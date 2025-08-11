Trenul internațional București-Kiev revine după mai mulți ani de pauză: va avea un nou traseu și va traversa Republica Moldova
EA.md, 11 august 2025 07:10
În aceste zile va fi făcută prima călătorie feroviară de probă între București și Kiev și, dacă totul va fi bine, trenul internațional va reveni după mai bine de cinci ani de pauză. Nu va mai circula însă prin Suceava și Vadu Siret, ci prin Iași – Chișinău. Cel mai probabil va face peste 30 […]
• • •
Acum 5 minute
07:10
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a căzut de la înălțime. Tragedia s-a produs pe 7 august, în jurul orei 10:29, pe șantierul complexului rezidențial „Satul German" din sectorul Botanica al Capitalei. Victima s-a dovedit a fi un cetățean român în vârstă de 51 de ani, angajat oficial al comaniei de construcții. Acesta […]
07:10
Totul a început din necesitate și dorința de a rămâne acasă. În 2015, Cristina și Igor Staver au pus bazele unei afaceri de familie, convinși că pot crea ceva frumos în propria țară, fără să plece peste hotare. Cristina, cu studii în design, și Igor, fost polițist de sector, au pornit de la o observație […]
07:10
Elvira Jain, model moldovean de succes, între brandurile de lux și viața de familie în Dubai # EA.md
Elvira Jain, originară din Chișinău, și-a început cariera în modelling la 16 ani, descoperită de designerul Valentina Vidrașcu. Rapid, a colaborat cu branduri de top precum Gucci, Dior, Dolce & Gabbana și Lacoste. Într-un interviu recent cu Dorin Galben, Elvira a vorbit deschis despre provocările industriei modei, subliniind că succesul depinde de alegerile personale și […]
07:10
A trăit luxos, evitând să plătească taxe: Un bărbat din capitală este cercetat pentru evaziune fiscală și spălare de bani de peste 10 milioane de lei # EA.md
Un bărbat din Chișinău este cercetat într-un dosar penal deschis de Serviciul Fiscal de Stat, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Acesta este suspectat că ar fi desfășurat activități economice ilegale, nedeclarate, cauzând un prejudiciu de peste 10 milioane de lei bugetului de stat, bani pe care i-ar fi spălat printr-o […]
07:10
„Pentru asasini s-a aplicat principiul umanismului, dar pentru Guțul nu.” Mărgineanu: „Codul Penal prevede clar suspendarea executării sentinței pentru persoanele cu copii minori sub 8 ani. Ea are doi.” # EA.md
Juristul Iurie Mărgineanu afirmă că, potrivit Codului Penal, „se suspendă executarea sentinței pentru persoanele care au copii minori până la 8 ani", însă această prevedere nu a fost aplicată în cazul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. „I s-au dat șapte ani grei de pușcărie, în timp ce, dacă vă amintiți, chiar și unii asasini condamnați pe […]
07:10
Cămile pe străzile Budapestei într-un protest inedit: agricultorii cer măsuri urgente împotriva deșertificării țării # EA.md
O caravană cu cămile a fost organizată în capitala Ungariei pentru a atrage atenţia asupra deşertificării ţării şi pentru a-i cere prim-ministrului Viktor Orban să ia măsuri adecvate în faţa încălzirii climatice, scrie știrileprotv.ro. „Vrem restabilirea condiţiilor necesare pentru producţia agricolă printr-o abordare raţională a exploatării terenurilor", a declarat pentru AFP agricultorul şi organizatorul Laszlo […]
07:10
Autoritățile din Grecia au anunțat data examinării cererii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc # EA.md
Curtea de Apel Atena va examina cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc pe 13 august 2025, anunță Procuratura Generală. „Procuratura Republicii Moldova informează că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă este în curs de desfășurare. Procurorii moldoveni mențin o comunicare permanentă cu autoritățile competente din Grecia, subliniind complexitatea dosarelor în […]
07:10
Trenul internațional București-Kiev revine după mai mulți ani de pauză: va avea un nou traseu și va traversa Republica Moldova # EA.md
În aceste zile va fi făcută prima călătorie feroviară de probă între București și Kiev și, dacă totul va fi bine, trenul internațional va reveni după mai bine de cinci ani de pauză. Nu va mai circula însă prin Suceava și Vadu Siret, ci prin Iași – Chișinău. Cel mai probabil va face peste 30 […]
07:10
Nicanor Ciochină, acuzat că l-a lovit mortal pe Mihăiță și a fugit, rămâne sub control judiciar încă 60 de zile: „Justiție televizată. Nu mai am ce comenta” # EA.md
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că a lovit mortal cu mașina băiatul de 14 ani, Mihăiță, și a părăsit locul accidentului, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru. „La demersul procurorului de caz din cadrul […]
07:10
Premierul Dorin Recean a răspuns criticilor moldovenilor privind scumpirile din ultimii ani la produse, servicii și resurse energetice. „Este o temă dureroasă, dar Guvernul nu a stat cu mâinile în sân. Am mobilizat resurse financiare, inclusiv din exterior. Acum, strategic, nu mai putem fi șantajați de Federația Rusă", a declarat acesta, fiind al doilea pe […]
Acum 24 ore
08:20
Omletă din albușuri cu ciuperci – gustul care te va cuceri! Doar 5 ingrediente simple și delicioase # EA.md
Dacă ești în căutarea unei rețete rapide, sănătoase și gustoase pentru micul dejun sau o cină ușoară, această omletă din albușuri cu ciuperci este exact ce-ți trebuie. Cu doar cinci ingrediente de bază, vei obține un preparat sățios, plin de proteine și cu un gust bogat, care te va surprinde plăcut. Ingrediente: 4 albușuri de […]
08:20
Protecția solară este esențială pentru sănătatea pielii, indiferent de anotimp. Produsele cu SPF (factor de protecție solară) ne ajută să prevenim arsuri, îmbătrânirea prematură și chiar riscul de cancer de piele. Totuși, de multe ori folosim greșit aceste produse, iar eficiența lor scade considerabil. Hai să vedem care sunt cele mai frecvente greșeli și cum […]
08:20
Dacă îți dorești un desert sau o gustare delicioasă, care să-ți răsfețe papilele gustative și să te facă să revii mereu la ea, plăcinta Soufra este alegerea ideală. Această rețetă tradițională este cunoscută pentru combinația perfectă dintre foi crocante și umplutura sa savuroasă, iar cel mai bun lucru este că se prepară foarte ușor! Ce […]
08:10
Dacă vrei să te răsfeți cu un desert delicios, crocant și dulce, Kataifi este alegerea perfectă. Originar din bucătăria grecească și turcească, acest desert spectaculos te cucerește încă de la prima îmbucătură. Făcut din fidea fină asemănătoare cu vermicelli, umplut cu nuci și stropit cu sirop aromat, Kataifi este desertul care te face să uiți […]
08:10
Naștere emoționantă în ambulanță: O mamă de 29 de ani a adus pe lume al șaptelea copil în drum spre maternitate, la Strășeni # EA.md
O mamă de 29 de ani a născut al șaptelea copil în ambulanță. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, evenimentul s-a petrecut pe 6 august, în raionul Strășeni. „ La ora 11:51, o gravidă de 29 ani a sunat la Serviciul 112 și a solicitat ambulanța pentru că era la a VII-a […]
08:10
Machiajul este o artă, dar pentru multe dintre noi poate fi și o sursă de întrebări și nesiguranțe. Alegerea produselor potrivite sau a tehnicilor ideale poate părea uneori o adevărată provocare. Ca să te ajutăm să eviți greșelile frecvente, am pregătit un top 5 al celor mai comune dileme în machiaj și cum să faci […]
08:10
Căutări cu deznodământ tragic la Cahul: Minorul dispărut acum două zile a fost găsit decedat # EA.md
Un final trist în cazul băiatului dispărut din localitatea Andrușul de Sus, raionul Cahul: acesta a fost găsit decedat într-un râu din apropiere. Potrivit Inspectoratului de Poliție Cahul, la fața locului au intervenit polițiști și echipe specializate pentru a documenta cazul și a stabili toate circumstanțele tragediei. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre […]
08:10
Un tronson important din Bubuieci va fi închis timp de o lună: Iată cum va fi redirecționat transportul public # EA.md
Parcul Urban de Autobuze anunță că, începând cu 8 august 2025, din cauza lucrărilor de reparație a rețelelor de apeduct inițiate de Primăria comunei Bubuieci, traficul pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt (tronsonul dintre străzile Gospodarilor și Mihail Frunze) va fi restricționat pentru o perioadă de 30 de zile. „În acest context, itinerarul […]
08:10
Mulți dintre noi ne concentrăm îngrijirea pielii pe față, dar uităm adesea de zona gâtului — o zonă sensibilă care poate da primele semne vizibile ale îmbătrânirii. Ai observat riduri, piele lăsată sau pete pe gât înainte ca acestea să apară pe față? Iată de ce gâtul îmbătrânește mai repede și ce poți face pentru […]
08:10
Cu un conținut bogat în fibre și vitamine, dar sărace în calorii, portocalele sunt alegerea ideală pentru cei care vor să-și controleze greutatea sau să scape de kilogramele în plus. Aceste fructe pline de savoare și beneficii pentru sănătate susțin procesul de slăbire datorită profilului lor nutrițional remarcabil: Conținut caloric redus O portocală medie conține […]
08:10
Oboseala constantă, starea de lipsă de energie și apatia sunt semnale pe care corpul tău
Ieri
09:20
Buze voluminoase, riscuri și mai mari: ce pericole ascunde alegerea unui medic estetician nepotrivit # EA.md
Obținerea unor buze pline și conturate a devenit o tendință tot mai populară în ultimii ani, iar procedurile estetice care le accentuează par o soluție rapidă și ușoară. Însă, dincolo de aspectul estetic, alegerea medicului estetician care va realiza această intervenție este crucială pentru sănătatea și siguranța ta. Un specialist necalificat poate transforma visul unei […] Articolul Buze voluminoase, riscuri și mai mari: ce pericole ascunde alegerea unui medic estetician nepotrivit apare prima dată în ea.md.
09:20
Bijuteriile sunt mai mult decât simple ornamente — ele spun o poveste, exprimă stilul și personalitatea celui care le poartă. Alegerea accesoriilor potrivite poate transforma o ținută simplă într-una memorabilă și poate evidenția trăsăturile tale unice. Dar cum alegi bijuteriile care te reprezintă cu adevărat? Iată câteva sfaturi care te vor ajuta să-ți construiești o […] Articolul Eleganța accesoriilor: ghidul pentru a alege bijuterii care îți reflectă personalitatea apare prima dată în ea.md.
09:10
Cum și când a devenit inculpata Guțul vecină cu judecătoarea Cucerescu, cea care îi examina dosarul penal? # EA.md
Judecătoarea Ana Cucerescu și inculpata Evghenia Guțul au devenit vecine de bloc după ce bașcana Găgăuziei, condamnată la 7 ani de închisoare cu executare, a ales să-și execute pedeapsa de „arest la domiciliu” într-un apartament aparținând surorii sale. Potrivit declarației de avere, Guțul susține că locuia în acel imobil încă din 2024. ZdG a […] Articolul Cum și când a devenit inculpata Guțul vecină cu judecătoarea Cucerescu, cea care îi examina dosarul penal? apare prima dată în ea.md.
09:10
Guvernul a aprobat modificarea Hotărârii nr. 1231/2018, pentru a ajusta cadrul normativ secundar aferent Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare. Măsura, parte a reformei salariale inițiate de Ministerul Finanțelor, are ca obiectiv corectarea inechităților existente și adaptarea reglementărilor la realitățile actuale din sectorul bugetar. Modificările aprobate includ actualizarea metodologiei generale de evaluare […] Articolul Reforma salarizării: Guvernul schimbă regulamentul. Iată noile prevederi apare prima dată în ea.md.
09:10
Mark Tkaciuk, unul dintre liderii Blocului electoral „Alternativa”, susține că „Guvernul Moldovei, cu sprijinul UE, ar putea lansa pentru locuitorii din Transnistria un program de înregistrare a proprietăților lor în Cadastrul Republicii Moldova”. Politicianul a scris pe Facebook că aceasta „i-ar ajuta pe locuitorii de pe malul stâng al Nistrului să se integreze într-un […] Articolul Tkaciuk: Moldova ar putea recunoaște proprietatea locuitorilor din Transnistria apare prima dată în ea.md.
09:10
Vrei să votezi prin corespondență la parlamentarele din toamnă? Mai ai doar câteva zile să te înregistrezi! # EA.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că mai sunt 7 zile pentru cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada alegerilor, se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Norvegiei, Suediei, Finlandei, Islandei, Japoniei, Coreei de Sud, Australiei sau Noii Zeelande să se înregistreze pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare […] Articolul Vrei să votezi prin corespondență la parlamentarele din toamnă? Mai ai doar câteva zile să te înregistrezi! apare prima dată în ea.md.
09:10
(Video) „Am bocit oleacă.” Emilian Crețu, profund emoționat de un mesaj: „Când eu nu am putut, tu i-ai oferit încredere”. Cine i l-a transmis # EA.md
La nunta vărului său, unicul fiu al mătușei lui Dora, actorul Emilian Crețu a trăit un moment emoționant și neașteptat: a primit un mesaj plin de recunoștință care l-a făcut să izbucnească în lacrimi în fața tuturor. „Atunci când eu n-am știut, n-am putut… tu ai fost acolo. Ai îmbrăcat-o în încredere, ai făcut-o să […] Articolul (Video) „Am bocit oleacă.” Emilian Crețu, profund emoționat de un mesaj: „Când eu nu am putut, tu i-ai oferit încredere”. Cine i l-a transmis apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Una dintre cele mai distinse și aclamate actrițe ale României, Maia Morgenstern, interpretează în premieră absolută rolul BuniciiHester Frump în versiunea dublată în limba română a unuia dintrecele mai populare seriale ale momentului: „Wednesday”, semnat de vizionarul Tim Burton. Maia Morgenstern aduce cu măiestrie, umor și profunzime acestpersonaj emblematic la viață – sau, mai corect […] Articolul Maia Morgenstern dă viață personajului Bunica Hester Frump în serialul-fenomen„Wednesday” apare prima dată în ea.md.
07:20
„Totul a pornit de la dragostea pentru mâncare” – Alexandru Comerzan, despre începuturile pasiunii pentru gătit # EA.md
Chef Alexandru Comerzan mărturisește că pasiunea sa pentru gătit a pornit din dorința de a mânca preparate cu adevărat gustoase. În copilărie, weekendurile erau dedicate întâlnirilor de familie, când toți se adunau în jurul mesei și aduceau bucate tradiționale – de la zeamă și colțunași, până la plăcinte aburinde. Atmosfera caldă și plăcerea de a […] Articolul „Totul a pornit de la dragostea pentru mâncare” – Alexandru Comerzan, despre începuturile pasiunii pentru gătit apare prima dată în ea.md.
07:20
Arina Spătaru susține că este intimiată: E un mesaj rece și calculat. Sunt martor-cheie într-un dosar de rezonanță # EA.md
Fosta deputată Arina Spătaru, martoră în dosarele care îl vizează pe Ilan Șor, a transmis un mesaj public în care afirmă că este supusă intimidărilor. Ea susține că, timp de mai multe nopți la rând, un bărbat cu fața acoperită a stat în tăcere la poarta casei sale, privind înspre fereastră, apoi plecând fără să […] Articolul Arina Spătaru susține că este intimiată: E un mesaj rece și calculat. Sunt martor-cheie într-un dosar de rezonanță apare prima dată în ea.md.
07:10
Codul penal al Moldovei prevede posibilitatea amânării pedepsei pentru femeile cu copii mici, însă această dispoziție nu se aplică în cazul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Această opinie a fost exprimată de avocata bașcanei, Natalia Bayram, transmite gazeta.ru. Jurista a explicat că această excepție nu se aplică celor care au fost condamnați la o pedeapsă […] Articolul Avocatul lui Guțul: Faptul că are copii nu oprește executarea sentinței bașcanei Găgăuziei apare prima dată în ea.md.
07:10
Un tânăr a fost reținut de poliție după ce și-a atacat un consătean cu o furcă. Incidentul s-a produs în noaptea de 7 august, în jurul orei 23:12, în satul Bogzești, raionul Telenești. Este vorba despre un individ, în vârstă de 25 de ani, care a avut un conflict cu un consătean, în vârstă de […] Articolul Un bărbat din Telenești, atacat cu furca de un consătean apare prima dată în ea.md.
07:10
Fostul prim-ministru Ion Sturza afirmă că Vlad Plahotniuc chiar deține o colecție importantă de materiale compromițătoare despre figuri influente din Republica Moldova, iar acest fapt este cât se poate de real, nu un mit. Iar faptul că, până acum, nu a apărut nimic impresionant în spațiul public demonstrează că el totuși „a fost un […] Articolul Sturza: Plahotniuc reprezintă un pericol mai mare pentru guvernare decât Șor apare prima dată în ea.md.
07:10
Șeful IGP: Aplicația Taito strânge date personale, iar utilizarea lor viitoare rămâne necunoscută # EA.md
Poliția Republicii Moldova a identificat deja zeci de mii de persoane care au descărcat aplicația Taito, despre care autoritățile afirmă că este folosită de Rusia pentru a instrui și corupe alegătorii. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc pe […] Articolul Șeful IGP: Aplicația Taito strânge date personale, iar utilizarea lor viitoare rămâne necunoscută apare prima dată în ea.md.
07:10
Mătușa Dorina, cunoscută drept Dora și sursa de inspirație pentru numele show-ului lui Emilian Crețu, a fost în centrul atenției la o nuntă fastuoasă organizată aseară la Epicrama Winery. Ea a avut rolul important de soacră mare, fiind apreciată pentru prezența sa carismatică și implicarea în eveniment. Dora este sora Anastasiei Crețu, mama influencerilor Emilian […] Articolul (Foto/video) Nuntă în neamul Crețu! Mătușa Dora – soacră mare! apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) „Hai aruncați cu ce vreți în mine”– Patric Hanganu rupe tăcerea: A provocat sau nu scandaluri ca să-și crească audiența? # EA.md
Pentru o perioadă, scandalurile l-au urmărit constant pe interpretul Patric Hanganu – abia ieșea dintr-un conflict, că intră în altul. Artistul descrie această etapă drept „cea mai mare tragedie” din cariera și viața sa, dar susține că niciun scandal nu a fost provocat intenționat. Mai mult, în cadrul noii ediții a proiectului „Tinerii care împing […] Articolul (Video) „Hai aruncați cu ce vreți în mine”– Patric Hanganu rupe tăcerea: A provocat sau nu scandaluri ca să-și crească audiența? apare prima dată în ea.md.
07:10
E momentul să-ți faci plinul! Motorina coboară sub 20 lei pe litru Care va fi prețul benzinei # EA.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile tarife la carburanți, valabile de astăzi, 8 august. Șoferii vor plăti cu 6 bani mai mult pentru fiecare litru de benzină și motorină. Astfel, prețul litrului de benzină va fi de 23,16 lei, iar al motorinei va scădea la 19,99 lei. Articolul E momentul să-ți faci plinul! Motorina coboară sub 20 lei pe litru Care va fi prețul benzinei apare prima dată în ea.md.
07:10
Andreea Marin a suferit o intervenție chirurgicală în urmă cu o zi. Acum, vedeta a postat pe rețelele de socializare primele imagini de pe patul de spital, alături de un mesaj în care a oferit detalii despre starea sa de sănătate, transmite protv.ro. Starea de sănătate i-a provocat probleme în ultima perioadă, iar, se pare, […] Articolul „Din om poți ajunge neom…” – Andreea Marin, primele declarații după ce a ieșit din operație apare prima dată în ea.md.
07:10
Renato Usatîi: Republica Moldova trebuie să dezvolte relații economice pragmatice cu Federația Rusă, iar gazul rusesc trebuie achiziționat direct, la prețuri mai mici, nu scump prin intermediari # EA.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, susține că Republica Moldova trebuie să mențină relații pragmatice cu Federația Rusă, în special pe plan economic și energetic, având în vedere că sute de mii de moldoveni lucrează în prezent în Rusia. „În orice țară, unde avem un număr mare de moldoveni, suntem obligați să le creăm condiții”, […] Articolul Renato Usatîi: Republica Moldova trebuie să dezvolte relații economice pragmatice cu Federația Rusă, iar gazul rusesc trebuie achiziționat direct, la prețuri mai mici, nu scump prin intermediari apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) „Eu cântăm în stradă, dar aveam succes la fete” – Patric Hanganu despre carieră, familie și dragoste # EA.md
Interpretul Patric Hanganu este invitatul celei mai recente ediții a proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. Artistul a împărtășit detalii despre parcursul său – de la pasiunea din copilărie pentru muzică și cântatul pe stradă, până la evoluția sa artistică de astăzi. Patric a vorbit deschis despre relațiile cu alți artiști din țară, […] Articolul (Video) „Eu cântăm în stradă, dar aveam succes la fete” – Patric Hanganu despre carieră, familie și dragoste apare prima dată în ea.md.
07:00
Ofertele tentante la pachete turistice cu reduceri mari pot ascunde capcane periculoase pentru consumatori. În R. Moldova, renunțarea la obligativitatea licențelor pentru agențiile de turism a transformat piața într-un loc propice pentru escrocherii. Directorul Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism (ANAT), Ion Alexa, a declarat că în goana după prețuri mici, turiștii ignoră […] Articolul Atenție la ofertele „prea bune”: Rişti să pierzi și vacanța, și banii apare prima dată în ea.md.
7 august 2025
12:40
(Foto) Sofia Rotaru revine pe rețele după 3 ani, chiar de ziua ei! Poze rare cu artista la 78 de ani # EA.md
Sofia Rotaru, una dintre cele mai iubite artiste, își celebrează astăzi ziua de naștere, împlinind 78 de ani. Cu această ocazie specială, interpreta a revenit pe Instagram, publicând prima sa postare după o pauză de 3 ani, bucurându-și astfel fanii cu un mesaj emoționant. „Тече вода і минають літа” și se traduce din ucraineană – […] Articolul (Foto) Sofia Rotaru revine pe rețele după 3 ani, chiar de ziua ei! Poze rare cu artista la 78 de ani apare prima dată în ea.md.
07:20
Ce l-a enervat pe Vladimir Putin în cazul Mariei Kovalciuk, torturată la o petrecere în Dubai # EA.md
Acuzații grave despre stilul de viață ascuns al unor membri ai elitei din Rusia au ieșit la lumină în presă. Aceștia ar fi implicați în orgii secrete și extravagante, inclusiv evenimente asemănătoare cu cele văzute anterior doar în cercurile underground ale ultra-bogaților din Dubai, scrie Can Can. Viețile ascunse ale membrilor elitei rusești sunt din […] Articolul Ce l-a enervat pe Vladimir Putin în cazul Mariei Kovalciuk, torturată la o petrecere în Dubai apare prima dată în ea.md.
07:10
O femeie de 50 de ani, originară din Republica Moldova, este acuzată de Poliția italiană că ar fi ucis un bătrân pe care îl îngrijea, decesul acestuia având loc în urmă cu cinci ani. În momentul decesului, moldoveanca nu era în nicio listă de suspecți, deoarece s-a constatat că pensionarul, în vârstă de 77 […] Articolul Moldoveancă anchetată în Italia, acuzată de uciderea bătrânului pe care îl îngrijea apare prima dată în ea.md.
07:10
Producția de bere va fi testată în spațiu, unde oamenii de știință vor analiza cum are loc procesul de fermentare în condiții de microgravitație. Pe Stația Spațială Internațională (ISS), astronauții vor încerca pentru prima dată să desfășoare un experiment de fermentare a berii în condiții de imponderabilitate. Despre acest lucru a anunțatcompania americană Starbase […] Articolul Producția de bere ajunge în spațiu: Un experiment cu mize științifice majore începe curând apare prima dată în ea.md.
07:10
Veronica Mihailov-Moraru: Cererea de extrădare a lui Plahotniuc a fost trimisă pe 4 august de Ministerul Justiției # EA.md
Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a făcut declarații privind procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Ea a subliniat că dosarul de extrădare este pregătit în conformitate cu legislația în vigoare, iar etapele ulterioare vor fi stabilite de autoritățile elene conform procedurii legale, transmite protv.md. „Autoritățile Republicii Moldova au sesizat autoritățile elene […] Articolul Veronica Mihailov-Moraru: Cererea de extrădare a lui Plahotniuc a fost trimisă pe 4 august de Ministerul Justiției apare prima dată în ea.md.
07:10
Discreția familiei Ursu în privința fiicei lor a stârnit întrebări în spațiul public. După ani în care au publicat imagini cu Andreea-Maria, în ultima vreme ea a dispărut de pe rețelele sociale, generând speculații. În emisiunea „Talk-ăm Mărunt”, Adrian Ursu a dezvăluit că fiica lui s-a născut prematur, cu riscuri majore, iar intervenția medicală promptă […] Articolul „Nu o să o scot când vreți voi…” – Adrian Ursu despre speculațiile în adresa fiicei sale apare prima dată în ea.md.
07:10
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, a transmis miercuri, 6 august, un nou mesaj public prin intermediul avocaților săi, în care aduce critici actualei guvernări de la Chișinău. În mesajul postat pe rețelele sociale, Plahotniuc a criticat dur actuala guvernare de la Chișinău, acuzând-o de „cenzură, represalii și dictatură”, iar despre […] Articolul Plahotniuc cheamă la unificare pentru a restabili normalitatea apare prima dată în ea.md.
07:10
Situația lui Constantin Țuțu în Grecia, încă neclară. Ministrul Justiției: Nu am primit notificări privind extrădarea # EA.md
Ministerul Justiției nu a primit încă o notificare oficială privind extrădarea fostului deputat și luptător Constantin Țuțu, reținut în Grecia alături de Vladimir Plahotniuc. Veronica Mihailov-Moraru a declarat că procedurile de extrădare se inițiază doar pentru persoanele cu hotărâri judecătorești definitive. „Ministerul Justiției solicită extrădarea doar în privința persoanelor care sunt examinate în instanțe […] Articolul Situația lui Constantin Țuțu în Grecia, încă neclară. Ministrul Justiției: Nu am primit notificări privind extrădarea apare prima dată în ea.md.
