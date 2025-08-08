(VIDEO) Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, își exprimă indignarea în raport cu sesizarea depusă la CEC de către PAS

Liber TV, 8 august 2025

Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, își exprimă indignarea în raport cu sesizarea depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC)  de către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), notează Telegraph.md. Formațiunea a precizat că, prin această sesizare PAS cere CEC să sancționeze Partidul Republican „Inima Moldovei” pentru că a folosit denumirea PAS în cadrul unui protest. De asemenea, PAS cere să fie interzisă folosirea denumirii sale în context negativ, inclusiv în cadrul protestelor.Partidul Republican „Inima Moldovei” constată că astfel Republica Moldova poate deveni unica țară din lume, pretins democratică, în care de facto va fi interzisă critica guvernării. Iar aceasta va deveni ultima dovadă că Maia Sandu și regimul său au instaurat în totalitate dictatura în Republica Moldova.Partidul Republican „Inima Moldovei” declară că, „indiferent de încercările disperate ale guvernării de a reduce la tăcere adevărata opoziție, va continua protestele, critica și scoaterea la iveală a schemelor guvernării antipopulare, incompetente și dictatoriale a PAS. Cu cât mai multe presiuni va exercita guvernarea galbenă, cu cât mai multe abuzuri vor face, cu atât mai deciși vom fi să îi debarcăm de la putere și să readucem Moldova la democrație”.„Facem apel către organizațiile internaționale, către corpul diplomatic acreditat la Chişinău să ia atitudine față de acest evident abuz antidemocratic. Stimați reprezentanți ai corpului diplomatic și ai organizațiilor internaționale, nu mai puteți tăcea și să vă faceți că nu vedeți ce se întâmplă în realitate în Republica Moldova! Dacă veți tăcea în continuare, nu vă vor înțelege nici cetățenii Republicii Moldova, dar nici cetățenii din țările dvs, care așteaptă de la dvs să promovați democraţia, dar nu să acoperiți un regim dictatorial.Facem apel și către ONG-uri, dar și către presa care cântă în struna PAS: Treziți-vă și lepădați-vă de regimul dictatorial! Voi chiar nu înțelegeți că ați devenit complicii celui mai criminal regim din istoria țării?! Mai aveți o șansă să treceți de partea democrației,  adevărului, a poporului. Nu o ratați!” – a mai declarat partidul condus de Irina Vlah.

Accident mortal pe strada Liviu Deleanu: motociclist decedat după ce a fost lovit de un automobil
Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață pe strada Liviu Deleanu din capitală. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, un bărbat de 41 de ani, aflat la volanul unui automobil Ford, nu s-ar fi asigurat în timpul efectuării manevrei de întoarcere și a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat de 33 de ani. Impactul a fost atât de puternic încât motociclistul a murit pe loc, înainte de sosirea echipajului medical. Șoferul mașinii urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost deschisă o anchetă, iar oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii tragediei.
(VIDEO) Partidul Republican „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah, își exprimă indignarea în raport cu sesizarea depusă la CEC de către PAS
(VIDEO) Ion Ceban: În următoarele zile, Blocul ALTERNATIVA va prezenta lista candidaților la alegerile parlamentare
Săptămâna viitoare, Blocul ALTERNATIVA va depune la Comisia Electorală Centrală (CEC) lista candidaților la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Anunțul a fost făcut de unul dintre lideri ai Blocului, Ion Ceban, în cadrul emisiunii ”Puterea a Patra” de la N4. ”Pentru noi este important ca în această listă să fie persoane profesioniste, care au cunoștințe în diferite domenii: juriști, economiști, din domeniul social, educație, sănătate. Totodată, vom insista ca în liste să fie și reprezentanți din teritoriu, care cunosc problemele regiunilor”, a precizat Ion Ceban.﻿
Israelul aprobă planul pentru ocuparea totală a Fâșiei Gaza
Cabinetul politico-militar al Israelului a aprobat un plan ce prevede ocuparea completă a Fâșiei Gaza, informează Reuters. Decizia a fost confirmată și de premierul Benjamin Netanyahu, care a declarat oficial că Israelul „intenționează” să ducă acest plan la îndeplinire. „Ne propunem să ne asigurăm securitatea, să eliberăm populația Gazei de sub controlul Hamas și să o predăm unui guvern civil care nu militează pentru distrugerea Israelului. Vrem să ne eliberăm pe noi înșine și să eliberăm locuitorii Gazei de teroarea cumplită a Hamas”, a afirmat Netanyahu într-un interviu pentru Fox News. În prezent, Forțele de Apărare ale Israelului controlează aproximativ 75% din teritoriul Fâșiei Gaza. Planul a stârnit controverse, mai ales că o parte a conducerii militare și a serviciilor de informații s-a opus ocupării totale. Potrivit presei israeliene, șeful Statului Major ar fi avut chiar un schimb tensionat de replici cu Netanyahu pe această temă.
Sfârșitul ultimatumului lui Trump: Putin mimează progresul, dar evită întâlnirea cu Zelenski
Termenul-limită impus de Donald Trump liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, privind Ucraina, expiră astăzi. Potrivit Sky News, Rusia arată semne de „progres” pentru a evita un nou val de sancțiuni, însă Putin se distanțează de ideea unui summit trilateral cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. În ajunul expirării ultimatumului, Putin a declarat că este dispus să se întâlnească cu Trump, sugerând că o reuniune ar putea avea loc săptămâna viitoare în Emiratele Arabe Unite. Inițial, Trump condiționase discuțiile de prezența lui Zelenski, însă ulterior a renunțat la această cerință. „Depinde de el. Sunt foarte dezamăgit”, a comentat președintele american, referindu-se la lipsa de acțiune a Kremlinului. Deși afirmă că nu se opune unei întâlniri cu liderul ucrainean, Putin susține că „nu sunt create condițiile necesare” pentru un dialog direct, ceea ce amână perspectiva unui summit trilateral. Casa Albă nu exclude o reuniune în format bilateral sau trilateral, dar recunoaște că șansele unor negocieri directe între Putin și Zelenski rămân incerte. „Detaliile vor fi comunicate la momentul potrivit”, a precizat purtătoarea de cuvânt Caroline Leavitt. Între timp, Trump se pregătește să primească vineri președinții Azerbaidjanului și Armeniei pentru semnarea unui acord de pace, încercând să transmită un mesaj de implicare în soluționarea conflictelor internaționale. La Kiev, Zelenski intensifică discuțiile telefonice cu liderii europeni, temându-se că Ucraina ar putea fi marginalizată în cazul unui dialog direct între Washington și Moscova. Ultimatumul lui Trump a fost transmis prin intermediul emisarului său special, Steve Witkoff, care a discutat timp de aproximativ trei ore cu Putin la Kremlin. În cadrul întrevederii, a fost propus un summit trilateral, însă Kremlinul rămâne reticent.
(VIDEO) Corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani: 78 de percheziții în mai multe localități ale țării și două persoane reținute
Ofițerii INI și cei ai subdiviziunilor teritoriale, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din  BPDS „Fulger” la 7 august, au efectuat 78 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.Pe parcursul investigațiilor au fost obținute probe concludente care demonstrează că un grup de persoane, având roluri bine determinate, acționau din interes material și în beneficiul organizației criminale „Șor”. Scopul acestora era coruperea alegătorilor în contextul viitoarelor alegeri parlamentare din septembrie, prin utilizarea diferitor metode ilegale de finanțare.Membrii grupului transferau, converteau, lichidau și distribuiau mijloace bănești de proveniență dubioasă, obținute prin intermediul aplicației mobile „PSB” a băncii ruse „Promsviazybank” (instituție financiară aflată sub sancțiuni internaționale).În timpul perchezițiilor au fost ridicate mai multe arme deținute ilegal, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare, carduri „pyypl”, înscrisuri și alte obiecte relevante, care demonstrează activitatea infracțională a grupării. Ofițerii au stabilit cǎ în timpul perchezițiilor, pe conturile PSB ale persoanelor supuse acțiunilor de urmărire penală, erau transferate sume de bani în ruble rusești, aplicația PSB fiind activă pe telefoanele membrilor organizației criminale care o deschid prin intermediul aplicațiilor „VPN Russia”.﻿Mai mult, în cadrul investigațiilor s-a stabilit că reprezentanții organizației criminale instalează în telefoanele cetățenilor aplicația mobilă „TAITO”, în care aceștia introduc voluntar date cu caracter personal – nume, adresă, număr de telefon, IDNP – similar aplicației „PSB”, utilizate pentru transferurile ilegale de bani cu scop de corupere electorală în timpul alegerilor prezidențiale și referendumului republican din toamna anului 2024.Prin intermediul aplicației „Taito” se creează grupuri de tip „chat închis” formate din membri afiliați organizației criminale, care primesc indicații și mesaje directe de la coordonatori și conducători.De asemenea s-a stabilit că o parte din fondurile primite prin „PSB” sunt ulterior likefiate prin aplicația Telegram, utilizând canalul-bot “Bankgreenmanager”.S-a mai stabilit că, prin intermediul grupurilor Telegram, membrii organizației criminale primesc de la curatorii din Federația rusă sarcini de a distribui și comenta link-uri cu videoclipuri de dezinformare pe rețele de socializare.Până în prezent, două persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Este important de menționat că aceștia dețin deja statutul de inculpat într-o cauză penală examinată de Judecătoria Soroca, inițiată în baza art. 181¹ alin. (1) din Codul penal – „Coruperea electorală”.În timpul desfășurării acțiunilor procesuale, una dintre persoanele reținute a refuzat deschiderea ușii în fața oamenilor legii, motiv pentru care a fost necesară intervenția forțată prin spargerea ușii. Observând acțiunile polițiștilor, persoana a aruncat pe fereastră o geantă ce conținea mai multe obiecte de interes pentru cauza penală. Obiectele au fost ulterior recuperate și ridicate.Investigațiile continuă în vederea documentării tuturor circumstanțelor și atragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate.
Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Favoritismul politic practicat de membrii CEC nu va rămâne nepedepsit
Juristul și reprezentantul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, consideră că cel puțin șase dintre cei 9 membri ai Comisiei Electorale Centrale sunt desemnați de către un singur partid – cel aflat la guvernare și manifestă favoritism politic. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Important” de la TVC21. „Ei spun că nu este bine să punem etichete doar pe criteriul desemnării acestora, dar opinia publică se referă exact la acțiunile pe care le întreprind acești șase membri ai CEC, fiindcă se vede cu ochiul liber clar un favoritism politic direcționat strict către Partidul Acțiune și Solidaritate. Am organizat o conferință de presă în care am prezentat încă un exemplu despre cum PAS, pe lângă faptul că deține controlul asupra CEC, încearcă să controleze și consiliile electorale de circumscripție de nivelul doi”, a spus Berlinschii. El a reamintit că în 2016 președinta Maia Sandu acuza CEC de dublu standard. „Și acum nu este aceeași situație? Când e vorba de ai noștri – nu vedem nimic, când e vorba de alții – vedem totul. Pot doar să presupun că, apelând la acest favoritism politic, membrii CEC speră să obțină un al doilea mandat, deoarece numirile le face parlamentul. Vreau să îi dezamăgesc – asta nu se va întâmpla! Partidul Acțiune și Solidaritate nu va obține majoritatea după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Atunci fiecare persoană care a încălcat legea va fi pedepsită conform legii naționale și, de ce nu, în conformitate cu practica internațională”, a concluzionat reprezentantul Partidului Nostru.
Procuratura anunță că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Grecia este în desfășurare: ședință-cheie pe 13 august la Curtea de Apel Atena
Procuratura Generală a Republicii Moldova a anunțat oficial că procedura de extrădare a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă este în plină desfășurare. Autoritățile moldovene spun că mențin un dialog constant cu instituțiile competente din Grecia.„Procurorii moldoveni mențin o comunicare constantă cu autoritățile competente din Grecia, evidențiind complexitatea dosarelor penale în care Vladimir Plahotniuc este învinuit și necesitatea extrădării acestuia pentru buna desfășurare a investigațiilor”, se menționează în comunicatul emis de Procuratură. Următoarea etapă: Curtea de Apel Atena examinează cerereaÎn urma demersurilor oficiale, autoritățile elene au informat partea moldoveană că ședința Curții de Apel din Atena privind cererea de extrădare, transmisă la data de 24 iulie 2025, va avea loc în data de 13 august 2025. Decizia finală revine Ministerului Justiției din GreciaTotuși, procurorii precizează că această ședință nu reprezintă etapa finală a procedurii. Decizia definitivă în privința extrădării urmează să fie luată de Ministerul Justiției al Republicii Elene, conform legislației grecești în vigoare.
Andrei Năstase propune un Fond Național de Dezvoltare alimentat din economiile moldovenilor și remitențele diasporei: „Moldova are resursele sale. Hai să le folosim pentru noi!"
Andrei Năstase, potențial candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, vine cu o viziune ambițioasă pentru relansarea economică a Republicii Moldova, bazată pe valorificarea resurselor financiare interne și ale diasporei. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, acesta propune crearea unui Fond Național de Dezvoltare, finanțat din economiile populației și remitențele moldovenilor de peste hotare.„Moldova are resursele sale. Hai să le folosim pentru dezvoltarea noastră, nu pentru achitarea datoriilor altora!”, declară Năstase. Potențial ignorat de actuala guvernareNăstase atrage atenția că, în prezent, populația Republicii Moldova, inclusiv diaspora, deține peste 77 miliarde de lei în depozite bancare la dobânzi reduse. În plus, remitențele oficiale și neoficiale se ridică anual la peste 3 miliarde de dolari.„Acești bani sunt adesea plasați de bănci în obligațiuni de stat pentru creditarea bugetului, dar fără beneficii directe pentru cetățeni”, spune el. Soluția: investiții strategice garantate de statPlanul propus de Năstase vizează reorientarea acestor resurse către proiecte de investiții publice, cu dobândă garantată de stat. Fondul Național de Dezvoltare ar fi direcționat spre: Infrastructură critică Educație și sănătate Energie și drumuri Afaceri cu impact economic și social major Angajamente fiscale pentru diasporaPentru a stimula implicarea moldovenilor din afara țării, Năstase promite: Zero taxe și impozite pentru toate remitențele diasporei Zero impozite pe capitalul investit de diaspora în Moldova Zero impozit pe venit din dobânzile generate de plasamente în Fondul Național Transparență și eficiențăFondul ar urma să fie administrat cu: Transparență absolută Audit permanent și control civic Reducerea birocrației și a instituțiilor inutile Un nou model economicPrin această inițiativă, Năstase își propune transformarea dependenței externe într-o independență financiară, cu cetățenii în rolul principal al dezvoltării țării.„Este o investiție în viitorul copiilor, părinților și comunității de acasă. O contribuție directă la schimbarea țării — nu prin donații, ci prin investiție și respect reciproc”, a subliniat el.
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Președintele a stat la Cotroceni, dar nu a participat la ceremonii
Președintele României, Nicușor Dan, nu a fost prezent la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, deși în ambele zile în care sicriul acestuia a fost depus la Palatul Cotroceni, șeful statului se afla la biroul său din cadrul instituției.Potrivit informațiilor Digi24, Nicușor Dan a ales să nu participe nici la ceremonia oficială din Sala Unirii, nici la slujba religioasă de la Biserica Cotroceni, limitându-se la un mesaj oficial transmis prin Administrația Prezidențială. În acel mesaj, el a declarat:„Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ’90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte!”Absența lui Nicușor Dan de la funeralii a fost remarcată și în contextul lipsei altor figuri importante ale scenei politice. Nici fostul președinte Klaus Iohannis nu a participat, alegând să transmită un scurt mesaj de condoleanțe. Mircea Geoană, fost lider PSD și actual secretar general adjunct al NATO, nu a fost prezent și nu a transmis vreun mesaj public, pe fondul unei relații tensionate cu Iliescu, care l-a numit în trecut „prostănac”.Lista absenților a inclus și pe liderul UDMR, Kelemen Hunor, miniștri din actualul guvern, reprezentanți ai USR și ai partidului AUR, care s-au abținut de la comentarii privind dispariția fostului șef de stat.
Zelenski: Se discută mai multe formate de întâlnire la nivel de lideri pentru a opri războiul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că sunt analizate diferite scenarii de întâlniri la nivel înalt între liderii internaționali, care ar putea contribui la încheierea războiului declanșat de Rusia. Declarațiile au fost făcute în urma unei discuții telefonice cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.„Ucraina și Germania văd la fel necesitatea încheierii cât mai rapide a războiului, printr-o pace demnă. Parametrii încheierii acestui conflict vor defini securitatea Europei pentru decenii. Războiul este în Europa, iar Ucraina este parte integrantă a Europei – inclusiv în negocierile de aderare la UE. De aceea, Europa trebuie să fie parte a acestor procese”, a spus Zelenski.Liderul de la Kiev a mai menționat că a coordonat pozițiile cu Germania, iar o nouă discuție cu Friedrich Merz va avea loc în curând.În paralel, consilierii pe securitate din Ucraina, Uniunea Europeană și SUA urmează să desfășoare o întâlnire online pentru armonizarea viziunilor comune privind o eventuală soluție de pace.„Au fost discutate mai multe formate posibile de întâlniri la nivel de lideri, inclusiv două formate bilaterale și unul trilateral. Ucraina nu se teme de dialog și așteaptă același curaj și din partea Rusiei. A venit timpul să oprim acest război”, a transmis președintele ucrainean.În acest context, The New York Times scrie că fostul președinte american Donald Trump intenționează să se întâlnească cu Vladimir Putin săptămâna viitoare, iar ulterior să organizeze o întrevedere trilaterală cu Putin și Zelenski. Kremlinul a confirmat că pregătirile pentru întâlnirea Putin–Trump au început deja, iar emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, a discutat ideea unei întâlniri în trei în timpul vizitei sale la Moscova. Rusia nu a comentat oficial această propunere.
Irina Vlah, adresare către Maia Sandu: "Convocaţi de urgenţă şedinţa Consiliului Suprem de Securitate şi puneţi în discuţie problema datoriei de stat"
Irina Vlah,  președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu o adresare către Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, „după mai multe discuţii cu cetăţenii din diferite localităţi ale ţării”. Politiciana cere convocarea de urgență Consiliului Suprem de Securitate (CSS) pe subiectul datoriei de stat. „În cadrul vizitelor pe care le întreprind în teritoriu împreună cu colegii, oamenii ne spun deschis că sunt îngroziţi de tempoul cu care creşte datoria de stat şi nu înţeleg de ce această mare problemă, care reprezintă un pericol real pentru ţară, nu este discutată în cadrul şedinţelor Consiliului Suprem de Securitate, organ pe care dvs. şi cei din PAS l-aţi fortificat semnificativ în ultima perioadă şi care ar trebui să se preocupe de securitatea ţării, dar nu de promovarea intereselor politice înguste ale guvernării. Aceste aprecieri, stimată dnă Preşedinte, aparţin oamenilor, care urmăresc cu ce se ocupă Consiliul Suprem de Securitate, iar eu mi-am asumat angajamentul de a vi le transmite.  După cum bine cunoaşteţi, în anii de guvernare ai PAS datoria de stat a Republicii Moldova a crescut de la 69 miliarde lei până la aproape 130 miliarde lei. Oamenii se întreabă: Ce au făcut cei de la guvernare cu aceşti bani? Dar şi mai mult pe oamenii îi îngrijorează faptul că datoriile făcute de PAS vor trebui să le achităm noi, cetăţenii, dar şi copiii, nepoţii şi strănepoţii noştri” - a menționat ea. Irina Vlah a remarcat că, circa două treimi din datoria de stat o reprezintă datoria de stat externă, care la finalul anului 2024 depăşise deja 4 miliarde de dolari americani. „De când sunt la guvernare, protejaţii dvs. din  PAS au „reuşit” să se împrumute de la 18 organizaţii internaţionale, guverne străine şi agenţii. Şi mai grav este că PAS continuă să se împrumute masiv şi în 2025. În anul curent s-au luat şi se vor lua încă împrumuturi externe în valoare de 10 miliarde 351 milioane lei. Pentru 2025 sunt planificate şi împrumuturi de pe piaţa internă în valoare de 8 miliarde 130 milioane lei. Deci, în lunile următoare am putea ajunge să avem o datorie de stat de aproape 140 miliarde de lei sau dublu raportat la situaţia când PAS a venit la guvernare. Iar dacă acest tempou se va păstra şi în anul următor, Moldova va ajunge să aibă o datorie de stat egală cu valoare proprietăţii publice administrate de Guvern, care la moment este de 157 miliarde de lei”, a adăugat politiciana. Adresându-se Maiei Sandu, Irina Vlah a spus: „Stimată dnă Maia Sandu! Dvs. v-aţi întrebat vreodată cât de gravă este situaţia creată de partidul dvs. de buzunar - PAS - la capitolul datorie de stat? Dvs. înţelegeţi că de facto băgaţi în robie cetăţenii Republicii Moldova pentru mulţi ani înainte? Dvs. înţelegeţi că furaţi viitorul copiilor noştri, care mulţi ani înainte vor trebui să plătească pentru lăcomia şi prostia celor din PAS? Dvs. înţelegeţi că Moldova poate ajunge în faliment, iar de acest lucru va fi responsabil PAS şi dvs., personal, pentru că i-aţi protejat în toţi aceşti ani şi aţi acoperit schemele şi abuzurile prin care ţara a fost înglodată în datorii? Dacă aveţi măcar câtuşi de puţin milă de poporul Republicii Moldova, băgat în datorii până la gât de protejaţii dvs. din PAS şi dacă vreţi că oamenilor să se facă măcar parţial dreptate, convocaţi de urgenţă şedinţa Consiliului Suprem de Securitate şi puneţi în discuţie problema datoriei de stat. Oamenii merită să ştie cum şi de ce a crescut datoria de stat în toţi aceşti ani, cum s-au cheltuit banii, cine se face vinovat de îndatorarea fără precedent a ţării, ce acţiuni vor urma ca aceste persoane să fie pedepsite etc.”. „Şi încă un moment foarte important: dvs. şi PAS aţi venit la putere cu lozinca: Întoarceţi miliardul! Vă refereaţi la acel miliard de dolari furat din sistemul bancar şi care atunci era echivalentul a 14 miliarde de lei. Dvs. şi protejaţii dvs. din PAS aţi reuşit „performanţa” să puneţi în cârca cetăţenilor Republicii Moldova o povară şi mai mare decât furtul miliardului – circa 70 miliarde de lei datorii! Nu credeţi că a venit timpul să explicaţi cetăţenilor unde-s aceste miliarde şi cine le va întoarce? Stimată Maia Sandu! Aveţi încă o şansă, poate ultima, să încercaţi să vă curăţaţi obrazul pentru povara de zeci de miliarde pusă în cârca cetăţenilor Republicii Moldova. Convocaţi de urgenţă şedinţa Consiliului Suprem de Securitate!”, a mai declarat președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”.
(VIDEO) Victoria Furtună: „Partidul Moldova Mare va merge singur în alegeri. Nu ne vindem patria, ci luptăm pentru ea"
Lidera Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a transmis un mesaj ferm în cadrul unui clip video publicat pe rețelele sociale, în care a vorbit despre poziția formațiunii față de posibile alianțe politice înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit acesteia, partidul pe care îl conduce este „singura formațiune din țară care acționează în interesul moldovenilor” și nu va intra în alianțe politice decât cu forțe care apără valorile naționale și tradițiile autentice. „Deseori sunt întrebată dacă suntem pregătiți pentru alianțe politice. Răspunsul nostru este simplu și transparent. Suntem deschiși, dar doar cu acele forțe care vor apăra interesele poporului moldovenesc. Deocamdată astfel de forțe nu se regăsesc în Moldova, așa că vom continua singuri, dar cu sprijinul poporului”, a declarat Victoria Furtună. Ea a criticat dur partidele existente, pe care le acuză că „lobează interesele Estului sau Vestului” și că nu reprezintă cu adevărat voința și interesele cetățenilor. „Eu cred că o coaliție se poate face doar atunci când există partide care își doresc cu adevărat să ajungă în Parlament nu pentru interese de partid, nu pentru interesele partenerilor. Până acum nu am văzut astfel de partide. Moldova Mare nu își vinde patria, ci luptă pentru ea.” Totuși, Furtună nu exclude o colaborare parlamentară post-alegeri, precizând că deputații formațiunii ar putea susține proiecte legislative în cazul în care acestea sunt „în interesul țării și al moldovenilor”. Partidul „Moldova Mare” se poziționează ca o formațiune suveranistă, orientată spre apărarea identității moldovenești, a valorilor tradiționale și a independenței statului în fața influențelor externe.
Chișinăul pornește un proiect major de mediu: reabilitarea râului Bâc și protecție împotriva inundațiilor
Primăria Municipiului Chișinău a anunțat finalizarea etapelor pregătitoare pentru lansarea unui proiect strategic dedicat reabilitării râului Bâc și reducerii riscului de inundații în capitală. Detaliile au fost prezentate luni, 4 august 2025, de Primarul General Ion Ceban, în cadrul ședinței operative a municipalității.Proiectul intitulat „Reabilitarea râului Bâc și protecția împotriva inundațiilor” face parte din Programul pentru Orașe Verzi (Green City Action Plan) și are drept scop combaterea efectelor schimbărilor climatice, îmbunătățirea calității apei și creșterea rezilienței urbane în Chișinău.Licitațiile urmează să fie lansate la începutul anului 2026, în timp ce proiectul de execuție este aproape finalizat. Studiile pregătitoare au fost inițiate încă din anul 2023.Componentele-cheie ale proiectului: Reabilitarea rețelei de canalizare pluvială; Modernizarea infrastructurii pentru scurgerea apelor; Implementarea de soluții-pilot și durabile de drenaj urban; Instalarea de supape de reținere a apei; Reprofilarea unor sectoare ale râului Bâc pentru a reduce riscul de inundații și a crește capacitatea de transport a apei; Îmbunătățirea controlului asupra scurgerii apei în sistemul hidrografic.„Proiectul vine să răspundă nevoilor urgente ale Chișinăului în contextul schimbărilor climatice tot mai severe. Scopul nostru este nu doar să protejăm orașul de inundații, ci și să revitalizăm râul Bâc și să oferim un mediu urban mai curat și mai sănătos pentru locuitori”, a declarat Ion Ceban.Proiectul este implementat de Primăria Chișinău cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și al Fondului Verde pentru Climă (Green Climate Fund).
Incendii devastatoare în sudul Franței: un mort, zeci de răniți și mii de hectare mistuite de flăcări
Sudul Franței este cuprins de cel mai grav incendiu de vegetație din ultimele decenii, un dezastru natural pe care premierul francez l-a catalogat drept „fără precedent”, cu o posibilă legătură directă cu efectele încălzirii globale. Potrivit autorităților, o persoană a murit, trei sunt date dispărute și cel puțin 13 au fost rănite, în timp ce peste 11.000 de hectare de vegetație au fost mistuite de flăcări în departamentul Aude. La fața locului au fost mobilizați peste 2.000 de pompieri, susținuți de avioane, elicoptere și tehnică specializată. Ploile, care ar putea ajuta la stingerea focarelor, sunt așteptate abia în cursul săptămânii viitoare. Incendiul a dus la închiderea circulației pe una dintre cele mai importante axe rutiere dintre Franța și Spania – autostrada A9, între localitățile Narbonne și Perpignan. De asemenea, mai multe drumuri secundare și regionale au fost închise complet, iar accesul în zona afectată este strict interzis. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) de la Chișinău a emis o avertizare de călătorie pentru cetățenii moldoveni aflați sau care intenționează să tranziteze sudul Franței. Instituția le recomandă maximă prudență și consultarea periodică a surselor oficiale de informare, precum portalul: https://www.inforoute11.fr. Consulatul General al Republicii Moldova la Nisa informează că prefectura Aude a deschis un Centru Operațional și o celulă de criză, care poate fi contactată la numărul local: 09 70 80 90 40. Pentru situații de urgență, cetățenii moldoveni pot apela și Consulatul la numărul: +33 4 93 92 70 44. Autoritățile franceze continuă lupta contra flăcărilor, iar populația este sfătuită să evite deplasările neesențiale în zona calamitată.
Trump vrea o întâlnire rapidă cu Putin și Zelenski: „Foarte mari șanse" pentru un summit trilateral
Președintele american Donald Trump a cerut echipei sale să accelereze organizarea unor întâlniri cu liderul rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Informația a fost dezvăluită de CNN, care citează surse din interiorul Casei Albe. Decizia a fost luată imediat după revenirea emisarului special al lui Trump, Steve Witkoff, din Moscova, unde a purtat discuții cu reprezentanți ai Kremlinului. Potrivit surselor, Trump i-a informat deja pe câțiva lideri europeni despre intenția sa de a avea, în zilele următoare, o întrevedere bilaterală cu Putin, urmată de o posibilă întâlnire trilaterală cu Zelenski. „Consilierii lui Trump au început imediat pregătirile. Deși astfel de întrevederi la nivel înalt necesită, de regulă, timp pentru planificare, fostul președinte le-a cerut colaboratorilor săi să se miște rapid”, notează CNN. Încă nu a fost stabilit locul unde ar putea avea loc aceste discuții, dar se discută mai multe variante, inclusiv posibilitatea ca întâlnirile să se desfășoare chiar săptămâna viitoare sau în decursul următoarelor două săptămâni, menționează New York Times. Postul Fox News adaugă că inițiativa ar fi fost încurajată și de Putin, care i-ar fi transmis lui Witkoff că își dorește o întâlnire directă cu Trump „la un moment dat”. Donald Trump a confirmat public că există „șanse foarte bune” ca aceste întrevederi să aibă loc. Secretarul de stat Marco Rubio a subliniat însă că succesul unui astfel de summit depinde de apropierea pozițiilor dintre Kiev, Moscova și partenerii europeni.
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatori și pompieri în urma intensificării vântului și ploilor
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în urma intensificării vântului și ploilor din ziua de 6 august 2025. Cele mai dese solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău, Soroca și Bălți . Conform informațiilor din subdiviziunile teritoriale, angajații IGSU au intervenit pentru realizarea lucrărilor de defrișare a arborilor căzuți, dar și eliberarea părților carosabile de copaci doborâți. La Bălți pe strada Visarion Puiu, în urma intensificărilor de vânt, un arbore s-a prăbușit peste o conductă de gaz. La fața locului au intervenit angajații Direcției regionale căutare salvare nr.2 care au defrișat copacul căzut, dar și l-au înlăturat. Tot în municipiul Bălți salvatorii au avut misiunea de a demonta un balcon de pe strada Decebal nr.35 întrucât acesta risca să se prăbușească în orice moment. De intervenția angajaților IGSU a fost nevoie și în localitatea Dușmani din raionul Glodeni, unde vântul puternic a smuls mai multe foi de ardezii de pe acoperișul gimnaziului din localitate. În urma intemperiilor victime nu au fost raportate. Comisiile pentru situații excepționale locale estimează suma prejudiciilor înregistrate.
Zi de doliu naţional în România pentru fostul preşedinte Ion Iliescu, care va fi înmormântat cu onoruri militare
Este zi de doliu naţional în România pentru fostul preşedinte Ion Iliescu, ce va înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Ghencea III. Steagul naţional este arborat în bernă la toate instituţiile şi autorităţile publice, în aeroporturi, gări şi autogări, la sediile partidelor şi ale sindicatelor.La Palatul Cotroceni, funeraliile de stat ale fostului preşedinte Ion Iliescu vor începe la ora 10:00, cu un scurt moment religios. Va urma ceremonia Gărzii la catafalc în sala Unirii, unde se află depus sicriul, apoi acesta va fi dus la biserica din curtea palatului, unde se va oficia slujba religioasă de înmormântare.După această slujbă, cortegiul funerar va pleca de la biserică şi se va îndrepta spre Poarta Marinescu, acolo unde Brigada 30 Gardă "Mihai Viteazul" va prezenta ultimul onor prin înclinarea drapelului şi intonarea imnului naţional al României, după care sicriul va trece prin faţa Gărzii. Apoi, cortegiul funerar va porni pe Bulevardul Gheorghe Marinescu, va trece pe Şoseaua Panduri, Bulevardul Ghencea, Prelungirea Ghencea, şi va ajunge la Cimitirul Militar Ghencea III.La sosirea la cimitir, sicriul va fi amplasat pe un afet de tun, iar ceremoniile se vor încheia cu 21 de salve de artilerie. În prima parte a zilei, funeraliile de stat vor continua tot la Palatul Cotroceni, cu o succesiune de ceremonii menite să-i aducă un ultim omagiu primului preşedinte al României postdecembriste. Câteva sute de oameni au venit pe parcursul zilei de miercuri la Palatul Cotroceni pentru a-și lua rămas bun de la fostul președinte Ion Iliescu. Au fost prezenți nu doar politicieni și oficiali de rang înalt, ci și oameni simpli veniți din mai multe zone ale țării.Mulți dintre cei prezenți au așteptat în liniște zeci de minute pentru a trece prin fața sicriului depus în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni. Unii au depus flori, alții s-au oprit câteva secunde în fața catafalcului, în timp ce alții au privit în tăcere, fără să se apropie.Vizitatorii au fost lăsați să intre în grupuri mici, într-un flux constant, iar politicenii nu au făcut declaraţii.Ion Iliescu a murit pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani (n. 3 martie 1930). Era internat din luna iunie la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, fiind diagnosticat cu cancer pulmonar. A fost primul președinte al României postcomuniste, îndeplinind funcția de șef de stat în trei mandate: 1990-1992, 1992-1996 și 2000-2004. Ulterior a fost senator, apoi s-a retras din viața politică.
CEC: Au rămas șapte zile în care alegătorii se pot înregistra pentru a vota prin corespondență
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt 7 zile în care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelandei, se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Până astăzi, 7 august 2025, peste 1 300 de cetățeni s-au înregistrat, cei mai mulți fiind din SUA (circa 700 de persoane) și Canada (370 de persoane). Înregistrarea pentru votul prin corespondență este o procedură obligatorie prin care alegătorul îşi exprimă intenția de a vota în străinătate cu utilizarea serviciilor poștale/de curierat. Scopul procedurii este de a stabili numărul de alegători care optează pentru această metodă alternativă de vot și de a întocmi listele electorale pentru votul prin corespondență. Procesul de înregistrare se realizează online, prin intermediul paginii web oficiale https://vpc.cec.md. Alegătorul care dorește să se înregistreze pentru votul prin corespondență trebuie să completeze un formular online, în care să menționeze: adresa poştală completă la care solicită să fie trimis prin poștă plicul cu materiale pentru votare; datele de contact  – adresa de e-mail şi numărul de telefon; fotografia cu faţa sa efectuată simultan cu actul de identitate care confirmă dreptul de vot: paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova (inclusiv cu termen de valabilitate expirat), buletinul sau cartea de identitate a cetăţeanului Republicii Moldova. Perioada de înregistrare se va încheia la data de 14 august 2025, ora locală a țării gazdă.
ULTIMA ORĂ! Percheziții în mai multe localități din țară într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală
La moment, ofițerii INI și polițiştii din BPDS “Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS, desfășoară 78 de percheziții, în mai multe localități ale țării, într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală.  Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale.Revenim cu detalii.
Sturza dă asigurări că Plahotniuc are suficient „compromat", doar că preferă să nu-l facă public: "Cât n-ar fi de straniu, totuși, a fost un gentleman"
Faptul că Plahotniuc deține mult material compromițător despre persoane importante din Republica Moldova nu este un mit, ci realitate, iar faptul că, până acum, nu a prea apărut nimic spectaculos în spațiul public înseamnă că el e totuși „un gentleman”. Constatarea aparține fostului premier Ion Sturza, făcut într-un interviu pentru RFI România.„Plahotniuc, cât n-ar fi de straniu, totuși, a fost un gentleman. El foarte rar a scos videoteca: un fost prim-ministru, fost președinte, dar în genere nu cred că o să avem un XXX. Plahotniuc a creat o întreagă infrastructură. El a corupt și a ancorat la dânsul 90 de procente din ce vedem noi astăzi”, a declarat Ion Sturza. Întrebat cum ar putea reveni Plahotniuc în politica moldovenească, în condițiile în care acesta ar fi detestat de majoritatea cetățenilor, Sturza a spus că n-ar fi atât de categoric, din acest punct de vedere. „Detestat pentru cine? Eu n-aș fi atât de categoric, lucrurile astea se uită. Nu-i asta atât de important, pentru că el nu va candida, personal, dar oamenii lui. Eu am o listă întreagă: foști președinți, prim-miniștri, președinți ai Curții Constituționale, deputați din toate partidele, care au fost agenții lui, care au primit bani de la dânsul”, a adăugat fostul premier.În context, el a ținut să sublinieze că Plahotniuc e mult mai periculos pentru actuala guvernare decât Șor.„Deci acestea nu sunt mituri. Plicurile nu sunt mituri. Videoteca nu e mit. În sensul ăsta el e un instrument mult mai periculos decât Șor. (...) Eu văd mulți astăzi care încearcă așa să devină și ei experți în probleme de etică, democrație și alte lucruri, dar în realitate, știu că  au avut  relații intime în sensul politic sau de bani cu Plahotniuc. Și mă amuz”, a mai spus Ion Sturza.
CEC a înregistrat doi concurenți electorali la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025: Partidul CUB și candidatul independent Andrei Năstase
Comisia Electorală Centrală a înregistrat, în cadrul ședinței de astăzi, 53 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În context, a fost înregistrat simbolul electoral al partidului pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, a fost confirmat reprezentantul partidului în Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală și confirmată persoana responsabilă de finanțe (trezorier) pentru perioada campaniei electorale la acest scrutin.Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 16 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral. De asemenea, CEC a înregistrat și un candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Andrei Năstase. În context, a fost confirmată și persoana responsabilă de finanțe (trezorierul). Campania electorală pentru alegerile parlamentare va începe pe 29 august 2025.
Atac cu drone asupra unei stații de comprimare din Odesa: riscuri pentru importurile de gaz în Ucraina și regiune
Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra unei stații de comprimare a Operatorului Sistemului de Transport al Gazelor din Ucraina, situată în regiunea Odesa, în apropiere de granița cu România. Potrivit Ministerului Energiei al Ucrainei, obiectivul lovit este important pentru importurile de gaze naturale în țară, făcând parte din traseul de transport al gazului lichefiat (LNG) din Grecia către depozitele ucrainene prin conducta transbalcanică.Oficialii nu au precizat numele stației vizate, dar surse neoficiale indică faptul că ar putea fi vorba despre stația de comprimare „Orlovka”, utilizată inclusiv pentru livrările de gaz către Republica Moldova și regiunea transnistreană. Atacul a fost efectuat cu zeci de drone, iar la fața locului echipele de intervenție evaluează amploarea pagubelor.„Dacă pagubele sunt majore, ar putea fi nevoie de aproximativ o lună pentru a readuce instalația la capacitate normală”, a explicat expertul în energie Ghenadi Rîabțev pentru agenția UNIAN. Acesta a subliniat că volumele de gaze transportate prin această rută erau relativ reduse, însă impactul atacului ar putea complica temporar aprovizionarea Ucrainei și a Transnistriei.Ucraina, confruntată cu rezerve de gaz la un nivel istoric minim, a fost nevoită să majoreze importurile, inclusiv din Azerbaidjan, prin conducta transbalcanică. Recent, Naftogaz a anunțat testarea livrărilor de gaze azere, iar autoritățile ucrainene sperau să asigure cel puțin 13,5 miliarde de metri cubi de gaz în depozite pentru a trece iarna în condiții de siguranță.Autoritățile ucrainene nu au oferit detalii privind amploarea avariilor și termenul exact de reluare a funcționării stației atacate.
(VIDEO) „Inima Moldovei" cere eliminarea PAS din cursa pentru Parlament
Președintele PAS, Igor Grosu, a încălcat în mod repetat legislația electorală, ceea ce obligă CEC-ul să elimine acest partid din cursa electorală. Această solicitare a fost exprimată în timpul unui protest organizat la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate de către reprezentanții Partidului Republican „Inima Moldovei”, scrie Telegraph.md.Participanții la acțiune și-au exprimat convingerea că, după 28 septembrie, Grosu va primi pedeapsa meritată și i-au înmânat un pachet cu pesmeți, ceai, țigări și papuci – obiecte care, în curând, se vor dovedi a fi foarte necesare pentru el.Potrivit liderului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, PAS a adoptat Codul Electoral pe care tot ei îl încalcă. „Grosu călătorește în Europa pe banii bugetului pentru a îndemna diaspora să voteze pentru PAS. El implică lideri europeni în campanie și le cere să susțină deschis PAS. Galbenii îi intimidează pe ambasadorii noștri, forțându-i, sub amenințarea concedierii, să facă agitație pentru PAS. Toate acestea sunt încălcări grave ale legislației electorale, pe care CEC-ul le ignoră complet”, a declarat Irina Vlah, solicitând Comisiei Electorale să anuleze înregistrarea PAS ca participant la alegeri.„Igor Grosu a recunoscut public că îi șantajează și le pune o condiție: dacă PAS nu rămâne la putere, atunci în satele și orașele lor nu vor fi apă, canalizare și drumuri. O astfel de atitudine este inadmisibilă. Aceasta nu este doar o încălcare a autonomiei autorităților locale. Este o încălcare a drepturilor oamenilor la propria opinie, la propriile viziuni”, a declarat liderul „Inima Molodovei” din Cantemir, Sergiu Butuc.„Această încălcare nu se întâmplă pentru prima dată! La alegerile prezidențiale, Maia Sandu a amenințat și ea: fondurile europene le vor primi doar acele orașe și sate care vor vota pentru referendum și pentru ea personal! Și ce vedem acum? Ea nu a fost pedepsită! Iar acum PAS face același lucru la alegerile parlamentare!”, a declarat Galina Corencenco, reprezentanta „Inima Moldovei” din Dondușeni.„Poliția și Procuratura dispun de toate instrumentele necesare pentru a iniția un dosar și a-l trage la răspundere pe Igor Grosu și pe alți reprezentanți ai partidului de guvernământ pentru ilegalitățile comise”, a declarat membrul Consiliului Politic Național al „Inima moldovei”, Victor Topal.În încheierea protestului, reprezentanții „Inima Moldovei” au făcut apel la observatorii naționali și internaționali să înregistreze abuzurile PAS și și-au exprimat încrederea că, după o viitoare schimbare de putere, alegerile din Moldova vor redeveni o competiție democratică, nu o luptă fără reguli, așa cum se întâmplă astăzi.﻿
Andrei Năstase propune alegerea procurorului prin vot popular: „Haideți să începem să facem dreptate în Moldova, ca în Elveția"
Andrei Năstase, potențial candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a lansat o nouă propunere de reformă a justiției, inspirată din modelul elvețian. În cadrul emisiunii „7 zile cu Rodica Cravcenco” de la Cinema 1, acesta a declarat că procurorul general ar trebui ales direct de cetățeni și, la fel, demis tot prin voința populară. „Așa cum am propus să fie ales președintele de către întregul popor, propun acum să fie ales procurorul de cetățeni. În legea pe care o propun eu se va institui nu doar alegerea, dar și demiterea acestuia, exact cum am propus în 2015 alegerea președintelui de către întregul popor și demiterea acestuia tot de către popor, prin referendum”, a declarat Năstase. Politicianul a criticat clasa politică actuală pentru blocajele în aplicarea unor astfel de mecanisme democratice, subliniind diferența față de statele europene: „În Elveția oamenii fac referendumuri cam 8-9-10 pe an, dar în Republica Moldova nu se poate… Ce ne spun nouă de obicei politicienii – noi trebuie să ajungem ca în Elveția. Păi haideți să începem! Haideți să începem prin a institui în Republica Moldova dreptate, justiție, hai să combatem corupția, hai să combatem protecționismul.” Prin această propunere, Andrei Năstase spune că își dorește să ofere cetățenilor un rol real în numirea și controlul asupra celor mai importanți factori ai justiției, asigurând astfel independența procurorului general și reducerea influențelor politice asupra sistemului judiciar.
Wizz Air lansează primul zbor direct Chișinău – Sofia, începând din octombrie 2025
Pasagerii Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău vor avea, din 26 octombrie 2025, posibilitatea de a călători direct către capitala Bulgariei, Sofia, grație noii rute operate de compania aeriană Wizz Air. Este primul și singurul zbor direct din Republica Moldova spre Bulgaria, potrivit anunțului oficial al aeroportului. Zborurile vor fi disponibile de patru ori pe săptămână – marți, joi, sâmbătă și duminică – și vor oferi moldovenilor acces rapid atât la atracțiile culturale și istorice ale Sofiei, cât și la destinațiile populare de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre, precum Sunny Beach, Nessebar, Albena sau Nisipurile de Aur. „Ne dorim ca tot mai mulți călători din Moldova să aibă acces la opțiuni de zbor inteligente și eficiente, iar această nouă rută este un exemplu clar al direcției în care mergem”, a declarat Anastasia Novak, Manager Comunicare Corporativă Wizz Air, menționând că inițiativa face parte din programul Customer First Compass, dedicat îmbunătățirii experienței pasagerilor. La rândul său, Natalia Cojocaru, purtător de cuvânt al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău, a subliniat că noua legătură aeriană va contribui la dezvoltarea turismului, la stimularea schimburilor economice și la consolidarea cooperării bilaterale dintre Republica Moldova și Bulgaria. Rezervările pentru noua rută Chișinău – Sofia pot fi făcute deja pe site-ul oficial wizzair.com.
(VIDEO) Ion Ceban acuză PAS de „metode de răket" și intimidare politică: „Nu distrugeți oameni, familii și democrația din țară"
Liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) de abuzuri, presiuni asupra primarilor, agenților economici și membrilor MAN, folosind metode care, potrivit lui, nu au nimic în comun cu valorile europene. Mesajul a fost transmis într-un video publicat pe rețelele sociale. „Celor din PAS le spun să nu se ocupe de ‘răket’. Ați văzut cum diferiți exponenți, în special conducerea PAS, ‘încordează’ primarii și îi forțează să treacă la ei sau să voteze cu ei. Același lucru se întâmplă și cu reprezentanții MAN în teritoriu, care sunt constrânși să renunțe la activitate sau să migreze către alte partide”, a declarat Ceban. Potrivit liderului MAN, presiunile nu se limitează doar la nivel politic, ci vizează și mediul de afaceri: „Agenții economici sunt somați, li se spune că va veni FISC, ANSA, pompierii să-i controleze și să le blocheze activitatea dacă vor continua să colaboreze cu MAN.” Ion Ceban susține că actuala guvernare își pierde legitimitatea și mandatul, cerând cetățenilor să nu se lase intimidați: „Această putere nu este veșnică, este pe final de mandat. Fac apel către toată lumea – nu vă mai temeți de acești ipocriți. Datoria noastră este să scăpăm de acești incompetenți și iresponsabili care, sub lozinca pro-europeană, fac acțiuni anti-europene.” În încheiere, liderul MAN a adresat un mesaj direct celor aflați la putere: „Vă chem să vă luați labele murdare și să fiți, în primul rând, oameni. Nu distrugeți oameni, familii, businessuri, democrația, libera alegere, gândirea și nu distrugeți țara, în general. La televizor vorbiți despre valori europene, dar în realitate procedați total antieuropean și mișelește.”
Percheziții în dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației drumurilor: Cinci persoane au fost reținute de CNA și PCCOCS
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au desfășurat astăzi 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unor cauze penale inițiate pe fapte de delapidare a averii străine și spălare de bani, comise de două sau mai multe persoane, cu utilizarea situației de serviciu. Potrivit materialelor cauzei, în vizorul CNA și PCCOCS se află factori de decizie din cadrul întreprinderilor de stat S.A. „Drumuri-Criuleni”, S.A. „Drumuri-Cimișlia” și S.A. „Drumuri-Căușeni”, care, în calitate de persoane publice și membri ai grupurilor de lucru responsabile de supravegherea și recepția finală a lucrărilor de reabilitare a drumurilor, ar fi pus în aplicare o schemă infracțională de fraudare a bugetului public. În conformitate cu probatoriul acumulat, aceștia ar fi pretins, acceptat și primit în mod sistematic mijloace financiare necuvenite de la diverși agenți economici, în schimbul favorizării acestora în procesul de execuție a lucrărilor publice. Printre acțiunile investigate se numără: subcontractări fictive, utilizarea de materiale de construcție de calitate inferioară, achiziționate la prețuri supraevaluate, raportarea unor lucrări nerealizate, falsificarea rapoartelor de laborator, înregistrarea unor facturi pentru lucrări neexecutate și introducerea nejustificată a unor lucrări suplimentare în proiectele contractate. De asemenea, investigațiile au scos la iveală o schemă adițională, pusă în aplicare de conducerea S.A. „Drumuri-Criuleni”, vizând trucarea procedurilor de achiziții publice. Prin impunerea unor criterii restrictive și nejustificate, erau favorizați anumiți agenți economici, fapt ce a dus la prejudicierea bugetului public. Totodată, sumele de bani obținute prin activități ilegale au fost supuse unor operațiuni de spălare a banilor. Acestea au fost utilizate pentru procurarea de bunuri de lux, precum automobile, imobile și alte active cu valoare considerabilă, atât în Republica Moldova, cât și în afara țării. Ca rezultat al acțiunilor procesuale din 6 august curent, au fost reținute 5 persoane. În urma perchezițiilor au fost ridicate documente, contracte și mijloace financiare susceptibile a fi provenite din activități ilegale, relevante pentru cauza penală în examinare.
(LIVE) "INIMA MOLDOVEI" protestează la sediul PAS: "Jos dictatura galbenă!"
Partidul Republican „Inima Moldovei” organizează în aceste momente un protest la sediul PAS.﻿
Plahotniuc revine în politică și îndeamnă la unirea forțelor pentru a răsturna guvernarea PAS
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, își anunță oficial revenirea în politică. Într-un mesaj postat astăzi pe paginile sale publice acesta a lansat un apel către foștii săi colegi din PDM, pe care îi cheamă „să strângă rândurile” și să se mobilizeze pentru a da jos actuala guvernare, pe care o acuză că a vândut țara străinilor și a instituit teroare și haos, scrie Telegraph.md. „În economie e un adevărat prăpăd, e dezastru! Prețurile și tarifele la gaz, la electricitate și la produsele petroliere au devenit de câteva ori mai mari decât era normal să fie. Agricultorii au fost tratați în bătaie de joc și abandonați în plină secetă și criză. Biserica este umilită și dezbinată. Societatea este învrăjbită pe criterii etnice și ideologice. Oamenii de afaceri vând totul și pleacă din țară. Bugetarii sunt ținuți în frică. Se închid școli și universități. Oamenii părăsesc Moldova cu sutele și miile, în fiecare săptămână. Este marele exod al „vremurilor bune”. Justiția a fost transformată în servitoare a puterii PAS”, își începe mesajul Plahotniuc.De asemenea, el afirmă că profesioniștii din instituții sunt „umiliți și terorizați de niște incompetenți urcați la butoane pe listele PAS, pe relații sorosiste și de rudenie”.„Republica Moldova a fost transformată într-o colonie a intereselor geopolitice străine, unde deciziile politice importante sunt luate doar la sugestia ambasadelor străine ori după aprobarea cancelariilor din străinătate. În toată țara se aplică cenzura, represaliile și dictatura. Au fost închise televiziuni, au fost târâți pe jos protestatarii, au fost supuși presiunilor politicieni din opoziție, le-au fost deschise dosare penale, funcționează poliția politică. Conducerea statului își vânează cetățenii prin sancțiunile impuse prin intermediul altor țări, ceea ce reprezintă o anomalie, când puterea își distruge metodic oamenii, cu ajutorul unor puteri străine”, adaugă Plahotniuc.În acest context, acesta cheamă lumea să riposteze împotriva „guvernării galbene”, care, potrivit lui, încearcă acum, prin toate mijloacele, să păstreze puterea cu orice preț.„Majoritatea absolută a moldovenilor s-au săturat până în gât de vremurile lor „bune” și vor ca Moldova se revină la vremuri normale, așa cum a fost înainte, când se construia, când prețurile erau ținute sub control, iar guvernarea lucra pentru oameni, nu pentru o mână de ONG-iști obraznici și total incompetenți. Am primit multe semnale și mesaje care confirmă că lumea nu mai suportă această bătaie de joc și își pune speranța într-o salvare, inclusiv își pune speranța în mine, ca să scoatem țara din ghearele guvernării uzurpatoare PAS”, subliniază fostul lider PDM, adăugând că este hotărât să revină ca să le strice planurile celor de la putere.„Și nu doar pentru că am motive personale să o fac, dar, în primul rând, pentru că văd și înțeleg, ca și majoritatea oamenilor din țara noastră, că, dacă îi mai lăsăm patru ani la putere, din Republica Moldova nu va mai rămâne nici economie, nici populație, nici viitor, nici piatră pe piatră. Fac un apel către toți foștii mei colegi din guvern și parlament, către toți foștii și actualii noștri primari, consilieri, funcționari publici, către numeroșii susținători de cândva, către oamenii din mediul public și privat, care nu sunt de acord cu abuzurile și nedreptățile care se întâmplă.Haideți să strângem rândurile și să formăm un pol puternic, hotărât, profesionist, care să dea jos această guvernare incapabilă și să o trimită la groapa de gunoi a istoriei. Haideți să refacem echipa noastră, care a știut, înainte de venirea „vremurilor bune” și gălbejite, să asigure vremuri normale și sigure pentru țară și cetățeni”, a mai menționat Vlad Plahotniuc.Potrivit lui, PAS și viața normală sunt lucruri „care se exclud reciproc”.„Nu vă temeți, pentru că această guvernare nerușinată și abuzivă se hrănește din dezbinare și din fricile oamenilor. Dacă oamenii vor înceta să se teamă, atunci cei din PAS vor fugi ca șobolanii! Ridicați capetele, ridicați vocea, uniți-vă, puneți-vă ca scop să dăm jos gruparea agresivă și distrugătoare care parazitează pe spatele statului și al poporului. Vă îndemn să trecem de la așteptări și de la intenții la coeziune și la fapte, așa cum am mai făcut! Iar partea mea de implicare și de contribuție politică se va simți tot mai mult”, își încheie mesajul Vlad Plahotniuc.
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța vor putea beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de urmaș și pensii de invaliditate
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 6 august, semnarea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze în domeniul securității sociale, semnat la Paris la 10 martie 2025. Pentru prima dată, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța vor putea beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de urmaș și pensii de invaliditate. Ce prevede acordul: Recunoașterea stagiului de cotizare și a contribuțiilor achitate în ambele țări; Plata directă a pensiei, indiferent unde locuiește beneficiarul; Fără drumuri inutile — cererile vor putea fi depuse din țara de reședință; Colaborare directă între autoritățile din Moldova și Franța; Evitarea dublei contribuții pentru cei care lucrează temporar în celălalt stat.Acordul va intra în vigoare la scurt timp după finalizarea procedurilor interne de aprobare a Aranjamentului tehnic de către partea franceză.
(VIDEO) Renato Usatîi: „Modelul Elveției, soluția pentru Moldova. Aderarea la Schengen – prioritate pentru Partidul Nostru"
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat în cadrul emisiunii „1 la 1” că formațiunea sa și-a stabilit ca prioritate aderarea Republicii Moldova la spațiul Schengen, obiectiv pe care îl consideră mai realist și mai rapid de atins decât integrarea în Uniunea Europeană. „Nici eu, niciun alt politician nu are dreptul să meargă împotriva voinței cetățenilor Republicii Moldova. Dacă aproximativ 60% dintre moldoveni susțin integrarea europeană, nimeni nu trebuie să decidă în locul lor. Pentru mine contează ca oamenii din țara noastră să trăiască la fel ca în Europa”, a subliniat Usatîi. Potrivit acestuia, aderarea la Schengen ar aduce beneficii imediate cetățenilor, în special libertatea de a călători fără restricții în spațiul european. „Pentru asta avem nevoie de o justiție funcțională, securitate națională consolidată și dezvoltare economică”, a explicat liderul Partidului Nostru. Renato Usatîi a adăugat că Republica Moldova ar trebui să urmeze modelul Elveției, țară care, deși nu este membră a Uniunii Europene, se bucură de acces în spațiul Schengen datorită standardelor ridicate în domeniile-cheie. „Sunt realist și privesc lucrurile pragmatic. Aderarea la Schengen este un obiectiv realizabil și trebuie să fie o prioritate națională”, a concluzionat politicianul.﻿
(VIDEO) Guvernul alocă aproape 3 milioane de lei pentru localitățile afectate de calamitățile naturale din mai-iunie
Premierul Dorin Recean a anunțat, într-un mesaj video, că Guvernul Republicii Moldova va direcționa aproape 3 milioane de lei din fondul de intervenție pentru a sprijini mai multe localități afectate de vijelii și ploi torențiale în lunile mai și iunie. „Am finalizat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. Anumite regiuni au fost grav afectate de calamități, iar Guvernul vine în ajutorul oamenilor. Fondurile alocate vor fi utilizate pentru reparația drumurilor deteriorate de intemperii”, a declarat premierul. Astfel, în raionul Orhei, satele Brăviceni, Zahoreni și comuna Seliște vor primi în total 1 milion 449 de mii de lei. Satul Dolna din Strășeni va beneficia de 220 de mii de lei, satul Buțeni din Hîncești – de 728 de mii de lei, iar Singureni din Rîșcani – de 529 de mii de lei. Dorin Recean a dat asigurări că Guvernul va continua să intervină ori de câte ori este necesar pentru a sprijini comunitățile afectate de fenomenele meteorologice extreme.
Schimbare la vârful Autorității Aeronautice Civile: Vasile Șaramet și-a dat demisia, Andrei Ceban preia conducerea
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a Republicii Moldova are, începând cu 6 august 2025, un nou director. Vasile Șaramet a demisionat din funcție, iar Guvernul l-a desemnat pe Andrei Ceban drept succesor la șefia instituției. Decizia vine la aproape un an după ce Șaramet a fost numit director al AAC, în august 2024. Acesta a activat în cadrul autorității din 2016, ocupând diverse funcții până la preluarea conducerii. Noul director, Andrei Ceban, are o experiență vastă în sectorul aviației civile, unde a ocupat funcții tehnice și administrative, fiind apreciat ca un profesionist în domeniu.
Judecătoarea din dosarul Guțul, ținta unor amenințări cu moartea – CSM denunță atacuri grave la adresa independenței justiției
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) condamnă ferm acțiunile concertate de intimidare la adresa judecătorilor și a membrilor Consiliului, acțiuni menite să submineze independența justiției și să influențeze pronunțarea unor hotărâri în cauze de interes public major. Potrivit comunicatului oficial, judecătorul care a examinat recent dosarul Evgheniei Guțul a fost ținta unor presiuni grave, constând în mesaje directe cu amenințări cu moartea, fotografii macabre cu victime asasinate și apeluri telefonice repetate, inclusiv pe timpul nopții. Un membru al CSM a fost, la rândul său, vizat de amenințări similare, cu scopul de a-l constrânge să acționeze împotriva legii și propriei conștiințe. Consiliul atrage atenția că aceste atacuri nu reprezintă incidente izolate, ci elemente ale unei campanii coordonate împotriva independenței justiției, alimentată și de discursuri inflamatoare ale unor politicieni, inclusiv persoane cercetate penal, care lansează campanii de denigrare împotriva sistemului judiciar. „Justiția nu se va lăsa intimidată. Vom interveni instituțional în sprijinul fiecărui magistrat amenințat și vom utiliza toate pârghiile legale pentru a asigura protecția acestora”, a transmis CSM, subliniind că independența judecătorilor este fundamentul statului de drept. Consiliul a lansat mai multe apeluri:  • Către organele de anchetă – Procuratura și Ministerul Afacerilor Interne sunt îndemnate să investigheze cu prioritate aceste atacuri și să identifice autorii, prevenind escaladarea violenței.  • Către magistrați – să raporteze orice formă de presiune sau influență nelegitimă și să își exercite funcția cu fermitate, bazându-se doar pe lege și conștiință.  • Către asociațiile profesionale – să se solidarizeze public cu mesajul CSM în apărarea actului de justiție. „Apărăm nu doar persoane, ci ideea de justiție independentă. Este o linie roșie care nu trebuie și nu va fi niciodată tolerată”, se arată în comunicat.
Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte Ion Iliescu a fost depus la Palatul Cotroceni pentru funeraliile de stat
Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte al României, Ion Iliescu, a părăsit în această dimineață Spitalul „Agrippa Ionescu” și a fost depus în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, unde are loc ceremonia oficială de prezentare a condoleanțelor. Sicriul a fost așezat pe catafalc, iar înalți oficiali ai statului român, printre care premierul Ilie Bolojan, ministrul de Interne Cătălin Predoiu și ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, au sosit deja pentru a aduce un ultim omagiu. Cetățenii care doresc să-și prezinte respectul față de fostul șef al statului vor putea face acest lucru astăzi, între orele 13:00 și 18:00, la Palatul Cotroceni. Ziua de joi, 7 august, a fost declarată zi de doliu național, iar în aceeași zi va avea loc înmormântarea la Cimitirul Militar Ghencea III. Este pentru prima dată în perioada post-comunistă când România organizează funeralii de stat pentru un fost președinte. Ion Iliescu a fost primul președinte al României după căderea regimului comunist, ales în mai 1990 cu un scor istoric de peste 85%. A mai deținut funcția de șef al statului în două mandate ulterioare, între 1992-1996 și 2000-2004, conducând țara timp de aproape 11 ani. Reguli stricte de acces la ceremonie Organizatorii au anunțat reguli clare pentru accesul publicului la eveniment. Participanții trebuie să poarte ținută sobră, în culori închise, și să prezinte un document de identitate. Accesul se va face doar după un control individual de securitate, inclusiv al bagajelor. Este interzis accesul copiilor sub 14 ani, precum și utilizarea telefoanelor mobile, aparatelor foto sau a altor dispozitive electronice în interiorul Palatului Cotroceni. Vizitatorii nu pot intra cu obiecte periculoase, bagaje voluminoase sau alte articole care pot afecta siguranța publicului. Flori și lumânări pot fi depuse exclusiv în spațiul amenajat din fața Palatului Cotroceni, pe trotuarul din Bd. Geniului. În interior, se solicită păstrarea liniștii și respectarea indicațiilor personalului Administrației Prezidențiale și al Serviciului de Protecție și Pază.
Două avioane F-16, ridicate de la sol de armata română după atacul Rusiei în apropierea frontierei României
Forțele ruse au lansat în noaptea de 5 spre 6 august un atac masiv cu drone asupra infrastructurii civile din zona Ismail, Ucraina, în apropierea graniței cu România, potrivit unui comunicat MApN.Astfel, pentru a doua noapte consecutiv, Forțele Armate ale Federației Ruse au lovit Odesa și regiunea Odesa. Surse ucrainene vorbesc despre prezența în zonă a unui număr mare de drone rusești.UAV-urile Geran au vizat, în primul rând, stația de distribuție a gazelor Orlovka din apropierea satului cu același nume din districtul Izmail. Stația este situată în apropierea graniței cu România, iar prin ea au fost furnizat gaze Ucrainei din Europa, îndeosebi din Grecia, Turcia și România.De asemenea, seara și noaptea, rușii au efectuat lovituri asupra Kievului și a regiunii Kievului, precum și asupra localităților Harkov și Sumy. Aici însă Forțele Aerocosmice ruse au întrebuințat mai mult bombe de aviație cu module universale de corecție și planare.Potrivit unor surse ucrainene, apărarea antiaeriană a lucrat și în localitatea Slaviansk din regiunea Donețk, pentru a respinge atacurile dronelor Geran. Anterior, experții ucraineni au emis o serie de concluzii conform cărora noile drone rusești, în special cele cu reacție, sunt foarte greu de interceptat.Deocamdată, reprezentanții Forțelor Aeriene ale Ucrainei nu au oferit o imagine mai exactă a loviturilor rusești din timpul nopții, dar probabil că o vor face mai târziu în curasul zilei.Cu toate acestea, se poate aprecia că atacul rusesc nu a fost unul de amploarea ultimelor, fiind folosite numai câteva zeci de drone de atac, în comparație cu alte nopți în care au fost lansate aproximativ 500 de UAV-uri.
Zelenski, după discuția cu Donald Trump: „Trebuie să punem capăt războiului cât mai curând posibil"
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a avut o convorbire telefonică cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în centrul discuțiilor aflându-se necesitatea urgentă a opririi războiului și consolidarea sprijinului militar pentru apărarea Ucrainei.„Am avut o conversație productivă cu președintele Trump. Esențialul este, desigur, oprirea războiului. Suntem recunoscători președintelui SUA pentru toate eforturile depuse în numele unei păci corecte și de durată. De luni de zile războiul ar fi putut fi deja oprit, dacă Rusia nu l-ar fi prelungit”, a transmis Zelenski pe Telegram.Liderul ucrainean a precizat că discuțiile au vizat și coordonarea acțiunilor defensive dintre cele două țări, inclusiv un proiect de acord privind livrarea de drone americane către Ucraina. „Proiectul este pregătit de partea ucraineană, suntem gata să-l discutăm în detaliu și să-l semnăm. Ar putea fi unul dintre cele mai puternice acorduri”, a spus președintele Ucrainei, mulțumind poporului american pentru sprijinul acordat.De asemenea, Zelenski a subliniat că l-a informat pe Trump despre intensificarea atacurilor rusești asupra Kievului și altor orașe ucrainene, precum și despre efectul sancțiunilor internaționale asupra economiei Rusiei. „Economia lor continuă să scadă, iar hotărârea președintelui Trump în privința sancțiunilor poate schimba multe lucruri”, a afirmat liderul de la Kiev.Convorbirea a inclus și discuții despre inițiativele europene privind sprijinul militar pentru Ucraina. În ultimele zile, Olanda, Suedia, Norvegia și Danemarca au alocat împreună peste un miliard de dolari pentru achiziția de armament american, inclusiv rachete pentru sistemele Patriot, livrări coordonate prin intermediul NATO.„Acești pași reprezintă o nouă bază reală pentru securitatea pe termen lung a Europei. Rusia nu va transforma niciodată Europa într-un continent al războiului”, a subliniat Zelenski.
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a decedat la vârsta de 95 de ani
Ion Iliescu, primul președinte al României post-comuniste, a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani. Acesta s-a stins după aproape două luni petrecute în spital, informează presa de peste Prut.„Cu profund regret, Guvernul anunță încetarea din viață a fostului președinte al României, domnul Ion Iliescu. Fostul președinte al statului român a decedat astăzi, 5 august 2025, la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”. Guvernul României transmite condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați! Detaliile privind programul funeraliilor de stat organizate în onoarea fostului șef al statului român Ion Iliescu vor fi comunicate în perioada următoare”, transmite Guvernul de la București.Ion Iliescu a fost internat în Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” pe 9 iunie, cu probleme respiratorii, medicii stabilind ulterior că suferea de cancer pulmonar, a transmis Digi24.ro.Născut la data de 3 martie 1930, în perioada Regatului României, Ion Iliescu a fost o figură centrală a scenei politice românești în perioada de tranziție de după 1989, ocupând funcția de președinte al României în trei mandate: provizoriu în 1990 ca președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale între 22 decembrie 1989 și 20 mai 1990, apoi ales prin vot popular în 1990–1992, 1992–1996 și 2000–2004, amintește Calea Europeană.Aceeași sursă amintește că Ion Iliescu a fost format ca inginer cu studii la Moscova în perioada comunistă, a fost membru al aparatului Partidului Comunist Român și a avut o carieră în structurile statului înainte de a fi marginalizat politic în anii ’80 de Nicolae Ceaușescu. Revenirea sa în prim-plan s-a produs în contextul Revoluției din decembrie 1989, când a preluat conducerea Consiliului Frontului Salvării Naționale, organismul care a asigurat tranziția de la regimul comunist.
Dorin Recean s-a întâlnit cu noul diplomat american Nick Pietrowicz: „Moldova mizează pe un parteneriat strategic cu SUA"
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, care și-a început misiunea în țara noastră.  Oficialii au accentuat importanța menținerii dialogului strategic moldo-american pentru promovarea valorilor comune și dezvoltarea țării noastre. La final, premierul Dorin Recean i-a urat însărcinatului cu afaceri al SUA succes în activitate, reafirmând angajamentul Republicii Moldova pentru consolidarea relației bilaterale și valorificarea oportunităților în domeniile de interes reciproc, în special în plan economic.
Blocul ALTERNATIVA lansează 4 piloni pentru viitorul Moldovei: Integrare europeană, economie liberă, neutralitate și reîntregire
Liderii Blocului ALTERNATIVA au susținut astăzi, 5 august, o conferință de presă în cadrul căreia au prezentat patru piloni fundamentali pe care îi consideră esențiali pentru consolidarea Republicii Moldova. Mesajul lor a fost adresat viitorilor competitori electorali, partide și blocuri politice, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.Potrivit lui Ion Ceban, președintele MAN, ideile expuse sunt rezultatul a peste 300 de întâlniri cu cetățenii din întreaga țară. El a respins narativul promovat de actuala guvernare, potrivit căruia scrutinul ar avea doar două opțiuni – „victoria PAS” sau „triunful prorusesc” – ambele scenarii fiind, în opinia sa, nocive pentru țară.Primul pilon al Blocului ALTERNATIVA este „Moldova Europeană”, proiect național bazat pe accelerarea integrării în UE prin respectarea foii de parcurs și îndeplinirea tuturor criteriilor de aderare. „Integrarea europeană trebuie să unească societatea, nu să fie transformată într-un steag de partid sau un instrument de frică”, a declarat Ceban.Al doilea pilon, prezentat de Ion Chicu, președintele PDCM, vizează o „economie liberalizată, susținută prin stimulente eficiente”, cu reducerea poverii fiscale, investiții masive în infrastructură și educație, precum și sprijin real pentru producătorii autohtoni.Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo a expus al treilea pilon – „neutralitatea și garanțiile democratice” –, subliniind necesitatea negocierilor reale privind retragerea trupelor ruse și consolidarea drepturilor și libertăților fundamentale, ca măsură de protecție împotriva destabilizării externe.Cel de-al patrulea pilon, prezentat de Mark Tkaciuk, este „Moldova reîntregită”, printr-o abordare constructivă a problemei transnistrene, considerată cheia unei piețe interne solide și a unui comerț extern stabil.Liderii Blocului ALTERNATIVA au menționat că orice alianțe viitoare vor fi construite doar cu formațiuni politice care împărtășesc obiectivul consolidării și unității naționale.
Presa israeliană: Netanyahu ar fi decis ocuparea totală a Fâșiei Gaza
Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi luat decizia de a ordona ocuparea completă a Fâșiei Gaza, potrivit unor relatări din presa israeliană de luni, citate de i24NEWS, The Jerusalem Post, Channel 12 și Ynet.„Decizia a fost luată”, a declarat un oficial din biroul premierului pentru Channel 12, citat de analistul politic Amit Sega. „Hamas nu va elibera mai mulți ostatici fără o capitulare totală, iar noi nu vom ceda. Dacă nu acționăm acum, ostaticii vor muri de foame, iar Gaza va rămâne sub controlul Hamas.”Ministerul de Externe al Palestinei a condamnat planurile raportate, îndemnând comunitatea internațională să intervină urgent pentru a opri implementarea acestora, indiferent dacă sunt intenții reale sau doar teste de reacție.Decizia ar urma să fie discutată marți, în cadrul ședinței cabinetului de război israelian, în timp ce conflictul din Gaza se apropie de doi ani de la izbucnire. Netanyahu se confruntă cu presiuni internaționale pentru a permite mai mult ajutor umanitar în enclava devastată, unde mii de civili mor din cauza atacurilor israeliene și a malnutriției.Cel puțin 74 de palestinieni, inclusiv 36 de persoane aflate la cozi pentru ajutoare, au fost uciși luni în atacuri israeliene, potrivit surselor medicale din Gaza. Bilanțul total al victimelor palestiniene depășește 60.930 de morți, dintre care cel puțin 18.430 sunt copii, conform autorităților sanitare locale.Netanyahu este supus și unei presiuni interne crescânde pentru a asigura eliberarea celor 49 de ostatici rămași în Gaza, dintre care 27 sunt presupus morți. Înregistrări recente i-au arătat pe Rom Braslavski și Evyatar David, doi dintre captivi, într-o stare de malnutriție severă.Premierul israelian a reiterat luni obiectivele războiului: eliminarea Hamas, eliberarea ostaticilor și transformarea Gazei într-o zonă care să nu mai reprezinte o amenințare pentru Israel.Pe de altă parte, Hamas acuză guvernul Netanyahu și susținătorii săi occidentali de „atrocități și genocid” împotriva poporului palestinian și de blocarea negocierilor pentru un acord de încetare a focului.
Judecătoria Chișinău confiscă peste 56 milioane lei în dosarul Evghenia Guțul – Partidul „Șor"
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus confiscarea a peste 56,6 milioane de lei în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid Politic „Șor”, în care figurează guvernatoarea Găgăuziei, Evghenia Guțul, și o altă inculpată – secretară a Oficiului Central al formațiunii.Potrivit Procuraturii Anticorupție, din contul Evgheniei Guțul vor fi confiscate 40 905 637 lei, iar din cel al celei de-a doua inculpate – 9 748 425 lei. În plus, în folosul statului au fost confiscate și 5,8 milioane de lei ridicate în timpul perchezițiilor, precum și două telefoane mobile.Confiscarea banilor vine în urma sentinței pronunțate pe 5 august, când instanța le-a declarat vinovate pe cele două inculpate pentru acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită și în calitate de complici.Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare, iar cealaltă inculpată – la 6 ani de detenție, ambele fiind private de dreptul de a ocupa funcții de conducere în cadrul partidelor politice pentru o perioadă de 5 ani. Sechestrul aplicat asupra bunurilor acestora a fost menținut.Sentința poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.
Victoria Furtună, despre condamnarea Evgheniei Guțul: „A batjocori o mamă cu copii mici în brațe e o tiranie la limita discernământului"
Lidera partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a reacționat la condamnarea de astăzi a guvernatoarei Găgăuziei, Evghenia Guțul, la 7 ani de închisoare, acuzând guvernarea de „justiție televizată și motivată politic”.„Art. 89 Cod penal prevede amânarea executării pedepsei pentru femei gravide şi persoane cu copii în vârstă de până la 8 ani. A batjocori o mamă cu copii mici în brațe e o tiranie la limita discernământului”, a scris Furtună într-o postare pe rețelele sociale.Potrivit acesteia, numai o instanță independentă și imparțială poate decide definitiv vinovăția sau nevinovăția Evgheniei Guțul, însă actuala guvernare ar urmări alt scop: „PAS a transmis un mesaj societății că asta se poate întâmpla cu oricine. Reforma justiției marca PAS a eșuat!”Amintim că pe 5 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut-o vinovată pe Evghenia Guțul pentru acceptarea finanțării ilegale a fostului Partid Politic „Șor” din partea unui grup criminal organizat și a dispus confiscarea a peste 40 milioane de lei din contul acesteia. Sentința poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.
Partidul Republican „Inima Moldovei": Cerem guvernării să înceteze persecutarea opoziţiei, distrugerea democraţiei şi sfidarea statului de drept
Partidul Republican „Inima Moldovei” afirmă că decizia în dosarul Evgheniei Guţul, Başcanul Autonomiei Găgăuze, este una motivată politic, iar întregul proces a fost o farsă, care a arătat încă o dată adevărata atitudine a guvernării faţă de justiţie, care a devenit o bâtă politică în mâinile PAS.Potrivit formațiunii, cazul Başcanului Găgăuziei arată şi atitudinea guvernării în general faţă de opoziţie, faţă de toţi acei care au alte viziuni şi opinii decât PAS.„Noi nu o dată am declarat şi am prezentat dovezi concrete că Republica Moldova nu mai este un stat de drept, ci un stat în care dictatura se instaurează tot mai mult.Cerem guvernării să înceteze persecutarea opoziţiei, distrugerea democraţiei şi sfidarea statului de drept. Dacă PAS nu-şi va revizui atitudinea faţă de cei care au alte opinii şi viziuni politice, va trebui să-şi asume consecinţele, care pot fi destul de dure”, se mai spune în declarația partidului.
„Apărăm Moldova ca pe Familie" – Năstase anunță schimbări majore în politică și economie
Potențialul candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase, vine cu un set de propuneri menite să schimbe din temelii administrația, justiția, echitatea socială și modul de implicare a diasporei în dezvoltarea țării. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, acesta a subliniat că misiunea sa este de a „apăra Moldova ca pe Familie”, având la bază trei valori fundamentale: curaj, demnitate și credință.- Reforma administrației și a finanțelor publiceNăstase propune reducerea numărului de deputați de la 101 la 61 și micșorarea ministerelor de la 14 la 9. Totodată, acesta se pronunță împotriva salariilor „nesimțite” pentru șefii din instituțiile publice și propune eliminarea consiliilor raionale, oferind mai multă putere și independență primăriilor. „Putem economisi 10 miliarde de lei în doar 4 ani”, afirmă politicianul.- Justiție independentă și pedepse mai durePrintre măsurile-cheie, Năstase anunță alegerea procurorului general de către popor, nu de către partide sau grupuri de interese. El propune închisoare pe viață pentru marea corupție, trădarea de patrie, pedofilie și traficul de droguri cu implicarea copiilor, precum și răspunderea magistraților pentru pierderile Moldovei la CEDO.- Echitate socială de tip europeanProgramul său prevede introducerea unui venit minim garantat prin Constituție, pensii europene de 40% din salariu, scăderea prețurilor la produsele de bază și medicamente, sprijin financiar pentru familiile cu copii (3000 lei/lună până la 3 ani și 1000 lei/lună până la majorat) și restituirea celor 15% reținuți din pensii.- Ordine politică și electorală corectăNăstase cere pedepse cu executare pentru fraudarea alegerilor și introducerea votului proporțional pe liste deschise. De asemenea, dorește ca mișcările civice și diaspora să poată participa în mod direct în alegeri, nu doar partidele politice.- Sprijin pentru DiasporaCandidatul promite zero taxe și impozite pentru banii trimiși acasă de moldovenii plecați peste hotare și crearea unui Fond Național de Dezvoltare în care diaspora să aibă un rol activ.„Țara noastră are nevoie de reguli clare, dreptate adevărată și echitate socială europeană. Putem construi Moldova demnă și curajoasă pe care o merităm cu toții”, a conchis Năstase.
INVESTIGAȚIE // Borman, în centrul unui plan de destabilizare legat de scrutinul parlamentar din 28 septembrie
Oleg Pruteanu, cunoscut în lumea criminală cu pseudonimul „Borman”, este vizat într-o serie de acuzații care ridică semne de întrebare serioase asupra implicării grupărilor interlope în destabilizarea situației politice din Republica Moldova. Potrivit unei investigații publicate de INDEPENDENT, Pruteanu ar acționa la comanda autorității criminale Grigore Caramalac, alias „Bulgaru”, o figură cunoscută pentru legăturile sale cu serviciile speciale rusești, transmite Telegraph.md. Numele lui Oleg Pruteanu a apărut de-a lungul anilor în mai multe dosare penale. În 2017, Ministerul de Interne de la Moscova a efectuat percheziții ample în cadrul acestui dosar, în care Pruteanu este suspectat de implicare în rețele transfrontaliere de droguri.Surse din instituțiile de drept din Republica Moldova au declarat pentru INDEPENDENT că dosarul penal intentat în Federația Rusă este folosit ca mijloc de șantaj asupra lui Pruteanu de către serviciile secrete ruse. Acesta ar fi sub controlul FSB, iar activitatea grupării pe care o conduce s-ar încadra într-un plan mai amplu de destabilizare politică, în contextul alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025.Pe 30 iulie, după o ședință a Consiliului Suprem de Securitate, Maia Sandu a avertizat că grupările criminale din Republica Moldova, inclusiv cea condusă de „Borman”, acționează sub coordonarea directă a lui Caramalac, descris ca un „pion FSB”.„Grupările criminale, între care și așa-numitul ‘grup Borman’, sunt parte a unei rețele coordonate de Federația Rusă, care vizează destabilizarea țării în perioada electorală”, a declarat Sandu.La o zi după aceste declarații, Oleg Pruteanu și avocata sa, Ala Raețchi – care este și soacra sa – au apărut într-un interviu difuzat de jurnalista Julieta Savițchi. Potrivit INDEPENDENT, soțul acesteia, Anatol Mătăsaru, administrează canalul de TikTok „TheSovietCocaineUnion”, unde sunt publicate informații transmise direct de Pruteanu.Aceleași surse din instituțiile de aplicare a legii afirmă că, recent, Pruteanu ar fi cumpărat în jur de 80 de automobile de la două companii auto din Chișinău. Aceste vehicule ar urma să fie folosite în acțiuni de destabilizare, inclusiv în eventuale proteste coordonate sau intervenții stradale, în perioada preelectorală.Conform informațiilor publicate, interlopul circulă prin Chișinău escortat de un grup de 7–8 bodyguarzi cu antecedente penale, cunoscuți în mediile criminale pentru implicarea în trafic de droguri și șantaj.Cu toate că Maia Sandu a adus acuzații directe și a avertizat public asupra riscurilor de destabilizare, instituțiile de forță – SIS, CNA, MAI și Procuratura Generală – nu au reacționat vizibil până la acest moment. INDEPENDENT remarcă faptul că, la aproape o săptămână de la declarațiile președintelui, nu există informații despre vreo acțiune procedurală inițiată în baza acestor semnale.Între timp, rețelele folosite de grupările interlope rămân active, iar tăcerea autorităților alimentează suspiciuni privind capacitatea sau voința de a reacționa la amenințările cu potențial destabilizator venite din interior, dar coordonate din exterior.
Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Donald Tusk și Nicușor Dan vin la Chișinău de Ziua Independenței
Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german, Friedrich Merz, premierul polonez, Donald Tusk, și președintele României, Nicușor Dan, ar putea veni la Chișinău pentru a sărbători Ziua Independenței Republicii Moldova. Informația a fost publicată de Euronews.ro, cu referire la surse ale redacției. Nici Ministerul Afacerilor Externe și nici Președinția de la Chișinău nu au confirmat, până la această oră, vizitele celor patru demnitari străini în R. Moldova, pe 27 august.Euronews scrie că înalții oaspeți vor participa la ceremoniile de Ziua Independenței, iar președintele României, Nicușor Dan – și la manifestațiile dedicate Zilei Limbii Române, sărbătorite pe 31 august.De asemenea, Nicușor Dan, Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk vor avea întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu alți oficiali de la Chișinău.Precizăm că Nicușor Dan, Emmanuel Macron și Donald Tusk au mai vizitat și anterior R. Moldova, în timp ce cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, ar veni pentru prima dată la Chișinău.
Cetățenii moldoveni vor putea călători fără vize în Emiratele Arabe Unite
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și  viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite, Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan au semnat Memorandumul de Înțelegere privind abolirea reciprocă a regimului de vize pentru deținătorii de pașapoarte ordinare, oficiale și diplomatice. Conform acestui acord, cetățenii Republicii Moldova vor putea călători în Emiratele […] The post Cetățenii moldoveni vor putea călători fără vize în Emiratele Arabe Unite first appeared on Liber TV.
(VIDEO) Ion Ceban cere intervenții rapide ale poliției: „Curțile blocurilor au devenit nesigure, oamenii nu se mai pot odihni în liniște"
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, lansează un apel ferm către Ministerul Afacerilor Interne, cerând reacții mai prompte și eficiente ale poliției la sesizările locuitorilor privind adunările zgomotoase și consumul de alcool și droguri în curțile blocurilor din capitală. „Cetățenii se plâng tot mai des de adunările zgomotoase și consumul de alcool și substanțe interzise în curțile blocurilor, mai ales noaptea târziu, după ora 23, 00, 01. Sunt situații foarte frecvente în care se consumă droguri, iar lumea în aceste curți aiurește. La aceste plângeri, foarte des, poliția nu reacționează sau reacționează insuficient”, a declarat edilul în cadrul unei ședințe cu serviciile municipale. Ceban susține că intervențiile poliției sunt adesea întârziate sau lipsesc cu desăvârșire, lăsând locuitorii fără protecție în fața acestor derapaje. „Oamenii trebuie să se poată odihni normal, fără frica că cineva le strică geamul sau orice altceva, că nu sare nimeni la bătaie în cazul în care cineva se întoarce acasă târziu”, a subliniat primarul. Edilul solicită MAI să întărească patrulele și să ia măsuri ferme pentru a reda siguranța în spațiile dintre blocuri, transformate în ultimul timp în zone nesigure pentru locuitori.﻿
