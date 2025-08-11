Azerbaidjan: Atacurile ruse asupra unor instalaţii azere de petrol şi gaze din Ucraina nu vor opri cooperarea energetică cu această ţară

08:40

Tot mai mulți părinți din Hamburg aleg să înceapă vacanțele cu câteva zile mai devreme sau să le prelungească, profitând de prețurile mai mici la biletele de avion, notează Der Spiegel. Autoritățile au observat fenomenul și au reacționat cu amenzi usturătoare pentru încălcarea obligației de școlarizare. În Hamburg, anul școlar s-a încheiat în 24 iulie […] Articolul Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroport, în Germania apare prima dată în SafeNews.