul de Foc al Pacificului apare prima dată în SafeNews.
14:00
Partidul Republican „Inima Moldovei” cere rechemarea imediată a Ambasadorului R. Moldova în România, Victor Chirilă: Manipulează, minte și chiar șantajează cetățenii # SafeNews
Partidul Republican „Inima Moldovei” este revoltat de comportamentul inacceptabil al Ambasadorului Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, „care, într-o declaraţie publică, şi-a permis să manipuleze, să mintă şi chiar să şantajeze cetăţenii Republicii Moldova”. Într-o declarație publică a formațiunii se spune că, oficialul, „minţind cu neruşinare, a invocat o serie de scenarii halucinante care pretinde […] Articolul Partidul Republican „Inima Moldovei” cere rechemarea imediată a Ambasadorului R. Moldova în România, Victor Chirilă: Manipulează, minte și chiar șantajează cetățenii apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
13:50
FOTO // Mistreți cu carne albastră fenomen alarmant în California. Ce a provocat această mutație bizară # SafeNews
Au fost descoperiți mistreți cu carne albastră în California, potrivit autorităților locale care au emis imediat avertismente.Departamentul de Pescuit și Viață Sălbatică din California (CDFW) a declarat că a primit rapoarte despre acest „incident ciudat” în luna martie și că fenomenul indică faptul că animalele au fost otrăvite. „Este sălbatic”, a declarat pentru Los Angeles […] Articolul FOTO // Mistreți cu carne albastră fenomen alarmant în California. Ce a provocat această mutație bizară apare prima dată în SafeNews.
13:30
VIDEO // Un nou serviciu online lansat de Poliția de Frontieră „E-TRAVERSARE” pentru acces rapid la informații despre trecerile frontierei # SafeNews
Cetățenii Republicii Moldova pot acum obține cu ușurință informații detaliate despre trecerile frontierei de stat, grație unei noi facilități electronice lansate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Serviciul, denumit E-TRAVERSARE, permite solicitarea și eliberarea rapidă a datelor privind circulația persoanelor și a mijloacelor de transport în afara țării, pentru o perioadă de până la […] Articolul VIDEO // Un nou serviciu online lansat de Poliția de Frontieră „E-TRAVERSARE” pentru acces rapid la informații despre trecerile frontierei apare prima dată în SafeNews.
13:20
VIDEO // Imagini șocante: Soldați sirieni implicați în execuții în spitale, un voluntar ucis cu sânge rece # SafeNews
Imagini șocante de la camerele de supraveghere din spitalul central al orașului Suweida, în sudul Siriei, au fost făcute publice de Sky News. Materialul surprinde bărbați în uniforme militare trăgând de la mică distanță asupra unui voluntar îmbrăcat în uniformă medicală, în timp ce zeci de cadre medicale îngrozite ridică mâinile în aer sub amenințarea […] Articolul VIDEO // Imagini șocante: Soldați sirieni implicați în execuții în spitale, un voluntar ucis cu sânge rece apare prima dată în SafeNews.
13:00
Scandal în Ungaria din cauza reședinței de vară a premierului Orbán. Palmieri, garaj subteran și zoo privată „ca cea a lui Ianukovici” # SafeNews
Un scandal a izbucnit în Ungaria după ce deputatul independent Ákos Hadházy a publicat fotografii cu reședința neterminată a premierului Viktor Orbán din Hatvanpuszta, care include o grădină cu palmieri și o grădină zoologică privată. Ákos Hadházy a publicat fotografii ale proprietății familiei Orbán din Hatvanpuszta, care, potrivit lui Gergely Gulyás, ministrul responsabil cu Cabinetul […] Articolul Scandal în Ungaria din cauza reședinței de vară a premierului Orbán. Palmieri, garaj subteran și zoo privată „ca cea a lui Ianukovici” apare prima dată în SafeNews.
12:20
Lacrimi, durere și o tăcere apăsătoare au cuprins astăzi orașul Telenești, unde întreaga comunitate și-a luat rămas-bun de la cei doi pompieri care și-au pierdut viața în tragicul accident rutier din 9 august. Cei doi salvatori se aflau în misiune atunci când destinul le-a fost curmat brusc. Cortegiul funerar a străbătut în liniște străzile localității, […] Articolul Doi eroi în uniformă, pompieri răpuși în misiune, conduși pe ultimul drum la Telenești apare prima dată în SafeNews.
12:20
Primul robot-antilopă cu inteligenţă artificială, construit în China. Ce rol va avea falsul animal # SafeNews
Pentru lupii din Tibet, primul robot-antilopă construit de China ar putea arăta la fel de apetisant ca antilopele care trăiesc în tundra tibetană, însă acest robot face parte dintr-un program de supraveghere a speciilor pe cale de dispariţie iniţiat de Beijing care a ajuns până în cele mai izolate regiuni ale Chinei, conform unui material […] Articolul Primul robot-antilopă cu inteligenţă artificială, construit în China. Ce rol va avea falsul animal apare prima dată în SafeNews.
12:00
FOTO // Ucraina a atact cu drone fabrica de safire sintetice de la Stavropol. Care este importanța militară a acestei lovituri # SafeNews
O fabrică care produce safire sintetice în orașul rus Stavropol a fost lovită de drone în noaptea de 12 august, a raportat canalul independent de știri rus Telegram Astra, citând locuitorii din zonă. Locuitorii din Stavropol, în regiunea Stavropol Krai din sudul Rusiei, au declarat că dronele atacau fabrica JSC Monocrystal din oraș. Imaginile filmate […] Articolul FOTO // Ucraina a atact cu drone fabrica de safire sintetice de la Stavropol. Care este importanța militară a acestei lovituri apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
11:50
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării a trecut în sub coordonarea directă a Președinției # SafeNews
De astăzi, Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării va funcționa în subordinea directă a Președinției, în urma publicării în Monitorul Oficial a decretului prezidențial care promulgă noua lege privind organizarea și funcționarea instituției. Modificările legislative au ca scop întărirea capacității statului de a răspunde fenomenului tot mai agresiv al dezinformării, punând accent pe […] Articolul Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării a trecut în sub coordonarea directă a Președinției apare prima dată în SafeNews.
11:40
„Urgentare” contra 15.000 euro bucata: Doi bărbați, condamnați pentru infracțiuni în serie în procesul de redobândire a cetățeniei române # SafeNews
Doi bărbați au fost condamnați de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru trafic de influență comis în mod repetat, în legătură cu facilitarea redobândirii cetățeniei române de către cetățeni străini. Aceștia ar fi obținut ilegal peste 170.000 de euro, pretinzând că pot interveni pe lângă funcționari români. Instanța a dispus pedepse cu închisoarea și suspendarea parțială […] Articolul „Urgentare” contra 15.000 euro bucata: Doi bărbați, condamnați pentru infracțiuni în serie în procesul de redobândire a cetățeniei române apare prima dată în SafeNews.
11:30
VIDEO // Victoria Furtună, lidera Moldova Mare: „Patria nu se schimbă pe un card de membru al UE” # SafeNews
În cadrul unei emisiuni TV recente, Victoria Furtună, lidera partidului Moldova Mare, a transmis un mesaj ferm privind identitatea și suveranitatea Republicii Moldova. „Când unioniștii afirmă că Republica Moldova este o «eroare a istoriei» și sunt dispuși să cedeze teritorii întregi în schimbul unor fotolii la Bruxelles – aceasta reprezintă o trădare a moldovenilor”, a […] Articolul VIDEO // Victoria Furtună, lidera Moldova Mare: „Patria nu se schimbă pe un card de membru al UE” apare prima dată în SafeNews.
11:10
Trafic de influență în robă: Un avocat ar fi cerut 3.000 de euro ca să „rezolve” un dosar # SafeNews
Un avocat din Chișinău este bănuit că ar fi pretins suma de 3.000 de euro de la administratorul unei companii, promițând că poate influența o decizie favorabilă într-un dosar legat de activitatea firmei. Acesta ar fi susținut că are legături în cadrul unei instituții de drept și că poate interveni în favoarea companiei prin intermediul […] Articolul Trafic de influență în robă: Un avocat ar fi cerut 3.000 de euro ca să „rezolve” un dosar apare prima dată în SafeNews.
11:00
Incendii de amploare în șase județe din România. Peste 1.000 de hectare de vegetație au fost mistuite de flăcări # SafeNews
Incendii masive de vegetație au izbucnit în șase județe ale țării, în ultimele 24 de ore. Alimentate de caniculă și vânt puternic, flăcările au afectat o suprafaţă totală de 1.075 hectare până marţi dimineață, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență. „Până la ora 07:00, 16 incendii de amploare au fost înregistrate în 6 județe. Suprafața […] Articolul Incendii de amploare în șase județe din România. Peste 1.000 de hectare de vegetație au fost mistuite de flăcări apare prima dată în SafeNews.
11:00
Ucraina „e gata să cedeze teritorii”, pentru a pune capăt războiului. Dezvăluiri din discuțiile purtate de Zelenski cu europenii, înainte de summitul Trump-Putin # SafeNews
Kievul este dispus să permită o înghețare a liniei frontului pe pozițiile actuale pentru a încheia un armistițiu, dar nu este de acord să cedeze și zonele pe care le controlează în Donețk, scrie cotidianul britanic The Daily Telegraph. Ucraina ar putea accepta să încheie un armistițiu și să cedeze – de facto – teritoriile deja […] Articolul Ucraina „e gata să cedeze teritorii”, pentru a pune capăt războiului. Dezvăluiri din discuțiile purtate de Zelenski cu europenii, înainte de summitul Trump-Putin apare prima dată în SafeNews.
10:50
Un bărbat de 52 de ani, care în trecut a lucrat ca judecător, a fost găsit decedat marți dimineață sub un pod din capitală. Corpul a fost descoperit în jurul orei 07:30, iar polițiștii au constatat că victima avea o plagă de împușcare în cap. Lângă trup a fost găsită o armă de foc, înregistrată […] Articolul Poliția dezvăluie noi detalii în cazul fostului judecător găsit mort sub pod apare prima dată în SafeNews.
10:40
Un incendiu puternic a curmat viața unui bărbat, în noaptea trecută, în satul Sadova din raionul Călărași. Focul a distrus complet o casă veche, a afectat acoperișul unei locuințe din apropiere și un șopron cu bunuri din aceeași gospodărie. Cadavrul carbonizat al victimei a fost găsit de pompieri în interiorul locuinței mistuite de flăcări. Deocamdată, […] Articolul Tragedie la Sadova: Un bărbat a ars de viu într-un incendiu devastator apare prima dată în SafeNews.
10:30
VIDEO // PAS: Guvernarea actuală a investit de trei ori mai mult în localitățile din R. Moldova. Trușeni un exemplu de dezvoltare accelerată # SafeNews
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) afirmă că, în timpul actualei guvernări, investițiile în dezvoltarea localităților din Republica Moldova au crescut semnificativ, depășind de trei ori nivelul înregistrat în perioada 2010–2020. Un exemplu concret prezentat de formațiune este comuna Trușeni, unde, potrivit autorităților locale, în ultimii ani au fost realizate proiecte importante cu sprijin financiar guvernamental. […] Articolul VIDEO // PAS: Guvernarea actuală a investit de trei ori mai mult în localitățile din R. Moldova. Trușeni un exemplu de dezvoltare accelerată apare prima dată în SafeNews.
10:10
Nepotul care și-a ucis bunica în stare de ebrietate cu un ciocan riscă închisoare pe viață, dosarul trimis în judecată # SafeNews
Un bărbat de 26 de ani din Fălești va fi judecat pentru omorul bunicii sale, în vârstă de 82 de ani. Potrivit procurorilor, tânărul, aflat în stare de ebrietate, ar fi lovit-o repetat cu un ciocan în cap și corp, după ce între ei a izbucnit un conflict. Acesta și-a recunoscut vinovăția și riscă o […] Articolul Nepotul care și-a ucis bunica în stare de ebrietate cu un ciocan riscă închisoare pe viață, dosarul trimis în judecată apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
09:50
Un bărbat a fost găsit mort și cu o plagă provocată de o armă de foc în regiunea capului. Descoperirea macabră a vut loc în această dimineață, în jurul orei 07:30, pe str. Feredeului 4, sub pod, în preajmă călii ferate, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit a fi judecătorul Mihai […] Articolul ULTIMA ORĂ // Fost judecător găsit împușcat în capitală apare prima dată în SafeNews.
09:50
Nord-coreenii sunt trimiși să muncească „ca sclavii” în Rusia. 18 ore de muncă pe zi, două zile libere pe an # SafeNews
Mii de nord-coreeni sunt trimiși să lucreze în condiții de sclavie în Rusia pentru a acoperi o penurie enormă de forță de muncă, agravată de invazia Rusiei în Ucraina, a aflat BBC. Peste 50.000 de persoane ar putea ajunge în Rusia. Moscova a apelat în repetate rânduri la Phenian pentru a o ajuta în război, […] Articolul Nord-coreenii sunt trimiși să muncească „ca sclavii” în Rusia. 18 ore de muncă pe zi, două zile libere pe an apare prima dată în SafeNews.
09:30
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” și-a completat conducerea cu patru noi vicepreședinți # SafeNews
Consiliul Politic Național al Partidului „Mișcarea Respect Moldova” a ales, pe 11 august, în unanimitate, patru noi vicepreședinți ai formațiunii, fiecare urmând să coordoneze un domeniu specific, potrivit experienței profesionale. Noii vicepreședinți au declarat că își asumă aceste funcții cu responsabilitate și că își vor pune întreaga expertiză în slujba formațiunii, pentru a contribui la […] Articolul Partidul „Mișcarea Respect Moldova” și-a completat conducerea cu patru noi vicepreședinți apare prima dată în SafeNews.
09:20
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului s-a autosesizat după prăbușirea unui carusel la Costești # SafeNews
După accidentul produs în seara zilei de 10 august în localitatea Costești, raionul Ialoveni, unde un carusel s-a prăbușit și șapte copii cu vârste între 3 și 12 ani au fost răniți, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, a anunțat că s-a autosesizat în acest caz. Cinci dintre copii au avut nevoie de îngrijiri […] Articolul Avocatul Poporului pentru drepturile copilului s-a autosesizat după prăbușirea unui carusel la Costești apare prima dată în SafeNews.
09:10
Pe agenda Plenului Consiliului 13 subiecte spre examinare, vezi mai jos. Articolul LIVE // Ședința Consiliului Superior al Magistraturii apare prima dată în SafeNews.
08:50
Înainte să zboare 4.400 de kilometri, pilotul unei companii aeriene s-a îmbătat și s-a plimbat dezbrăcat printr-un hotel de lux # SafeNews
Un incident neobișnuit a avut loc la un hotel de lux din Capul Verde, implicând pilotul unei companii aeriene. Acesta a fost văzut plimbându-se dezbrăcat prin recepția hotelului după o noapte de băut. Incidentul s-a petrecut marți dimineața devreme, la hotelul Meliá Dunas Beach Resort and Spa. Martori citați de cotidianul The Sun susțin că […] Articolul Înainte să zboare 4.400 de kilometri, pilotul unei companii aeriene s-a îmbătat și s-a plimbat dezbrăcat printr-un hotel de lux apare prima dată în SafeNews.
08:30
VIDEO // Reacția pasagerilor după ce o baterie externă a luat foc într-un avion aflat în zbor. Cabina s-a umplut imediat de fum # SafeNews
Cabina unui avion aflat în zbor s-a umplut de fum după ce un încărcător portabil a luat foc. Incidentul a avut loc în timpul unui zbor de la Sao Paolo la Amsterdam. Nimeni nu a fost rănit. Într-un clip filmat de un pasager și postat pe rețelele sociale se vede cum pasagerii își acoperă fețele, […] Articolul VIDEO // Reacția pasagerilor după ce o baterie externă a luat foc într-un avion aflat în zbor. Cabina s-a umplut imediat de fum apare prima dată în SafeNews.
08:30
Partidul „Renaștere” respinge informațiile privind retragerea unor primari către altă formațiune politică # SafeNews
Partidul „Renaștere” a venit cu o reacție oficială după apariția în presă și pe rețelele sociale a unor informații potrivit cărora mai mulți primari ai formațiunii ar fi aderat la partidul „Mișcarea Respect Moldova”. Conducerea „Renaștere” califică aceste afirmații drept false și susține că ele au fost lansate cu scopul de a discredita formațiunea în […] Articolul Partidul „Renaștere” respinge informațiile privind retragerea unor primari către altă formațiune politică apare prima dată în SafeNews.
08:10
Un bărbat s-a agățat de un tren de mare viteză în Austria, după ce a coborât pe peron să fumeze o țigară. Ce s-a întâmplat după # SafeNews
Un bărbat a supraviețuit după ce s-a agățat de un tren de mare viteză din Austria, a anunțat compania feroviară de stat, citată de The Guardian. Trenul a plecat din gară după ce bărbatul coborâse pe peron ca să fumeze o țigară. Bărbatul s-a agățat de exteriorul trenului la stația Sankt Poelten, la vest de […] Articolul Un bărbat s-a agățat de un tren de mare viteză în Austria, după ce a coborât pe peron să fumeze o țigară. Ce s-a întâmplat după apare prima dată în SafeNews.
08:00
O întâlnire între reprezentanții Ministerelor Afacerilor Interne din România și Republica Moldova a avut loc luni, 11 august, la Ambasada României de la Chișinău. Delegația română a fost condusă de Bogdan Despescu, secretar de stat pentru ordine și siguranță publică, iar cea moldoveană de Alexandru Bejan, secretar de stat, alături de șeful Poliției Naționale, Viorel […] Articolul România și R. Moldova, front comun împotriva atacurilor hibride și dezinformării ruse apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
07:50
Cancelaria de Stat anunță desfășurarea unui concurs pentru ocuparea funcției de director general al Biroului Național de Statistică. Pot candida cetățeni ai Republicii Moldova care au studii superioare în domeniul statisticii, sociologiei, economiei sau tehnologiilor informaționale, precum și o experiență de cel puțin 5 ani în domeniul statisticii și minimum 3 ani de experiență managerială, […] Articolul Funcția de director al Biroului de Statistică, scoasă la concurs apare prima dată în SafeNews.
07:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu noul însărcinat cu afaceri al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz. ”Șefa statului a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de Statele Unite Republicii Moldova în ultimii 30 de ani, inclusiv în domeniul energetic, dezvoltării economice, securității și combaterii amenințărilor hibride – sprijin care a contribuit […] Articolul Maia Sandu s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz apare prima dată în SafeNews.
07:30
Spionajul militar ucrainean se află în spatele unui atac cu drone asupra unei rafinării de petrol din Republica Komi, aflată la aproximativ 2.000 km de Ucraina, au declarat pentru Ukrainska Pravda surse din cadrul Serviciului de Informații în domeniul Apărării din Ucraina (DIU). DIU a lovit rafinăria LUKOIL-Uhhtaneftepererabotka într-o operațiune specială care a avut loc […] Articolul Ucrainenii au atacat în premieră o rafinărie Lukoil din Republica Komi apare prima dată în SafeNews.
07:30
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra administrării și valorificării terenurilor proprietate a unităților administrativ-teritoriale (UAT). Un nou audit de la Curtea de Conturi: Nereguli găsite la administrarea unor terenuri. Terenurile aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale constituie o componentă esențială a patrimoniului public, având un rol strategic […] Articolul Un nou audit de la Curtea de Conturi: Nereguli găsite la administrarea unor terenuri apare prima dată în SafeNews.
07:20
Mai mulți activiști și bloggeri militari ucraineni trag luni un semnal de alarmă că rușii au spart apărarea ucraineană în Donețk, la nord de Pokrovsk, unde au avansat cu aproximativ 7-10 km și s-au apropiat periculos de orașul Dobropîllya. Potrivit unor relatări, trupele ruse au tăiat autostrada strategică Dobropîllya–Kramatorsk, controlând zona Novovodiane. Vestea vine în […] Articolul Ruşii au spart apărarea pe frontul din Doneţk şi au avansat 10 kilometri apare prima dată în SafeNews.
07:20
Moldovenilor le place tot mai mult cafeaua: au depășit media globală la cești băute anual # SafeNews
Consumul de cafea în Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 10 ani, cu o rată anuală de 18% per adult. Dacă în anul 2000 un moldovean consuma, în medie, o singură ceașcă de cafea pe an, în 2024 cifra a ajuns la 167 de cești, depășind media globală de 140 de cești […] Articolul Moldovenilor le place tot mai mult cafeaua: au depășit media globală la cești băute anual apare prima dată în SafeNews.
07:20
Un bărbat de 32 de ani a deschis focul în faţa unui magazin din Austin, Texas. Sunt trei morţi, între care un copil # SafeNews
Trei persoane, printre care un copil, au fost ucise luni după-amiază într-un atac armat în faţa unui hipermarket Target din Austin, Texas. Suspectul a fost arestat după ce a furat o maşină şi a fugit de la locul faptei, a anunţat poliţia, relatează NBC News. Potrivit autorităților locale, incidentul a avut loc la ora locală […] Articolul Un bărbat de 32 de ani a deschis focul în faţa unui magazin din Austin, Texas. Sunt trei morţi, între care un copil apare prima dată în SafeNews.
07:10
Ce a făcut Rusia în timpul moratoriului privind desfășurarea armelor nucleare. Mâna dreaptă a lui Lavrov recunoaște: Deținem un arsenal substanțial # SafeNews
Rusia a continuat dezvoltarea sistemelor sale de rachete cu rază medie și scurtă de acțiune în timpul moratoriului privind desfășurarea acestora și deține în prezent un arsenal substanțial de astfel de arme, au scris duminică seară publicațiile ruse, citându-l pe viceministrul de externe, Serghei Riabkov, potrivit Reuters. „Când a fost anunțat moratoriul, am precizat clar […] Articolul Ce a făcut Rusia în timpul moratoriului privind desfășurarea armelor nucleare. Mâna dreaptă a lui Lavrov recunoaște: Deținem un arsenal substanțial apare prima dată în SafeNews.
07:00
Noi sancţiuni severe vor intra în vigoare în Italia pentru aruncarea ilegală a gunoiului din maşini. În cazuri extreme, regulamentul care va intra în vigoare sâmbătă ar putea prevedea amenzi de până la 18.000 de euro pentru şoferii care aruncă un sac de gunoi de pe geamul maşinii pe şosea sau pe marginea drumului, scrie stirileprotv.ro. […] Articolul Amenzi de până la 18.000 de euro pentru cei care aruncă gunoaie din mașini apare prima dată în SafeNews.
06:50
Vietnamul elimină vizele pentru cetățenii din 12 țări europene, inclusiv România, pentru șederi de până la 45 de zile # SafeNews
Cetățenii din 12 țări europene, între care și România, vor putea călători în Vietnam fără viză pentru sejururi turistice de până la 45 de zile, începând cu 15 august 2025, anunță agenția oficială VNA, citată de Agerpres. Măsura se aplică deținătorilor tuturor tipurilor de pașapoarte și este valabilă până la 14 august 2028. Potrivit hotărârii […] Articolul Vietnamul elimină vizele pentru cetățenii din 12 țări europene, inclusiv România, pentru șederi de până la 45 de zile apare prima dată în SafeNews.
06:40
Europa spune că summitul SUA-Rusia din această săptămână nu poate decide schimburi teritoriale # SafeNews
Ucraina și susținătorii săi din Europa insistă că Statele Unite și Rusia nu pot decide asupra unor schimburi teritoriale la summitul din această săptămână, însă europenii recunosc că Moscova nu va renunța la controlul asupra teritoriilor ucrainene pe care le deține, scrie AP. Înaintea summitului din Alaska de vineri, Donald Trump a sugerat că un […] Articolul Europa spune că summitul SUA-Rusia din această săptămână nu poate decide schimburi teritoriale apare prima dată în SafeNews.
06:30
Clipe de groază pentru o moldoveancă din Italia: Fiul său de 6 ani, blocat în mașina familiei scufundată într-un râu # SafeNews
O zi de vară liniștită s-a transformat într-o tragedie duminică, 10 august, la Jesolo, în provincia Veneția. Puțin după ora 13.00, o mașină în care se afla o familie de moldoveni, rezidenți la Favaro Veneto, a ieșit de pe carosabil pe via Piave Vecchio, în apropierea centrului comercial Tosano, și a căzut în apele reci […] Articolul Clipe de groază pentru o moldoveancă din Italia: Fiul său de 6 ani, blocat în mașina familiei scufundată într-un râu apare prima dată în SafeNews.
06:20
Lovitură pentru fugarul Șor! Ministerul Justiției cere dizolvarea celor patru partide din Blocul „Victorie – Победа” # SafeNews
Ministerul Justiției cere dizolvarea Partidului „Renaștere”, Partidului „Șansă”, Partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidului „Victorie”. O cerere de chemare în judecată în acest sens a fost depusă la Curtea de Apel Centru. Demersul vine în urma unei sesizări primite pe 21 iulie de la Comisia Electorală Centrală (CEC), care a […] Articolul Lovitură pentru fugarul Șor! Ministerul Justiției cere dizolvarea celor patru partide din Blocul „Victorie – Победа” apare prima dată în SafeNews.
06:10
VIDEO // Propagandistul șef al lui Putin amenință Azerbaidjanul cu războiul. Care este motivul # SafeNews
Propaganda de stat rusă a crescut brusc gradul de retorică belicoasă împotriva Azerbaidjanului, pe fondul informațiilor conform cărora Baku ar putea ridica moratoriul asupra livrărilor de arme către Ucraina. O nouă „SVO” (n.red. operațiune militară specială) este posibilă în Caucazul de Sud, a declarat propagandistul Vladimir Soloviov în cadrul emisiunii „Duminică seara” de pe canalul […] Articolul VIDEO // Propagandistul șef al lui Putin amenință Azerbaidjanul cu războiul. Care este motivul apare prima dată în SafeNews.
