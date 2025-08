Moldovagaz a rămas fără licență pentru furnizarea gazelor naturale

12:00

Un tren cu 100 de pasageri a deraiat în Germania. Au decedat cel puțin trei persoane, iar în jur de 50 au fost rănite, unele fiind în stare gravă, transmite IPN, cu referire la Deutsche Welle. Tragedia s-a produs în orașul sudic german Riedlingen, în statul Baden-Württemberg. Una din cauzele...