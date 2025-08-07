Shopping trip în inima modei – Milano te așteaptă

11:50

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a emis o alertă de călătorie pentru Portugalia, aflată sub stare de alertă națională din cauza incendiilor de vegetație. Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în această țară sunt avertizați că, în perioada 4–7 august, riscul de incendii este extrem, pe fondul condițiilor meteorologice severe. […] The post Alertă de călătorie în Portugalia, afectată de incendii din cauza condițiilor meteo. Unde pot apela moldovenii, în caz de urgență appeared first on NewsMaker.