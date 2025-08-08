Incendiile din sudul Franței, o catastrofă fără precedent în istoria țării

Parisul afirmă că incendiile din sudul țării sunt o catastrofă fără precedent în istoria Franței. Premierul François Bayrou a vizitat regiunea Aude, unde flăcările au distrus peste 16.000 de hectare, case și mașini. Autoritățile spun ca din 1949 nu s-a mai văzut așa ceva. Peste 2.000 de pompieri sunt la datorie. Până zilele trecute au fost ajutați și de un detașament din România. Cel puțin un om a murit, trei sunt încă dați dispăruți.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TVR Moldova