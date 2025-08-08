Arina Spătaru susține că este intimiată: E un mesaj rece și calculat. Sunt martor-cheie într-un dosar de rezonanță

07:10

Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat, continuă să facă dezvăluiri pe rețelele de socializare. El afirmă că autoritățile de la Chișinău ar fi cerut mai multor state europene, printre care și Franța, să-l includă într-un dosar pentru a solicita extrădarea sa din Grecia. „Guvernarea vrea să fiu departe, oriunde, numai nu în Moldova”, a […] Articolul Plahotniuc denunță guvernarea PAS: “A cerut Franței să inițieze extrădarea mea, dar eu nu vreau să mă întorc în Moldova„ apare prima dată în ea.md.