(P) Alianța „MOLDOVENII” a apreciat dorința lui Renato Usatîi de a-i urma exemplul și a îndemnat alte partide să facă același lucru

16:40

Principalii lideri europeni au făcut apel duminică la menţinerea presiunii asupra Rusiei pentru a obţine pacea şi şi-au reiterat sprijinul pentru Ucraina, înaintea summitului anunţat între Vladimir Putin şi Donald Trump, care face Kievul să se teamă de un acord pe seama sa, potrivit AFP, citează News.ro. Preşedinţii rus şi american urmează să se întâlnească [...] Articolul Europenii vor să menţină presiunea asupra Rusiei înainte de summitul Trump-Putin: „Trebuie să existe un final onest” apare prima dată în NordNews.