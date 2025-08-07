Ce l-a enervat pe Vladimir Putin în cazul Mariei Kovalciuk, torturată la o petrecere în Dubai

07:10

Fostul premier Vlad Filat o ironizează pe președinta Maia Sandu, afirmând că „poate face doar borș sau lecturi nocturne" cu informațiile la care are acces. Declarația vine în contextul în care șefa statului a recunoscut că face recomandări pentru lista de candidați PAS la viitoarele alegeri parlamentare și că este dispusă să consilieze și alte […]