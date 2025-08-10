Oxana Gumennaia: „Demnitatea nu poate fi luată de nimeni” – ce trebuie să știi
10 august 2025
Dreptul la demnitate și combaterea discursului de ură reprezintă aspecte esențiale în protejarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. În ultima ediție a podcastului „Drepturile noastre, responsabilitățile noastre", Oxana Gumennaia, Adjuncta Avocatului Poporului, a explicat cadrul legal și practicile necesare pentru asigurarea respectului și egalității în societate. Demnitatea, drept absolut „Demnitatea umană...
• • •
Primăria orașului Nisporeni a lansat campania „Un Leu pentru Parcul Tău", având drept scop amenajarea infrastructurii sportive și de agrement în Parcul Central. Inițiativa își propune să transforme acest spațiu într-o zonă modernă și accesibilă pentru copii, tineri și întreaga comunitate. Proiectul include construcția unui circuit pentru biciclete, role și...
Meteorologii au prelungit codul galben de caniculă pentru sudul țării, avertizarea fiind valabilă și în weekend. Temperatura maximă a aerului va atinge valori de până la +33 de grade Celsius, transmite IPN. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, sâmbătă și duminică se vor înregistra temperaturi nocturne cuprinse între +13 și +20...
Prețul pentru un litru de motorină standard coboară sub 20 de lei, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat pentru următoarele trei zile o ieftinire de șapte bani, transmite IPN. Astfel, în perioada 9-11 august, un litru de motorină se va comercializa la pompă cu cel mult...
Pe 31 august, Ucraina va sărbători, în premieră, Ziua limbii române. Intenția autorităților ucrainene a fost anunțată în contextul vizitei la nivel înalt efectuate la Kiev de ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, transmite IPN. „Am salutat intenția autorităților ucrainene de a declara 31 august ca ziua limbii române...
De cele mai multe ori, cojile de cartofi, zațul de cafea, iarba tunsă, frunzele, resturile de salată și multe alte deșeuri organice ajung la gunoi, sunt arse sau lăsate pe câmp. Însă, puțini știu că peste 40% din volumul total al deșeurilor produse în gospodării este biodegradabil – adică poate...
Numărul cetățenilor Republicii Moldova care s-au înregistrat prealabil pentru a vota peste hotare la alegerile parlamentare din 28 septembrie a depășit 13 200. Potrivit datelor publicate pe pagina Comisiei Electorale Centrale, peste 11 000 dintre aceștia au indicat Federația Rusă ca țară unde intenționează să-și exercite votul, transmite IPN. În...
46% din absolvenții treptei gimnaziale au fost admiși la liceu. Încă o șansă până pe 13 august # Albasat
Peste 11 mii de elevi au fost admiși la liceu în prima etapă de admitere, această cifră reprezentând 46% din totalul absolvenților certificați ai treptei gimnaziale. Comparativ cu anul precedent, rata de înmatriculare în liceu a crescut cu 2,73 puncte procentuale, transmite IPN, citând datele Ministerului Educației și Cercetării. Mai...
Ofertele „fierbinți" la pachetele turistice, cu reduceri spectaculoase, pot ascunde riscuri majore pentru consumatori. În Republica Moldova, eliminarea obligativității licențelor pentru agențiile de turism a transformat piața într-un teren favorabil pentru escroci. Directorul Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism (ANAT), Ion Alexa, a declarat pentru IPN că în goana...
7 august 2025

Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6662 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9419 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4069 Leu romanesc 946 RON 1 3.8753 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2114 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8005 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6355 Coroana islandeza 352 ISK...
Ministerul Culturii urmează să cumpere drepturile de utilizare a filmului „Șacalii", o producție cinematografică realizată de regizorul Igor Cobileanski. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi de Guvern, iar achiziția este estimată până în 2,5 milioane de lei, transmite IPN. „Achiziționarea drepturilor de utilizare va permite difuzarea filmului...
Sportivii din Nisporeni, premiați de autoritățile locale pentru rezultatele obținute la Campionatul European de Haltere 2025 # Albasat
Sportivii din raionul Nisporeni au fost premiați de autoritățile locale în urma participării la Campionatul European de Haltere, desfășurat la Madrid, Spania. Evenimentul a reunit tineri din mai multe țări, iar reprezentanții Republicii Moldova au fost remarcați prin prezență și rezultate. Ecaterina Vîlcu a obținut locul 1 la proba de...
Așa-numitul soviet suprem a aprobat decretul liderului de la Tiraspol care prevede prelungirea regimului de urgență în economie pe teritoriul regiunii transnistrene, până pe 31 august. Motivul prelungirii îl constituie problemele legate de aprovizionarea cu gaze, transmite corespondentul IPN din regiune. A treia ședință extraordinară a sovietului a avut loc pe...
Judecătoarea care a examinat dosarul de învinuire a bașcanei Evghenia Guțul a fost supusă, timp de mai multe luni, unor presiuni, intimidări și amenințări. Este vorba despre mesaje de amenințare cu moartea, trimiterea unor fotografii macabre cu persoane asasinate, dar și apeluri telefonice repetate, inclusiv pe timpul nopții. Despre aceasta...
Directorul Autorității Aeronautice Civile, Vasile Șaramet, a demisionat la un an de la numirea în această funcție. Cererea în acest sens a fost aprobată astăzi de Guvern. În aceeași ședință, director la AAC a fost numit adjunctul lui Șaramet, Andrei Cebanu, transmite IPN. Până la această numire, Andrei Cebanu a...
Fostul ambasador al Republicii Moldova în SUA, Viorel Ursu, a fost numit de Guvern ambasador în Suedia. De asemenea, executivul l-a desemnat pe Mihail Barbulat ambasador în Ungaria, reprezentant pe lângă Comisia Dunării, ambasador în Bosnia și Herțegovina și în Republica Croația, prin cumul cu reședința la Budapesta, transmite IPN....
Începând cu 26 octombrie, va fi operat primul zbor direct din Republica Moldova către Bulgaria. Cursa către Sofia va fi efectuată de compania Wizz Air, de patru ori pe săptămână, de pe Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga", transmite IPN. Zborurile vor fi operate în zilele de marți, joi, sâmbătă și...
O stație de comprimare a gazelor din satul Orlovka, raionul Ismail, regiunea Odesa, a fost avariată în urma unui atac cu drone kamikaze lansat de armata rusă în noaptea de 6 august. Incidentul a provocat un incendiu și a dus la întreruperea alimentării cu gaze a 2 500 de consumatori....
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7008 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0658 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4094 Leu romanesc 946 RON 1 3.8822 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2131 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8005 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6399 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 06.08.2025 appeared first on ALBASAT.
MEC: Investițiile în sport au crescut cu 80%. Aproape 2 mii de medalii la europene și mondiale # Albasat
Din 2021 până în prezent, sportivii Republicii Moldova au adus acasă 1957 de medalii obținute la campionate europene și mondiale, precum și la Jocurile Olimpice și Paralimpice. Ministerul Educației și Cercetării subliniază că aceste rezultate remarcabile reflectă, totodată, eforturile autorităților de modernizare a infrastructurii sportive. Potrivit instituției, investițiile în sport...
Licitație pe platforma BERD pentru gestionarea deșeurilor la Ungheni, Călărași și Nisporeni # Albasat
Pe platforma Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare a fost lansată prima licitație pentru proiectarea și construcția infrastructurii de gestionare a deșeurilor solide în regiunea care include raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni. În această zonă urmează să fie construite un depozit regional de deșeuri, o stație de sortare, una de...
Evghenia Guțul și Svetlana Popan, obligate de instanță să achite peste 56 de milioane de lei # Albasat
Bașcana Evghenia Guțul și secretara fostului partid Șor, Svetlana Popan, au fost obligate de instanță să achite peste 56 de milioane de lei. Acest lucru a fost dispus astăzi, odată cu condamnarea celor două la 7, respectiv 6 ani de închisoare, transmite IPN. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în privința Evgheniei Guțul...
Marți, 5 august 2025, la Consiliul Raional Nisporeni a avut loc o ședință de lucru în domeniul cadastrului și geodeziei. Evenimentul a fost deschis de șeful adjunct al Cancelariei de Stat, Nicolai Drumea. La discuții au participat: Din partea autorităților locale au fost prezenți Ion Diavor, președintele raionului Nisporeni, Vitalie...
Fosta secretară a partidului Șor, Svetlana Popan, a fost condamnată la șase ani de închisoare. Sentința i-a fost dictată în aceeași ședință la care bașcana Găgăuziei Evghenia Guțul a fost condamnată la șapte ani de închisoare. Ambele au fost luate sub strajă din sala de judecată, transmite IPN. Instanța a...
Japonia se confruntă cu un val de căldură extremă care a atins marți un nou record. Potrivit Agenției Meteorologice Japoneze, în orașul Isesaki, prefectura Gunma, a fost înregistrată o temperatură de 41,8 grade Celsius. Căldura excesivă afectează grav sănătatea populației și pune în pericol culturile agricole, în special cele de...
Bașcana Evghenia Guțul, condamnată astăzi la 7 ani de închisoare, a fost luată sub strajă și escortată direct din sala de judecată, după pronunțarea sentinței. Aceasta a refuzat să ofere comentarii jurnaliștilor. Totodată, avocații bașcanei au declarat că vor contesta decizia Judecătoriei Chișinău, sediul Botanica, transmite IPN. Evghenia Guțul urmează...
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Decizia a fost pronunțară astăzi de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, transmite IPN. În timpul ședinței de pronunțare, în fața instanței s-au adunat susținătorii bașcanei, care au cerut eliberarea ei. În acest caz Evghenia Guțul și...
Alertă de călătorie în Portugalia din cauza riscului ridicat de incendii de vegetație, provocate de condițiile meteorologice severe. Starea de alertă este valabilă până pe 7 august. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Portugalia că autoritățile locale au introdus...
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7142 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0332 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4076 Leu romanesc 946 RON 1 3.8850 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2140 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8023 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6418 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 05.08.2025 appeared first on ALBASAT.
Cu o medie de
Exporturile regiunii transnistrene către Federația Rusă au înregistrat un declin în ultimii 16 ani, coborând de la 252,9 de milioane de euro în 2008 la doar 21,1 de milioane de euro în 2024. Potrivit Biroului Politici de Reintegrare, această scădere semnificativă marchează o schimbare profundă în orientarea economică a regiunii,... The post Exporturile transnistrene către Federația Rusă au scăzut cu 91,6% în ultimii 16 ani appeared first on ALBASAT.
Terminalul de pasageri al Aeroportului Internațional Chișinău, redenumit recent „Eugen Doga”, va fi extins cu 5 000 de metri pătrați, în cadrul unui proiect estimat la 700 de milioane de lei. Potrivit administrației aeroportului, lucrările urmează să fie finalizate până la sfârșitul anului 2026. Administrația aerogării a anunțat astăzi că... The post Terminalul Aeroportului Chișinău va fi extins cu 5 mii de metri pătrați appeared first on ALBASAT.
Moldovagaz a rămas fără licența de furnizare a gazelor naturale. Hotărârea cu privire la retragere a fost aprobată astăzi de către Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. De asemenea, s-a aprobat revocarea obligațiilor de serviciu public impuse Moldovagaz, transmite IPN. În ultima sa comunicare oficială din... The post Moldovagaz a rămas fără licență pentru furnizarea gazelor naturale appeared first on ALBASAT.
În luna iulie, au fost autorizate spre plată subvenții în valoare totală de 96,27 milioane de lei, fonduri direcționate către producători agricoli și beneficiari din mediul rural. Din această sumă, 20,79 milioane de lei au fost oferite sub formă de plăți complementare, transmite IPN. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare precizează... The post Subvenții de peste 96 mln lei, autorizate în iulie pentru agricultori și mediul rural appeared first on ALBASAT.
În ultimii cinci ani, 72 de instituții educaționale din capitală și din suburbii au fost eficientizate energetic. Lucrările au avut loc în cadrul unui amplu program municipal destinat reducerii pierderilor de energie și optimizării consumului în școli și grădinițe, pentru a asigura condiții mai bune pentru studii, transmite IPN. Primăria... The post Eficiență energetică sporită în 72 de școli și grădinițe din capitală și suburbii appeared first on ALBASAT.
Polonia extinde măsurile de control la frontierele cu Germania și Lituania până pe 4 octombrie. Anunțul a fost dat duminică de ministrul polonez de interne Marcin Kierwiński. Motivul invocat a fost legat de îngrijorările continue cu privire la migrația ilegală, scrie mediafax.ro, citată de IPN. Sporirea măsurilor de securitate a... The post Polonia extinde măsurile de control la frontierele cu Germania și Lituania appeared first on ALBASAT.
Creștinii de stil vechi îi sărbătoresc astăzi pe Sfânta Maria Magdalena și Marele Mucenic Foca # Albasat
Creștinii ortodocși de stil vechi îi cinstesc astăzi pe Sfânta Maria Magdalena și pe Sfântul Mare Mucenic Foca, două figuri importante ale tradiției creștine. Sărbătoarea are o semnificație deosebită, mai ales în comunitățile rurale, unde se păstrează încă numeroase credințe și obiceiuri populare legate de această zi, transmite IPN. Potrivit... The post Creștinii de stil vechi îi sărbătoresc astăzi pe Sfânta Maria Magdalena și Marele Mucenic Foca appeared first on ALBASAT.
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7362 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.2927 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4139 Leu romanesc 946 RON 1 3.8897 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2153 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8028 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6446 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 04.08.2025 appeared first on ALBASAT.
Mai bine de 10 candidați concurează pentru un loc finanțat de la buget în domeniile medicină, drept și economie – cele mai căutate specializări de la universitățile din țară. În total, aproape 20 de mii de persoane s-au înscris pentru programele de licență și masterat, iar datele preliminare indică un... The post Mai bine de 10 candidați luptă pentru un loc la buget la medicină, drept și economie appeared first on ALBASAT.
La data de 1 august, Registrul de Stat al Alegătorilor include 3 298 443 de votanți. Dintre aceștia, 2 759 169 sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II ale Republicii Moldova, transmite IPN. Comisia Electorală Centrală precizează că diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare... The post Aproape 3,3 milioane de votanți sunt înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor appeared first on ALBASAT.
În luna iulie, municipalitatea a oferit sprijin financiar pentru 67 de cupluri care au sărbătorit jubileele de 50 și 60 de ani de căsătorie, continuând astfel tradiția de a onora seniorii din municipiu, transmite IPN. Potrivit Primăriei Chișinău, 57 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie au... The post Suport financiar pentru familiile longevive din capitală appeared first on ALBASAT.
130 de licee teoretice din țară au înregistrat o rată de promovare de 100% la sesiunea de Bacalaureat din acest an, cu două instituții mai puțin comparativ cu anul trecut. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, din cele 130 de licee, 23 au obținut o medie generală peste opt, transmite IPN.... The post 130 de licee din țară au rata de promovare 100% la BAC appeared first on ALBASAT.
România a continuat să fie, și în anul 2024, principalul partener comercial al Republicii Moldova dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu o pondere de peste 21% din volumul total al comerțului exterior al țării. Următoarele poziții sunt ocupate de Germania, Italia, Polonia și Cehia. Printre cele mai exportate produse... The post Top 5 parteneri comerciali ai Republicii Moldova în UE appeared first on ALBASAT.
Tânăr condamnat în escrocheria „ruda implicată în accident”. Prejudiciu de peste 1 mln lei # Albasat
Un tânăr a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru escrocherii comise prin schema „ruda implicată în accident”. Acesta, împreună cu complici încă neidentificați, a înșelat mai multe persoane, obținând ilegal peste un milion de lei. Victimele erau contactate telefonic și păcălite să plătească pentru „mușamalizarea” unor accidente rutiere... The post Tânăr condamnat în escrocheria „ruda implicată în accident”. Prejudiciu de peste 1 mln lei appeared first on ALBASAT.
De azi, în România intră în vigoare primul pachet de măsuri fiscale: TVA și accize majorate # Albasat
Din 1 august, în România se vor implementa o serie de măsuri fiscale importante, care vor afecta atât cetățenii, cât și companiile. Printre principalele schimbări se numără majorarea TVA-ului, creșterea accizelor și introducerea unei noi contribuții pentru pensionarii cu venituri mari. Aceste măsuri fac parte din Legea privind unele măsuri... The post De azi, în România intră în vigoare primul pachet de măsuri fiscale: TVA și accize majorate appeared first on ALBASAT.
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7384 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.2569 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4138 Leu romanesc 946 RON 1 3.8888 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2154 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8027 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6450 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 01.08.2025 appeared first on ALBASAT.
Discriminarea reprezintă un fenomen care afectează mai multe grupuri din societatea Republicii Moldova. Combaterea acestui fenomen și promovarea dreptului la egalitate sunt aspecte importante pentru dezvoltarea comunităților și respectarea drepturilor fundamentale ale omului. La Liceul Teoretic „Boris Cazacu” din Nisporeni a avut loc o dezbatere pe tema dreptului la egalitate... The post Pași spre egalitate: Cum combatem discriminarea în Nisporeni appeared first on ALBASAT.
Un video cu declarații trucate, lansate de președinta Comisiei Electorale Centrale, a fost distribuit pe rețele de socializare. În filmuleț se anunță că Moldova ar permite țărilor din Uniunea Europeană să intervină în alegeri. Sunt declarații care nu-i aparțin Angelicăi Caraman, iar imaginile video au fost manipulate digital, cu ajutorul... The post Anunț fals tirajat pe rețele, cu imaginea șefei CEC appeared first on ALBASAT.
Din 1 august intră în vigoare taxa vamală de 25% aplicată de SUA pentru produsele moldovenești # Albasat
Începând cu 1 august taxa vamală aplicată de SUA pentru produsele din Moldova va constitui 25%. Noul regim tarifar a fost anunțat astă-primăvară de administrația americană, inițial cu 31% pentru loturile din țara noastră. Între timp, autoritățile de la Chișinău dau asigurări că vor mai negocia cu partenerii americani, pentru... The post Din 1 august intră în vigoare taxa vamală de 25% aplicată de SUA pentru produsele moldovenești appeared first on ALBASAT.
Cetățenii moldoveni care lucrează sau au lucrat legal în Italia vor putea solicita pensii și alte prestații sociale, de la 1 septembrie, conform Acordului moldo-italian privind securitatea socială. Documentul permite adunarea anilor de contribuții din ambele țări pentru deschiderea dreptului la pensie, iar cererile pentru pensii și alte alocații vor... The post Moldovenii care au lucrat în Italia pot solicita pensie din 1 septembrie appeared first on ALBASAT.
