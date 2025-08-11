Artiom Livadari a cucerit aurul la Jocurile Mondiale, proba de Muaythai

13:40

130 de licee teoretice din țară au înregistrat o rată de promovare de 100% la sesiunea de Bacalaureat din acest an, cu două instituții mai puțin comparativ cu anul trecut. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, din cele 130 de licee, 23 au obținut o medie generală peste opt, transmite IPN.