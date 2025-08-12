Avocat din capitală, cercetat: 3 mii de euro pentru o decizie favorabilă

20:10

Președinții Republicii Moldova și României, Maia Sandu și Nicușor Dan, au fost pe 10 august oaspeții de onoare ai celei de-a IX-a ediții a Festivalului Zemii din Sipoteni, raionul Călărași. Cei doi lideri au discutat cu localnicii și au stat de vorbă cu gospodinele care au gătit pentru vizitatori peste 400 de litri din celebra [...] Articolul VIDEO De la dorința unui copil, la oaspeți de stat. Zeama de la Sipoteni i-a adus la aceeași masă pe Maia Sandu și Nicușor Dan apare prima dată în NordNews.