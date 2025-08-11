Replica lui Recean pentru moldovenii nemulțumiți de tarifele mari

07:10

Un bărbat din Chișinău este cercetat într-un dosar penal deschis de Serviciul Fiscal de Stat, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Acesta este suspectat că ar fi desfășurat activități economice ilegale, nedeclarate, cauzând un prejudiciu de peste 10 milioane de lei bugetului de stat, bani pe care i-ar fi spălat printr-o