ULTIMA ORĂ! Percheziții în mai multe localități din țară într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală 

Fostul lider al PDM Vlad Plahotniuc, reținut în prezent în Grecia, acuză guvernarea PAS că ar fi cerut mai multor țări europene, printre care și Franța, să îl asocieze cu vreun dosar din aceste state, pentru a tergiversa extrădarea și revenirea sa în Republica Moldova. Acuzația se regăsește într-un nou mesaj publicat în această dimineață, scrie ziua.md.„Ca să vedeți cât de falsă și mincinoasă este guvernarea PAS, vă îndemn, stimați cetățeni, să-i întrebați pe guvernanți când totuși au fost ei sinceri: Atunci când, începând cu vara anului 2019, au promis că vor face tot posibilul și imposibilul să mă aducă acasă, indiferent unde mă aflu, ca să răspund pentru pretinsele fapte invocate în dosarele fabricate de ei? Ori recent, când, după reținerea mea, au declarat că vor face tot posibilul ca extrădarea mea să se producă cât mai repede, dar, de fapt, au „uitat” să trimită documentele necesare în Grecia și suplimentar au solicitat de la autoritățile elene să nu se grăbească cu extrădarea, căci nu vor să mă vadă în Republica Moldova până la alegeri? Ori poate sunt sinceri abia acum, când au solicitat câtorva țări europene, precum Franța, ca ele să caute urgent posibilitatea să mă asocieze cu vreun dosar din țara lor și, în baza acestuia, să trimită și ele în Grecia cerere pentru extrădarea mea pe teritoriul lor, doar ca să tergiverseze extrădarea și revenirea mea în Moldova?”, a declarat Vlad Plahotniuc.Plahotniuc a mai spus că PAS practică „acrobații juridice”, iar „deruta și spaima puterii de la Chișinău sunt atât de mari, încât autoritățile caută orice posibilitate să tergiverseze revenirea mea în Moldova”.„Frica față de prezența mea în Republica Moldova este atât de mare pentru guvernarea galbenă, încât ei au ales să mai mintă o dată cetățenii și să facă înțelegeri ascunse cu alte țări, încercând să paseze extrădarea mea către ele, doar ca să nu revin în Moldova. Cel puțin nu până la alegerile din luna septembrie. Să vedem care vor fi acțiunile PAS în acest proces, însă la moment deruta și spaima puterii de la Chișinău sunt atât de mari, încât autoritățile caută orice posibilitate să tergiverseze revenirea mea în Moldova și pentru asta nu ezită să sfideze obraznic procedurile legale care se impun în condițiile actuale. Paradoxal, dar ei sunt singurii care se opun revenirii mele în țară. Le este frică și din motivul că acuzațiile lor împotriva mea sunt fără dovezi și se vor nărui în cadrul procesului de judecată, dar și din cauză că au trecut 6 ani de când guvernarea PAS a preluat puterea în Republica Moldova, promițând să aducă vremurile bune pentru toți cetățenii, dar, de fapt, în această perioadă, ei au reușit doar să ruineze țara, s-o „îngloade” în datorii enorme, iar pe oameni i-a divizat și învrăjbit, i-a sărăcit cu prețuri și tarife exagerate, făcându-i pe mulți să plece din țară. Vremurile bune au venit doar pentru guvernarea galbenă. Dar le este frică și din motivul că, odată cu prezența și vocea mea, cetățenii se vor convinge în mod repetat că guvernarea actuală este slabă și a promovat în acești ani o politică a minciunii, a cenzurii și a terorii împotriva propriului popor. Dar toate sunt până la o vreme și se vor încheia: și minciunile lor, și puterea lor, și abuzurile, și răbdarea cetățenilor din Moldova, care s-au convins deja că, în comparație cu dezastrul în care s-a scufundat țara în așa-numitele „vremuri bune”, perioada de până la 2019 a oferit mai multă libertate, bunăstare și viață normală. Dar despre asta vom mai discuta. Eu sunt hotărât să revin acasă și voi lupta pentru acest drept legal, chiar dacă guvernarea galbenă nu mă vrea în țară și se simte neputincioasă în fața argumentelor și adevărurilor pe care le voi prezenta”, a mai adăugat Vlad Plahotniuc.