Bălți găzduiește spectacolul „Aceasta este Europa” – o lecție de istorie și cultură despre construcția Uniunii Europene
NordNews, 12 august 2025 14:30
Pe 15 august 2025, la ora 17:00, Palatul Municipal de Cultură din Bălți va găzdui spectacolul „Aceasta este Europa", regizat de Walter Bavo Janssens din Belgia. Evenimentul, cu intrare liberă pentru publicul cu vârsta de peste 15 ani, este inspirat din cartea omonimă a politologului belgian Hendrik Vos și îmbină elemente artistice și educative.
• • •
Pe 15 august 2025, la ora 17:00, Palatul Municipal de Cultură din Bălți va găzdui spectacolul „Aceasta este Europa", regizat de Walter Bavo Janssens din Belgia. Evenimentul, cu intrare liberă pentru publicul cu vârsta de peste 15 ani, este inspirat din cartea omonimă a politologului belgian Hendrik Vos și îmbină elemente artistice și educative.
Uniunea Europeană pregătește un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, întrucât Moscova continuă să respingă apelurile la încetarea focului în Ucraina, a anunțat pe 11 august diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, potrivit Reuters, citat de Digi24. Declarația vine înaintea întâlnirii programate pentru 15 august între președintele SUA, Donald Trump, și președintele
VIDEO Pepenii, scoși de pe lista ANSA pentru controlul nitraților. Autoritățile: „Riscul este nesemnificativ” # NordNews
În Republica Moldova, pepenele verde, pepenele galben și sfecla roșie nu mai fac obiectul verificărilor oficiale privind conținutul de nitrați. Măsura a intrat în vigoare odată cu armonizarea legislației naționale la regulamentele Uniunii Europene, care nu stabilesc limite maxime admise pentru aceste produse. „Natural, în aceste produse, conținutul de nitrați nu este într-atât de mare.
(P) Partidul „Mișcarea Respect Moldova” și-a completat conducerea cu patru noi vicepreședinți # NordNews
Consiliul Politic Național al Partidului „Mișcarea Respect Moldova" a ales, pe 11 august, în unanimitate, patru noi vicepreședinți ai formațiunii, fiecare urmând să coordoneze un domeniu specific, potrivit experienței profesionale. Noii vicepreședinți au declarat că își asumă aceste funcții cu responsabilitate și că își vor pune întreaga expertiză în slujba formațiunii, pentru a contribui la
Ce se întâmplă atunci când iei acest supliment în perioadele stresante. Specialiștii recomandă un anumit dozaj # NordNews
Vitaminele sunt importante și recomandate de către specialiști în anumite situații. Află ce se întâmplă atunci când iei acest supliment în perioadele stresante și ce arată studiile în acest sens. În era noastră, o dietă echilibrată și constantă nu mai este de ajuns pentru a susține un organism sănătos. De aceea, suplimentele și vitaminele vin
Partidul Democrat Modern, fosta echipă a lui Plahotniuc, intră în cursa pentru alegerile parlamentare din toamnă # NordNews
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), format din mai mulți foști membri ai Partidului Democrat condus în trecut de Vladimir Plahotniuc, a anunțat marți, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, că va participa la alegerile parlamentare din această toamnă, transmite realitatea.md. Liderul formațiunii, Boris Foca, a lansat un apel către toți foștii democrați
Unul din cele mai importante fronturi ale războiului comercial global al președintelui SUA, Donald Trump intră într-o perioadă de calm temporar. Luni, Trump a anunțat că va da Chinei, a doua cea mai mare economie din lume, după SUA, un nou răgaz de 90 de zile înainte de a-i impune tarife punitive, potrivit Europa Liberă.
O fabrică care produce safire sintetice în orașul rus Stavropol a fost lovită de drone în noaptea de 12 august, a raportat canalul independent de știri rus Telegram Astra, citând locuitorii din zonă, potrivit Digi24. Locuitorii din Stavropol, în regiunea Stavropol Krai din sudul Rusiei, au declarat că dronele atacau fabrica JSC Monocrystal din oraș.
(P) Lista candidaților pentru funcția de deputat a Partidului „Respect Moldova”: 101 candidați # NordNews
Consiliul Politic Național al Partidului „Mișcarea Respect Moldova" a aprobat luni, 11 august, în unanimitate, lista celor 101 candidați pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Tot luni, lista candidaților și documentele necesare a fost depuse la Comisia Electorală Centrală (CEC), pentru înregistrarea formațiunii în cursa electorală. „Sunt mândru să prezint o
Un avocat din municipiul Chișinău este cercetat penal pentru trafic de influență, după ce ar fi solicitat 3 mii de euro de la administratorul unei companii. Bănuitul ar fi pomis că poate obține o hotărâre favorabilă într-un dosar privind activitatea firmei. Perchezițiile au avut loc marți, 12 august, efectuate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA),
Fostul judecător al Curții de Apel Chișinău (sediul Centru), Mihail Diaconu, a fost găsit fără suflare marți dimineață, 12 august, în sectorul Râșcani al capitalei. Fostul magistrat deținea legal armă, iar pe corpul lui au fost identificate urme de împușcătură. Informația a fost confirmată de oamenii legii și reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru
Republica Moldova are un nou șef al misiunii la Stockholm. Diplomatul Viorel Ursu a fost numit ambasador extraordinar și plenipotențiar în Regatul Suediei, printr-un decret publicat marți, 12 august, în Monitorul Oficial, ce a intrat deja în vigoare. Viorel Ursu este diplomat și expert în afaceri europene, cu peste 20 de ani de experiență în
Salut! Cunoști care este importanța și funcțiile Parlamentului Republicii Moldova? Hai să-ți explic. Moldova după declararea independenței este o republică parlamentară. Acest lucru înseamnă că parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului și unica autoritate legislativă a statului. Atribuțiile parlamentului sunt de a adopta și interpreta legi care ne guvernează viața de zi cu zi,
VIDEO Renato Usatîi vrea testări psihologice și psihiatrice obligatorii pentru toți demnitarii # NordNews
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță că pregătește un proiect de lege ce să oblige președintele țării, președintele Parlamentului, miniștrii și deputații să treacă evaluări psihologice și psihiatrice periodice, cu rezultate făcute publice. Inițiativa sa a fost anunțată vineri, 8 august, la emisiunea „UNInterviu", motivată de afirmațiile speakerului Parlamentului, Igor Grosu, la o întâlnire cu
Judecătoarea Ana Cucerescu, care a pronunțat sentința în cazul Evgheniei Guțul a fost ținta unor amenințări și tentative de intimidare, inclusiv apeluri false la 112. Locația de unde au fost efectuate apelurile a fost identificată. Anunțul aparține șefului Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu și au fost făcute luni, 11 august, la emisiunea „Pe
Liderii statelor UE declară că Ucraina ar trebui să aibă libertatea de a-și decide viitorul # NordNews
Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul şi o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei şi ale Ucrainei, indică o declaraţie semnată de liderii statelor membre ale Uniunii Europene cu excepţia Ungariei, difuzată marţi dimineaţă pe pagina web consilium.europa.eu, transmite digi24.ro, preluat de MOLDPRES. „Negocieri semnificative pot avea loc doar
Prețul Benzinei 95 nu se schimbă. Carburantul costă 23,17 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,07 lei, atingând prețul de 19,85 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de către Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte, marți, 12 august, de o zi cu cer variabil, fără precipitații, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab, cu viteze de până la 9 km/h, din nord-vest. Umiditatea aerului va ajunge la 55%. La Briceni, temperaturile vor varia între +10°C dimineața și +25°C la amiază.
VIDEO Renato Usatîi promite start rapid în Parlament: Peste 20 de proiecte de legi, pregătite # NordNews
Renato Usatîi anunță că Partidul Nostru va intra în noul Parlament cu un pachet de peste 20 de proiecte deja pregătite, pentru a începe imediat activitatea legislativă. O declarație în acest sens a fost făcută vineri, 8 august, la emisiunea „UNInterviu". Liderul formațiunii spune că proiectele au fost elaborate de „juriști și specialiști la nivel
Nativii au foarte multă energie datorită Lunii în Berbec. Citește horoscopul zilei de 12 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Capricornii se simt singuri, însă îmbrățișează o nouă perspectivă spirituală. Astrele îi sfătuiesc să trăiască în prezent și să se îndepărteze de trecut, potrivit catine.ro. În continuare, Vărsătorii sunt dispuși să-și examineze
Experți, despre cei 3 mii de dolari promiși de Șor protestatarilor: Speră că vor înghiţi găluşca # NordNews
Fugarul Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară", își cheamă susținătorii la un protest prelungit în Piața Marii Adunări Naționale din capitală. Participanții vor sta „atât timp cât va fi nevoie" și vor fi remunerați zilnic, direct în conturi, a câte 3 mii de dolari pe lună. Apelul a
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 12 august, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.5801 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.8113 lei, mai ieftin cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8649 lei; Hrivna ucraineană: 0.4055 lei; Rubla rusească: 0.2107
VIDEO (P) Marian Lupu: Lista candidaților „Respect Moldova” la alegerile parlamentare, formată din profesioniști, nu vedete # NordNews
Pe lista electorală a Partidului „Respect Moldova" la scrutinul din toamnă nu vor fi vedete, ci profesioniști. O declarație în acest sens a fost făcută de liderul formațiunii, Marian Lupu, la emisiunea „7 Zile", difuzată de Cinema 1 pe 10 august. Partidul „Mișcarea Respect Moldova" se întrunește astăzi, 11 august, în ședința Consiliului Politic Național
(P) Alianța „MOLDOVENII” a apreciat dorința lui Renato Usatîi de a-i urma exemplul și a îndemnat alte partide să facă același lucru # NordNews
Zilele trecute, liderul formațiunii politice „Partidul Nostru" a repetat, într-o emisiune televizată, ideea Alianței „MOLDOVENII" privind necesitatea elaborării unor proiecte de lege concrete înainte de alegerile parlamentare. „Salutăm faptul că și „Partidul Nostru" a decis să inițieze elaborarea de proiecte de lege. Este o inițiativă importantă în ajunul alegerilor", a declarat partidul condus de economistul
În satul Risipeni, localitatea de baștină a președintei Maia Sandu, a demarat reconstrucția a 1,9 kilometri din drumul principal. Lucrările includ atât reabilitarea carosabilului, cât și amenajarea trotuarelor. „Se face acest lucru pentru că așa trebuie să fie în satele asemănătoare celor europene, ca și noi să ajungem în Europa. Cu drum
Lovitură pentru fugarul Șor! Ministerul Justiției cere dizolvarea celor patru partide din Blocul „Victorie – Победа” # NordNews
Ministerul Justiției cere dizolvarea Partidului „Renaștere”, Partidului „Șansă”, Partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidului „Victorie”. O cerere de chemare în judecată în acest sens a fost depusă la Curtea de Apel Centru, potrivit Deschide.md. Demersul vine în urma unei sesizări primite pe 21 iulie de la Comisia Electorală Centrală (CEC), [...] Articolul Lovitură pentru fugarul Șor! Ministerul Justiției cere dizolvarea celor patru partide din Blocul „Victorie – Победа” apare prima dată în NordNews.
„Bine ați venit la Zăbriceni și dăm start la această ediție. A treia ediție a festivalului „ Serata Țârâiecilor””, a invitat Daniela Mastacan, organizatoare. În comuna Zăbriceni, raionul Edineț, poveștile au prins glas și culoare în zilele de 8, 9 și 10 august. Cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Povești și Animație „Serata [...] Articolul VIDEO „Serata Țârâiecilor” a readus magia poveștilor la Zăbriceni apare prima dată în NordNews.
Subiectul alegerilor parlamentare din 28 septembrie este/va rămâne și pe parcursul următoarei luni unul fierbinte. Asta întrucât miza acestui scrutin este una uriașă. Dacă forțele pro europene vor câștiga, atunci puține circumstanțe sau forțe dușmănoase de ordin intern vor putea împiedica R. Moldova să devină membră a Uniunii Europene și să se bucure, în consecință, [...] Articolul Editorial | Anatol Moraru // Tovarășe Dodon, eu nu vreau să-mi strâng cureaua apare prima dată în NordNews.
Secretarul de stat american Marco Rubio îl acuză pe Emmanuel Macron că a subminat negocierile dintre Israel şi Hamas, susţinând că anunţul privind recunoaşterea statului palestinian a „recompensat” gruparea teroristă, oferindu-i ocazia să „clameze victoria”, potrivit Digi24. Rubio a afirmat într-un interviu acordat pe 8 august pentru emisiunea World Over, difuzată de canalul de televiziune [...] Articolul Marco Rubio arată cu degetul: cine poartă vina pentru eșecul negocierilor Israel–Hamas apare prima dată în NordNews.
Primăria satului Costești a anunțat că cei cinci copii răniți pe 10 august, după ce un carusel s-a dezechilibrat în timpul sărbătorii „Ziua Diasporei”, au fost externați, iar starea lor de sănătate este satisfăcătoare. Autoritățile locale precizează că accidentul s-a produs din cauza suprasolicitării instalației, ceea ce a provocat căderea unor scaune. Poliția și instituțiile [...] Articolul Primăria Costești: „Toți copiii răniți în incidentul cu caruselul au fost externați” apare prima dată în NordNews.
Blocul electoral Alternativa a depus la Comisia Electorală Centrală listele cu candidații pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Blocul este constituit din: Partidul MAN, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Partidul Acțiunii Colective „Congresul Civic” și fostul procuror general, Alexandr Stoianoglo, transmite IPN. Cap de listă este primarul municipiului Chișinău, liderul MAN Ion Ceban. „Țara trebuie [...] Articolul Blocul Alternativa a depus la CEC lista candidaților pentru parlamentare apare prima dată în NordNews.
Programul de stat EcoVoucher continuă să ofere sprijin pentru mii de familii din Republica Moldova, care îi ajută să înlocuiască electrocasnicele vechi cu unele noi, eficiente energetic și să reducă factura la electricitate. În perioada 07 – 31 august se desfășoară o nouă sesiune a programului, în cadrul căreia au fost distribuite 9.500 de vouchere [...] Articolul Programul EcoVoucher continuă: sprijin sustenabil pentru familiile din Moldova apare prima dată în NordNews.
VIDEO | Două nopți de energie electro-folk, natură și comunitate la a VII-a ediție a festivalului LAPOIANA din Glinjeni # NordNews
DJ Mă-ta, Alex Super Beats, Satoshi și Goldcher au transformat, pe 9 și 10 august, ringul de dans de la festivalul LAPOIANA într-o explozie de energie electro-folk, în mijlocul peisajului rustic al satului Glinjeni. De pe scenă s-au revărsat ritmuri de Afro House și Melodic House, împletite cu influențe lăutărești, balcanice și din folclorul românesc. [...] Articolul VIDEO | Două nopți de energie electro-folk, natură și comunitate la a VII-a ediție a festivalului LAPOIANA din Glinjeni apare prima dată în NordNews.
Un incident grav s-a produs în seara zilei de 10 august, în localitatea Costești, raionul Ialoveni, unde un carusel s-a prăbușit din cauza supraîncărcării. Potrivit Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), aparatul de joacă a cedat după ce greutatea maximă admisă a fost depășită. Șapte copii, cu vârste între 3 și 12 ani, au [...] Articolul Șapte copii răniți după prăbușirea unui carusel la Costești, raionul Ialoveni apare prima dată în NordNews.
Comisia Electorală Centrală (CEC) respinge ferm declarațiile recente ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora alegerile parlamentare din Republica Moldova ar urma să fie falsificate prin implicarea diasporei. Instituția a subliniat că „aceste afirmații fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să afecteze încrederea în procesul electoral și să denigreze rolul important al cetățenilor moldoveni din [...] Articolul CEC denunță campaniile ruse de dezinformare electorală apare prima dată în NordNews.
Atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale. Anchetă privind posibila implicare a unor angajați # NordNews
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) investighează un atac cibernetic atribuit unui actor străin, care a vizat infrastructura guvernamentală a Republicii Moldova, transmite MOLDPRES. Potrivit instituției, autoritățile colaborează pentru a stabili circumstanțele incidentului, iar unii angajați sunt suspectați de complicitate. Aceștia vor fi suspendați din funcție pe durata anchetei. Atacul, descris drept o tentativă [...] Articolul Atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale. Anchetă privind posibila implicare a unor angajați apare prima dată în NordNews.
UE convoacă de urgență miniștrii de externe înaintea summitului Trump–Putin, pe fondul temerilor pentru Ucraina # NordNews
Uniunea Europeană a convocat luni o reuniune de urgență a miniștrilor de externe, înaintea summitului programat în această săptămână între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, în contextul războiului din Ucraina. Întâlnirea, organizată prin videoconferință și cu participarea ministrului ucrainean de externe Andriï Sîbiha, are scopul de a coordona o poziție comună [...] Articolul UE convoacă de urgență miniștrii de externe înaintea summitului Trump–Putin, pe fondul temerilor pentru Ucraina apare prima dată în NordNews.
Trei oameni au fost ucişi în atacuri cu drone ucrainene în cursul nopţii în regiunile Tula şi Nijni Novgorod, atacuri care au vizat şi Moscova, au anunţat luni un oficial regional rus şi Ministerul Apărării. La rândul său, primarul Moscovei a anunţat că apărarea antiaeriană a doborât şapte drone ucrainene în drum spre capitală, potrivit [...] Articolul Atac masiv cu drone asupra Rusiei: cel puțin trei morți apare prima dată în NordNews.
„Astăzi nu vorbim despre tinerețe, ci despre experiență dar cu viteză … turbo! Când se pun seniorii în mișcare, nici TikTok-ul nu-i prinde!”, Valeria Crîmaru, reporter Nord News. În satul Heciul Vechi din raionul Sîngerei, 20 de persoane în etate au demonstrat că vârsta e doar un număr. Împărțiți în 2 echipe, denumite Victoria și [...] Articolul VIDEO Vârsta e doar un număr: seniorii din Heciul Vechi, mai activi ca oricând apare prima dată în NordNews.
O femeie de 71 de ani și-a pierdut viața în această dimineață, 11 august, după ce a fost lovită de un automobil pe traseul R-15 Bălți–Glodeni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani. Potrivit informațiilor preliminare, victima traversa carosabilul în apropierea unei treceri pentru pietoni, când a fost tamponată de un Peugeot condus de o tânără [...] Articolul O tânără șoferiță a lovit mortal o femeie pe trecerea de pietoni apare prima dată în NordNews.
(P) Marian Lupu și Eugeniu Nichiforciuc, în vizită la Ghindești și Putinești, din raionul Florești # NordNews
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, și vicepreședintele pentru Dezvoltare Strategică al formațiunii, Eugeniu Nichiforciuc, au vizitat, pe 10 august, orașul Ghindești și satul Putinești, din raionul Florești. Liderii „Respect Moldova” au stat de vorbă cu localnicii, cărora le-au dat asigurări că echipa formațiunii va readuce respectul în satele și orașele din republică. La Ghindești, [...] Articolul (P) Marian Lupu și Eugeniu Nichiforciuc, în vizită la Ghindești și Putinești, din raionul Florești apare prima dată în NordNews.
În perioada 4-10 august 2025, Serviciul Vamal a transferat în bugetul de stat peste 791,16 milioane de lei. De la începutul anului, veniturile colectate se ridică la aproximativ 23,6 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 100,6% din cifra de control. Potrivit instituției, bunurile introduse în țară de persoane fizice, a căror valoare depășește limita neimpozabilă, [...] Articolul Peste 791 de milioane de lei, colectați de Serviciul Vamal în săptămâna trecută apare prima dată în NordNews.
Casa Albă ia în considerare invitarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska, unde președintele american Donald Trump are programată o întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, transmite IPN. „Este în discuție”, a declarat pentru CBS News un oficial american de rang înalt. Oficialul american, precum și alte surse, au precizat că nu a fost stabilită deocamdată [...] Articolul Casa Albă ia în considerare invitarea președintelui ucrainean la negocierile din Alaska apare prima dată în NordNews.
Comisia Electorală Centrală a înregistrat duminică lista celor 54 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), transmite IPN. Candidații înregistrați își vor suspenda activitatea din funcțiile pe care le dețin, pe durata campaniei electorale, care va începe cu o lună înainte de [...] Articolul CEC a înregistrat candidații ALDE la funcția de deputat apare prima dată în NordNews.
Cel puţin o persoană a murit şi peste 25 au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a lovit duminică provincia Balikesir, din nord-vestul Turciei, au anunţat autorităţile. Mai multe clădiri s-au prăbuşit, relatează AP, potrivit Digi24. Cutremurul, cu epicentrul în oraşul Sindirgi, a provocat şocuri care au fost resimţite la aproximativ [...] Articolul Cutremur devastator în Turcia: un mort și clădiri prăbușite apare prima dată în NordNews.
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte, luni, 11 august, de o zi cu averse și descărcări electrice izolate, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab, cu viteze de până la 18 km/h, din nord-vest. Umiditatea aerului va ajunge la 85%. La Briceni, temperaturile vor varia între +15°C dimineața și +25°C la [...] Articolul Ploi de vară și cer înnorat. Prognoza pentru 11 august apare prima dată în NordNews.
VIDEO De la dorința unui copil, la oaspeți de stat. Zeama de la Sipoteni i-a adus la aceeași masă pe Maia Sandu și Nicușor Dan # NordNews
Președinții Republicii Moldova și României, Maia Sandu și Nicușor Dan, au fost pe 10 august oaspeții de onoare ai celei de-a IX-a ediții a Festivalului Zemii din Sipoteni, raionul Călărași. Cei doi lideri au discutat cu localnicii și au stat de vorbă cu gospodinele care au gătit pentru vizitatori peste 400 de litri din celebra [...] Articolul VIDEO De la dorința unui copil, la oaspeți de stat. Zeama de la Sipoteni i-a adus la aceeași masă pe Maia Sandu și Nicușor Dan apare prima dată în NordNews.
VIDEO || Nicușor Dan: România va sprijini Republica Moldova în protejarea alegerilor de ingerințele Federației Ruse # NordNews
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că România, alături de mai multe state occidentale, sprijină Republica Moldova în combaterea tentativelor de ingerință din partea Federației Ruse în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Întrebat de jurnaliști nordnews.md, la Sipoteni, dacă România va ajuta Republica Moldova în contextul avertismentului lansat pe 30 iulie de președinta Maia Sandu, [...] Articolul VIDEO || Nicușor Dan: România va sprijini Republica Moldova în protejarea alegerilor de ingerințele Federației Ruse apare prima dată în NordNews.
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 11 august, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6088 lei, mai ieftin cu 0,03 lei; Dolarul american: 16.8533 lei, mai scump cu 0,03 lei; Leul românesc: 3.8662 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Euro, mai ieftin. Curs valutar oficial, 11 august apare prima dată în NordNews.
Europenii vor să menţină presiunea asupra Rusiei înainte de summitul Trump-Putin: „Trebuie să existe un final onest” # NordNews
Principalii lideri europeni au făcut apel duminică la menţinerea presiunii asupra Rusiei pentru a obţine pacea şi şi-au reiterat sprijinul pentru Ucraina, înaintea summitului anunţat între Vladimir Putin şi Donald Trump, care face Kievul să se teamă de un acord pe seama sa, potrivit AFP, citează News.ro. Preşedinţii rus şi american urmează să se întâlnească [...] Articolul Europenii vor să menţină presiunea asupra Rusiei înainte de summitul Trump-Putin: „Trebuie să existe un final onest” apare prima dată în NordNews.
