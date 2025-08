(VIDEO) Copaci doborâți și acoperișuri smulse. Consecințele vântului puternic din Bălți și Chișinău

14:30

Moldovagaz, companie-fiică a concernului rus Gazprom, a rămas fără licență pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor din Republica Moldova. Decizia a fost luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în ședința din 4 august. Decizia vine după ce Moldovagaz a informat ANRE, în luna iulie, că nu poate finaliza separarea cerută de lege, din […]