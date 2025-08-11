CEC denunță campaniile ruse de dezinformare electorală
NordNews, 11 august 2025 14:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) respinge ferm declarațiile recente ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora alegerile parlamentare din Republica Moldova ar urma să fie falsificate prin implicarea diasporei. Instituția a subliniat că „aceste afirmații fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să afecteze încrederea în procesul electoral și să denigreze rolul important al cetățenilor moldoveni din [...]
Acum 5 minute
15:00
Un incident grav s-a produs în seara zilei de 10 august, în localitatea Costești, raionul Ialoveni, unde un carusel s-a prăbușit din cauza supraîncărcării. Potrivit Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), aparatul de joacă a cedat după ce greutatea maximă admisă a fost depășită. Șapte copii, cu vârste între 3 și 12 ani, au [...]
Acum 15 minute
14:50
14:50
14:50

Atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale. Anchetă privind posibila implicare a unor angajați
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) investighează un atac cibernetic atribuit unui actor străin, care a vizat infrastructura guvernamentală a Republicii Moldova, transmite MOLDPRES. Potrivit instituției, autoritățile colaborează pentru a stabili circumstanțele incidentului, iar unii angajați sunt suspectați de complicitate. Aceștia vor fi suspendați din funcție pe durata anchetei. Atacul, descris drept o tentativă [...]
Acum o oră
14:20
14:20

UE convoacă de urgență miniștrii de externe înaintea summitului Trump–Putin, pe fondul temerilor pentru Ucraina
Uniunea Europeană a convocat luni o reuniune de urgență a miniștrilor de externe, înaintea summitului programat în această săptămână între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, în contextul războiului din Ucraina. Întâlnirea, organizată prin videoconferință și cu participarea ministrului ucrainean de externe Andriï Sîbiha, are scopul de a coordona o poziție comună [...]
Acum 4 ore
12:40
12:40

Atac masiv cu drone asupra Rusiei: cel puțin trei morți

Trei oameni au fost ucişi în atacuri cu drone ucrainene în cursul nopţii în regiunile Tula şi Nijni Novgorod, atacuri care au vizat şi Moscova, au anunţat luni un oficial regional rus şi Ministerul Apărării. La rândul său, primarul Moscovei a anunţat că apărarea antiaeriană a doborât şapte drone ucrainene în drum spre capitală, potrivit [...]
12:00
12:00

VIDEO Vârsta e doar un număr: seniorii din Heciul Vechi, mai activi ca oricând

„Astăzi nu vorbim despre tinerețe, ci despre experiență dar cu viteză … turbo! Când se pun seniorii în mișcare, nici TikTok-ul nu-i prinde!", Valeria Crîmaru, reporter Nord News. În satul Heciul Vechi din raionul Sîngerei, 20 de persoane în etate au demonstrat că vârsta e doar un număr. Împărțiți în 2 echipe, denumite Victoria și [...]
11:30
11:30

O tânără șoferiță a lovit mortal o femeie pe trecerea de pietoni

O femeie de 71 de ani și-a pierdut viața în această dimineață, 11 august, după ce a fost lovită de un automobil pe traseul R-15 Bălți–Glodeni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani. Potrivit informațiilor preliminare, victima traversa carosabilul în apropierea unei treceri pentru pietoni, când a fost tamponată de un Peugeot condus de o tânără [...]
Acum 6 ore
10:50
10:50

(P) Marian Lupu și Eugeniu Nichiforciuc, în vizită la Ghindești și Putinești, din raionul Florești
Președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, și vicepreședintele pentru Dezvoltare Strategică al formațiunii, Eugeniu Nichiforciuc, au vizitat, pe 10 august, orașul Ghindești și satul Putinești, din raionul Florești. Liderii „Respect Moldova" au stat de vorbă cu localnicii, cărora le-au dat asigurări că echipa formațiunii va readuce respectul în satele și orașele din republică. La Ghindești, [...]
10:20
10:20

Peste 791 de milioane de lei, colectați de Serviciul Vamal în săptămâna trecută

În perioada 4-10 august 2025, Serviciul Vamal a transferat în bugetul de stat peste 791,16 milioane de lei. De la începutul anului, veniturile colectate se ridică la aproximativ 23,6 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 100,6% din cifra de control. Potrivit instituției, bunurile introduse în țară de persoane fizice, a căror valoare depășește limita neimpozabilă, [...]
09:40
09:40

Casa Albă ia în considerare invitarea președintelui ucrainean la negocierile din Alaska

Casa Albă ia în considerare invitarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska, unde președintele american Donald Trump are programată o întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, transmite IPN. „Este în discuție", a declarat pentru CBS News un oficial american de rang înalt. Oficialul american, precum și alte surse, au precizat că nu a fost stabilită deocamdată [...]
09:30
09:30

CEC a înregistrat candidații ALDE la funcția de deputat

Comisia Electorală Centrală a înregistrat duminică lista celor 54 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), transmite IPN. Candidații înregistrați își vor suspenda activitatea din funcțiile pe care le dețin, pe durata campaniei electorale, care va începe cu o lună înainte de [...]
09:20
09:20

Cutremur devastator în Turcia: un mort și clădiri prăbușite

Cel puţin o persoană a murit şi peste 25 au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a lovit duminică provincia Balikesir, din nord-vestul Turciei, au anunţat autorităţile. Mai multe clădiri s-au prăbuşit, relatează AP, potrivit Digi24. Cutremurul, cu epicentrul în oraşul Sindirgi, a provocat şocuri care au fost resimţite la aproximativ [...]
Acum 12 ore
06:10
06:10

Ploi de vară și cer înnorat. Prognoza pentru 11 august

Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte, luni, 11 august, de o zi cu averse și descărcări electrice izolate, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab, cu viteze de până la 18 km/h, din nord-vest. Umiditatea aerului va ajunge la 85%. La Briceni, temperaturile vor varia între +15°C dimineața și +25°C la [...]
Acum 24 ore
20:10
20:10

VIDEO De la dorința unui copil, la oaspeți de stat. Zeama de la Sipoteni i-a adus la aceeași masă pe Maia Sandu și Nicușor Dan
Președinții Republicii Moldova și României, Maia Sandu și Nicușor Dan, au fost pe 10 august oaspeții de onoare ai celei de-a IX-a ediții a Festivalului Zemii din Sipoteni, raionul Călărași. Cei doi lideri au discutat cu localnicii și au stat de vorbă cu gospodinele care au gătit pentru vizitatori peste 400 de litri din celebra [...]
19:20
19:20

VIDEO || Nicușor Dan: România va sprijini Republica Moldova în protejarea alegerilor de ingerințele Federației Ruse
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că România, alături de mai multe state occidentale, sprijină Republica Moldova în combaterea tentativelor de ingerință din partea Federației Ruse în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Întrebat de jurnaliști nordnews.md, la Sipoteni, dacă România va ajuta Republica Moldova în contextul avertismentului lansat pe 30 iulie de președinta Maia Sandu, [...]
19:10
19:10

Euro, mai ieftin. Curs valutar oficial, 11 august

Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 11 august, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6088 lei, mai ieftin cu 0,03 lei; Dolarul american: 16.8533 lei, mai scump cu 0,03 lei; Leul românesc: 3.8662 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...]
16:40
16:40

Europenii vor să menţină presiunea asupra Rusiei înainte de summitul Trump-Putin: „Trebuie să existe un final onest"
Principalii lideri europeni au făcut apel duminică la menţinerea presiunii asupra Rusiei pentru a obţine pacea şi şi-au reiterat sprijinul pentru Ucraina, înaintea summitului anunţat între Vladimir Putin şi Donald Trump, care face Kievul să se teamă de un acord pe seama sa, potrivit AFP, citează News.ro. Preşedinţii rus şi american urmează să se întâlnească [...]
16:00
16:00

Ofensivă ucraineană în Sumî: un sat revine sub controlul Kievului

Ucraina a anunţat că a recucerit un sat situat la frontieră în regiunea Sumî, în nordul Ucrainei, o rară victorie a forţelor ucrainene împotriva trupelor ruseşti care continuă să avanseze în est, relatează duminică AFP, potrivit Digi24. „Forţele ucrainene au eliberat şi au 'curăţat' complet satul Bezsalivka, din regiunea Sumî, de ocupanţii ruşi", a anunţat [...]
15:20
15:20

Maia Sandu și Nicușor Dan prezenți la Festivalul Zemii din Sipoteni

Într-un moment de vizibilitate simbolică și tradițională, Președinta Maia Sandu și omologul său român, Nicușor Dan, au ales să participe în această după-amiază la Festivalul Zemii, ediția a IX-a, în poiana „La Sălcii" din comuna Sipoteni. Prezența comună la cel mai savuros eveniment gastronomic al verii transmite un mesaj de apropiere culturală și consolidare a [...]
Ieri
14:20
14:20

(P) Gunoiște, plastic și sol: Experții trag un semnal de alarmă cu privire la criza gestionării deșeurilor în Moldova
Moldova se confruntă cu provocări serioase în domeniul gestionării deșeurilor menajere solide, stării solului și calității produselor alimentare. La aceste concluzii au ajuns participanții la cea de-a cincea Masă rotundă națională, organizată de partidul Alianța „MOLDOVENII". Aceasta a fost dedicată temei „Ecologie, resurse de apă și politica de gestionare a deșeurilor solide menajere". După cum [...]
13:40
13:40

Bani de la Șor pentru proteste: sancțiuni pentru zeci de persoane la Penitenciarul nr. 13
Poliția a documentat astăzi o serie de încǎlcǎri în timpul protestului organizat de reprezentanții grupării „ȘOR" în preajma Penitenciarului nr.13, unde se află Evghenia Guțul și Svetlana Popan. Potrivit IGP, în urma măsurilor întreprinse, zeci de persoane s-au ales cu procese verbale pentru primirea și oferirea de bani în schimbul participării la proteste, potrivit Deschide.md. [...]
12:10
12:10

Furie și revoltă în Israel. Manifestații uriașe contra ocupării
11:40
Igor Grosu, mesaj ferm după atacul din Stăuceni: „Un mod josnic de a încerca să fie speriați oamenii care luptă pentru dreptate” # NordNews
Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a venit cu o reacție după ce, noaptea trecută, persoane necunoscute au aruncat un obiect exploziv în curtea casei primarului de Stăuceni, Alexandru Vornicu. Potrivit speakerului, aceste acțiuni reprezintă o tentativă de a speria oamenii care luptă pentru dreptate, potrivit Deschide.md. „Azi noaptea, primarului PAS [...] Articolul Igor Grosu, mesaj ferm după atacul din Stăuceni: „Un mod josnic de a încerca să fie speriați oamenii care luptă pentru dreptate” apare prima dată în NordNews.
11:10
Un explosiv a fost aruncat în curtea casei primarului de la Stăuceni de o persoană necunoscută # NordNews
O persoană necunoscută a aruncat un exploziv în curtea casei primarului de la Stauceni, Alexandru Vornicu și a fugit de la fața locului. Potrivit primarului, poliția investighează cazul, potrivit Ziarul de Gardă. „Ceea ce s-a întâmplat e grav şi inexplicabil. Ora 1:57 noaptea cineva cu maşina a staționat în fața casei mele, a aruncat un [...] Articolul Un explosiv a fost aruncat în curtea casei primarului de la Stăuceni de o persoană necunoscută apare prima dată în NordNews.
10:30
Întâlnirea dintre Putin și Trump care ar putea decide soarta Ucrainei s-ar putea transforma într-o trilaterală. Surse apropiate Casei Albe au transmis jurnaliștilor de la NBC News că președintele SUA ia în calcul să îl invite pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska, pentru întâlnirea din 15 august, relatează Sky News, potrivit Digi24. Dezvăluirea [...] Articolul Trump ar putea să-l cheme pe Zelenski la summitul cu Putin, în Alaska apare prima dată în NordNews.
09:00
VIDEO | Președintele României, vizită privată în R.Moldova. Nicușor Dan a participat împreună cu Maia Sandu la Festivalul Lupilor # NordNews
Sâmbătă seara, șeful statului român, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au participat la Festivalul Lupilor, organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi” în perioada 8–10 august. Cei doi lideri au făcut baie de mulțime, iar participanții la eveniment au stat la coadă pentru a face fotografii cu aceștia. Maia Sandu și Nicușor Dan au [...] Articolul VIDEO | Președintele României, vizită privată în R.Moldova. Nicușor Dan a participat împreună cu Maia Sandu la Festivalul Lupilor apare prima dată în NordNews.
9 august 2025
16:40
Președintele rus Vladimir Putin a discutat la telefon cu liderii Chinei, Belarusului și altor state aliate, înainte de summitul programat cu președintele american Donald Trump. Convorbirile au vizat relațiile bilaterale și propunerile de pace privind războiul din Ucraina, relatează Kyiv Independent, potrivit Digi24. Atât Xi, cât și Lukașenko se numără printre cei mai apropiați aliați [...] Articolul Putin, convorbiri strategice cu aliații înainte de întâlnirea cu Trump apare prima dată în NordNews.
16:10
Mesaj dur de la Kiev, după anunțul lui Trump: „Rusia nu trebuie recompensată că a început acest război” # NordNews
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, spune că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război”, relatează BBC, potrivit Digi24. Mesajul acestuia vine după ce președintele american Donald Trump a sugerat un schimb de teritorii între Kiev și Moscova. Comentariile sale vin după ce preşedintele Zelenski a declarat cu puţin timp [...] Articolul Mesaj dur de la Kiev, după anunțul lui Trump: „Rusia nu trebuie recompensată că a început acest război” apare prima dată în NordNews.
15:30
Recoltarea culturilor de grupa I se apropie de final în Republica Moldova, iar datele preliminare indică rezultate bune, în special la grâul de toamnă. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), producția medie națională este de aproximativ 4 tone la hectar, cu unele regiuni raportând vârfuri de până la 6,5 tone/ha. Producția totală estimată se [...] Articolul Se încheie recoltarea grâului: rezultate bune, dar și pagube în urma vremii extreme apare prima dată în NordNews.
15:10
Karol Nawrocki, care a depus jurământul ca președinte al Poloniei miercuri, va efectua la începutul lunii septembrie o vizită oficială la Washington, la invitația președintelui american Donald Trump, a confirmat sâmbătă șeful său de cabinet, potrivit Digi24. „Într-o scrisoare de felicitare primită în ziua inaugurării, preşedintele SUA Donald Trump l-a invitat pe preşedintele polonez Karol [...] Articolul Casa Albă își deschide ușile pentru Karol Nawrocki, noul lider de la Varșovia apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
VIDEO Armenia și Azerbaidjan semnează acord de pace istoric la Washington. Comentează WatchDog # NordNews
Armenia și Azerbaidjan au semnat acord de pace. Cele două state își dau mâna după decenii de conflict și dominație a Rusiei în Caucazul de Sud. Înțelegerea a fost semnată la Washington, în urma întrevederii trilaterale cu președintele american Donald Trump, susține GRIGORE GUZUN, expert în relații internaționale, WatchDog.MD. Semnarea acordului a fost determinată de [...] Articolul VIDEO Armenia și Azerbaidjan semnează acord de pace istoric la Washington. Comentează WatchDog apare prima dată în NordNews.
14:30
Doi oameni au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea fostei fabrici Astra Vagoane din Arad, România, anunță digi.24. Informația privind decesul a două persoane a fost confirmată de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean, care au ajuns primele la locul accidentului aviatic. Este vorba despre doi bărbați, în vârstă [...] Articolul VIDEO Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la Arad: doi oameni au murit apare prima dată în NordNews.
14:30
Japonia comemorează, astăzi, 80 de ani de la lansarea celei de-a doua bombe nucleare din istorie, asupra orașului Nagasaki. Un minut de reculegere a fost ținut la ora locală 11 și două minute, la exact 80 de ani de când bomba atomică botezată „Fat man” a căzut. Pe durata minutului de reculegere, în oraș s-a [...] Articolul 80 de ani de la bombardamentul atomic asupra orașului Nagasaki apare prima dată în NordNews.
14:00
Un sfert din populația R. Moldova are probleme de vedere: sfaturile specialiștilor pentru a preveni afecțiunile ochilor # NordNews
Circa 23% din populația R. Moldova se confruntă cu dificultăți de vedere, potrivit datelor ultimului recensământ al populației, realizat în 2024. Vizitele regulate la oftalmolog, reducerea timpului petrecut în fața ecranelor sau purtarea ochelarilor se numără printre sfaturile specialiștilor pentru a menține sănătatea ochilor, potrivit Moldova1. Cea mai frecventă patologie a ochilor este miopia și, [...] Articolul Un sfert din populația R. Moldova are probleme de vedere: sfaturile specialiștilor pentru a preveni afecțiunile ochilor apare prima dată în NordNews.
13:30
Liderii Azerbaidjanului și Armeniei au semnat vineri, 8 august, un acord care vizează încheierea deceniilor de conflict, fiind găzduiți de președintele Donald Trump la Casa Albă, scrie BBC, potrivit Ziarul de Gardă. Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și prim-ministrul armean, Nikol Pashinyan, și-au dat mâna după ce președintele SUA a descris evenimentul drept „istoric”. „A fost [...] Articolul Pace istorică la Washington: Armenia și Azerbaidjan pun capăt conflictului apare prima dată în NordNews.
13:10
Regiunea de Dezvoltare Nord se pregătește pentru investiții semnificative în infrastructură, turism, apă și canalizare, după ce Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord a aprobat ieri lista celor 20 de proiecte care vor fi propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), ediția 2024, transmite MOLDPRES. Proiectele, depuse de autoritățile publice [...] Articolul Dezvoltarea nordului R. Moldova: 20 de proiecte, aprobate la Bălți apare prima dată în NordNews.
12:40
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare în Alaska pentru discuţii privind Ucraina # NordNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina, transmite MOLDPRES. Trump a anunţat întâlnirea din 15 august pe reţelele de socializare, iar ulterior aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a declarat că [...] Articolul Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare în Alaska pentru discuţii privind Ucraina apare prima dată în NordNews.
12:10
Zelenski, despre propunerea lui Trump privind un schimb teritorial: : „O decizie împotriva păcii” # NordNews
Președintele Ucrainei a respins ideea ca un eventual acord de pace negociat de Donald Trump cu Vladimir Putin să includă cedări de teritorii, subliniind că orice decizie luată fără Ucraina este „o decizie împotriva păcii”, potrivit CNN, citat Digi24. Președintele Donald Trump a declarat că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin vinerea viitoare, [...] Articolul Zelenski, despre propunerea lui Trump privind un schimb teritorial: : „O decizie împotriva păcii” apare prima dată în NordNews.
11:40
Relația România-Ucraina-Republica Moldova în contextul războiului de la graniță. Oana Țoiu: „Setăm un standard în relațiile noastre” # NordNews
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Ţoiu, a afirmat, vineri, 8 august, la a patra ediţie a formatului trilateral al miniştrilor de Externe din România, Ucraina şi Republica Moldova, că acest format contribuie la asigurarea unei conectivităţi transfrontaliere mai puternice, la o integrare europeană accelerată pentru Ucraina şi Republica Moldova şi la o bază solidă [...] Articolul Relația România-Ucraina-Republica Moldova în contextul războiului de la graniță. Oana Țoiu: „Setăm un standard în relațiile noastre” apare prima dată în NordNews.
10:40
Cardurile vor deveni principalul instrument de plată în Moldova în cel mult doi ani, expert # NordNews
În cel mult doi ani, cardurile vor deveni principalul instrument de plată în Republica Moldova, estimează Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”. Potrivit acestuia, faptul că tot mai mulți moldoveni aleg plățile cu cardul în detrimentul retragerilor de numerar a accelerat semnificativ dezvoltarea comerțului online. Începând cu anul 2023, achitările cu cardul [...] Articolul Cardurile vor deveni principalul instrument de plată în Moldova în cel mult doi ani, expert apare prima dată în NordNews.
06:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,17 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,07 lei, atingând prețul de 19,92 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de către Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Motorina se ieftinește. Tarifele pentru 9 – 11 august apare prima dată în NordNews.
06:10
Vremea va fi frumoasă, cu temperaturi confortabile, în zilele de 9 și 10 august, în nordul Republicii Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi senin. Vântul va sufla slab, cu o viteză de 9 km/h, din nord-est. Umiditatea aerului va ajunge până la 65% Astfel, la Briceni se vor înregistra minime de 13°C [...] Articolul Cum va fi vremea în weekend. Prognoza pentru 9-10 august apare prima dată în NordNews.
8 august 2025
20:20
Nativii simt nevoia să-și găsească o balanță în viață. Citește horoscopul zilei de 9 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Situațiile amoroase încep să fie din ce în ce mai dificile. Nimic nu mai este lăsat la voia întâmplării acum. Gemenii își iau o vacanță prelungită. După ce au muncit o lungă perioadă [...] Articolul Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
20:00
Doi primari, doi consilieri raionali și un grup de antreprenori din raionul Orhei s-au alăturat astăzi, 8 august, Partidului „Mișcarea Respect Moldova”, condus de Marian Lupu. Aderările consolidează echipa formațiunii atât la nivel local, cât și național. Printre noii membri se numără primarul comunei Mălăiești, Oleg Răilean, primarul satului Brăviceni, Anatolie Cociorvă, precum și consilierii raionali [...] Articolul (P) Primari și antreprenori din Orhei aderă la Partidul „Respect Moldova” apare prima dată în NordNews.
19:40
Alegerile parlamentare din Republica Moldova se apropie, scrutinul fiind programat pentru 28 septembrie. Pentru unii, votul rămâne o datorie civică fundamentală; pentru alții, el pare lipsit de sens, într-un climat politic marcat de dezamăgiri și neîncredere. Eu votez mereu, merg întotdeauna la vot. De ce? Pentru că noi trebuie să decidem ceva, nu alții în [...] Articolul VIDEO | Între datorie și dezamăgire: ce îi motivează pe moldoveni să meargă la vot apare prima dată în NordNews.
19:10
Doi bărbați, vorbitori de limba rusă, cu vârste de 22 și 28 de ani, au fost reținuți vineri, 8 august, în jurul orei 16:00, în centrul Chișinăului, după ce au fost surprinși lipind afișe cu conținut incitator la ură socială, etnică și religioasă. Potrivit Poliției, cei doi sunt cetățeni străini care au intrat în Republica [...] Articolul VIDEO Afișe false cu Maia Sandu, doi străini reținuți apare prima dată în NordNews.
18:50
Afișele, care o înfățișează pe președinta Maia Sandu, alături de un presupus anunț despre un pelerinaj organizat de Mitropolia Basarabiei, au apărut în ultimele zile pe străzile Chișinăului. Potrivit purtătorului de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, materialele sunt false și utilizează în mod abuziv imaginea șefei statului și numele Mitropoliei. „ Acestea nu au nicio [...] Articolul Afișe false cu Maia Sandu și Mitropolia Basarabiei, apărute la Chișinău apare prima dată în NordNews.
18:30
VIDEO Străzile din Fălești intră în reparație. Primarul Alexandr Severin: În lipsa sprijinului de la Guvern # NordNews
În orașul Fălești sunt în plină desfășurare lucrările de reparație a drumurilor. Administrația locală a început reconstrucția străzii Ștefan cel Mare și o porțiune din strada 31 August. Valoarea totală a investiției se ridică la 5,3 milioane de lei, sumă alocată integral din bugetul local, conform unei decizii adoptate de Consiliul Local. Primarul orașului, Alexandr [...] Articolul VIDEO Străzile din Fălești intră în reparație. Primarul Alexandr Severin: În lipsa sprijinului de la Guvern apare prima dată în NordNews.
17:40
(P) Marian Lupu, în dialog cu legumicultori și muncitori din Soroca, afectați de legea care limitează plățile în numerar # NordNews
Lipsa forței de muncă și legea, ce limitează plățile în numerar, sunt principalele dificultăți semnalate de legumicultorii și muncitorii sezonieri din raionul Soroca. Despre aceste probleme a discutat liderul Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, în cadrul unei vizite desfășurate joi, 7 august, alături de președintele Organizației Teritoriale Soroca, Victor Său, și vicepreședintele formațiunii, Radu Burduja. Fermierii, [...] Articolul (P) Marian Lupu, în dialog cu legumicultori și muncitori din Soroca, afectați de legea care limitează plățile în numerar apare prima dată în NordNews.
17:30
CEC: Partidul Comuniștilor se alătură BlocuIui „Patriotic”. Blocul „ÎMPREUNĂ”, înregistrat # NordNews
Comisia Electorală Centrală a înregistrat oficial Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ”, format din Partidul Schimbării și Partidul Verde Ecologist, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Totodată, a fost modificat și numele Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, care include acum și Partidul Comuniștilor. Modificările au fost reflectate și în actualizarea simbolului electoral al [...] Articolul CEC: Partidul Comuniștilor se alătură BlocuIui „Patriotic”. Blocul „ÎMPREUNĂ”, înregistrat apare prima dată în NordNews.
