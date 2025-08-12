Cer variabil, fără precipitații. Prognoza pentru 12 august

16:10

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, spune că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război", relatează BBC, potrivit Digi24. Mesajul acestuia vine după ce președintele american Donald Trump a sugerat un schimb de teritorii între Kiev și Moscova. Comentariile sale vin după ce preşedintele Zelenski a declarat cu puţin timp [...]