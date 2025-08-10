Maia Sandu și Nicușor Dan prezenți la Festivalul Zemii din Sipoteni

14:30

După ce a trecut, fără prea multe explicații, peste o licitație de peste 26 de milioane de lei, în care unele prețuri ar fi sărit și de 18 ori peste valoarea reală, „Termoelectrica” S.A. pare să fi identificat adevăratul pericol pentru sistemul energetic al Republicii Moldova: redacția NordNews. Așa că a trecut la acțiune și [...] Articolul Termoelectrica vrea să facă bani din NordNews: Cere un milion de lei despăgubiri pentru publicarea unor anchete privind licitații dubioase apare prima dată în NordNews.