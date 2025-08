Sportivii din Nisporeni, premiați de autoritățile locale pentru rezultatele obținute la Campionatul European de Haltere 2025

15:40

Republica Moldova și-a reafirmat angajamentul pentru parcursul european, dar și sprijinul pentru Ucraina în cadrul celei de-a șasea Conferințe mondiale a președinților de Parlament, desfășurată la Geneva. Șeful legislativului, Igor Grosu, a subliniat că într-un context global marcat de incertitudine și crize multiple, rolul parlamentelor devine esențial pentru apărarea păcii...