Șeful IGP: Aplicația Taito strânge date personale, iar utilizarea lor viitoare rămâne necunoscută
EA.md, 8 august 2025 07:10
Poliția Republicii Moldova a identificat deja zeci de mii de persoane care au descărcat aplicația Taito, despre care autoritățile afirmă că este folosită de Rusia pentru a instrui și corupe alegătorii. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc pe
• • •
Acum 10 minute
07:20
„Totul a pornit de la dragostea pentru mâncare” – Alexandru Comerzan, despre începuturile pasiunii pentru gătit # EA.md
Chef Alexandru Comerzan mărturisește că pasiunea sa pentru gătit a pornit din dorința de a mânca preparate cu adevărat gustoase. În copilărie, weekendurile erau dedicate întâlnirilor de familie, când toți se adunau în jurul mesei și aduceau bucate tradiționale – de la zeamă și colțunași, până la plăcinte aburinde. Atmosfera caldă și plăcerea de a
07:20
Arina Spătaru susține că este intimiată: E un mesaj rece și calculat. Sunt martor-cheie într-un dosar de rezonanță # EA.md
Fosta deputată Arina Spătaru, martoră în dosarele care îl vizează pe Ilan Șor, a transmis un mesaj public în care afirmă că este supusă intimidărilor. Ea susține că, timp de mai multe nopți la rând, un bărbat cu fața acoperită a stat în tăcere la poarta casei sale, privind înspre fereastră, apoi plecând fără să
Acum 30 minute
07:10
Codul penal al Moldovei prevede posibilitatea amânării pedepsei pentru femeile cu copii mici, însă această dispoziție nu se aplică în cazul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Această opinie a fost exprimată de avocata bașcanei, Natalia Bayram, transmite gazeta.ru. Jurista a explicat că această excepție nu se aplică celor care au fost condamnați la o pedeapsă
07:10
Un tânăr a fost reținut de poliție după ce și-a atacat un consătean cu o furcă. Incidentul s-a produs în noaptea de 7 august, în jurul orei 23:12, în satul Bogzești, raionul Telenești. Este vorba despre un individ, în vârstă de 25 de ani, care a avut un conflict cu un consătean, în vârstă de
07:10
Fostul prim-ministru Ion Sturza afirmă că Vlad Plahotniuc chiar deține o colecție importantă de materiale compromițătoare despre figuri influente din Republica Moldova, iar acest fapt este cât se poate de real, nu un mit. Iar faptul că, până acum, nu a apărut nimic impresionant în spațiul public demonstrează că el totuși „a fost un
07:10
Șeful IGP: Aplicația Taito strânge date personale, iar utilizarea lor viitoare rămâne necunoscută # EA.md
Poliția Republicii Moldova a identificat deja zeci de mii de persoane care au descărcat aplicația Taito, despre care autoritățile afirmă că este folosită de Rusia pentru a instrui și corupe alegătorii. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc pe
07:10
Mătușa Dorina, cunoscută drept Dora și sursa de inspirație pentru numele show-ului lui Emilian Crețu, a fost în centrul atenției la o nuntă fastuoasă organizată aseară la Epicrama Winery. Ea a avut rolul important de soacră mare, fiind apreciată pentru prezența sa carismatică și implicarea în eveniment. Dora este sora Anastasiei Crețu, mama influencerilor Emilian
07:10
(Video) „Hai aruncați cu ce vreți în mine”– Patric Hanganu rupe tăcerea: A provocat sau nu scandaluri ca să-și crească audiența? # EA.md
Pentru o perioadă, scandalurile l-au urmărit constant pe interpretul Patric Hanganu – abia ieșea dintr-un conflict, că intră în altul. Artistul descrie această etapă drept „cea mai mare tragedie" din cariera și viața sa, dar susține că niciun scandal nu a fost provocat intenționat. Mai mult, în cadrul noii ediții a proiectului „Tinerii care împing
07:10
E momentul să-ți faci plinul! Motorina coboară sub 20 lei pe litru Care va fi prețul benzinei # EA.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile tarife la carburanți, valabile de astăzi, 8 august. Șoferii vor plăti cu 6 bani mai mult pentru fiecare litru de benzină și motorină. Astfel, prețul litrului de benzină va fi de 23,16 lei, iar al motorinei va scădea la 19,99 lei.
07:10
Andreea Marin a suferit o intervenție chirurgicală în urmă cu o zi. Acum, vedeta a postat pe rețelele de socializare primele imagini de pe patul de spital, alături de un mesaj în care a oferit detalii despre starea sa de sănătate, transmite protv.ro. Starea de sănătate i-a provocat probleme în ultima perioadă, iar, se pare,
07:10
Renato Usatîi: Republica Moldova trebuie să dezvolte relații economice pragmatice cu Federația Rusă, iar gazul rusesc trebuie achiziționat direct, la prețuri mai mici, nu scump prin intermediari # EA.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, susține că Republica Moldova trebuie să mențină relații pragmatice cu Federația Rusă, în special pe plan economic și energetic, având în vedere că sute de mii de moldoveni lucrează în prezent în Rusia. „În orice țară, unde avem un număr mare de moldoveni, suntem obligați să le creăm condiții",
07:10
(Video) „Eu cântăm în stradă, dar aveam succes la fete” – Patric Hanganu despre carieră, familie și dragoste # EA.md
Interpretul Patric Hanganu este invitatul celei mai recente ediții a proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte", marca UNIMEDIA. Artistul a împărtășit detalii despre parcursul său – de la pasiunea din copilărie pentru muzică și cântatul pe stradă, până la evoluția sa artistică de astăzi. Patric a vorbit deschis despre relațiile cu alți artiști din țară,
07:00
Ofertele tentante la pachete turistice cu reduceri mari pot ascunde capcane periculoase pentru consumatori. În R. Moldova, renunțarea la obligativitatea licențelor pentru agențiile de turism a transformat piața într-un loc propice pentru escrocherii. Directorul Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism (ANAT), Ion Alexa, a declarat că în goana după prețuri mici, turiștii ignoră
Acum 24 ore
12:40
(Foto) Sofia Rotaru revine pe rețele după 3 ani, chiar de ziua ei! Poze rare cu artista la 78 de ani # EA.md
Sofia Rotaru, una dintre cele mai iubite artiste, își celebrează astăzi ziua de naștere, împlinind 78 de ani. Cu această ocazie specială, interpreta a revenit pe Instagram, publicând prima sa postare după o pauză de 3 ani, bucurându-și astfel fanii cu un mesaj emoționant. „Тече вода і минають літа" și se traduce din ucraineană –
Ieri
07:20
Ce l-a enervat pe Vladimir Putin în cazul Mariei Kovalciuk, torturată la o petrecere în Dubai # EA.md
Acuzații grave despre stilul de viață ascuns al unor membri ai elitei din Rusia au ieșit la lumină în presă. Aceștia ar fi implicați în orgii secrete și extravagante, inclusiv evenimente asemănătoare cu cele văzute anterior doar în cercurile underground ale ultra-bogaților din Dubai, scrie Can Can. Viețile ascunse ale membrilor elitei rusești sunt din
07:10
O femeie de 50 de ani, originară din Republica Moldova, este acuzată de Poliția italiană că ar fi ucis un bătrân pe care îl îngrijea, decesul acestuia având loc în urmă cu cinci ani. În momentul decesului, moldoveanca nu era în nicio listă de suspecți, deoarece s-a constatat că pensionarul, în vârstă de 77
07:10
Producția de bere va fi testată în spațiu, unde oamenii de știință vor analiza cum are loc procesul de fermentare în condiții de microgravitație. Pe Stația Spațială Internațională (ISS), astronauții vor încerca pentru prima dată să desfășoare un experiment de fermentare a berii în condiții de imponderabilitate. Despre acest lucru a anunțatcompania americană Starbase
07:10
Veronica Mihailov-Moraru: Cererea de extrădare a lui Plahotniuc a fost trimisă pe 4 august de Ministerul Justiției # EA.md
Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a făcut declarații privind procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Ea a subliniat că dosarul de extrădare este pregătit în conformitate cu legislația în vigoare, iar etapele ulterioare vor fi stabilite de autoritățile elene conform procedurii legale, transmite protv.md. „Autoritățile Republicii Moldova au sesizat autoritățile elene
07:10
Discreția familiei Ursu în privința fiicei lor a stârnit întrebări în spațiul public. După ani în care au publicat imagini cu Andreea-Maria, în ultima vreme ea a dispărut de pe rețelele sociale, generând speculații. În emisiunea „Talk-ăm Mărunt", Adrian Ursu a dezvăluit că fiica lui s-a născut prematur, cu riscuri majore, iar intervenția medicală promptă
07:10
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, a transmis miercuri, 6 august, un nou mesaj public prin intermediul avocaților săi, în care aduce critici actualei guvernări de la Chișinău. În mesajul postat pe rețelele sociale, Plahotniuc a criticat dur actuala guvernare de la Chișinău, acuzând-o de „cenzură, represalii și dictatură", iar despre
07:10
Situația lui Constantin Țuțu în Grecia, încă neclară. Ministrul Justiției: Nu am primit notificări privind extrădarea # EA.md
Ministerul Justiției nu a primit încă o notificare oficială privind extrădarea fostului deputat și luptător Constantin Țuțu, reținut în Grecia alături de Vladimir Plahotniuc. Veronica Mihailov-Moraru a declarat că procedurile de extrădare se inițiază doar pentru persoanele cu hotărâri judecătorești definitive. „Ministerul Justiției solicită extrădarea doar în privința persoanelor care sunt examinate în instanțe
07:10
(Foto) Andreea Marin strălucește într-o rochie atemporală de la un brand moldovenesc, care a captat atenția fanilor! Află și cât costă! # EA.md
Andreea Marin a realizat o ședință foto în satul Criț, într-un decor rustic de poveste. Îmbrăcată într-o rochie albă, realizată din materiale naturale și dantelă artizanală, vedeta a impresionat prin simplitate, rafinament și eleganță, transmite protv.ro. „Am ajuns la Criț, voi fi mâine gazda ceremoniei de încheiere a festivalului @saptamana_haferland. An de an mă întorc
07:10
Stoianoglo, despre sentința Evgheniei Guțul: „În Moldova condusă de PAS, criminalii sunt eliberați, iar mamele cu copii sunt ținute sub pază” # EA.md
Fostul Procuror General, Alexandr Stoianoglo, susține că sentința Evgheniei Guțul „depășește cadrul legal și intră în zona umilinței publice". El critică faptul că, în Moldova condusă de PAS, criminalii periculoși sunt eliberați, în timp ce mamele cu copii primesc pedepse grele. „Ce risc social poate justifica luarea sub strajă a unei femei cu copii, chiar
07:10
„Sentința de șapte ani de închisoare pentru bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, riscă să provoace noi proteste în mai multe regiuni ale R. Moldova, în special în UTA Găgăuzia, și să intensifice valul de propagandă și dezinformare cu accente anti-Chișinău." Avertismentul vine din partea analiștilor politici Mihai Isac și Andrei Curăraru, care susțin că Moscova
07:10
Regimul de detenție semi-închis aplicat condamnatelor Evghenia Guțul și Svetlana Popan implică supraveghere constantă, însă cu restricții mai blânde comparativ cu regimul închis. Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată, pe 5 august, la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis, fiind găsită vinovată de complicitate la finanțarea ilegală a fostului Partid
07:00
Judecătoarea Ana Cucerescu, cea care a pronunțat sentința în cazul guvernatoarei Găgăuziei, Evghenia Guțul, pe 5 august, a fost supusă amenințărilor cu moartea timp de mai multe luni. Dezvăluirea a fost făcută de președintele CSM, Sergiu Caraman, la o zi după condamnare. Caraman a spus că judecătoarea primea mesaje cu amenințări, inclusiv cu moartea, și
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Tauber: Cei 13 ani de închisoare nu reprezintă o condamnare personală, ci o sentință dată politicii moldovenești # EA.md
Marina Tauber a lansat un mesaj dur la adresa guvernării și a modului în care este gestionat procesul în care este implicată. Decizia finală va fi anunțată pe 30 septembrie. Potrivit Marinei Tauber, solicitarea procurorilor de a o condamna la 13 ani de închisoare ar avea conotații politice, transmite agora.md. „13 ani de închisoare
07:20
În centrul orașului a fost aplicat un nou marcaj galben în formă de linii diagonale, conceput pentru a preveni blocajele și a menține traficul fluid în perioadele aglomerate. Potrivit Regulamentului circulației rutiere, este interzis să oprești pe acest marcaj, chiar și atunci când semaforul arată verde. Șoferul poate intra în intersecție doar dacă o
07:20
Deciziile judecătoarei Olga Bejenari: a permis plecarea Marinei Tauber în Federația Rusă și l-a achitat pe Platon, precum și pe luptătorii K1 implicați în dosarul omorului de la Atrium # EA.md
Judecătoarea Olga Bejenari, care gestionează dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor" – declarat neconstituțional în 2023, și în cazul Marinei Tauber, al cărei verdict va fi dat
07:20
Feoctist – numele real al rapperului care a cucerit topurile muzicale din Moldova, nu doar un pseudonim artistic! Artistul combină influențe folclorice cu un stil urban autentic. Într-un episod recent al emisiunii culinare a bucătarului-șef Alexandru Comerzan, Feoctist a povestit cum mama lui i-a ales acest nume pe 17 ianuarie, inspirată de calendarul ortodox și […] Articolul (Video) Feoctist – prenume sau pseudonim? Ce spune artistul, fiu și nepot de preot apare prima dată în ea.md.
07:20
Dirijorul Orchestrei Naționale „Lăutarii”, Nicolae Botgros, intră în politică și va candida la alegerile parlamentare din toamna acestui an pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). În acest context, artistul a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2024, așa cum prevede legislația electorală. Conform documentului, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie […] Articolul Averea cu care Nicolae Botgros pășește din muzică în politică apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) Aeroportul „Eugen Doga” prinde contur: cum va arăta noul terminal de 700 de milioane de lei # EA.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău va beneficia de un nou terminal modern pentru pasageri. Construcția va începe până la sfârșitul acestui an și urmează să fie finalizată în 2027. Investiția depășește 700 de milioane de lei, sumă acoperită integral din veniturile proprii ale aeroportului. Proiectul a fost prezentat oficial luni, 4 august, în cadrul […] Articolul (Video) Aeroportul „Eugen Doga” prinde contur: cum va arăta noul terminal de 700 de milioane de lei apare prima dată în ea.md.
07:10
Marcajul galben cu linii diagonale, extins într-o nouă intersecție aglomerată din Chișinău – reacție rapidă a autorităților # EA.md
Direcția Generală Mobilitate Urbană a anunțat că, în perioada 28 iulie – 3 august 2025, Regia „Exdrupo” a efectuat mai multe lucrări de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere din Chișinău. Printre intervențiile realizate s-a numărat și aplicarea marcajului rutier 1.28 – cunoscut sub denumirea de „covor galben” – în mai multe intersecții ale orașului. […] Articolul Marcajul galben cu linii diagonale, extins într-o nouă intersecție aglomerată din Chișinău – reacție rapidă a autorităților apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) Un șofer ar putea fi lăsat fără permis pentru un an, după ce a fost surprins punând în pericol viața unui copil aflat în traversare regulamentară # EA.md
Un șofer riscă să piardă dreptul de a conduce timp de un an, după ce a trecut cu viteză peste o trecere de pietoni, punând în pericol un copil care traversa regulamentar. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, incidentul s-a produs sâmbătă, 2 august, pe strada Alba-Iulia din sectorul Buiucani al capitalei, scrie zdg.md. Bărbatul de […] Articolul (Video) Un șofer ar putea fi lăsat fără permis pentru un an, după ce a fost surprins punând în pericol viața unui copil aflat în traversare regulamentară apare prima dată în ea.md.
07:10
La plenara Comitetului Central al PCRM s-a hotărât să se înainteze o propunere de aderare către partidele din Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. În plus, PCRM solicită modificarea denumirii și simbolicii blocului, precum și includerea sa ca fondator. Într-un comunicat oficial, PCRM a subliniat că prezența sa în cadrul Blocului Electoral […] Articolul PCRM dorește aderarea la Blocul „Patriotic al Socialiștilor”, dar impune condiții stricte apare prima dată în ea.md.
07:10
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat lansarea unui proiect major de dezvoltare urbană, care va fi unul dintre cele mai ample din istoria Republicii Moldova. Este vorba despre extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân, a străzilor Mesager și Industrială, scrie rupor.md. Primarul Capitalei a declarat că procedurile de aprobare a proiectului, a cărui valoare totală […] Articolul Ceban anunță: Bulevardul Mircea cel Bătrân va fi extins până la Port Mall și Arena Chișinău apare prima dată în ea.md.
07:10
Sturza: Plaha controlează la Chișinău adevărate divizii formate din procurori, judecători și jurnaliști # EA.md
Ion Sturza, fost prim-ministru al Republicii Moldova, a declarat într-o postare publică că reținerea lui Vladimir Plahotniuc în Grecia nu este întâmplătoare, sugerând că fostul oligarh a fost monitorizat atent în ultimele luni. Sturza respinge teoria potrivit căreia reținerea ar fi fost declanșată de simpla vigilență a unui funcționar de la un centru de […] Articolul Sturza: Plaha controlează la Chișinău adevărate divizii formate din procurori, judecători și jurnaliști apare prima dată în ea.md.
07:10
Consiliul Raional Cahul a cumpărat mobilă nouă după închiderea mai multor școli, stârnind nemulțumirea părinților # EA.md
Nemulțumire la Cahul: Părinții protestează față de decizia Consiliului Raional de a închide mai multe școli din localitățile rurale. Se întâmplă în timp ce aleșii locali și-au cumpărat mobilier nou și scaune moi pentru birouri, transmite unimedia.info. „Pentru Consiliul Raionul au suficiente finanțe, să schimbe mobilierul, scaunele, dar pentru școlile din sate nu au […] Articolul Consiliul Raional Cahul a cumpărat mobilă nouă după închiderea mai multor școli, stârnind nemulțumirea părinților apare prima dată în ea.md.
07:10
Gemeni născuți prematur, cântărind doar 900 de grame: O poveste de curaj și speranță din Hâncești # EA.md
La doar 26 de săptămâni, doi gemeni s-au născut cu câte 900 de grame fiecare, în urma unei nașteri premature cauzate de o eroare medicală. Deși au pornit cu șanse foarte mici de supraviețuire, micuții au luptat cu putere și, zi de zi, cresc aducând speranță și bucurie familiei lor. „Medicii mi-au spus direct: șansele […] Articolul Gemeni născuți prematur, cântărind doar 900 de grame: O poveste de curaj și speranță din Hâncești apare prima dată în ea.md.
5 august 2025
22:40
Ion Iliescu a murit la 95 de ani. Guvernul a anunțat oficial decesul fostului președinte al României Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit la vârsta de 95 de ani, în Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din București, unde era internat de aproape două luni, scrie tvrinfo.ro. Guvernul a transmis vestea […] Articolul Ion Iliescu, fostul președinte al României, a murit la vârsta de 95 de ani apare prima dată în ea.md.
11:40
Unul dintre hotelurile din centrul Chișinăului, Villa Elat, s-a trezit în mijlocul unei furtuni de critici, după ce un oaspete a făcut publică o serie de nereguli grave care i-au transformat sejurul într-o experiență profund dezamăgitoare. Praf, mizerie și consecințe asupra sănătății Clientul a fost șocat de nivelul inacceptabil de murdărie din cameră. Suprafața era acoperită cu un strat […] Articolul Neglijență, praf și lipsă de respect: experiență șocantă la hotelul Villa Elat din Chișinău apare prima dată în ea.md.
07:20
O femeie din Republica Moldova a povestit cu durere într-un interviu cum fiul ei, plecat la muncă în Israel pentru a-și întreține cei patru copii, a fost ucis brutal în martie 2025. Ea suspectează că organele fiului său au fost vândute. Totodată, femeia acuză autoritățile israeliene și Ambasada Moldovei de lipsă de transparență și de […] Articolul Durerea unei mame: Fiul meu a fost ucis în Israel, iar organele i-au fost vândute apare prima dată în ea.md.
07:20
Clipe de groază pentru o fetiță de aproximativ 10 ani, atacată de un bou în timp ce păștea vite pe un imaș din apropierea localității Berlințî, raionul Briceni. Incidentul s-a produs pe 1 august, în jurul orei 14:15, iar minora se afla singură cu cireada de vaci, când unul dintre animale – un bou […] Articolul Incident grav la Briceni: O fetiță de 10 ani a fost atacată de un bou apare prima dată în ea.md.
07:10
Zbor FlyOne Verona – Chișinău, întârziat aproape 6 ore fără explicații. Ce compensații pot cere pasagerii în astfel de cazuri? # EA.md
Zborul FlyOne de pe ruta Verona – Chișinău, programat să aterizeze vineri, 1 august, la ora 23:50, a ajuns abia la 05:51 dimineața, cu aproape 6 ore întârziere, scrie zdg.md. Pasagerii, printre care și Irina Mânzat, nu au primit nicio explicație oficială din partea companiei. Într-un interviu pentru ZdG, ea povestește cum au decurs orele […] Articolul Zbor FlyOne Verona – Chișinău, întârziat aproape 6 ore fără explicații. Ce compensații pot cere pasagerii în astfel de cazuri? apare prima dată în ea.md.
07:10
Femeie arestată în Noua Zeelandă după ce a fost prinsă transportând o fetiță de doi ani într-o valiză # EA.md
O femeie de 27 de ani a fost reținută în Noua Zeelandă după ce a fost descoperită transportând o fetiță de doi ani într-o valiză, într-un autobuz. Suspiciunile au apărut după ce șoferul a observat mișcări în bagaj, iar în urma verificărilor, copilul a fost găsit în interior, prezentând semne de supraîncălzire, potrivit informațiilor preliminare. […] Articolul Femeie arestată în Noua Zeelandă după ce a fost prinsă transportând o fetiță de doi ani într-o valiză apare prima dată în ea.md.
07:10
Pe 4 august 2025, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis retragerea licenței Seria AC nr. 001402, eliberată pe 6 noiembrie 2018, către SA „Moldovagaz” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale. De asemenea, a fost aprobată revocarea obligațiilor de serviciu public impuse SA „Moldovagaz” prin Hotărârile ANRE […] Articolul Moldovagaz rămâne fără licență de furnizare a gazelor. Decizia ANRE schimbă jocul pe piață apare prima dată în ea.md.
07:10
În această săptămână, Guvernul Italiei este așteptat să aprobe oficial proiectul de construire a unui pod care va lega insula Sicilia de continent. Ședința comitetului pentru planificare economică, care trebuie să aprobe proiectul de construcție a podului, cel mai probabil va avea loc nu mai târziu de 7 august. Agenția Reuters scrie despre acest […] Articolul Italia va construi un pod strategic, un proiect ambițios imaginat încă din epoca lui Cezar apare prima dată în ea.md.
07:10
O femeie de 42 de ani din Ocnița a decedat la spital, după ce a fost agresată violent de concubinul său # EA.md
Luni, 4 august, o femeie de 42 de ani adusă în stare gravă la spitalul raional din Ocnița a decedat, după ce a fost agresată brutal de concubinul său. Potrivit surselor PulsMedia, victima a fost adusă la spital în stare gravă la data de 1 august curent fiind internată în Secția de Reanimare. Dânsa […] Articolul O femeie de 42 de ani din Ocnița a decedat la spital, după ce a fost agresată violent de concubinul său apare prima dată în ea.md.
07:10
Moldova alocă 130.000 de lei pentru achiziția de smartphone-uri destinate subdiviziunii de apărare cibernetică a Armatei Naționale # EA.md
Guvernul R. Moldova va investi circa 130.000 de lei în achiziția de smartphone-uri chinezești pentru militarii batalionului de comunicații și apărare cibernetică al Armatei Naționale. Autoritățile au lansat două proceduri de achiziții care includ cumpărarea a 30 de dispozitive mobile și a unei centrale telefonice cu 50 de aparate cu fir, scrie mybusiness.md. Prima […] Articolul Moldova alocă 130.000 de lei pentru achiziția de smartphone-uri destinate subdiviziunii de apărare cibernetică a Armatei Naționale apare prima dată în ea.md.
07:10
Plahotniuc denunță guvernarea PAS: “A cerut Franței să inițieze extrădarea mea, dar eu nu vreau să mă întorc în Moldova„ # EA.md
Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat, continuă să facă dezvăluiri pe rețelele de socializare. El afirmă că autoritățile de la Chișinău ar fi cerut mai multor state europene, printre care și Franța, să-l includă într-un dosar pentru a solicita extrădarea sa din Grecia. „Guvernarea vrea să fiu departe, oriunde, numai nu în Moldova”, a […] Articolul Plahotniuc denunță guvernarea PAS: “A cerut Franței să inițieze extrădarea mea, dar eu nu vreau să mă întorc în Moldova„ apare prima dată în ea.md.
