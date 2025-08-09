Mesaj dur de la Kiev, după anunțul lui Trump: „Rusia nu trebuie recompensată că a început acest război”

10:00

După eliminarea rușinoasă înregistrată în turul doi preliminar al UEFA Champions League, 1-3, la „general”, cu Shkendija (Macedonia de Nord), campioana SuperLigii a înfruntat-o în această seară pe Drita, campioana din Kosovo. Roș-albaștrii traversau un moment extrem de dificil, cu patru eșecuri la rând, astfel că întâlnirea de joi seara, de pe cel mai mare [...] Articolul UEFA Europa League. FCSB, victorie de infarct pe Arena Națională, iar meciul retur cu Drita se anunță decisiv apare prima dată în NordNews.