Funcția de director al Biroului de Statistică, scoasă la concurs
SafeNews, 12 august 2025 07:50
Cancelaria de Stat anunță desfășurarea unui concurs pentru ocuparea funcției de director general al Biroului Național de Statistică. Pot candida cetățeni ai Republicii Moldova care au studii superioare în domeniul statisticii, sociologiei, economiei sau tehnologiilor informaționale, precum și o experiență de cel puțin 5 ani în domeniul statisticii și minimum 3 ani de experiență managerială,
Acum 5 minute
08:10
Un bărbat s-a agățat de un tren de mare viteză în Austria, după ce a coborât pe peron să fumeze o țigară. Ce s-a întâmplat după # SafeNews
Un bărbat a supraviețuit după ce s-a agățat de un tren de mare viteză din Austria, a anunțat compania feroviară de stat, citată de The Guardian. Trenul a plecat din gară după ce bărbatul coborâse pe peron ca să fumeze o țigară. Bărbatul s-a agățat de exteriorul trenului la stația Sankt Poelten, la vest de
08:00
O întâlnire între reprezentanții Ministerelor Afacerilor Interne din România și Republica Moldova a avut loc luni, 11 august, la Ambasada României de la Chișinău. Delegația română a fost condusă de Bogdan Despescu, secretar de stat pentru ordine și siguranță publică, iar cea moldoveană de Alexandru Bejan, secretar de stat, alături de șeful Poliției Naționale, Viorel
Acum 15 minute
07:50
Acum 30 minute
07:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu noul însărcinat cu afaceri al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz. "Șefa statului a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de Statele Unite Republicii Moldova în ultimii 30 de ani, inclusiv în domeniul energetic, dezvoltării economice, securității și combaterii amenințărilor hibride – sprijin care a contribuit
Acum o oră
07:30
Spionajul militar ucrainean se află în spatele unui atac cu drone asupra unei rafinării de petrol din Republica Komi, aflată la aproximativ 2.000 km de Ucraina, au declarat pentru Ukrainska Pravda surse din cadrul Serviciului de Informații în domeniul Apărării din Ucraina (DIU). DIU a lovit rafinăria LUKOIL-Uhhtaneftepererabotka într-o operațiune specială care a avut loc
07:30
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra administrării și valorificării terenurilor proprietate a unităților administrativ-teritoriale (UAT). Un nou audit de la Curtea de Conturi: Nereguli găsite la administrarea unor terenuri. Terenurile aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale constituie o componentă esențială a patrimoniului public, având un rol strategic
07:20
Mai mulți activiști și bloggeri militari ucraineni trag luni un semnal de alarmă că rușii au spart apărarea ucraineană în Donețk, la nord de Pokrovsk, unde au avansat cu aproximativ 7-10 km și s-au apropiat periculos de orașul Dobropîllya. Potrivit unor relatări, trupele ruse au tăiat autostrada strategică Dobropîllya–Kramatorsk, controlând zona Novovodiane. Vestea vine în
07:20
Moldovenilor le place tot mai mult cafeaua: au depășit media globală la cești băute anual # SafeNews
Consumul de cafea în Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 10 ani, cu o rată anuală de 18% per adult. Dacă în anul 2000 un moldovean consuma, în medie, o singură ceașcă de cafea pe an, în 2024 cifra a ajuns la 167 de cești, depășind media globală de 140 de cești
07:20
Un bărbat de 32 de ani a deschis focul în faţa unui magazin din Austin, Texas. Sunt trei morţi, între care un copil # SafeNews
Trei persoane, printre care un copil, au fost ucise luni după-amiază într-un atac armat în faţa unui hipermarket Target din Austin, Texas. Suspectul a fost arestat după ce a furat o maşină şi a fugit de la locul faptei, a anunţat poliţia, relatează NBC News. Potrivit autorităților locale, incidentul a avut loc la ora locală
07:10
Ce a făcut Rusia în timpul moratoriului privind desfășurarea armelor nucleare. Mâna dreaptă a lui Lavrov recunoaște: Deținem un arsenal substanțial # SafeNews
Rusia a continuat dezvoltarea sistemelor sale de rachete cu rază medie și scurtă de acțiune în timpul moratoriului privind desfășurarea acestora și deține în prezent un arsenal substanțial de astfel de arme, au scris duminică seară publicațiile ruse, citându-l pe viceministrul de externe, Serghei Riabkov, potrivit Reuters. „Când a fost anunțat moratoriul, am precizat clar
Acum 2 ore
07:00
Noi sancţiuni severe vor intra în vigoare în Italia pentru aruncarea ilegală a gunoiului din maşini. În cazuri extreme, regulamentul care va intra în vigoare sâmbătă ar putea prevedea amenzi de până la 18.000 de euro pentru şoferii care aruncă un sac de gunoi de pe geamul maşinii pe şosea sau pe marginea drumului, scrie stirileprotv.ro.
06:50
Vietnamul elimină vizele pentru cetățenii din 12 țări europene, inclusiv România, pentru șederi de până la 45 de zile # SafeNews
Cetățenii din 12 țări europene, între care și România, vor putea călători în Vietnam fără viză pentru sejururi turistice de până la 45 de zile, începând cu 15 august 2025, anunță agenția oficială VNA, citată de Agerpres. Măsura se aplică deținătorilor tuturor tipurilor de pașapoarte și este valabilă până la 14 august 2028. Potrivit hotărârii
06:40
Europa spune că summitul SUA-Rusia din această săptămână nu poate decide schimburi teritoriale # SafeNews
Ucraina și susținătorii săi din Europa insistă că Statele Unite și Rusia nu pot decide asupra unor schimburi teritoriale la summitul din această săptămână, însă europenii recunosc că Moscova nu va renunța la controlul asupra teritoriilor ucrainene pe care le deține, scrie AP. Înaintea summitului din Alaska de vineri, Donald Trump a sugerat că un
06:30
Clipe de groază pentru o moldoveancă din Italia: Fiul său de 6 ani, blocat în mașina familiei scufundată într-un râu # SafeNews
O zi de vară liniștită s-a transformat într-o tragedie duminică, 10 august, la Jesolo, în provincia Veneția. Puțin după ora 13.00, o mașină în care se afla o familie de moldoveni, rezidenți la Favaro Veneto, a ieșit de pe carosabil pe via Piave Vecchio, în apropierea centrului comercial Tosano, și a căzut în apele reci
06:20
Lovitură pentru fugarul Șor! Ministerul Justiției cere dizolvarea celor patru partide din Blocul „Victorie – Победа” # SafeNews
Ministerul Justiției cere dizolvarea Partidului „Renaștere", Partidului „Șansă", Partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei" și Partidului „Victorie". O cerere de chemare în judecată în acest sens a fost depusă la Curtea de Apel Centru. Demersul vine în urma unei sesizări primite pe 21 iulie de la Comisia Electorală Centrală (CEC), care a
06:10
VIDEO // Propagandistul șef al lui Putin amenință Azerbaidjanul cu războiul. Care este motivul # SafeNews
Propaganda de stat rusă a crescut brusc gradul de retorică belicoasă împotriva Azerbaidjanului, pe fondul informațiilor conform cărora Baku ar putea ridica moratoriul asupra livrărilor de arme către Ucraina. O nouă „SVO" (n.red. operațiune militară specială) este posibilă în Caucazul de Sud, a declarat propagandistul Vladimir Soloviov în cadrul emisiunii „Duminică seara" de pe canalul
Acum 12 ore
20:00
Lista candidaților pentru funcția de deputat a Partidului „Respect Moldova”, aprobată de Consiliul Politic Național și prezentată la CEC # SafeNews
Consiliul Politic Național al Partidului „Mișcarea Respect Moldova" a aprobat astăzi, 11 august, în unanimitate, lista celor 101 candidați pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Tot astăzi, lista candidaților și documentele necesare a fost depuse la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru înregistrarea formațiunii în cursa electorală. „Sunt mândru să prezint o
Acum 24 ore
17:40
O caniculă „excepțională” afectează Europa, cu temperaturi de peste 42 de grade și risc extrem de incendii # SafeNews
Un val de căldură „excepțională" prin intensitatea sa lovește o mare parte a Europei, cu temperaturi care depășesc 42 de grade în unele zone din Franța, Portugalia, Balcani și Spania, ceea ce a determinat emiterea unor alerte de risc extrem de incendii în multe zone ale continentului, relatează luni EFE și Agerpres. Franța Sudul Franței
17:40
O ucraineancă a fost pusă sub acuzare în Polonia pentru implicarea în trimiterea unui colet cu bombă # SafeNews
Procurorii polonezi au pus sub acuzare o cetăţeană ucraineană pentru implicarea în trimiterea unui colet cu bombă printr-o companie de curierat, a anunţat luni Agenţia Poloneză de Securitate Internă (ABW), informează Reuters. O acuzaţie a fost depusă la Tribunalul Districtual din oraşul polonez Piotrkow Trybunalski împotriva cetăţenei ucrainene Kristina S., a afirmat ABW într-un comunicat
17:30
De frica dronelor ucrainene, Duma din Moscova obligă toți rușii să-și înregistreze aparatele de zbor. Taxa pe care o vor plăti # SafeNews
Ministerul Transporturilor de la Moscova pregăteşte modificarea legislaţiei pentru a crea o bază de date cu scopul de a identifica şi localiza toate dronele prezente pe teritoriul ţării, a informat luni publicaţia Vedomosti. Potrivit surselor din mass-media ruse, Ministerul Transporturilor pregăteşte modificări în cazul a două legi referitoare la identificarea, înregistrarea şi reglementările pentru pilotajul
17:20
Cum a fost posibil ca un bărbat să locuiască timp de trei ani cu fratele lui mort în casă. Cadavrul mumificat stătea în dormitor # SafeNews
Un bărbat a locuit în casa cu fratele său mort timp de trei ani. Cadavrul mumificat a fost descoperit de polițiști în dormitor, relatează portalul italian de știri Ilgiorno.it. Un bărbat de 62 de ani a fost găsit mort în casa sa din Galbiate, provincia Lecco, după ce a decedat în urmă cu trei ani.
17:00
Poliția avertizează: Gruparea condusă de Ilan Șor folosește promisiuni financiare pentru a implica cetățenii în proteste ilegale # SafeNews
Poliția Națională a transmis un avertisment cu privire la acțiunile organizației conduse de Ilan Șor, care încearcă să implice cetățeni în activități ilegale, promovând în același timp mesaje ce pot incita la violență. Potrivit autorităților, Ilan Șor, aflat în prezent în ascuns, încearcă să folosească alte persoane pentru a duce la îndeplinire scopuri ilegale în
16:40
Avertismentul lui Volodimir Zelenski privind întâlnirea dintre Trump și Putin: „Rusia refuză să oprească uciderile” # SafeNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia nu va fi convinsă prin concesii să înceteze luptele din Ucraina şi că este necesar să se intensifice presiunea asupra Kremlinului. „Rusia prelungeşte războiul şi, prin urmare, merită o presiune globală mai puternică. Rusia refuză să oprească uciderile şi, prin urmare, nu trebuie să primească nicio
16:40
Rusia a construit o dronă capabilă să zboare 20 de zile. „Quazimachta” ar fi fost deja trimisă pe front # SafeNews
Concernul militar Kalashnikov vine cu un concept revoluţionar care poate avea atât aplicaţii militare, cât şi civile. Drona care stă în aer 20 de zile e noul proiect al ruşilor de la Kalashnikov. Potrivit TASS, drona a fost livrată către SVO (n.red. trupelor care luptă pe frontul din Ucraina). „Quazimachta" e drona revoluţionară a celor
16:30
Un incendiu a fost semnalat recent într-un local nefuncțional aflat pe strada Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni, nr. 45, în zona centrală a municipiului Chișinău. Potrivit autorităților, flăcările au afectat o suprafață de aproximativ un metru pătrat din interiorul imobilului. Două echipaje ale pompierilor s-au deplasat rapid la fața locului, reușind să stingă incendiul înainte ca
16:20
Tragedie evitată la limită: Adolescent pe bicicletă, lovit de o mașină scăpată de sub control, șoferul susține că i s-a făcut rău # SafeNews
Un biciclist de 17 ani a fost grav rănit, luni după-amiază, după ce a fost lovit de un automobil pe traseul M-5, în apropierea satului Corlăteni. Potrivit informațiilor preliminare, accidentul a avut loc în această după amiază, la volanul mașinii se afla un bărbat de 56 de ani, care, din cauza unei stări de rău
16:00
A intrat în râu după ce a băut și n-a mai ieșit: Un tânăr înghițit de apele Nistrului căutat de scafandri # SafeNews
Un tânăr de 29 de ani este căutat de scafandri, după ce a fost luat de curenți în râul Nistru, în zona localității Sucleia, din regiunea transnistreană. Tragedia s-a petrecut în timp ce acesta se afla la odihnă cu familia, în apropierea unei stații de pompare. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul consumase alcool înainte de a
16:00
VIDEO // Fiica Irinei Vlah, reținută. Victor Topal: Poliția continuă abuzurile împotriva „Inima Moldovei” # SafeNews
Partidul Republican „Inima Moldovei" acuză poliția de noi abuzuri. Victor Topal, fruntaș al formațiunii politice, într-o postare video pe rețelele de socializare, a declarat că Poliția a reținut-o pe activista partidului, Anna „pentru jumătate de oră, fără apă, fără mâncare", fiind vorba despre fiica Irinei Vlah, liderul partidului. „Am reușit eliberarea Annei. Totuși, Poliția PAS a
15:40
Patru unităţi ale centralei nucleare de la Gravelines, din nordul Franţei, au fost oprite luni din cauza „prezenţei masive şi imprevizibile a meduzelor" în staţiile de pompare a apei utilizate pentru răcirea reactoarelor, a anunţat compania de electricitate EDF. „Aceste opriri automate ale unităţilor 2, 3, 4 şi 5 „nu au avut consecinţe asupra siguranţei
15:40
Senatorul columbian Miguel Uribe, internat în spital din iunie, după ce a fost împușcat în cap în timpul unui miting electoral, a decedat la vârsta de 39 de ani, a anunțat luni familia sa, potrivit Reuters. Uribe, un potențial candidat la președinție din partea opoziției de dreapta, a fost împușcat la Bogota pe 7 iunie în timpul […] Articolul Candidatul la președinția Columbiei împușcat în urmă cu două luni a murit la spital apare prima dată în SafeNews.
15:30
VIDEO // Val de șoferi în stare de ebrietate: 73 de conducători depistați în doar 48 de ore # SafeNews
În doar 48 de ore, polițiștii din întreaga țară au depistat 73 de șoferi care conduceau în stare de ebrietate, reușind să îi oprească înainte ca aceștia să provoace accidente sau tragedii rutiere. Printre cele mai grave cazuri se numără:Sectorul Buiucani, municipiul Chișinău – un șofer de Opel a fost depistat cu o concentrație de […] Articolul VIDEO // Val de șoferi în stare de ebrietate: 73 de conducători depistați în doar 48 de ore apare prima dată în SafeNews.
15:10
Atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale: STISC suspendă angajați suspectați de complicitate # SafeNews
Un atac cibernetic ce viza infrastructura guvernamentală a Republicii Moldova a declanșat o serie de măsuri urgente din partea Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), inclusiv suspendarea din funcție a unor angajați suspectați de implicare. Potrivit autorităților, în spatele atacului s-ar afla o persoană străină, iar în cursul investigațiilor preliminare au apărut suspiciuni privind […] Articolul Atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale: STISC suspendă angajați suspectați de complicitate apare prima dată în SafeNews.
15:10
Ce a pățit un aliat al lui Putin după ce i-a spus, în privat, să oprească războiul pentru că este o greșeală # SafeNews
Dmitri Kozak, un adjunct al lui Anton Vaino, șeful administrației lui Vladimir Putin și apropiat al acestuia, i-a propus liderului de la Kremlin să oprească războiul din Ucraina și să înceapă negocieri de pace, numind invazia o greșeală, dezvăluie The New York Times într-un articol despre creșterea influenței unui alt adjunct, Serghei Kirienko, care a […] Articolul Ce a pățit un aliat al lui Putin după ce i-a spus, în privat, să oprească războiul pentru că este o greșeală apare prima dată în SafeNews.
15:00
FOTO // Zi și noapte printre flăcări: Peste 48 de ore de intervenție continuă în Grecia pentru pompierii moldoveni # SafeNews
O echipă de pompieri din Republica Moldova a participat la o intervenție de urgență care a durat peste 48 de ore în regiunea Chelidoni, din sud-vestul Greciei, unde un incendiu de vegetație s-a extins rapid pe fondul vântului puternic și al terenului dificil. Misiunea s-a desfășurat zi și noapte, implicând forțe terestre și mijloace aeriene, […] Articolul FOTO // Zi și noapte printre flăcări: Peste 48 de ore de intervenție continuă în Grecia pentru pompierii moldoveni apare prima dată în SafeNews.
14:40
Panică într-un parc de distracții: Șapte copii răniți după prăbușirea unui carusel la Costești, aceștia transportați de urgență la spital # SafeNews
Șapte copii au fost răniți în urma prăbușirii unui carusel în seara zilei de 10 august, în localitatea Costești, raionul Ialoveni. Cinci dintre aceștia au avut nevoie de transport medical de urgență la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Incidentul a avut loc în jurul orei 21:46, într-un parc de distracții, după ce caruselul pe […] Articolul Panică într-un parc de distracții: Șapte copii răniți după prăbușirea unui carusel la Costești, aceștia transportați de urgență la spital apare prima dată în SafeNews.
14:40
Un tânăr care și-a ucis iubita cu bestialitate e liber după un singur an de închisoare: Efectele legii lui Putin care îi scapă de detenție pe ucigași dacă merg pe front # SafeNews
În noiembrie 2019, Vladislav Kanius și-a omorât iubita, aplicându-i peste 100 de lovituri cu un cuțit și alte obiecte. A fost condamnat la 17 ani de închisoare, dar eliberat un an mai târziu ca să participe la războiul din Ucraina, iar în două luni era deja acasă. „El trăiește, este bine, eu niciodată nu voi […] Articolul Un tânăr care și-a ucis iubita cu bestialitate e liber după un singur an de închisoare: Efectele legii lui Putin care îi scapă de detenție pe ucigași dacă merg pe front apare prima dată în SafeNews.
14:30
Dumitru Diacov, fondatorul PDM, face apel către partidele de centru-dreapta să-și consolideze eforturile în vederea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # SafeNews
Fostul președinte și fondator al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Dumitru Diacov, a lansat un apel către foștii săi colegi democrați să se adune și să meargă împreună în alegerile parlamentare din toamnă. Într-un mesaj postat pe Facebook, acesta se arată convins că mai multe partide cu același fond identitar nu pot intra în parlament […] Articolul Dumitru Diacov, fondatorul PDM, face apel către partidele de centru-dreapta să-și consolideze eforturile în vederea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
14:20
Acord de recunoaștere a vinovăției într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor : Un intermediar al lui Ilan Șor, a transferat peste 450.000 de dolari partidului ALDE # SafeNews
Un bărbat care ar fi intermediat transferul a peste 450.000 de dolari către Partidul ALDE, din partea grupării criminale conduse de Ilan Șor, a fost trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice. Faptele s-au produs în perioada iunie – septembrie 2023, când învinuitul a transmis, în mai multe tranșe, suma totală […] Articolul Acord de recunoaștere a vinovăției într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor : Un intermediar al lui Ilan Șor, a transferat peste 450.000 de dolari partidului ALDE apare prima dată în SafeNews.
13:20
Messi și Ronaldo, din nou absenți de pe lista Balonului de Aur. Cine sunt cei 30 de fotbaliști # SafeNews
Nominalizările pentru Balonul de Aur 2025 au fost anunțate joi, 7 august. Distincția este oferită încă din 1956 și recompensează cei mai buni fotbaliști din lume, atât la masculin, cât și la feminin. Ceremonia anuală marchează și cele mai importante performanțe din fotbal. Anul acesta, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo nu se află pe listă, […] Articolul Messi și Ronaldo, din nou absenți de pe lista Balonului de Aur. Cine sunt cei 30 de fotbaliști apare prima dată în SafeNews.
13:10
Iahturi şi cluburi de swingeri din banii PNRR – noile teme cu care opoziţia din Polonia îşi intensifică atacurile împotriva premierului Donald Tusk # SafeNews
O iniţiativă de transparenţă în ceea ce priveşte cheltuielile de recuperare economică post-Covid ale Poloniei, amânată de mult timp, a scos la iveală subvenţii ciudate, oferind partidului de dreapta PiS muniţie proaspătă împotriva fragilei coaliţii a prim-ministrului Donald Tusk, relatează POLITICO. Pentru Donald Tusk, această dispută adaugă o presiune suplimentară pe o agendă deja încărcată. […] Articolul Iahturi şi cluburi de swingeri din banii PNRR – noile teme cu care opoziţia din Polonia îşi intensifică atacurile împotriva premierului Donald Tusk apare prima dată în SafeNews.
13:10
Influentul consilier al lui Putin pentru afaceri externe, Iuri Uşakov, a declarat că Alaska este un loc „absolut logic” pentru un summit ruso-american de vineri, de parcă traversarea strâmtorii Bering, care separă cele două ţări, ar fi o simplă călătorie. Distanţa continentală dintre SUA şi Rusia aici este într-adevăr de nici 100 de km, dar […] Articolul De ce a fost aleasă Alaska pentru summitul Trump-Putin? Inconvenientele sunt reciproce apare prima dată în SafeNews.
12:00
VIDEO // Victoria Furtună: „Politicienii, Biserica și oamenii de cultură trebuie să se unească pentru a apăra Moldova” # SafeNews
”În contextul actualelor provocări interne și externe, unitatea dintre forțele politice, Biserica Ortodoxă și oamenii de cultură este esențială pentru apărarea țării”. O spune președinta partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, întro intervenție a sa pe rețelele de socializare. „Religia a fost mereu sprijinul sufletesc al Moldovei, iar politica – conducerea statului și relațiile cu alte […] Articolul VIDEO // Victoria Furtună: „Politicienii, Biserica și oamenii de cultură trebuie să se unească pentru a apăra Moldova” apare prima dată în SafeNews.
12:00
Crimă la Andrușul de Sus: Procuratura Cahul a arestat pentru 30 de zile adolescentul de 17 ani acuzat de omor # SafeNews
Un minor în vârstă de 17 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de uciderea cu cruzime a unui băiat de 15 ani. Cazul șocant a avut loc în apropierea localității Andrușul de Sus, din raionul Cahul. Trupul victimei a fost găsit pe 7 august 2025, într-o zonă din afara satului, […] Articolul Crimă la Andrușul de Sus: Procuratura Cahul a arestat pentru 30 de zile adolescentul de 17 ani acuzat de omor apare prima dată în SafeNews.
11:40
VIDEO // Boxă muzicală cu surpriză: Droguri de peste 2,5 milioane de lei, aduse din Spania. Doi suspecți reținuți la Chișinău. Ce i-a dat de gol # SafeNews
Doi bărbați – un moldovean de 21 de ani și un ucrainean de 25 de ani – au fost reținuți la Chișinău în momentul preluării unui colet trimis din Spania, care conținea aproximativ 2,4 kilograme de droguri ascunse într-o boxă muzicală. Valoarea drogurilor depășește 2,5 milioane de lei. Cei doi făceau parte dintr-o rețea infracțională […] Articolul VIDEO // Boxă muzicală cu surpriză: Droguri de peste 2,5 milioane de lei, aduse din Spania. Doi suspecți reținuți la Chișinău. Ce i-a dat de gol apare prima dată în SafeNews.
11:30
„Am fost atacați chiar de către propria armată”. Localnicii din Belgorod spun că avioanele de război rusești au bombardat zone civile # SafeNews
Localnici din regiunea Belgorod, aflată în Rusia, sunt revoltați după ce un avion rusesc de război ar fi aruncat o bombă asupra unei proprietăți civile, potrivit unei presupuse convorbiri telefonice interceptate, care a fost publicată de serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR), anunță Kyiv Independent. „Este îngrozitor. La ora cinci a avut loc o […] Articolul „Am fost atacați chiar de către propria armată”. Localnicii din Belgorod spun că avioanele de război rusești au bombardat zone civile apare prima dată în SafeNews.
11:20
Tragedie pe traseul Bălți–Glodeni: O bătrână lovită mortal în apropierea unei treceri de pietoni # SafeNews
O femeie în vârstă de 71 de ani a fost lovită mortal de un automobil în dimineața zilei de luni, 11 august, pe traseul R-15 Bălți–Glodeni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani. La volan se afla o tânără de 19 ani. Poliția a deschis o anchetă. În dimineața zilei de luni, în jurul orei 08:30, […] Articolul Tragedie pe traseul Bălți–Glodeni: O bătrână lovită mortal în apropierea unei treceri de pietoni apare prima dată în SafeNews.
11:10
Procuratura Generală nu se autosesizează în cazul declarațiilor lui Igor Grosu privind „încordarea primarilor” care nu sunt afiliați PAS # SafeNews
Procuratura Generală a anunțat că nu va iniția vreo anchetă în urma declarațiilor făcute de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în care acesta susținea că „primarii care nu sunt afiliați PAS sunt supuși șantajului politic”. Instituția consideră că nu sunt întrunite condițiile legale pentru a se autosesiza în acest caz. Răspunsul oficial a fost făcut public […] Articolul Procuratura Generală nu se autosesizează în cazul declarațiilor lui Igor Grosu privind „încordarea primarilor” care nu sunt afiliați PAS apare prima dată în SafeNews.
10:50
Un iPhone 16 Pro a căzut din avion și a „supraviețuit” aventurii. În ce stare a fost găsit apoi de proprietar # SafeNews
Un incident neobișnuit a avut loc în Germania, când un iPhone 16 Pro a căzut dintr-un avion aflat la o altitudine de peste 800 de metri. Activista de mediu Ashley Prange filma din interiorul unei aeronave mici când telefonul i-a fost smuls din mâini de la vânt. Device-ul a căzut în timp ce avionul zbura […] Articolul Un iPhone 16 Pro a căzut din avion și a „supraviețuit” aventurii. În ce stare a fost găsit apoi de proprietar apare prima dată în SafeNews.
10:40
O navă a marinei chineze și o ambarcațiune tot chineză, dar a gărzii de coastă, s-au ciocnit în timp ce urmăreau un vas de patrulare filipinez în Marea Chinei de Sud, a anunțat luni garda de coastă a arhipelagului filipinez, potrivit France Presse. Incidentul a avut loc în apropierea recifului disputat Scarborough, în timp ce […] Articolul Două nave chineze s-au ciocnit în timp ce fugăreau un vas de patrulare filipinez apare prima dată în SafeNews.
10:30
Furt de lux comis de un angajat al unei spălătorii: BMW, parfum și laptop, prada care l-a trimis după gratii # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 34 de ani, originar din Orhei, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost găsit vinovat de răpirea unui mijloc de transport fără scop de însușire și furt. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, fapta a avut loc în noaptea de […] Articolul Furt de lux comis de un angajat al unei spălătorii: BMW, parfum și laptop, prada care l-a trimis după gratii apare prima dată în SafeNews.
