VIDEO  Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la Arad: doi oameni au murit

21:10

În ediția de azi a proiectului „Satul meu, orașul meu” NordNews este la Balatina, raionul Glodeni, pentru a afla cum se trăiește aici, ce s-a schimbat și ce mai e de făcut. Deși trăiesc la doar câțiva kiloemtri de Prut, oamenii încă mai așteaptă apă la robinete. Tot aici, din ce în ce mai mulți [...] Articolul VIDEO „Satul meu, orașul meu” din Balatina: pe bicicletă spre civilizație, dar se bea tot din fântână apare prima dată în NordNews.