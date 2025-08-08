(VIDEO) Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, își exprimă indignarea în raport cu sesizarea depusă la CEC de către PAS
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, își exprimă indignarea în raport cu sesizarea depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC) de către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), notează Telegraph.md. Formațiunea a precizat că, prin această sesizare PAS cere CEC să sancționeze Partidul Republican „Inima Moldovei” pentru că a folosit denumirea PAS în cadrul unui protest. De asemenea, PAS cere să fie interzisă folosirea denumirii sale în context negativ, inclusiv în cadrul protestelor.Partidul Republican „Inima Moldovei” constată că astfel Republica Moldova poate deveni unica țară din lume, pretins democratică, în care de facto va fi interzisă critica guvernării. Iar aceasta va deveni ultima dovadă că Maia Sandu și regimul său au instaurat în totalitate dictatura în Republica Moldova.Partidul Republican „Inima Moldovei” declară că, „indiferent de încercările disperate ale guvernării de a reduce la tăcere adevărata opoziție, va continua protestele, critica și scoaterea la iveală a schemelor guvernării antipopulare, incompetente și dictatoriale a PAS. Cu cât mai multe presiuni va exercita guvernarea galbenă, cu cât mai multe abuzuri vor face, cu atât mai deciși vom fi să îi debarcăm de la putere și să readucem Moldova la democrație”.„Facem apel către organizațiile internaționale, către corpul diplomatic acreditat la Chişinău să ia atitudine față de acest evident abuz antidemocratic. Stimați reprezentanți ai corpului diplomatic și ai organizațiilor internaționale, nu mai puteți tăcea și să vă faceți că nu vedeți ce se întâmplă în realitate în Republica Moldova! Dacă veți tăcea în continuare, nu vă vor înțelege nici cetățenii Republicii Moldova, dar nici cetățenii din țările dvs, care așteaptă de la dvs să promovați democraţia, dar nu să acoperiți un regim dictatorial.Facem apel și către ONG-uri, dar și către presa care cântă în struna PAS: Treziți-vă și lepădați-vă de regimul dictatorial! Voi chiar nu înțelegeți că ați devenit complicii celui mai criminal regim din istoria țării?! Mai aveți o șansă să treceți de partea democrației, adevărului, a poporului. Nu o ratați!” – a mai declarat partidul condus de Irina Vlah.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.