Afișe cu folosirea ilegală a imaginii Maiei Sandu și Mitropolitului Petru, în Chișinău. Doi cetățeni străini – reținuți
NewsMaker, 9 august 2025 01:10
Doi cetățeni străini, care au intrat în Republica Moldova în dimineața de 8 august, au fost reținuți, după ce au lipit în Chișinău afișe care folosesc ilegal imaginea președintei Maia Sandu și Mitropolitului Basarabiei, Petru, și un mesaj care îndeamnă la existența „unei singure credințe" și „unei singure biserici". Anunțul a fost făcut de Inspectoratul
Acum 2 ore
01:10
Reuniune trilaterală Ucraina-Moldova-România, la Cernăuți. Ministrul ucrainean de Externe: Credem în relațiile de bună vecinătate # NewsMaker
La Cernăuți a avut loc astăzi, 8 august, o reuniune trilaterală între miniștrii afacerilor externe din Ucraina, Republica Moldova și România. La eveniment au participat Andrei Sibiha, Mihai Popșoi și Oana Țoiu. Întâlnirea a început cu o vizită la Memorialul Eroilor „Suta Cerească" și un moment de reculegere în memoria apărătorilor ucraineni care și-au dat
01:10
Fără finanțare de la UE dacă pro-rușii preiau guvernarea? Ambasador: „Dodon are dreptate” # NewsMaker
Ambasadorul Republicii Moldova, Victor Chirilă, a publicat pe 8 august un mesaj adresat cetățenilor care nu au decis încă pentru cine vor vota la alegerile parlamentare sau dacă vor participa măcar la scrutin, referindu-se la „consecințele" care crede vor urma în eventualitatea în care forțele pro-ruse vor prelua guvernare țării. Diplomatul a menționat, între altele,
01:10
Caniculă în sudul și centrul Republicii Moldova. Ce temperaturi prognozează meteorologii # NewsMaker
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de caniculă pentru sudul țării și câteva raioane centrale. Avertizarea meteo va fi valabilă în perioada 9-10 august. Potrivit SHS, în intervalul de timp vizat, în sudul Republicii Moldova, dar și câteva raioane centrale temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33°C sau mai mult.
01:10
Vasile Bolea mai vrea un mandat de deputat. „Renașterea” lui Șor a depus actele pentru parlamentare # NewsMaker
Partidul „Renaștere", afiliat oligarhului fugar Ilan Șor, a depus pe 8 august la Comisia Electorală Centrală (CEC) documentele pentru înregistrarea în alegerile parlamentare. Se întâmplă după ce Blocului „Victorie", în care se regăsește formațiunea, i-a fost respinsă înscrierea la scrutin. Un grup de membri ai Partidului „Renaștere" au mers la Comisia Electorală Centrală, unde au
01:10
Partidul Comuniștilor s-a alăturat oficial Blocului „Patriotic", din care făceau deja parte Partidul Socialiștilor, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei. Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat pe 8 august includerea formațiunii în alianță, precum și modificarea denumirii blocului electoral pentru alegerile parlamentare din septembrie. Astfel, după aderarea oficială a PCRM, blocul format de Igor Dodon, Vladimir
01:10
Încă un partid vrea să participe la parlamentare. PNM a depus actele la Comisia Electorală Centrală # NewsMaker
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a depus pe 8 august la Comisia Electorală Centrală (CEC) setul de documente pentru înscrierea în alegeri. Formațiunea politică a înaintat la scrutin 56 de candidați. „Partidul Național Moldovenesc a depus oficial la Comisia Electorală Centrală dosarul de participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie. PNM se prezintă cu o echipă
01:10
Blocul „Împreună – din care face parte Partidul „Schimbării" și Partidul „Verde Ecologist" – a fost înregistrat în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată în unanimitate de membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), pe 8 august. Tot astăzi, a fost înregistrat simbolul electoral al blocului. Amintim că Blocul politic „Împreună" a
01:10
PSDE a depus actele pentru parlamentare. Ulianovschi: „Venim în fața oamenilor cu un program de țară realist” # NewsMaker
Partidul Social Democrat European (PSDE) a depus pe 8 august la Comisia Electorală Centrală (CEC) documentele pentru înregistrarea la alegerile parlamentare. Liderul PSDE, Tudor Ulianovschi, alături de candidații formațiunii, a fost la sediul autorității electorale pentru procedură. Potrivit unui comunicat al PSDE, toți candidații incluși în lista partidului pentru parlamentare au fost la CEC pentru
01:10
Afișe cu folosirea ilegală a imaginii Maiei Sandu și Mitropolitului Petru, în Chișinău. Doi cetățeni străini – reținuți # NewsMaker
Doi cetățeni străini, care au intrat în Republica Moldova în dimineața de 8 august, au fost reținuți, după ce au lipit în Chișinău afișe care folosesc ilegal imaginea președintei Maia Sandu și Mitropolitului Basarabiei, Petru, și un mesaj care îndeamnă la existența „unei singure credințe" și „unei singure biserici". Anunțul a fost făcut de Inspectoratul
01:10
Procuratura Generală a expediat Greciei o nouă cerere de extrădare referitoare la Plahotniuc # NewsMaker
Procuratura Generală (PG) anunță că a transmis autorităților din Grecia o nouă cerere de extrădare cu privire la Vladimir Plahotniuc. Oligarhul fugar este vizat în trei cauze penale. Potrivit unui comunicat publicat de PG, cererea de extrădare adițională a fost expediată pe 8 august. „Cererea menționată vizează procedura de extrădare a numitului în cadrul a
Ieri
01:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a redus rata de bază aplicată principalelor operațiuni de politică monetară pe termen scurt, de la 6,50% la 6,25% anual. Potrivit economistului Veaceslav Ioniță, această reducere reprezintă „un semnal de optimism prudent" și „o invitație la reactivare, în special pentru mediul de afaceri, sistemul bancar și persoanele fizice". Totodată, BNM a
01:00
Fostul primar de Boldurești Nicanor Ciochină, învinuit că ar fi accidentat mortal un copil și a fugit de la locul accidentului, rămâne sub control judiciar încă 60 de zile. Decizia a fost luată pe 7 august. Pentru NewsMaker, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, a precizat că măsura preventivă „liberarea provizorie sub control judiciar"
01:00
Plahotniuc, mai aproape de extrădare? Ședință săptămâna viitoare la Curtea de Apel din Atena # NewsMaker
Curtea de Apel din Atena va examina, pe 13 august, cererea de extrădare în Republica Moldova a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc. Informația a fost comunicată de Procuratura Generală a Republicii Moldova. Instituția a precizat că această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, iar decizia finală urmează să fie luată de Ministerul Justiției al
01:00
„Tactici din manualul FSB-ului rusesc”: reacții la amenințarea cu moartea a judecătoarei din dosarul Guțul și a unei membre CSM # NewsMaker
Amenințări cu moartea, mii de apeluri false și funeralii simulate – acestea sunt culisele procesului în care bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Judecătoarea Ana Cucerescu, care a pronunțat sentința, și membra Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Livia Mitrofan, au devenit ținte ale unor atacuri fără precedent. Reacțiile nu
01:00
După succesul promoției din anul trecut, când câștigătorii au ajuns la Barcelona, maib și Mastercard te invită să descoperi o nouă destinație de vis: Milano – capitala modei și a rafinamentului italian. E momentul să-ți transformi fiecare plată cu cardul Mastercard maib gama premium într-o șansă de a câștiga o escapadă memorabilă în Italia și
01:00
Liberalizarea transportului de mărfuri: Moldova și Ucraina au prelungit acordul până la sfârșitul lui 2027 # NewsMaker
Republica Moldova și Ucraina au decis să prelungească Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit, până la sfârșitul anului 2027. Anunțul a fost făcut de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova. Decizia a fost luată pe 7 august, la Chișinău, în timpul vizitei adjunctului ministrului Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor din Ucraina,
01:00
„Dacă vreți să vă păstrați neutralitatea, trebuie să fiți puternici”. Ambasadorul Danemarcei despre sprijinul pentru Moldova # NewsMaker
Ambasadorul Danemarcei în Moldova, Søren Jensen, a declarat că Republica Moldova trebuie să fie puternică pentru a-și păstra neutralitatea. El a precizat că, după vizita ministrului danez al Apărării la Chișinău, „a fost pusă în funcțiune mașina propagandei", care a răspândit ideea că Danemarca ar forța Moldova să se militarizeze și să renunțe la neutralitate. Ambasadorul
01:00
PAS a reclamat la CEC „utilizarea abuzivă” a simbolului partidului la un protest în fața Guvernului # NewsMaker
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a sesizat Comisia Electorală Centrală (CEC), menționând că Partidul „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah, a utilizat „abuziv" simbolul „/pas/" în cadrul unui protest și în materiale tipărite. Totodată, PAS susține că o protestatară a formațiunii „Inima Moldovei" a desfășurat agitație electorală prematură. Formațiunea de guvernământ a solicitat Comisiei Electorale
01:00
Un nou accident pe același șantier din Chișinău: un bărbat a murit la un an după ce alți șase muncitori au fost răniți # NewsMaker
Un bărbat în vârstă de 51 de ani și-a pierdut viața în dimineața zilei de 7 august, după ce a căzut de la aproximativ patru metri înălțime, pe un șantier de construcții de pe bulevardul Dacia, în sectorul Botanica al capitalei. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de către ofițera de presă a Poliției capitalei,
01:00
Concernul rus Gazprom – acționarul majoritar al companiei Moldovagaz – a venit cu o reacție după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis să retragă licența de furnizare a gazelor naturale deținută de Moldovagaz. Gigantul energetic a calificat decizia drept „etapa finală a distrugerii deliberate a companiei de către autoritățile moldovene și
Mai mult de 2 zile în urmă
00:40
Documentar despre influența Kremlinului în Moldova: „Un război pe care nimeni nu l-a declarat, fără front și tranșee” # NewsMaker
Un nou documentar scoate la iveală strategiile prin care Kremlinul încearcă să mențină Republica Moldova în sfera sa de influență. Lansat pe 5 august pe canalul de YouTube al proiectului „Țara Mică – Маленькая Страна", filmul „Marele război hibrid – Великая гибридная" analizează în profunzime metodele războiului hibrid purtat de Federația Rusă și tacticile folosite
00:40
Teleradio Moldova acuză o echipă de jurnaliști de investigație de „acces neautorizat” pe teritoriul Moldova 1. Reacție # NewsMaker
Reprezentanții companiei publice „Teleradio-Moldova" (TRM) acuză echipa „Cu Sens" de „acces neautorizat" în spații „cu acces restricționat" ale televiziunii Moldova 1. „Au pătruns, invocând o inexistentă permisiune din partea directorului general al instituției", au comunicat reprezentanții companiei. Jurnaliștii neagă acuzațiile și susțin că versiunea TRM este falsă, promițând detalii într-o investigație viitoare. Declarația TRM Cazul
00:40
Șeful „Drumuri Criuleni” și încă 4 persoane, reținuți pentru trucarea licitațiilor pentru reparații de drumuri: „Nu a fost așa ceva” # NewsMaker
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii PCCOCS au efectuat pe 6 august 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova în cadrul unor dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani. Cauzele penale vizează scheme de trucare a licitațiilor publice pentru lucrări de reparație a drumurilor de către factori de decizie din
00:40
Năstase, înregistrat în cursa pentru parlamentare chiar de ziua sa: „Voi apăra Moldova ca pe familia mea” # NewsMaker
Andrei Năstase a fost înregistrat oficial în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în calitate de candidat independent. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală pe 6 august, chiar de ziua de naștere a fostului ministru de Interne și lider al platformei „DA". Într-un mesaj video distribuit pe rețelele de socializare, în
00:40
CUB intră în cursa pentru alegerile parlamentare din septembrie: a fost înregistrat de CEC # NewsMaker
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat, în cadrul ședinței din 6 august, 53 de candidați ai Partidului Politic „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare" (CUB) pentru alegerile parlamentare care vor avea loc pe 28 septembrie. Totodată, a fost înregistrat simbolul electoral al formațiunii, confirmat reprezentantul partidului în CEC pentru perioada electorală și desemnat trezorierul responsabil de
00:40
Popșoi, reacție la amenințările Rusiei după condamnarea lui Guțul: „Timpurile în care Moscova ne dicta ce să facem au trecut” # NewsMaker
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, acuză Moscova de amestec în treburile interne ale Republicii Moldova, după ce mai mulți oficiali de rang înalt din Federația Rusă au criticat autoritățile de la Chișinău pentru condamnarea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Într-o declarație făcută pentru presă, Popșoi a declarat că „timpurile în care Moscova ne dicta ce să
00:40
(VIDEO) Copaci doborâți și acoperișuri smulse. Consecințele vântului puternic din Bălți și Chișinău # NewsMaker
Vântul puternic a făcut ravagii pe teritoriul țării. La Bălți și Chișinău au fost doborâți copaci, smulse acoperișuri de pe clădiri și distruse tarabe din cauza rafalelor. Primarul Bălțiului, Alexandr Petkov, a comunicat pe Facebook că, din cauza
00:40
Ruta feroviară București-Kiev revine după 5 ani de pauză. Trenul va trece prin R. Moldova # NewsMaker
În aceste zile va fi făcută prima călătorie feroviară de probă între București și Kiev și, dacă totul va fi bine, trenul internațional va reveni după mai bine de cinci ani de pauză. Nu va mai circula însă prin Suceava și Vadu Siret, ci prin Iași – Chișinău. Cel mai probabil va face peste 30 […] The post Ruta feroviară București-Kiev revine după 5 ani de pauză. Trenul va trece prin R. Moldova appeared first on NewsMaker.
6 august 2025
17:20
Ministra Justiției, după ce Guțul a fost condamnată: „Nu avem temei să considerăm că este o declarație politică” # NewsMaker
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a reacționat la acuzațiile bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, care susține că sentința prin care a fost condamnată la șapte ani de închisoare ar reprezenta o „răfuială politică”. Oficiala a respins aceste afirmații, precizând că decizia instanței a fost motivată și emisă în conformitate cu legea. „Este foarte clar că judecătorul a […] The post Ministra Justiției, după ce Guțul a fost condamnată: „Nu avem temei să considerăm că este o declarație politică” appeared first on NewsMaker.
17:20
Câte 3 000 de lei lunar pentru tinerii angajați din anumite domenii. Un nou program național aprobat de Guvern # NewsMaker
Guvernul a aprobat instituirea Programului național privind acordarea indemnizațiilor lunare tinerilor angajați. Astfel, tinerii care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică vor beneficia de o indemnizație lunară, neimpozabilă, în valoare de 3 000 de lei, timp de 12 luni. Programul vizează tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, cu o calificare […] The post Câte 3 000 de lei lunar pentru tinerii angajați din anumite domenii. Un nou program național aprobat de Guvern appeared first on NewsMaker.
17:20
Poze cu persoane decapitate, coroană funerară, invitații la morgă. Cum a fost presată judecătoarea din dosarul Guțul (VIDEO) # NewsMaker
Judecătoarea Ana Cucerescu, cea care a condamnat-o pe 5 august pe bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost amenințată cu moartea timp de mai multe săptămâni, inclusiv în noaptea de dinaintea pronunțării sentinței. Potrivit șefului Poliției, Viorel Cernăuțeanu, magistrata a fost vizată de o campanie de hărțuire care a inclus mesaje de amenințare, presiuni psihologice și […] The post Poze cu persoane decapitate, coroană funerară, invitații la morgă. Cum a fost presată judecătoarea din dosarul Guțul (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
17:20
Cu ocazia celebrării a 10 ani de film documentar în Moldova, Festivalul Internațional de Film Documentar MOLDOX lansează competiția națională de film documentar autohton și invită cineaștii și cineastele din Republica Moldova să își înscrie documentarele de metraj mediu și lung în Competiția Națională, parte a ediției aniversare speciale MOLDOX Festival, care va avea loc […] The post Participă la Competiția Națională pentru documentare moldovenești appeared first on NewsMaker.
17:20
Un deținut a evadat din Judecătoria Cimișlia în timp ce se afla la baie. Cernăuțeanu: „Este vizat într-un dosar legat de agresiuni sexuale” # NewsMaker
Un deținut a evadat pe 5 august din sediul Judecătoriei Cimișlia, în timp ce se afla la baie. Informația a fost comunicată pe 6 august de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. „Este o persoană vizată într-un dosar legat de agresiuni sexuale. Se întreprind măsurile, la moment, de reținere a persoanei”, a spus […] The post Un deținut a evadat din Judecătoria Cimișlia în timp ce se afla la baie. Cernăuțeanu: „Este vizat într-un dosar legat de agresiuni sexuale” appeared first on NewsMaker.
17:20
Cernăuțeanu: Guțul s-a mutat împreună cu familia în același bloc cu judecătoarea care a condamnat-o # NewsMaker
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a locuit în același bloc cu judecătoarea care i-a examinat dosarul și care a condamnat-o la închisoare, în ciuda amenințărilor, inclusiv cu moartea, primite de magistrată în săptămânile premergătoare sentinței. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, familia Evgheniei Guțul s-a mutat în clădire după ce aceasta a fost plasată […] The post Cernăuțeanu: Guțul s-a mutat împreună cu familia în același bloc cu judecătoarea care a condamnat-o appeared first on NewsMaker.
17:20
Vlah s-a mutat cu protestul la sediul PAS: i-a lăsat un pachet „pentru detenție” lui Grosu # NewsMaker
Partidul Republican „Inima Moldovei” (PRIM), condus de ex-bașcana Irina Vlah, au organizat pe 6 august un protest la sediul formațiunii de guvernământ PAS. Participanții s-au arătat nemulțumiți de declarațiile făcute de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, despre faptul că „mobilizează” primarii din țară pentru alegerile din toamnă, acuzând guvernarea de „bătaie de […] The post Vlah s-a mutat cu protestul la sediul PAS: i-a lăsat un pachet „pentru detenție” lui Grosu appeared first on NewsMaker.
17:20
Ion Ceban contestă interdicția de a intra în România și spațiul Schengen: solicităm suspendarea unei decizii „halucinante” # NewsMaker
Primarul municipiului Chișinău și liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a anunțat că a inițiat, prin avocații săi din România, demersurile legale pentru contestarea deciziei de interdicție de intrare în România și, implicit, în spațiul Schengen, impusă recent de autoritățile de la București. Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, Ceban a calificat măsura […] The post Ion Ceban contestă interdicția de a intra în România și spațiul Schengen: solicităm suspendarea unei decizii „halucinante” appeared first on NewsMaker.
17:20
Arina Spătaru, în pericol? Ex-deputata susține că a fost „vizitată” noaptea de un individ suspect # NewsMaker
Președinta Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Arina Spătaru, a relatat că, noaptea trecută, o persoană cu fața acoperită și-a făcut apariția la poarta locuinței sale. „Nu a cerut nimic. Doar stătea. Știam că nu e un rătăcit”, a comunicat politiciana. Ex-deputata a legat incidentul de implicarea sa în investigarea finanțării ilegale a partidelor de […] The post Arina Spătaru, în pericol? Ex-deputata susține că a fost „vizitată” noaptea de un individ suspect appeared first on NewsMaker.
17:20
Toți agresorii într-un singur loc. Ce este sistemul VioData și cum va ajuta la protejarea victimelor violenței în Moldova # NewsMaker
În Republica Moldova se dorește crearea unui sistem informațional numit VioData, care va stoca centralizat date despre violența împotriva femeilor și violența domestică. Conceptul sistemului a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne și a fost prezentat pentru consultări publice. NM explică de ce este necesar acest sistem, ce tipuri de date va procesa și cât […] The post Toți agresorii într-un singur loc. Ce este sistemul VioData și cum va ajuta la protejarea victimelor violenței în Moldova appeared first on NewsMaker.
5 august 2025
17:50
„O lecție” vs „Incomodă politic”. Cum condamnarea Evgheniei Guțul a împărțit internauții în două tabere # NewsMaker
Sentința pronunțată pe 5 august în dosarul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, a stârnit reacții împărțite pe Facebook. Unii o consideră o „lecție clară” pentru toți cei care au acceptat bani de la gruparea criminală condusă de Ilan Șor și care „servesc interesele Rusiei”, subliniind că „orice infracțiune împotriva democrației trebuie sancționată“. Alții susțin că decizia […] The post „O lecție” vs „Incomodă politic”. Cum condamnarea Evgheniei Guțul a împărțit internauții în două tabere appeared first on NewsMaker.
17:50
Noi cazuri de pestă porcină și rabie, confirmate în Moldova. ANSA oferă recompense de 50 euro pentru informații # NewsMaker
Patru focare noi de pestă porcină africană și un caz de rabie au fost confirmate în ultima săptămână, în Republica Moldova, a anunțat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) pe 5 august. În aceeași perioadă, două focare de pestă porcină au fost eradicate. Trei dintre focarele de pestă porcină au fost depistate la porci domestici, […] The post Noi cazuri de pestă porcină și rabie, confirmate în Moldova. ANSA oferă recompense de 50 euro pentru informații appeared first on NewsMaker.
17:20
Integrarea în UE și neutralitatea, printre prioritățile „Alternativei” după alegeri. Ceban: „Nu ne-a fost impusă din exterior” # NewsMaker
Blocul „Alternativa”, înregistrat recent de Comisia Electorală Centrală pentru alegerile parlamentare din septembrie, a prezentat pe 5 august patru direcții considerate esențiale pentru „consolidarea Republicii Moldova”: integrarea europeană, o economie liberalizată, neutralitatea cu garanții democratice și reintegrarea teritorială. Cei patru lideri ai formațiunii – Ion Ceban, Ion Chicu, Mark Tkaciuk și Alexandr Stoianoglo – au […] The post Integrarea în UE și neutralitatea, printre prioritățile „Alternativei” după alegeri. Ceban: „Nu ne-a fost impusă din exterior” appeared first on NewsMaker.
16:30
Cine-i de vină pentru gălăgia din Chișinău? Ceban și poliția, replici pe tema responsabilității liniștii publice # NewsMaker
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a respins acuzațiile primarului Chișinăului, Ion Ceban, potrivit cărora „poliția nu reacționează sau reacționează insuficient” la plângerile locuitorilor legate de găștile care fac gălăgie pe parcursul nopții. Instituția a precizat că polițiștii intervin 24 de ore din 24, imediat după ce sunt sesizați. În același timp, a ținut să precizeze […] The post Cine-i de vină pentru gălăgia din Chișinău? Ceban și poliția, replici pe tema responsabilității liniștii publice appeared first on NewsMaker.
16:30
Partea de sud a peninsulei Kamciatka din Rusia s-a deplasat cu aproape doi metri spre sud-est după cutremurul din 30 iulie. Informația a fost raportată de filiala regională a Centrului Federal de Cercetare „Serviciul Geofizic Unificat” al Academiei Ruse de Științe. „Am efectuat un calcul preliminar pe baza observațiilor geodinamice. S-a dovedit că am fost […] The post Cutremur de proporții în Kamciatka. Peninsula s-a deplasat cu 2 metri appeared first on NewsMaker.
15:20
„Normele democrației sunt încălcate în această țară“. Moscova reacționează la condamnarea lui Guțul # NewsMaker
Oficiali ai Federației Ruse au condamnat sentința pronunțată în cazul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, învinuită de finanțarea fostului partid condus de oligarhul fugar Ilan Șor. Reprezentanții Rusiei – țară recunoscută la nivel internațional pentru încălcarea drepturilor omului și condamnări pe motive politice – au acuzat autoritățile Republicii Moldova de încălcarea normelor democratice și „reglare de […] The post „Normele democrației sunt încălcate în această țară“. Moscova reacționează la condamnarea lui Guțul appeared first on NewsMaker.
14:50
Guțul, prima reacție după ce a fost condamnată la 7 ani de închisoare: „Nu recunosc această farsă și voi lupta” # NewsMaker
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnata la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis pentru complicitate la finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, susține că sentința pronunțată pe 5 august de Judecătoria Buiucani nu are legătură cu justiția, ci ar fi o „răfuială politică”. Într-un mesaj transmis prin avocați și publicat de serviciul de […] The post Guțul, prima reacție după ce a fost condamnată la 7 ani de închisoare: „Nu recunosc această farsă și voi lupta” appeared first on NewsMaker.
14:20
Ce înseamnă șederea în penitenciar semi-deschis, pedeapsă impusă Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan # NewsMaker
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată pe 5 august la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-deschis, fiind găsită vinovată de complicitate, în formă prelungită, la finanțarea ilegală a fostului partid Șor de către un grup criminal organizat. Tot atunci, și fosta secretară a formațiunii conduse de fugarul condamnat Ilan Șor, Svetlana […] The post Ce înseamnă șederea în penitenciar semi-deschis, pedeapsă impusă Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan appeared first on NewsMaker.
13:40
„Show”: Avocatul Evgheniei Guțul spune că va contesta sentința prin care bașcana a fost condamnată la 7 ani de închisoare # NewsMaker
Sergiu Moraru, avocatul Evgheniei Guțul, a anunțat că decizia prin care bașcana a fost condamnată la 7 ani de închisoare va fi contestată. El a calificat pronunțarea sentinței drept un „show” și a afirmat că aceasta a fost „dictată de către factorii politici”. „Dacă vă aduceți aminte de ultima noastră discuție care a avut loc […] The post „Show”: Avocatul Evgheniei Guțul spune că va contesta sentința prin care bașcana a fost condamnată la 7 ani de închisoare appeared first on NewsMaker.
13:30
Ceban, despre veceul de lângă Catedrală: „Un lucru normal. Oamenii trebuie să aibă unde să meargă” # NewsMaker
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a comentat pe 4 august, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, criticile apărute în spațiul public în legătură cu construirea WC-ului din scuarul Catedralei Mitropolitană „Nașterea Domnului”. Edilul a menționat că un veceu în proximitatea lăcașurilor sfinte este „un lucru normal” și că astfel de facilități se întâlnesc și în […] The post Ceban, despre veceul de lângă Catedrală: „Un lucru normal. Oamenii trebuie să aibă unde să meargă” appeared first on NewsMaker.
12:50
Pe 5 august, bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, și-a aflat verdictul în dosarul în care este acuzată de finanțare ilegală a fostului partid „Șor”. Aceasta a fost condamnată la 7 ani de închisoare în regim semi-închis. În fața Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, are loc un protest. Mai mulți susținători ai bașcanei s-au adunat la manifestație. Corespondenta NewsMaker, […] The post LIVE Imagini de la Judecătoria Chișinău, după ce Evghenia Guțul și-a aflat sentința appeared first on NewsMaker.
12:20
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare în regim semi-închis. Sentința a fost pronunțată pe 5 august de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Pe lângă sentința în privința Evgheniei Guțul, instanța a decis ca Svetlanei Popan, fosta secretară a Oficiului Central al ex-partidului „Șor”, să i se aplice o pedeapsă […] The post Evghenia Guțul – condamnată la 7 ani de închisoare: decizia instanței appeared first on NewsMaker.
