Polonia extinde măsurile de control la frontierele cu Germania și Lituania

16:40

Potrivit datelor oficiale, peste 22% din populația Republicii Moldova are peste 60 de ani, iar acest procent este în creștere constantă. Această tendință demografică impune ca drepturile și demnitatea persoanelor în vârstă să fie o prioritate în politicile sociale și în atenția publică. În special în zonele rurale, unde accesul... The post Drepturile persoanelor vârstnice în Nisporeni: între nevoi ignorate și schimbări necesare – concluziile unei dezbateri locale appeared first on ALBASAT.