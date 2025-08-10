Regiunea transnistreană riscă o hiperinflație majoră? Om de afaceri: „Cel mai probabil”

00:40

Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, acuză Moscova de amestec în treburile interne ale Republicii Moldova, după ce mai mulți oficiali de rang înalt din Federația Rusă au criticat autoritățile de la Chișinău pentru condamnarea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Într-o declarație făcută pentru presă, Popșoi a declarat că „timpurile în care Moscova ne dicta ce să […]