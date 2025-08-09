Întâlnire Putin-Trump, pe 15 august, în Alaska. „Mai multe detalii vor urma”
TVR Moldova, 9 august 2025 08:20
Președintele Donald Trump a declarat că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin vinerea viitoare în Alaska. Kremlinul a confirmat, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind „destul de logică”.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 10 minute
08:20
Președintele Donald Trump a declarat că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin vinerea viitoare în Alaska. Kremlinul a confirmat, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind „destul de logică”.
Acum 8 ore
01:00
Două persoane au fost reținute de oamenii legii după ce au lipit pe străzile municipiului Chișinău mai multe afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă. Cei doi bărbați - cu vârste de 22 și 28 de ani, vorbitori de limba rusă - au intrat vineri dimineață în Republica Moldova, potrivit organelor de forță.
Acum 12 ore
20:30
Milsami Orhei și-a adjudecat o victorie dramatică în prima manșă a turului trei preliminar din Liga Conferinței. În doar nouă oameni pe teren, campioana Republicii Moldova a făcut diferența de scor în minutul 89 al meciului disputat la Chișinău cu formația AC Virtus, deținătoarea titlului din San Marino.
20:10
În Republica Moldova va fi creată o platformă națională dedicată inovării în sistemul de sănătate. Un memorandum în acest sens a fost semnat astăzi între ministerele Dezvoltării Economice, Sănătății şi Educației, Universitatea de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", Fundația pentru Dezvoltare și o asociaţie americană. Acest hub va fi funcțional de anul viitor și va contribui la modernizarea sistemului de sănătate prin promovarea cercetării, tehnologizării și sprijinirea startup-urilor în domeniul sănătății.
19:40
Baletul Național „Joc”, moment coregrafic de excepție pe Scara Cascadelor din Chișinău # TVR Moldova
Un moment coregrafic de excepţie, plin de emoţie şi bucurie, cu dansuri autentice, a fost prezentat astăzi de Baletul Naţional "Joc" pe Scara Cascadelor din Chişinău. Membrii ansamblului au pus în scenă o reinterpretare a unei suite de dans, "Sărbătoreasca", prezentată pentru prima dată în anul 1957, în acelaşi loc. Evenimentul face parte dintr-o serie de activităţi care marchează cei 80 de ani de la înfiinţarea ansamblului.
19:30
Generalul fals al lui Dodon, Iaroslav Martiv, bun de plată pentru falsificarea actelor # TVR Moldova
Fostul director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Iaroslav Martin, a fost găsit vinovat pentru fals în acte publice, mai exact, pentru că falsificat niște hârtii pentru a obține gradul de general-maior. El va trebui să plătească o amendă de 100.000 de lei pentru a vrut să se facă general cu acte false.
Acum 24 ore
19:10
Verificări în structurile MAI: 27 de cazuri de corupție și abuz, trimise spre anchetă penală # TVR Moldova
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne a înregistrat un număr semnificativ de sesizări privind posibile abateri în primele șase luni ale anului curent, reflectând o intensificare a eforturilor de combatere a corupției și neglijenței în structurile MAI.
19:00
Două persoane au fost reținute de oamenii legii, după ce au lipit, pe străzile orașului Chișinău, mai multe afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă. Cei doi bărbați, cu vârstele de 22 și 28 de ani, vorbitori de limba rusă, au intrat dimineață în Republica Moldova, spun organele de forță.
18:20
Condamnarea bașcanei Guțul, „mamă a doi copii”: Tactici de victimizare și apel la emoțiile oamenilor # TVR Moldova
Condamnarea Evgheniei Guţul la şapte ani de închisoare a stârnit reacţii virulente din partea unor politicieni şi partide din Republica Moldova. Ei au criticat acest act de justiţie şi au făcut apel la emoţii amintind că başcana autonomiei găgăuze este mamă a doi copii. Cel puţin asta spun mai mulţi experţi, care consideră că unii actori politici recurg la această tactică de victimizare pentru a-i deruta pe oameni înaintea alegerilor parlamentare.
18:10
Vânturile violente care s-au abătut vineri asupra Greciei au perturbat călătoriile a zeci de mii de turişti, printre care şi numeroşi străini, ale căror feriboturi au fost nevoite să rămână în porturile din Atena, sporind de asemenea riscurile de incendii, informează Agerpres.
17:50
„Fapte de o gravitate deosebită”. R. Moldova cere suplimentar Greciei extrădarea lui Plahotniuc # TVR Moldova
Procuratura Generală a Republicii Moldova informează că, pe 8 august 2025, a transmis autorităților elene o altă cerere de extrădare pe numele lui Vladimir Plahotniuc. Prima solicitare a fost remisă pe 24 iulie. Cea de-a doua cerere este legată de trei cauze penale în care Vladimir Plahotniuc are calitatea de învinuit pentru fapte de o gravitate deosebită, precizează Procuratura Generală.
17:40
Inteligența artificială nu „fură” locuri de muncă, ci le transformă – arată cel mai recent studiu realizat de Microsoft, bazat pe analiza a peste 200.000 de interacțiuni cu Copilot, asistentul A.I. integrat în Bing și Edge, relatează tvrinfo.ro.
17:10
Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ” a fost înregistrat pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia a fost luată vineri, 8 august, în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale.
16:40
Fiecare al unsprezecelea act adoptat de Parlamentul de legislatura a XI-a a fost cu sigla UE # TVR Moldova
În perioada 2021-2025 Parlamentul a adoptat 139 de acte normative de armonizare a legislației naționale la standardele europene. 21 din totalul inițiativelor legislative adoptate s-au regăsit în Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2024-2027.
16:10
Peste 1.000 de copii din familii vulnerabile vor primi ghiozdane cu rechizite pentru școală # TVR Moldova
Câteva sute de copii din familii social vulnerabile vor incepe scoala cu ghiozdane noi, complet echipate cu rechizite. Două fundaţii neguvernamentale din Republica Moldova îşi doresc să ajute copiii care își încep drumul spre educatie în condiții dificile. Mai mulţi donatori, chiar si din Diaspora, şi agenţi economici au răspuns deja acestui apel.
15:50
Declarație comună semnată de miniștrii de Externe ai R. Moldova, României și Ucrainei la Cernăuți # TVR Moldova
Ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la cea de-a patra reuniune a Trilateralei miniștrilor afacerilor externe ai Republicii Moldova, Ucrainei și României, desfășurată la Cernăuți, alături de omologii săi, Andrii Sybiha și Oana-Silvia Țoiu. Cei trei au adoptat o declarație comună, prin care a fost reconfirmată susținerea Chișinăului și Bucureștiului pentru poporul ucrainean, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
15:40
Poliția de Frontieră: Informațiile despre accesul grănicerilor ucraineni pe teritoriul RM sunt false # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) respinge categoric informațiile apărute recent în spațiul public, potrivit cărora grănicerii din Ucraina ar avea permisiunea de a pătrunde până la 1,5 km pe teritoriul Republicii Moldova pentru a urmări persoane care evită controlul de frontieră.
15:30
A fost ales administratorul Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga”. Cine este acesta # TVR Moldova
Sergiu Spoială, a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău, anunță Agenția Proprietății Publice (APP).
15:10
Pe Aeroportul Chişinău s-a înregistrat o creştere de 60% a numărului de călători comparativ cu perioada similară a anului trecut. Intensificarea traficului aduce însă și o creștere a numărului de incidente. Problemele călătorilor și soluțiile legale pe care le au la dispoziție au fost discutate de reprezentanți ai Autorității Aeronautice Civile și ai Centrului European al Consumatorului.
14:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare pentru zilele de 9 și 10 august. Este vorba despre un cod galben de caniculă, ce va fi valabil pentru sudul și câteva raioane din centrul Republicii Moldova.
14:40
Pe strada Calea Orheiului traficul rutier va fi suspendat parțial pe benzi, în perioada 11 - 20 august, anunță autoritățile, care menționează că, în această perioadă, vor avea loc lucrări de amenajare în acest perimetru.
14:10
Opt medalii obținute de elevii români la Olimpiada de Inteligență Artificială din China # TVR Moldova
România a obținut o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, care s-a desfășurat la Beijing, China, între 2 și 9 august 2025.
13:50
Trei persoane au fost reținute și ulterior plasate în arest pentru 30 de zile pentru trafic de droguri. Unul din cei trei este preot, anunță Poliția Republicii Moldova.
13:10
Numărul cazurilor de înec în Republica Moldova a scăzut cu 50% comparativ cu anul trecut, datorită activităților constante de conștientizare și instruire desfășurate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Angajații instituției, din toate regiunile țării, continuă să informeze populația despre riscurile scăldatului nesupravegheat în perioada estivală.
13:00
Un motociclist a decedat în urma unui accident rutier produs pe strada Liviu Deleanu din Chișinău.
12:40
Oana Țoiu, la Kiev: Mulțumiri pentru inițiativa declarării zilei limbii române pe 31 august # TVR Moldova
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu, aflată la Kiev, a avut o serie de întâlniri cu autorităţile ucrainene. Şefa diplomaţiei române s-a întâlnit şi cu preşedintele Volodimir Zelenski. Întâlnirea transmite un semnal puternic privind interesul comun pentru pace, dar în egală măsură şi interesul României în procesul de reconstrucţie a ţării cotropite de ruşi.
11:50
Începând de vineri, 8 august 2025, circulația pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt (tronsonul cuprins între str. Gospodarilor și str. Mihail Frunze) din Bubuieci va fi restricționată pentru o perioadă de 30 de zile.
11:30
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat investighează o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, în privința unei persoane fizice. Este vorba de un bărbat din Chișinău care ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara organelor fiscale competente, cauzând astfel un prejudiciu considerabil bugetului de stat.
11:10
Cu atenţia schimbată de pe noi sancţiuni la adresa Rusiei pe o întâlnire cu Vladimir Putin, Donald Trump vine cu precizări. Reuniunea, ce ar putea avea loc în câteva zile, nu este condiţionată de o întâlnire Putin-Zelenski, pe care, de altfel, liderul de la Kremlin nici nu o vede posibilă în viitorul apropiat.
10:50
La data de 7 august 2025, oamenii legii au efectuat 78 de percheziții în mai multe localități ale R. Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.
10:50
Gazprom acuză Chișinăul de distrugerea „afacerii Moldovagaz” și promite să-și apere drepturile # TVR Moldova
Compania rusă Gazprom a venit cu o reacție după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis, pe 4 august, să retragă licența SA „Moldovagaz” pentru furnizarea gazelor naturale în Republica Moldova, începând cu 1 septembrie 2025, iar compania de stat Energocom a fost desemnată drept furnizor de serviciu public pentru livrarea gazului către consumatori.
10:40
La data de 7 august 2025, oamenii legii au efectuat 78 de percheziții în mai multe localități ale R. Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.
10:20
Regal de sunet și lumini la Cluj Napoca unde de aseară a început magia Untold. A zecea ediție a festivalului devenit un reper în Europa de Est aduce în România peste 250 de artiști internaționali și sute de mii de fani din întreaga lume.
09:40
Cel mai lung pod suspendat din lume ar putea fi construit în Italia, până pe insula Sicilia # TVR Moldova
Italia dă undă verde unui proiect pentru un pod cu Sicilia, o idee pe cât de străveche, pe atât de controversată. Ar fi cel mai lung pod suspendat din lume - este proiecția guvernului de la Roma, în ciuda îngrijorărilor legate de cutremure și de impactul asupra mediului.
09:10
Parisul afirmă că incendiile din sudul țării sunt o catastrofă fără precedent în istoria Franței. Premierul François Bayrou a vizitat regiunea Aude, unde flăcările au distrus peste 16.000 de hectare, case și mașini. Autoritățile spun ca din 1949 nu s-a mai văzut așa ceva. Peste 2.000 de pompieri sunt la datorie. Până zilele trecute au fost ajutați și de un detașament din România. Cel puțin un om a murit, trei sunt încă dați dispăruți.
08:40
Tot mai puține femei din R. Moldova își alăptează copiii pe o perioadă mai îndelungată # TVR Moldova
Femeile din Republica Moldova aleg tot mai rar să alăpteze copiIi pe o perioadă mai îndelungată. Ultimele date prezentate de UNICEF Moldova arată că doar 15% dintre bebelusi sunt alăptaţi până la vârsta de un an. Iar procentul continuă să scadă. Laptele matern întăreşte imunitatea bebeluşului şi stimulează dezvoltarea creierului iar specialiştii de la Spitalului Clinic Municipal "Gheorghe Paladi" au explicat importanţa alaptării şi beneficiile acesteia în cadrul unei conferinţei dedicate Săptămânii Mondiale a Alăptării.
Ieri
08:10
Țoiu, întâlnire cu Zelenski la Kiev. „Ucraina luptă cu curaj şi pentru securitatea României" # TVR Moldova
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit, joi, la Kiev, cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Şefa diplomaţiei române a transmis un nou mesaj de susţinere din partea României, subliniind că Ucraina luptă pentru securitatea şi libertatea României şi a întregii Europe.
7 august 2025
20:40
Sute de peşti morţi, intraţi în putrefacţie, la suprafaţa apei şi pe malul lacului Dănceni # TVR Moldova
De două săptămâni, un dezastru ecologic afectează lacul Dănceni, din raionul Ialoveni. Sute de peşti morţi, intraţi în putrefacţie, pot fi observaţi la suprafaţa apei şi pe maluri. Locuitorii din sat se plâng de mirosul înţepător care le pătrunde şi în case. Pe de altă parte, administratorul intinderii de apă spune că, de câteva zile, lucrătorii săi extrag peştele mort, iar riscul unei epidemii nu mai există.
20:10
Campionatul Republicii Moldova la Fotbal pe Plajă se apropie de final, iar aseară au fost stabilite deja semifinalistele. Cel mai mare scor din faza sferturilor a fost înregistrat de formația Nistru.
19:40
Livia Mitrofan, fost președinte interimar al Judecătoriei Chișinău şi actual membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a primit şi ea amenințări cu moartea, la fel ca magistrata Ana Cucerescu, care a condamnat-o la şapte ani de închisoare pe Evghenia Guţul, başcana autonomiei găgăuze. Mitrofan susţine că s-a încercat a fi intimidată pentru că a susţinut crearea completelor specializate în cadrul instanțelor ce examinează dosare de rezonanţă legate de corupţie, inclusiv cea politică.
19:10
Milsami Orhei și Sheriff Tiraspol vor disputa astăzi prima manșă din turul trei preliminar al Ligii Conferinței. "Vulturii Roșii" sunt favoriți în meciul de la Chișinău cu gruparea AC Virtus, campioana din San Marino, în timp ce "viespile" vor avea parte de un duel dificil pe terenul formației belgiene Royal Anderlecht.
18:40
Fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, a fost înhumat la cimitirul Ghencea Militar 3 din Bucureşti, iar la înmormântare au fost prezenţi doar familia şi apropiaţii.
18:10
Ministerul Culturii a cumpărat drepturile de utilizare a filmului „Șacalii”, regizat de Cobileanski # TVR Moldova
Ministerul Culturii anunță lansarea mai multor proiecte social-culturale, dedicate marcării Zilei Independenței Republicii Moldova (27 august), precum și promovării patrimoniului cultural național prin sprijinirea industriei cinematografice autohtone.
17:40
Sportivii R. Moldova au primit Drapelul pentru participarea la Jocurile Mondiale din China # TVR Moldova
Sportivii și antrenorii lotului național de Kickboxing au primit joi Drapelul de Stat al Republicii Moldova, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Ministerul Educației și Cercetării. Gestul simbolic marchează participarea, în premieră, a Republicii Moldova la Jocurile Mondiale, care vor avea loc în perioada 9–15 august, la Chengdu, China.
17:30
Autoritățile din Grecia au informat că ședința de examinare a cererii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc va avea loc pe 13 august 2025, la Curtea de Apel din Atena. Solicitarea oficială de extrădare a fost transmisă de Republica Moldova la data de 24 iulie 2025.
17:10
Circa 60 de mii de persoane din regiunea transnistreană dețin permise de conducere de model național # TVR Moldova
Potrivit datelor oficiale extrase din Registrul de stat al conducătorilor auto și din Registrul de stat al vehiculelor, un număr semnificativ de cetățeni ai Republicii Moldova cu domiciliu în regiunea transnistreană dețin permise de conducere de model național.
16:40
Cânepa - o alternativă pentru agricultori. Statul pregătește măsuri pentru a dezvolta acest sector # TVR Moldova
În acest an, în R Moldova, şase agenți economici au primit autorizația de a cultiva cânepă pentru semințe, fibre și ulei. Agricultorii văd în această cultură o oportunitate economică, iar statul pregătește măsuri pentru a susține dezvoltarea ei.
16:10
Mai multă siguranță în trafic: Noi semafoare pietonale instalate în sectorul Rîșcani din Chișinău # TVR Moldova
Primăria municipiului Chișinău anunță instalarea a două noi semafoare pietonale moderne pe bulevardul Moscova, în zona Centrului Comercial „Soiuz” și McDonald’s, sectorul Rîșcani. Măsura are drept scop creșterea siguranței pietonilor și eficientizarea traficului rutier într-o intersecție cu circulație intensă.
15:40
O întâlnire între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin este prevăzută ‘în următoarele zile’, iar pregătirile pentru summit au început deja, a declarat joi consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, citat de agenţiile de ştiri de stat ruse.
15:20
Ministrul de Externe al României, la Kiev: Oana Țoiu a vizitat un spital de copii, bombardat de ruși # TVR Moldova
Ministrul Afacerilor Externe al României a început astăzi prima vizită bilaterală la Kiev a unui șef al diplomației române de la începutul invaziei nejustificate a Rusiei din 2022. Vizita are un puternic caracter simbolic și reprezintă un semnal ferm de solidaritate cu poporul ucrainean.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.