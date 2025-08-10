„Tentativă de intimidare”. Grosu, reacție la explozia de lângă casa primarului din Stăuceni
NewsMaker, 11 august 2025 00:00
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a declarat că incidentul de lângă casa primarului din Stăuceni este „un mod josnic de a încerca să fie speriați oamenii care luptă pentru dreptate". „Azi noaptea, primarului PAS din orașul Stăuceni i-a fost aruncat un explozibil în grădina casei. PAS condamnă ferm orice tentativă de intimidare. […]
• • •
Acum o oră
00:00
VIDEO Explozie lângă casa primarului din Stăuceni. Edilul: „Grav și inexplicabil. Urmează poliția să documenteze" UPDATE
Primarul de Stăuceni, Alexandru Vornicu, a anunțat că în fața locuinței sale s-a produs o explozie. Incidentul a avut loc noaptea trecută, după ce, potrivit edilului, o mașină a staționat în zonă, iar cineva din interior a lăsat un dispozitiv exploziv. Pentru NewsMaker, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a declarat că oamenii legii documentează cazul […]
00:00
Dansatorii Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au obținut aurul la competițiile de dans sportiv din cadrul Jocurilor Mondiale 2025, desfășurate în China. Informația a fost comunicată pe 10 august de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Locul al doilea a fost ocupat de dansatorii din România, Andreea Matei și Rareș Cojoc, iar pe locul […]
00:00
„Tentativă de intimidare". Grosu, reacție la explozia de lângă casa primarului din Stăuceni
00:00
Economistul și omul de afaceri Vasile Tofan consideră că regiunea transnistreană se va confrunta, cel mai probabil, cu o hiperinflație majoră pe fondul deficitului bugetar. „Singura soluție, în afară de o eventuală ajutorare din partea Rusiei, este să se împrumute de la băncile locale", a comunicat omul de afaceri. În context, el a adăugat că deficitul […]
00:00
Femeie din Chișinău, omorâtă într-un conflict la o întreprindere agricolă din Telenești: detalii de la poliție
O femeie de 50 de ani din Chișinău a fost omorâtă în raionul Telenești. Suspectul ar fi un angajat al unei întreprinderi agricole, unde lucrau amândoi. Între cei doi ar fi izbucnit un conflict, după ce femeia a suspectat anumite ilegalități. Cazul, raportat de poliție, a avut loc pe 8 august. „Conform rezultatelor preliminare ale […]
00:00
Protest la Penitenciarul 13 în susținerea lui Guțul. Poliția: s-au oferit sume între 200 și 1500 de lei FOTO
Pe 10 august, în apropierea Penitenciarului 13 din Chișinău, a avut loc un protest în susținerea bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare în dosarul de finanțare ilegală a fostului partid „Șor". Inspectoratul General al Poliției susține că protestatarilor li s-au oferit între 200 și 400 de lei pentru participare, iar celor […]
00:00
„Aici o să mâncați cea mai gustoasă zeamă". Nicușor Dan și Maia Sandu – la un alt festival, la Călărași FOTO/VIDEO
Președintele României, Nicușor Dan, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-au făcut apariția, în după-amiaza zilei de 10 august, la Festivalul Zemii din comuna Sipoteni, raionul Călărași. Într-un discurs rostit pe scena festivalului, Maia Sandu a precizat că Nicușor Dan se află pentru câteva zile în Republica Moldova și i-a mulțumit acestuia pentru că a […]
00:00
Trei morți în regiunea Odesa în urma unor explozii: două dintre victime, în stațiunea Zatoka VIDEO
Trei persoane au murit în regiunea Odesa în timp ce se scăldau în mare. Două dintre ele, un bărbat și o femeie, și-au pierdut viața în stațiunea Zatoka, în urma unei explozii. Cealaltă explozie s-a produs într-o altă zonă din regiune. Informațiile au fost comunicate de șeful administrației militare din regiunea Odesa, Oleg Kiper, care […]
00:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat lista de candidați la funcția de deputat din partea Partidului „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa" (ALDE), condus de Arina Spătaru. Decizia a fost luată pe 10 august. La ședința din 10 august, CEC a înregistrat lista de 54 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din […]
00:00
Maia Sandu și liderii UE, înaintea întâlnirii Putin-Trump: Pacea justă poate fi doar cu participarea Ucrainei
În contextul întâlnirii dintre președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, președinta Republicii Moldova Maia Sandu a scris pe o rețea de socializare că o pace justă și durabilă poate fi realizată doar cu Ucraina la masa negocierilor. Liderii UE, într-o declarație comună dedicată viitoarei întâlniri dintre Putin și Trump, au afirmat că […]
Acum 24 ore
01:20
Armenia și Azerbaidjan au semnat o declarație privind renunțarea la confruntarea militară, cu medierea SUA
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, și premierul Armeniei, Nikol Pașinian, au semnat o declarație privind renunțarea la confruntarea militară dintre țările lor, care a fost mediată de SUA. Evenimentul a avut loc în timpul vizitei din 8 august lui Aliev și Pașinian la Casa Albă, unde au purtat negocieri cu președintele Statelor Unite ale Americii, Donald […]
01:20
Pompierii moldoveni aflați în Grecia au intervenit la stingerea a două incendii de vegetație
Contigentul de pompieri din Republica Moldova care se află în Grecia în cadrul Programului de Prepoziționare al UE a efectuat pe 8 august misiuni de stingere a incendiilor de vegatație în extravilanul localității Riolos și în regiunea Helidoni Ileia. Intervenția din Helidoni Ileia continuă și în dimineața zilei de 9 august. Informațiile au fost raportate […]
01:20
Grosu, despre comentariile din spațiul public că ar fi arogant: „Este un element de propagandă" (VIDEO)
Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a publicat pe 9 august un videoclip în care răspunde comentariilor din spațiul public despre faptul că ar fi arogant. Politicianul a declarat că această etichetă este „un element de propagandă" în spatele căruia ar sta Kremlinul. Totodată, președintele PAS a spus că se […]
01:20
Inspectoratul pentru Protecția Mediului investighează defrișarea grădinii cu smochini, duzi și gutui japonezi din centrul Chișinăului
Defrișarea grădinii de lângă bazinul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport din Chișinău, în care creșteau smochini, duzi și gutui japonezi, a intrat în vizorul Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM). Instituția a inițiat o investigație, după ce activiștii de mediu au semnalat defrișarea, iar NewsMaker a realizat un reportaj despre acest subiect. Vladislav […]
01:20
Grav accident rutier în Telenești. Un salvator, aflat în misiune de serviciu, a decedat, iar alte 3 persoane au fost rănite
Un camion și o autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost implicate într-un grav accident rutier în raionul Telenești, în amiaza zilei de 9 august. Un angajat IGSU a decedat, iar alte trei persoane au fost transportate la spital. Informațiile au fost raportate de Inspectoratul General al Poliției (IGP) într-un comunicat. […]
01:20
„Deschiderea căii către pace". Maia Sandu a salutat acordul dintre Azerbaidjan și Armenia
Președinta Maia Sandu salută declarația privind renunțarea la confruntarea militară, semnată de Azerbaidjan și Armenia. Într-un mesaj publicat pe 9 august, șefa statului a spus că documentul „deschide calea către pace" și va aduce mai multă prosperitate în regiune. „Acordul dintre Armenia și Azerbaidjan marchează o etapă importantă spre încheierea unor decenii de ostilități. Felicităm […]
01:20
Angajatul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) care a decedat în accidentul rutier din raionul Telenești este pompierul Vasile Rotari. Informația a fost confirmată de IGSU, care a transmis un mesaj de condoleanțe rudelor și colegilor bărbatului. Potrivit instituției, Vasile Rotari avea 43 de ani și activa în calitate de pompier în cadrul Unității […]
01:20
Reprezentanții SUA, Ucrainei și UE au convenit asupra unei întâlniri înaintea negocierilor dintre Trump și Putin
Consilierii pentru securitate națională ai UE, Ucrainei și SUA se vor întâlni pe 9 august în Marea Britanie pentru a coordona o poziție comună înaintea negocierilor dintre președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și omologul lui rus, Vladimir Putin. Potrivit BBC, întrevederea este organizată de vicepreședintele SUA, J.D. Vance, și ministrul britanic de Externe, […]
01:20
Încă un angajat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) care a fost implicat în tragicul accident din raionul Telenești a decedat. Acesta s-a stins din viață pe patul de spital în urmă cu puțin timp. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP) pe 9 august, la ora 17:30. „Cu regret, […]
01:20
Președintele României, Nicușor Dan, se află într-o vizită privată în Republica Moldova. El a fost văzut, în seara de 9 august, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la „Festivalul Lupilor", organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi". Imaginile au fost publicate de postul de televiziune ONE TV. Potrivit sursei, oamenii veniți la eveniment au stat la […]
Ieri
01:10
Reuniune trilaterală Ucraina-Moldova-România, la Cernăuți. Ministrul ucrainean de Externe: Credem în relațiile de bună vecinătate
La Cernăuți a avut loc astăzi, 8 august, o reuniune trilaterală între miniștrii afacerilor externe din Ucraina, Republica Moldova și România. La eveniment au participat Andrei Sibiha, Mihai Popșoi și Oana Țoiu. Întâlnirea a început cu o vizită la Memorialul Eroilor „Suta Cerească" și un moment de reculegere în memoria apărătorilor ucraineni care și-au dat […]
01:10
Fără finanțare de la UE dacă pro-rușii preiau guvernarea? Ambasador: „Dodon are dreptate"
Ambasadorul Republicii Moldova, Victor Chirilă, a publicat pe 8 august un mesaj adresat cetățenilor care nu au decis încă pentru cine vor vota la alegerile parlamentare sau dacă vor participa măcar la scrutin, referindu-se la „consecințele" care crede vor urma în eventualitatea în care forțele pro-ruse vor prelua guvernare țării. Diplomatul a menționat, între altele, […]
01:10
Caniculă în sudul și centrul Republicii Moldova. Ce temperaturi pr
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de caniculă pentru sudul țării și câteva raioane centrale. Avertizarea meteo va fi valabilă în perioada 9-10 august. Potrivit SHS, în intervalul de timp vizat, în sudul Republicii Moldova, dar și câteva raioane centrale temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33°C sau mai mult. The post Caniculă în sudul și centrul Republicii Moldova. Ce temperaturi prognozează meteorologii appeared first on NewsMaker.
01:10
Vasile Bolea mai vrea un mandat de deputat. „Renașterea” lui Șor a depus actele pentru parlamentare # NewsMaker
Partidul „Renaștere”, afiliat oligarhului fugar Ilan Șor, a depus pe 8 august la Comisia Electorală Centrală (CEC) documentele pentru înregistrarea în alegerile parlamentare. Se întâmplă după ce Blocului „Victorie”, în care se regăsește formațiunea, i-a fost respinsă înscrierea la scrutin. Un grup de membri ai Partidului „Renaștere” au mers la Comisia Electorală Centrală, unde au […] The post Vasile Bolea mai vrea un mandat de deputat. „Renașterea” lui Șor a depus actele pentru parlamentare appeared first on NewsMaker.
01:10
Partidul Comuniștilor s-a alăturat oficial Blocului „Patriotic”, din care făceau deja parte Partidul Socialiștilor, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei. Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat pe 8 august includerea formațiunii în alianță, precum și modificarea denumirii blocului electoral pentru alegerile parlamentare din septembrie. Astfel, după aderarea oficială a PCRM, blocul format de Igor Dodon, Vladimir […] The post Undă verde de la CEC: alianța dintre Dodon, Voronin, Vlah și Tarlev – oficială appeared first on NewsMaker.
01:10
Încă un partid vrea să participe la parlamentare. PNM a depus actele la Comisia Electorală Centrală # NewsMaker
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a depus pe 8 august la Comisia Electorală Centrală (CEC) setul de documente pentru înscrierea în alegeri. Formațiunea politică a înaintat la scrutin 56 de candidați. „Partidul Național Moldovenesc a depus oficial la Comisia Electorală Centrală dosarul de participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie. PNM se prezintă cu o echipă […] The post Încă un partid vrea să participe la parlamentare. PNM a depus actele la Comisia Electorală Centrală appeared first on NewsMaker.
01:10
Blocul „Împreună – din care face parte Partidul „Schimbării” și Partidul „Verde Ecologist” – a fost înregistrat în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată în unanimitate de membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), pe 8 august. Tot astăzi, a fost înregistrat simbolul electoral al blocului. Amintim că Blocul politic „Împreună” a […] The post Blocul „Împreună”, înregistrat în cursa pentru alegerile parlamentare appeared first on NewsMaker.
01:10
PSDE a depus actele pentru parlamentare. Ulianovschi: „Venim în fața oamenilor cu un program de țară realist” # NewsMaker
Partidul Social Democrat European (PSDE) a depus pe 8 august la Comisia Electorală Centrală (CEC) documentele pentru înregistrarea la alegerile parlamentare. Liderul PSDE, Tudor Ulianovschi, alături de candidații formațiunii, a fost la sediul autorității electorale pentru procedură. Potrivit unui comunicat al PSDE, toți candidații incluși în lista partidului pentru parlamentare au fost la CEC pentru […] The post PSDE a depus actele pentru parlamentare. Ulianovschi: „Venim în fața oamenilor cu un program de țară realist” appeared first on NewsMaker.
01:10
Afișe cu folosirea ilegală a imaginii Maiei Sandu și Mitropolitului Petru, în Chișinău. Doi cetățeni străini – reținuți # NewsMaker
Doi cetățeni străini, care au intrat în Republica Moldova în dimineața de 8 august, au fost reținuți, după ce au lipit în Chișinău afișe care folosesc ilegal imaginea președintei Maia Sandu și Mitropolitului Basarabiei, Petru, și un mesaj care îndeamnă la existența „unei singure credințe” și „unei singure biserici”. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul […] The post Afișe cu folosirea ilegală a imaginii Maiei Sandu și Mitropolitului Petru, în Chișinău. Doi cetățeni străini – reținuți appeared first on NewsMaker.
01:10
Procuratura Generală a expediat Greciei o nouă cerere de extrădare referitoare la Plahotniuc # NewsMaker
Procuratura Generală (PG) anunță că a transmis autorităților din Grecia o nouă cerere de extrădare cu privire la Vladimir Plahotniuc. Oligarhul fugar este vizat în trei cauze penale. Potrivit unui comunicat publicat de PG, cererea de extrădare adițională a fost expediată pe 8 august. „Cererea menționată vizează procedura de extrădare a numitului în cadrul a […] The post Procuratura Generală a expediat Greciei o nouă cerere de extrădare referitoare la Plahotniuc appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
01:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a redus rata de bază aplicată principalelor operațiuni de politică monetară pe termen scurt, de la 6,50% la 6,25% anual. Potrivit economistului Veaceslav Ioniță, această reducere reprezintă „un semnal de optimism prudent” și „o invitație la reactivare, în special pentru mediul de afaceri, sistemul bancar și persoanele fizice”. Totodată, BNM a […] The post Se ieftinesc creditele? Banca Națională a Moldovei a redus rata de bază appeared first on NewsMaker.
01:00
Fostul primar de Boldurești Nicanor Ciochină, învinuit că ar fi accidentat mortal un copil și a fugit de la locul accidentului, rămâne sub control judiciar încă 60 de zile. Decizia a fost luată pe 7 august. Pentru NewsMaker, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, a precizat că măsura preventivă „liberarea provizorie sub control judiciar” […] The post Nu scapă de restricții: Ciochină, încă 60 de zile sub control judiciar appeared first on NewsMaker.
01:00
Plahotniuc, mai aproape de extrădare? Ședință săptămâna viitoare la Curtea de Apel din Atena # NewsMaker
Curtea de Apel din Atena va examina, pe 13 august, cererea de extrădare în Republica Moldova a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc. Informația a fost comunicată de Procuratura Generală a Republicii Moldova. Instituția a precizat că această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, iar decizia finală urmează să fie luată de Ministerul Justiției al […] The post Plahotniuc, mai aproape de extrădare? Ședință săptămâna viitoare la Curtea de Apel din Atena appeared first on NewsMaker.
01:00
„Tactici din manualul FSB-ului rusesc”: reacții la amenințarea cu moartea a judecătoarei din dosarul Guțul și a unei membre CSM # NewsMaker
Amenințări cu moartea, mii de apeluri false și funeralii simulate – acestea sunt culisele procesului în care bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Judecătoarea Ana Cucerescu, care a pronunțat sentința, și membra Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Livia Mitrofan, au devenit ținte ale unor atacuri fără precedent. Reacțiile nu […] The post „Tactici din manualul FSB-ului rusesc”: reacții la amenințarea cu moartea a judecătoarei din dosarul Guțul și a unei membre CSM appeared first on NewsMaker.
01:00
După succesul promoției din anul trecut, când câștigătorii au ajuns la Barcelona, maib și Mastercard te invită să descoperi o nouă destinație de vis: Milano – capitala modei și a rafinamentului italian. E momentul să-ți transformi fiecare plată cu cardul Mastercard maib gama premium într-o șansă de a câștiga o escapadă memorabilă în Italia și […] The post Shopping trip în inima modei – Milano te așteaptă appeared first on NewsMaker.
01:00
Liberalizarea transportului de mărfuri: Moldova și Ucraina au prelungit acordul până la sfârșitul lui 2027 # NewsMaker
Republica Moldova și Ucraina au decis să prelungească Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit, până la sfârșitul anului 2027. Anunțul a fost făcut de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova. Decizia a fost luată pe 7 august, la Chișinău, în timpul vizitei adjunctului ministrului Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor din Ucraina, […] The post Liberalizarea transportului de mărfuri: Moldova și Ucraina au prelungit acordul până la sfârșitul lui 2027 appeared first on NewsMaker.
01:00
„Dacă vreți să vă păstrați neutralitatea, trebuie să fiți puternici”. Ambasadorul Danemarcei despre sprijinul pentru Moldova # NewsMaker
Ambasadorul Danemarcei în Moldova, Søren Jensen, a declarat că Republica Moldova trebuie să fie puternică pentru a-și păstra neutralitatea. El a precizat că, după vizita ministrului danez al Apărării la Chișinău, „a fost pusă în funcțiune mașina propagandei”, care a răspândit ideea că Danemarca ar forța Moldova să se militarizeze și să renunțe la neutralitate. Ambasadorul […] The post „Dacă vreți să vă păstrați neutralitatea, trebuie să fiți puternici”. Ambasadorul Danemarcei despre sprijinul pentru Moldova appeared first on NewsMaker.
01:00
PAS a reclamat la CEC „utilizarea abuzivă” a simbolului partidului la un protest în fața Guvernului # NewsMaker
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a sesizat Comisia Electorală Centrală (CEC), menționând că Partidul „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a utilizat „abuziv” simbolul „/pas/” în cadrul unui protest și în materiale tipărite. Totodată, PAS susține că o protestatară a formațiunii „Inima Moldovei” a desfășurat agitație electorală prematură. Formațiunea de guvernământ a solicitat Comisiei Electorale […] The post PAS a reclamat la CEC „utilizarea abuzivă” a simbolului partidului la un protest în fața Guvernului appeared first on NewsMaker.
01:00
Un nou accident pe același șantier din Chișinău: un bărbat a murit la un an după ce alți șase muncitori au fost răniți # NewsMaker
Un bărbat în vârstă de 51 de ani și-a pierdut viața în dimineața zilei de 7 august, după ce a căzut de la aproximativ patru metri înălțime, pe un șantier de construcții de pe bulevardul Dacia, în sectorul Botanica al capitalei. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de către ofițera de presă a Poliției capitalei, […] The post Un nou accident pe același șantier din Chișinău: un bărbat a murit la un an după ce alți șase muncitori au fost răniți appeared first on NewsMaker.
01:00
Concernul rus Gazprom – acționarul majoritar al companiei Moldovagaz – a venit cu o reacție după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis să retragă licența de furnizare a gazelor naturale deținută de Moldovagaz. Gigantul energetic a calificat decizia drept „etapa finală a distrugerii deliberate a companiei de către autoritățile moldovene și […] The post Gazprom, după retragerea licenței Moldovagaz: „Ne vom apăra drepturile și interesele” appeared first on NewsMaker.
6 august 2025
00:40
Documentar despre influența Kremlinului în Moldova: „Un război pe care nimeni nu l-a declarat, fără front și tranșee” # NewsMaker
Un nou documentar scoate la iveală strategiile prin care Kremlinul încearcă să mențină Republica Moldova în sfera sa de influență. Lansat pe 5 august pe canalul de YouTube al proiectului „Țara Mică – Маленькая Страна”, filmul „Marele război hibrid – Великая гибридная” analizează în profunzime metodele războiului hibrid purtat de Federația Rusă și tacticile folosite […] The post Documentar despre influența Kremlinului în Moldova: „Un război pe care nimeni nu l-a declarat, fără front și tranșee” appeared first on NewsMaker.
00:40
Teleradio Moldova acuză o echipă de jurnaliști de investigație de „acces neautorizat” pe teritoriul Moldova 1. Reacție # NewsMaker
Reprezentanții companiei publice „Teleradio-Moldova” (TRM) acuză echipa „Cu Sens” de „acces neautorizat” în spații „cu acces restricționat” ale televiziunii Moldova 1. „Au pătruns, invocând o inexistentă permisiune din partea directorului general al instituției”, au comunicat reprezentanții companiei. Jurnaliștii neagă acuzațiile și susțin că versiunea TRM este falsă, promițând detalii într-o investigație viitoare. Declarația TRM Cazul […] The post Teleradio Moldova acuză o echipă de jurnaliști de investigație de „acces neautorizat” pe teritoriul Moldova 1. Reacție appeared first on NewsMaker.
00:40
Șeful „Drumuri Criuleni” și încă 4 persoane, reținuți pentru trucarea licitațiilor pentru reparații de drumuri: „Nu a fost așa ceva” # NewsMaker
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii PCCOCS au efectuat pe 6 august 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova în cadrul unor dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani. Cauzele penale vizează scheme de trucare a licitațiilor publice pentru lucrări de reparație a drumurilor de către factori de decizie din […] The post Șeful „Drumuri Criuleni” și încă 4 persoane, reținuți pentru trucarea licitațiilor pentru reparații de drumuri: „Nu a fost așa ceva” appeared first on NewsMaker.
00:40
Năstase, înregistrat în cursa pentru parlamentare chiar de ziua sa: „Voi apăra Moldova ca pe familia mea” # NewsMaker
Andrei Năstase a fost înregistrat oficial în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în calitate de candidat independent. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală pe 6 august, chiar de ziua de naștere a fostului ministru de Interne și lider al platformei „DA”. Într-un mesaj video distribuit pe rețelele de socializare, în […] The post Năstase, înregistrat în cursa pentru parlamentare chiar de ziua sa: „Voi apăra Moldova ca pe familia mea” appeared first on NewsMaker.
00:40
CUB intră în cursa pentru alegerile parlamentare din septembrie: a fost înregistrat de CEC # NewsMaker
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat, în cadrul ședinței din 6 august, 53 de candidați ai Partidului Politic „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) pentru alegerile parlamentare care vor avea loc pe 28 septembrie. Totodată, a fost înregistrat simbolul electoral al formațiunii, confirmat reprezentantul partidului în CEC pentru perioada electorală și desemnat trezorierul responsabil de […] The post CUB intră în cursa pentru alegerile parlamentare din septembrie: a fost înregistrat de CEC appeared first on NewsMaker.
00:40
Popșoi, reacție la amenințările Rusiei după condamnarea lui Guțul: „Timpurile în care Moscova ne dicta ce să facem au trecut” # NewsMaker
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, acuză Moscova de amestec în treburile interne ale Republicii Moldova, după ce mai mulți oficiali de rang înalt din Federația Rusă au criticat autoritățile de la Chișinău pentru condamnarea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Într-o declarație făcută pentru presă, Popșoi a declarat că „timpurile în care Moscova ne dicta ce să […] The post Popșoi, reacție la amenințările Rusiei după condamnarea lui Guțul: „Timpurile în care Moscova ne dicta ce să facem au trecut” appeared first on NewsMaker.
00:40
(VIDEO) Copaci doborâți și acoperișuri smulse. Consecințele vântului puternic din Bălți și Chișinău # NewsMaker
Vântul puternic a făcut ravagii pe teritoriul țării. La Bălți și Chișinău au fost doborâți copaci, smulse acoperișuri de pe clădiri și distruse tarabe din cauza rafalelor. Primarul Bălțiului, Alexandr Petkov, a comunicat pe Facebook că, din cauza vântului puternic, pe teritoriul orașului au fost doborâți „zeci” de copaci, iar infrastructura a suferit mai multe […] The post (VIDEO) Copaci doborâți și acoperișuri smulse. Consecințele vântului puternic din Bălți și Chișinău appeared first on NewsMaker.
00:40
Ruta feroviară București-Kiev revine după 5 ani de pauză. Trenul va trece prin R. Moldova # NewsMaker
În aceste zile va fi făcută prima călătorie feroviară de probă între București și Kiev și, dacă totul va fi bine, trenul internațional va reveni după mai bine de cinci ani de pauză. Nu va mai circula însă prin Suceava și Vadu Siret, ci prin Iași – Chișinău. Cel mai probabil va face peste 30 […] The post Ruta feroviară București-Kiev revine după 5 ani de pauză. Trenul va trece prin R. Moldova appeared first on NewsMaker.
6 august 2025
17:20
Ministra Justiției, după ce Guțul a fost condamnată: „Nu avem temei să considerăm că este o declarație politică” # NewsMaker
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a reacționat la acuzațiile bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, care susține că sentința prin care a fost condamnată la șapte ani de închisoare ar reprezenta o „răfuială politică”. Oficiala a respins aceste afirmații, precizând că decizia instanței a fost motivată și emisă în conformitate cu legea. „Este foarte clar că judecătorul a […] The post Ministra Justiției, după ce Guțul a fost condamnată: „Nu avem temei să considerăm că este o declarație politică” appeared first on NewsMaker.
17:20
Câte 3 000 de lei lunar pentru tinerii angajați din anumite domenii. Un nou program național aprobat de Guvern # NewsMaker
Guvernul a aprobat instituirea Programului național privind acordarea indemnizațiilor lunare tinerilor angajați. Astfel, tinerii care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică vor beneficia de o indemnizație lunară, neimpozabilă, în valoare de 3 000 de lei, timp de 12 luni. Programul vizează tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, cu o calificare […] The post Câte 3 000 de lei lunar pentru tinerii angajați din anumite domenii. Un nou program național aprobat de Guvern appeared first on NewsMaker.
