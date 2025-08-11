VIDEO | Două nopți de energie electro-folk, natură și comunitate la a VII-a ediție a festivalului LAPOIANA din Glinjeni

19:40

Alegerile parlamentare din Republica Moldova se apropie, scrutinul fiind programat pentru 28 septembrie. Pentru unii, votul rămâne o datorie civică fundamentală; pentru alții, el pare lipsit de sens, într-un climat politic marcat de dezamăgiri și neîncredere. Eu votez mereu, merg întotdeauna la vot. De ce? Pentru că noi trebuie să decidem ceva, nu alții în [...]