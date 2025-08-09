VIDEO Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la Arad: doi oameni au murit
NordNews, 9 august 2025 14:30
Doi oameni au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea fostei fabrici Astra Vagoane din Arad, România, anunță digi.24. Informația privind decesul a două persoane a fost confirmată de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean, care au ajuns primele la locul accidentului aviatic. Este vorba despre doi bărbați, în vârstă [...] Articolul VIDEO Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la Arad: doi oameni au murit apare prima dată în NordNews.
VIDEO Armenia și Azerbaidjan semnează acord de pace istoric la Washington. Comentează WatchDog # NordNews
Armenia și Azerbaidjan au semnat acord de pace. Cele două state își dau mâna după decenii de conflict și dominație a Rusiei în Caucazul de Sud. Înțelegerea a fost semnată la Washington, în urma întrevederii trilaterale cu președintele american Donald Trump, susține GRIGORE GUZUN, expert în relații internaționale, WatchDog.MD. Semnarea acordului a fost determinată de [...] Articolul VIDEO Armenia și Azerbaidjan semnează acord de pace istoric la Washington. Comentează WatchDog apare prima dată în NordNews.
Japonia comemorează, astăzi, 80 de ani de la lansarea celei de-a doua bombe nucleare din istorie, asupra orașului Nagasaki. Un minut de reculegere a fost ținut la ora locală 11 și două minute, la exact 80 de ani de când bomba atomică botezată „Fat man” a căzut. Pe durata minutului de reculegere, în oraș s-a [...] Articolul 80 de ani de la bombardamentul atomic asupra orașului Nagasaki apare prima dată în NordNews.
Un sfert din populația R. Moldova are probleme de vedere: sfaturile specialiștilor pentru a preveni afecțiunile ochilor # NordNews
Circa 23% din populația R. Moldova se confruntă cu dificultăți de vedere, potrivit datelor ultimului recensământ al populației, realizat în 2024. Vizitele regulate la oftalmolog, reducerea timpului petrecut în fața ecranelor sau purtarea ochelarilor se numără printre sfaturile specialiștilor pentru a menține sănătatea ochilor, potrivit Moldova1. Cea mai frecventă patologie a ochilor este miopia și, [...] Articolul Un sfert din populația R. Moldova are probleme de vedere: sfaturile specialiștilor pentru a preveni afecțiunile ochilor apare prima dată în NordNews.
Liderii Azerbaidjanului și Armeniei au semnat vineri, 8 august, un acord care vizează încheierea deceniilor de conflict, fiind găzduiți de președintele Donald Trump la Casa Albă, scrie BBC, potrivit Ziarul de Gardă. Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și prim-ministrul armean, Nikol Pashinyan, și-au dat mâna după ce președintele SUA a descris evenimentul drept „istoric”. „A fost [...] Articolul Pace istorică la Washington: Armenia și Azerbaidjan pun capăt conflictului apare prima dată în NordNews.
Regiunea de Dezvoltare Nord se pregătește pentru investiții semnificative în infrastructură, turism, apă și canalizare, după ce Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord a aprobat ieri lista celor 20 de proiecte care vor fi propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), ediția 2024, transmite MOLDPRES. Proiectele, depuse de autoritățile publice [...] Articolul Dezvoltarea nordului R. Moldova: 20 de proiecte, aprobate la Bălți apare prima dată în NordNews.
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare în Alaska pentru discuţii privind Ucraina # NordNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina, transmite MOLDPRES. Trump a anunţat întâlnirea din 15 august pe reţelele de socializare, iar ulterior aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a declarat că [...] Articolul Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare în Alaska pentru discuţii privind Ucraina apare prima dată în NordNews.
Zelenski, despre propunerea lui Trump privind un schimb teritorial: : „O decizie împotriva păcii” # NordNews
Președintele Ucrainei a respins ideea ca un eventual acord de pace negociat de Donald Trump cu Vladimir Putin să includă cedări de teritorii, subliniind că orice decizie luată fără Ucraina este „o decizie împotriva păcii”, potrivit CNN, citat Digi24. Președintele Donald Trump a declarat că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin vinerea viitoare, [...] Articolul Zelenski, despre propunerea lui Trump privind un schimb teritorial: : „O decizie împotriva păcii” apare prima dată în NordNews.
Relația România-Ucraina-Republica Moldova în contextul războiului de la graniță. Oana Țoiu: „Setăm un standard în relațiile noastre” # NordNews
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Ţoiu, a afirmat, vineri, 8 august, la a patra ediţie a formatului trilateral al miniştrilor de Externe din România, Ucraina şi Republica Moldova, că acest format contribuie la asigurarea unei conectivităţi transfrontaliere mai puternice, la o integrare europeană accelerată pentru Ucraina şi Republica Moldova şi la o bază solidă [...] Articolul Relația România-Ucraina-Republica Moldova în contextul războiului de la graniță. Oana Țoiu: „Setăm un standard în relațiile noastre” apare prima dată în NordNews.
Cardurile vor deveni principalul instrument de plată în Moldova în cel mult doi ani, expert # NordNews
În cel mult doi ani, cardurile vor deveni principalul instrument de plată în Republica Moldova, estimează Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”. Potrivit acestuia, faptul că tot mai mulți moldoveni aleg plățile cu cardul în detrimentul retragerilor de numerar a accelerat semnificativ dezvoltarea comerțului online. Începând cu anul 2023, achitările cu cardul [...] Articolul Cardurile vor deveni principalul instrument de plată în Moldova în cel mult doi ani, expert apare prima dată în NordNews.
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,17 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,07 lei, atingând prețul de 19,92 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de către Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Motorina se ieftinește. Tarifele pentru 9 – 11 august apare prima dată în NordNews.
Vremea va fi frumoasă, cu temperaturi confortabile, în zilele de 9 și 10 august, în nordul Republicii Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi senin. Vântul va sufla slab, cu o viteză de 9 km/h, din nord-est. Umiditatea aerului va ajunge până la 65% Astfel, la Briceni se vor înregistra minime de 13°C [...] Articolul Cum va fi vremea în weekend. Prognoza pentru 9-10 august apare prima dată în NordNews.
Nativii simt nevoia să-și găsească o balanță în viață. Citește horoscopul zilei de 9 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Situațiile amoroase încep să fie din ce în ce mai dificile. Nimic nu mai este lăsat la voia întâmplării acum. Gemenii își iau o vacanță prelungită. După ce au muncit o lungă perioadă [...] Articolul Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Doi primari, doi consilieri raionali și un grup de antreprenori din raionul Orhei s-au alăturat astăzi, 8 august, Partidului „Mișcarea Respect Moldova”, condus de Marian Lupu. Aderările consolidează echipa formațiunii atât la nivel local, cât și național. Printre noii membri se numără primarul comunei Mălăiești, Oleg Răilean, primarul satului Brăviceni, Anatolie Cociorvă, precum și consilierii raionali [...] Articolul (P) Primari și antreprenori din Orhei aderă la Partidul „Respect Moldova” apare prima dată în NordNews.
Alegerile parlamentare din Republica Moldova se apropie, scrutinul fiind programat pentru 28 septembrie. Pentru unii, votul rămâne o datorie civică fundamentală; pentru alții, el pare lipsit de sens, într-un climat politic marcat de dezamăgiri și neîncredere. Eu votez mereu, merg întotdeauna la vot. De ce? Pentru că noi trebuie să decidem ceva, nu alții în [...] Articolul VIDEO | Între datorie și dezamăgire: ce îi motivează pe moldoveni să meargă la vot apare prima dată în NordNews.
Doi bărbați, vorbitori de limba rusă, cu vârste de 22 și 28 de ani, au fost reținuți vineri, 8 august, în jurul orei 16:00, în centrul Chișinăului, după ce au fost surprinși lipind afișe cu conținut incitator la ură socială, etnică și religioasă. Potrivit Poliției, cei doi sunt cetățeni străini care au intrat în Republica [...] Articolul VIDEO Afișe false cu Maia Sandu, doi străini reținuți apare prima dată în NordNews.
Afișele, care o înfățișează pe președinta Maia Sandu, alături de un presupus anunț despre un pelerinaj organizat de Mitropolia Basarabiei, au apărut în ultimele zile pe străzile Chișinăului. Potrivit purtătorului de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, materialele sunt false și utilizează în mod abuziv imaginea șefei statului și numele Mitropoliei. „ Acestea nu au nicio [...] Articolul Afișe false cu Maia Sandu și Mitropolia Basarabiei, apărute la Chișinău apare prima dată în NordNews.
VIDEO Străzile din Fălești intră în reparație. Primarul Alexandr Severin: În lipsa sprijinului de la Guvern # NordNews
În orașul Fălești sunt în plină desfășurare lucrările de reparație a drumurilor. Administrația locală a început reconstrucția străzii Ștefan cel Mare și o porțiune din strada 31 August. Valoarea totală a investiției se ridică la 5,3 milioane de lei, sumă alocată integral din bugetul local, conform unei decizii adoptate de Consiliul Local. Primarul orașului, Alexandr [...] Articolul VIDEO Străzile din Fălești intră în reparație. Primarul Alexandr Severin: În lipsa sprijinului de la Guvern apare prima dată în NordNews.
(P) Marian Lupu, în dialog cu legumicultori și muncitori din Soroca, afectați de legea care limitează plățile în numerar # NordNews
Lipsa forței de muncă și legea, ce limitează plățile în numerar, sunt principalele dificultăți semnalate de legumicultorii și muncitorii sezonieri din raionul Soroca. Despre aceste probleme a discutat liderul Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, în cadrul unei vizite desfășurate joi, 7 august, alături de președintele Organizației Teritoriale Soroca, Victor Său, și vicepreședintele formațiunii, Radu Burduja. Fermierii, [...] Articolul (P) Marian Lupu, în dialog cu legumicultori și muncitori din Soroca, afectați de legea care limitează plățile în numerar apare prima dată în NordNews.
CEC: Partidul Comuniștilor se alătură BlocuIui „Patriotic”. Blocul „ÎMPREUNĂ”, înregistrat # NordNews
Comisia Electorală Centrală a înregistrat oficial Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ”, format din Partidul Schimbării și Partidul Verde Ecologist, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Totodată, a fost modificat și numele Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, care include acum și Partidul Comuniștilor. Modificările au fost reflectate și în actualizarea simbolului electoral al [...] Articolul CEC: Partidul Comuniștilor se alătură BlocuIui „Patriotic”. Blocul „ÎMPREUNĂ”, înregistrat apare prima dată în NordNews.
Doi minori de 15 și 16 ani au fost reținuți în flagrant de un echipaj al Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO), în timp ce încercau să ascundă 40 de pachețele cu o substanță albă cristalizată, asemănătoare drogurilor de tip PVP, cunoscută și sub denumirea de „sare”. Incidentul s-a produs într-o fâșie forestieră din [...] Articolul VIDEO Doi adolescenți, prinși cu droguri într-o pădure din centrul Capitalei apare prima dată în NordNews.
În acest an, producătorii de mere din Moldova vor recolta mai puține fructe, decât în 2024. Astfel, producția totală este evaluată preliminar la 277 mii tone, în scădere cu 31,5% față de volumul realizat în 2024 (404,6 mii tone). Scăderea producției globale se datorează celor două valuri de înghețuri de primăvară, precum și reducerii suprafețelor [...] Articolul Înghețurile de primăvară taie din producția de mere: în picaj cu 30% apare prima dată în NordNews.
Spoială rămâne la conducerea Aeroportului. A câștigat concursul pentru funcția de director # NordNews
Sergiu Spoială a câștigat funcția de administrator al Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga”, interimatul căreia o asigură din februarie 2024. Rezultatele concursului au fost anunțate oficial de Agenția Proprietății Publice, transmite IPN. Potrivit APP, concursul a fost desfășurat în două etape. În prima etapă au fost depuse 11 dosare, dintre care au fost admiși în [...] Articolul Spoială rămâne la conducerea Aeroportului. A câștigat concursul pentru funcția de director apare prima dată în NordNews.
Fost vicepremier moldovean, după arestarea lui Plahotniuc și Guțul: Este o victorie a noastră a tuturor ca țară. Justiția începe să funcționeze # NordNews
”Eu nu cred că aceste cazuri trebuie văzute prin prisma victoriei uneia sau a altei forțe politice. În primul rând, este o victorie a noastră a tuturor ca țară că sistemul de justiție începe să funcționeze, începe să penalizeze hoții, corupții”, spune la interviul Moldova Zoom de la RFI, fostul vicepremier, ex-ministru de Externe de [...] Articolul Fost vicepremier moldovean, după arestarea lui Plahotniuc și Guțul: Este o victorie a noastră a tuturor ca țară. Justiția începe să funcționeze apare prima dată în NordNews.
Termoelectrica vrea să facă bani din NordNews: Cere un milion de lei despăgubiri pentru publicarea unor anchete privind licitații dubioase # NordNews
După ce a trecut, fără prea multe explicații, peste o licitație de peste 26 de milioane de lei, în care unele prețuri ar fi sărit și de 18 ori peste valoarea reală, „Termoelectrica” S.A. pare să fi identificat adevăratul pericol pentru sistemul energetic al Republicii Moldova: redacția NordNews. Așa că a trecut la acțiune și [...] Articolul Termoelectrica vrea să facă bani din NordNews: Cere un milion de lei despăgubiri pentru publicarea unor anchete privind licitații dubioase apare prima dată în NordNews.
VIDEO Trei persoane, printre care un preot, cercetate penal pentru trafic de droguri. Ce riscă # NordNews
O rețea de traficanți de droguri care opera prin Telegram a fost destructurată de Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Strășeni, care au descoperit un mecanism bine ascuns, la Chișinăul. Surpriza anchetei: unul dintre suspecți este chiar un preot, implicat în livrarea substanțelor interzise. „În urma investigațiilor desfășurate timp de o [...] Articolul VIDEO Trei persoane, printre care un preot, cercetate penal pentru trafic de droguri. Ce riscă apare prima dată în NordNews.
INTERVIU Nicu Popescu: Este important să putem tranșa ce fel de țară ne dorim. Riscurile la care este supusă R.Moldova sunt foarte mari # NordNews
„Riscurile la care este supusă R.Moldova sunt foarte mari. Este important pentru noi toți să putem tranșa ce fel de țară ne dorim. Mizele pentru viitorul nostru, pentru cei din diasporă sunt foarte mari”, spune în interviul Moldova Zoom, pentru RFI, fostul ministru moldovean al Afacerilor Externe, Nicu Popescu. Expertul în relații internaționale afirmă totodată [...] Articolul INTERVIU Nicu Popescu: Este important să putem tranșa ce fel de țară ne dorim. Riscurile la care este supusă R.Moldova sunt foarte mari apare prima dată în NordNews.
Pe 31 august, Ucraina va sărbători, în premieră, Ziua limbii române. Intenția autorităților ucrainene a fost anunțată în contextul vizitei la nivel înalt efectuate la Kiev de ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, transmite IPN. „Am salutat intenția autorităților ucrainene de a declara 31 august ca ziua limbii române în Ucraina”, a menționat ministra [...] Articolul Ucraina va marca Ziua limbii române pe 31 august apare prima dată în NordNews.
Un accident rutier mortal a avut loc astăzi pe strada Liviu Deleanu din Chișinău. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, un motociclist și-a pierdut viața după ce un șofer a intrat cu mașina într-o manevră imprudentă. Potrivit poliției, un bărbat de 41 de ani, care conducea un Ford, a efectuat o întoarcere fără să se asigure, [...] Articolul Tragedie la Chișinău: motociclist decedat în urma unui accident rutier apare prima dată în NordNews.
Transportatorii anunță o nouă măsură de protest. După ce data trecută au protestat în fața Guvernului și a sediului Delegației UE, de data aceasta ei vor manifesta în fața sediul ANTA, potrivit Deschide.md. Potrivit organizatorilor APOTA (Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto), protestul va avea loc pe str. Piața Gării, în data de 14 [...] Articolul Transportatorii ies din nou în stradă. Protest în fața sediului ANTA apare prima dată în NordNews.
Sheriff Tiraspol a suferit o nouă înfrângere usturătoare în prima manșă a Turului 3 preliminar al Ligii Conferințelor. „Viespile” au fost învinse clar, scor 0:3, în meciul din deplasare cu Anderlecht Bruxelles, jucat pe stadionul Constant Vanden Stock din capitala Belgiei, potrivit Moldova1. Nilson Angulo a deschis scorul după ceva mai mult de un sfert [...] Articolul Anderlecht, victorie clară în fața lui Sheriff apare prima dată în NordNews.
Toţi retailerii din Bulgaria sunt obligaţi, începând din 8 august, să afişeze preţurile mărfurilor atât în leva cât şi în euro, cerinţa aplicându-se deopotrivă magazinelor fizice şi unităţilor comerciale, informează Novinite, potrivit Digi24. Reglementarea face parte din măsurile de pregătire a aderării Bulgariei la zona euro, la 1 ianuarie 2026, şi vor rămâne în vigoare [...] Articolul Bulgaria afişează de astăzi preţurile în leva şi euro apare prima dată în NordNews.
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că Israelul a greşit aprobând planurile de a ocupa oraşul Gaza şi a îndemnat guvernul israelian să reconsidere noua ofensivă în enclava palestiniană. „Decizia guvernului israelian de a escalada şi mai mult ofensiva sa în Gaza este greşită şi îl îndemnăm să o reconsidere imediat”, a afirmat premierul britanic. [...] Articolul Keir Starmer denunță ocuparea orașului Gaza de către Israel apare prima dată în NordNews.
Republica Moldova se numără printre câștigătorii competiției „Destinații ale Turismului Cultural Durabil 2025”, organizată de European Cultural Tourism Network în parteneriat cu European Travel Commission. Festivalul internațional DescOperă a obținut distincția la categoria „Reziliență în destinații de turism cultural durabil”, fiind apreciat ca un model care îmbină patrimoniul natural cu arta lirică și implicarea comunităților [...] Articolul Republica Moldova, premiată la nivel european pentru Festivalul DescOperă apare prima dată în NordNews.
Sistemul de plăți instant MIA va fi disponibil și pentru operațiuni efectuate între companii. Noua facilitate ar urma să fie lansată peste câteva luni. Despre aceasta a anunțat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, la emisiunea „În context” de la postul public de televiziune Moldova 1, informează MOLDPRES. „Urmează MIA de la business [...] Articolul Sistemul de plăți instant MIA va fi disponibil și pentru operațiuni între companii apare prima dată în NordNews.
Bulgaria – al șaselea cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova în UE. Volumul comerțului, în creștere cu 14,8% # NordNews
Bulgaria este al șaselea cel mai important partener economic al Republicii Moldova din Uniunea Europeană. În 2024, valoarea totală a schimburilor comerciale dintre cele două țări a depășit 267 milioane de dolari, marcând o creștere de 14,8% față de 2023, potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Aceste relații comerciale acoperă o gamă variată de produse. [...] Articolul Bulgaria – al șaselea cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova în UE. Volumul comerțului, în creștere cu 14,8% apare prima dată în NordNews.
Liderii Armeniei şi Azerbaidjanului vor semna vineri la Washington un acord de pace „istoric”, mediat de Statele Unite, pentru a pune capăt conflictului teritorial de zeci de ani dintre cele două foste republici sovietice, a declarat joi preşedintele american Donald Trump, relatează AFP, potrivit Digi24. „Mulţi lideri au încercat să pună capăt războiului, fără succes, [...] Articolul Armenia și Azerbaidjan semnează un acord de pace sub medierea lui Trump apare prima dată în NordNews.
Concernul rus „Gazprom”, acționarul majoritar al întreprinderii „Moldovagaz”, acuză Chișinăul că ar distruge deliberat compania, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis retragerea licenței de furnizare a gazelor naturale a acesteia, începând cu 1 septembrie 2025. Într-un comunicat emis pe 7 august, „Gazprom” califică decizia ANRE drept „etapa finală a distrugerii [...] Articolul „Gazprom” acuză Chișinăul că ar distruge „Moldovagaz” apare prima dată în NordNews.
Peste 100 de pacienți din Anglia cu cancer avansat de cap și gât vor primi un nou vaccin care folosește tehnologia ARNm pentru a antrena sistemul imunitar să combată celulele canceroase, transmite IPN cu referire la Mediafax. Studiul clinic AHEAD-MERIT se va desfășura timp de un an în 15 spitale și vizează pacienții cu forme agresive [...] Articolul Anglia testează un nou vaccin ARNm împotriva cancerului de cap și gât asociat cu HPV apare prima dată în NordNews.
(P) Reprezentanții mediului de afaceri și economiștii cer reformarea sistemului financiar-bancar # NordNews
Modelul actual limitează dezvoltarea economică, îngreunează accesul la credite și contribuie la scurgerea de capital din țară, au remarcat directorii marilor companii în cadrul celei de-a patra Mese rotunde naționale, organizată de Alianța „MOLDOVENII”. Aceasta a fost dedicată temei: „Modernizarea sistemului de finanțare a statului, a mediului de afaceri și a familiilor”. S-a discutat despre [...] Articolul (P) Reprezentanții mediului de afaceri și economiștii cer reformarea sistemului financiar-bancar apare prima dată în NordNews.
Această băutură te poate ajuta să îndeplinești nevoia zilnică de a consuma lichide. Te-ai întrebat mereu dacă cafeaua te dezhidratează sau nu? Noi am venit cu răspunsul în articolul de mai jos. Ce spun specialiștii despre consumul de cafea, potrivit catine.ro. Ca și produs chimic, cafeaua crește producția de urină, ceea ce înseamnă că această [...] Articolul Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea apare prima dată în NordNews.
Aglomerație la frontieră: aproape 81 de mii de persoane au trecut granița Moldovei într-o singură zi # NordNews
În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a fost mai animată ca niciodată. Potrivit datelor Poliției de Frontieră, 80 319 treceri au fost înregistrate pe ambele sensuri, semn că vacanțele, afacerile și vizitele peste hotare sunt în plină desfășurare. Aeroportul Internațional Chișinău a fost, ca de obicei, „poarta” cea mai folosită – peste 23 [...] Articolul Aglomerație la frontieră: aproape 81 de mii de persoane au trecut granița Moldovei într-o singură zi apare prima dată în NordNews.
La sfârșitul lunii iulie, activele oficiale de rezervă ale țării au constituit 5,043 miliarde de euro. Banca Națională a Moldovei precizează că cifra este în descreștere cu 26,72 milioane de euro față de luna iunie, transmite IPN. Potrivit BNM, scăderea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de mai mulți factori. Este vorba despre intervențiile [...] Articolul Activele de rezervă au scăzut cu aproape 27 de milioane de euro în iulie apare prima dată în NordNews.
Dimineața zilei de 8 august a început cu zeci de descinderi ale poliției și mascaților „Fulger” în mai multe localități din țară. 78 de adrese au fost percheziționate simultan, într-o operațiune de amploare vizând o rețea suspectată că ar fi cumpărat voturi pentru organizația criminală „Șor”, folosind bani rusești transferați prin aplicații mobile și canale [...] Articolul VIDEO Percheziții în dosarul finanțării ilegale a partidului „Șor” apare prima dată în NordNews.
UEFA Europa League. FCSB, victorie de infarct pe Arena Națională, iar meciul retur cu Drita se anunță decisiv # NordNews
După eliminarea rușinoasă înregistrată în turul doi preliminar al UEFA Champions League, 1-3, la „general”, cu Shkendija (Macedonia de Nord), campioana SuperLigii a înfruntat-o în această seară pe Drita, campioana din Kosovo. Roș-albaștrii traversau un moment extrem de dificil, cu patru eșecuri la rând, astfel că întâlnirea de joi seara, de pe cel mai mare [...] Articolul UEFA Europa League. FCSB, victorie de infarct pe Arena Națională, iar meciul retur cu Drita se anunță decisiv apare prima dată în NordNews.
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat că doi candidați au fost selectați pentru etapa următoare, cea a interviului. Aceștia sunt Marcel Chircă și Violeta Cojocaru, transmite MOLDPRES. Interviul va avea loc la data 15 august 2025. Concursul pentru funcția de administrator al Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” a fost anunțat de APP pe 22 iulie. [...] Articolul Doi candidați la funcția administrator la „Poșta Moldovei” vor susține proba inteviului apare prima dată în NordNews.
Preşedintele Donald Trump a declarat joi că se va întâlni personal cu Vladimir Putin fără a-i mai cere preşedintelui rus să facă acelaşi lucru cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, o schimbare bruscă de poziţie faţă de declaraţiile anterioare făcute în aceeaşi zi. Un oficial al Casei Albe, care a vorbit sub condiţia anonimatului pentru a [...] Articolul Trump vrea să se vadă cu Putin, chiar dacă liderul rus refuză o întrevedere cu Zelenski apare prima dată în NordNews.
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,02 lei. Carburantul costă 23,16 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,06 lei, atingând prețul de 19,99 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de către Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Motorina, sub 20 de lei. Noile tarife pentru 8 august apare prima dată în NordNews.
La final de săptămână, vremea dă semne de calm și stabilitate, în nordul Republicii Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 8 august, vântul va sufla slab, din nord-est, cu o viteză de 9 km/h. Umiditatea aerului va fi de 65%. La Briceni, temperaturile vor oscila între 11 și 26°C. La Bălți și Soroca, minimele [...] Articolul Vremea ține cu noi. Prognoza pentru 8 august apare prima dată în NordNews.
VIDEO „Satul meu, orașul meu” din Balatina: pe bicicletă spre civilizație, dar se bea tot din fântână # NordNews
În ediția de azi a proiectului „Satul meu, orașul meu” NordNews este la Balatina, raionul Glodeni, pentru a afla cum se trăiește aici, ce s-a schimbat și ce mai e de făcut. Deși trăiesc la doar câțiva kiloemtri de Prut, oamenii încă mai așteaptă apă la robinete. Tot aici, din ce în ce mai mulți [...] Articolul VIDEO „Satul meu, orașul meu” din Balatina: pe bicicletă spre civilizație, dar se bea tot din fântână apare prima dată în NordNews.
