România ar putea produce drone împreună cu Ucraina
TVR Moldova, 9 august 2025 16:10
România ar putea produce drone împreună cu Ucraina. Ei au nevoie urgentă de astfel de aparate de zbor pentru a se apăra şi vin cu expertiză în producţia de drone sau interceptori. Noi am putea oferi locaţii sigure pentru fabrici şi finanţare de la Uniunea Europeană. Subiectul a fost discutat la Kiev de miniştrii de Externe ai României şi Ucrainei.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
16:10
România ar putea produce drone împreună cu Ucraina. Ei au nevoie urgentă de astfel de aparate de zbor pentru a se apăra şi vin cu expertiză în producţia de drone sau interceptori. Noi am putea oferi locaţii sigure pentru fabrici şi finanţare de la Uniunea Europeană. Subiectul a fost discutat la Kiev de miniştrii de Externe ai României şi Ucrainei.
Acum 4 ore
14:20
Grav accident rutier, cu implicarea unei autospeciale a IGSU, la Telenești. Un angajat IGSU a murit # TVR Moldova
Cu puțin timp în urmă, în raionul Telenești s-a produs un grav accident rutier cu implicarea unui camion și a unei autospeciale a Inspectoratului General pentru Situații de Urgențǎ, aflată în misiune de serviciu.
14:10
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon este unul dintre cei mai cunoscuți și mai venerați sfinți ai Bisericii Ortodoxe. Pomenit pe data 9 august, el este supranumit „doctor fără de arginți”, relevându-se faptul că nu cerea plată pentru tratamentul bolnavilor. Este considerat ocrotitor al medicilor și vindecător al bolnavilor.
13:10
Trump a menționat un posibil schimb de teritorii în cadrul unui viitor acord Rusia-Ucraina # TVR Moldova
Președintele SUA Donald Trump a menționat vineri un posibil 'schimb de teritorii' între Ucraina și Rusia în cadrul unui viitor acord între cele două țări aflate în conflict, fără a preciza progresele înregistrate pe această temă de părțile implicate, relatează AFP.
Acum 6 ore
12:10
Președinta Maia Sandu salută faptul că liderii Armeniei și Azerbaidjanului au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump.
11:40
Premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump, transmite Reuters.
11:10
Iulie 2025, a treia cea mai caldă lună din istorie. Efectele încălzirii climatice, tot mai puternice # TVR Moldova
Luna iulie a acestui an a fost a treia cea mai fierbinte din istorie, de când se fac măsurători, a anunţat serviciul european de monitorizare a climei.
Acum 8 ore
10:10
Sute de rapoarte, multe dintre ele ignorate, 13 moţiuni prin care Opoziţia a încercat să se facă auzită, toate respinse, şi zece audieri parlamentare. Așa arată o parte din activitatea Parlamentului Republicii Moldova în ultimii patru ani, potrivit datelor oficiale. Experţii spun că, la capitolul transparenţă, Parlamentul de la Chişinău mai are mult de lucru, pentru că, de multe ori, procedurile au fost încălcate sau aplicate doar formal.
09:40
Mitropolia Basarabiei, parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române, își exprimă profunda îngrijorare și condamnă ferm un nou val de acțiuni propagandistice agresive cu caracter politico-religios, derulate în aceste zile pe teritoriul Republicii Moldova, cu scopul evident de a dezinforma, manipula și compromite imaginea Bisericii.
09:10
Expert: Manualele de istorie din Rusia - instrument de manipulare pentru tânăra generație # TVR Moldova
În manualele de istorie pentru elevii de clasele 9-11 din Federaţia Rusă, Republica Moldova este prezentată ca un teritoriu istoric rusesc. Iar multe evenimente care au marcat profund poporul român de pe aceste meleaguri sunt complet omise sau sunt prezentate distorsionat. După ce au analizat conţinutul acestor manuale, dar şi narativele promovate în ele, experţii Comunităţii Watchdog au ajuns la concluzia că sunt folosite pentru a îndoctrina tânăra generaţie.
Acum 12 ore
08:20
Președintele Donald Trump a declarat că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin vinerea viitoare în Alaska. Kremlinul a confirmat, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind „destul de logică”.
Acum 24 ore
01:00
Două persoane au fost reținute de oamenii legii după ce au lipit pe străzile municipiului Chișinău mai multe afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă. Cei doi bărbați - cu vârste de 22 și 28 de ani, vorbitori de limba rusă - au intrat vineri dimineață în Republica Moldova, potrivit organelor de forță.
8 august 2025
20:30
Milsami Orhei și-a adjudecat o victorie dramatică în prima manșă a turului trei preliminar din Liga Conferinței. În doar nouă oameni pe teren, campioana Republicii Moldova a făcut diferența de scor în minutul 89 al meciului disputat la Chișinău cu formația AC Virtus, deținătoarea titlului din San Marino.
20:10
În Republica Moldova va fi creată o platformă națională dedicată inovării în sistemul de sănătate. Un memorandum în acest sens a fost semnat astăzi între ministerele Dezvoltării Economice, Sănătății şi Educației, Universitatea de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", Fundația pentru Dezvoltare și o asociaţie americană. Acest hub va fi funcțional de anul viitor și va contribui la modernizarea sistemului de sănătate prin promovarea cercetării, tehnologizării și sprijinirea startup-urilor în domeniul sănătății.
19:40
Baletul Național „Joc”, moment coregrafic de excepție pe Scara Cascadelor din Chișinău # TVR Moldova
Un moment coregrafic de excepţie, plin de emoţie şi bucurie, cu dansuri autentice, a fost prezentat astăzi de Baletul Naţional "Joc" pe Scara Cascadelor din Chişinău. Membrii ansamblului au pus în scenă o reinterpretare a unei suite de dans, "Sărbătoreasca", prezentată pentru prima dată în anul 1957, în acelaşi loc. Evenimentul face parte dintr-o serie de activităţi care marchează cei 80 de ani de la înfiinţarea ansamblului.
19:30
Generalul fals al lui Dodon, Iaroslav Martiv, bun de plată pentru falsificarea actelor # TVR Moldova
Fostul director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Iaroslav Martin, a fost găsit vinovat pentru fals în acte publice, mai exact, pentru că falsificat niște hârtii pentru a obține gradul de general-maior. El va trebui să plătească o amendă de 100.000 de lei pentru a vrut să se facă general cu acte false.
19:10
Verificări în structurile MAI: 27 de cazuri de corupție și abuz, trimise spre anchetă penală # TVR Moldova
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne a înregistrat un număr semnificativ de sesizări privind posibile abateri în primele șase luni ale anului curent, reflectând o intensificare a eforturilor de combatere a corupției și neglijenței în structurile MAI.
19:00
Două persoane au fost reținute de oamenii legii, după ce au lipit, pe străzile orașului Chișinău, mai multe afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă. Cei doi bărbați, cu vârstele de 22 și 28 de ani, vorbitori de limba rusă, au intrat dimineață în Republica Moldova, spun organele de forță.
18:20
Condamnarea bașcanei Guțul, „mamă a doi copii”: Tactici de victimizare și apel la emoțiile oamenilor # TVR Moldova
Condamnarea Evgheniei Guţul la şapte ani de închisoare a stârnit reacţii virulente din partea unor politicieni şi partide din Republica Moldova. Ei au criticat acest act de justiţie şi au făcut apel la emoţii amintind că başcana autonomiei găgăuze este mamă a doi copii. Cel puţin asta spun mai mulţi experţi, care consideră că unii actori politici recurg la această tactică de victimizare pentru a-i deruta pe oameni înaintea alegerilor parlamentare.
18:10
Vânturile violente care s-au abătut vineri asupra Greciei au perturbat călătoriile a zeci de mii de turişti, printre care şi numeroşi străini, ale căror feriboturi au fost nevoite să rămână în porturile din Atena, sporind de asemenea riscurile de incendii, informează Agerpres.
17:50
„Fapte de o gravitate deosebită”. R. Moldova cere suplimentar Greciei extrădarea lui Plahotniuc # TVR Moldova
Procuratura Generală a Republicii Moldova informează că, pe 8 august 2025, a transmis autorităților elene o altă cerere de extrădare pe numele lui Vladimir Plahotniuc. Prima solicitare a fost remisă pe 24 iulie. Cea de-a doua cerere este legată de trei cauze penale în care Vladimir Plahotniuc are calitatea de învinuit pentru fapte de o gravitate deosebită, precizează Procuratura Generală.
17:40
Inteligența artificială nu „fură” locuri de muncă, ci le transformă – arată cel mai recent studiu realizat de Microsoft, bazat pe analiza a peste 200.000 de interacțiuni cu Copilot, asistentul A.I. integrat în Bing și Edge, relatează tvrinfo.ro.
17:10
Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ” a fost înregistrat pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia a fost luată vineri, 8 august, în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale.
16:40
Fiecare al unsprezecelea act adoptat de Parlamentul de legislatura a XI-a a fost cu sigla UE # TVR Moldova
În perioada 2021-2025 Parlamentul a adoptat 139 de acte normative de armonizare a legislației naționale la standardele europene. 21 din totalul inițiativelor legislative adoptate s-au regăsit în Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2024-2027.
Ieri
16:10
Peste 1.000 de copii din familii vulnerabile vor primi ghiozdane cu rechizite pentru școală # TVR Moldova
Câteva sute de copii din familii social vulnerabile vor incepe scoala cu ghiozdane noi, complet echipate cu rechizite. Două fundaţii neguvernamentale din Republica Moldova îşi doresc să ajute copiii care își încep drumul spre educatie în condiții dificile. Mai mulţi donatori, chiar si din Diaspora, şi agenţi economici au răspuns deja acestui apel.
15:50
Declarație comună semnată de miniștrii de Externe ai R. Moldova, României și Ucrainei la Cernăuți # TVR Moldova
Ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la cea de-a patra reuniune a Trilateralei miniștrilor afacerilor externe ai Republicii Moldova, Ucrainei și României, desfășurată la Cernăuți, alături de omologii săi, Andrii Sybiha și Oana-Silvia Țoiu. Cei trei au adoptat o declarație comună, prin care a fost reconfirmată susținerea Chișinăului și Bucureștiului pentru poporul ucrainean, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
15:40
Poliția de Frontieră: Informațiile despre accesul grănicerilor ucraineni pe teritoriul RM sunt false # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) respinge categoric informațiile apărute recent în spațiul public, potrivit cărora grănicerii din Ucraina ar avea permisiunea de a pătrunde până la 1,5 km pe teritoriul Republicii Moldova pentru a urmări persoane care evită controlul de frontieră.
15:30
A fost ales administratorul Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga”. Cine este acesta # TVR Moldova
Sergiu Spoială, a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău, anunță Agenția Proprietății Publice (APP).
15:10
Pe Aeroportul Chişinău s-a înregistrat o creştere de 60% a numărului de călători comparativ cu perioada similară a anului trecut. Intensificarea traficului aduce însă și o creștere a numărului de incidente. Problemele călătorilor și soluțiile legale pe care le au la dispoziție au fost discutate de reprezentanți ai Autorității Aeronautice Civile și ai Centrului European al Consumatorului.
14:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare pentru zilele de 9 și 10 august. Este vorba despre un cod galben de caniculă, ce va fi valabil pentru sudul și câteva raioane din centrul Republicii Moldova.
14:40
Pe strada Calea Orheiului traficul rutier va fi suspendat parțial pe benzi, în perioada 11 - 20 august, anunță autoritățile, care menționează că, în această perioadă, vor avea loc lucrări de amenajare în acest perimetru.
14:10
Opt medalii obținute de elevii români la Olimpiada de Inteligență Artificială din China # TVR Moldova
România a obținut o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, care s-a desfășurat la Beijing, China, între 2 și 9 august 2025.
13:50
Trei persoane au fost reținute și ulterior plasate în arest pentru 30 de zile pentru trafic de droguri. Unul din cei trei este preot, anunță Poliția Republicii Moldova.
13:10
Numărul cazurilor de înec în Republica Moldova a scăzut cu 50% comparativ cu anul trecut, datorită activităților constante de conștientizare și instruire desfășurate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Angajații instituției, din toate regiunile țării, continuă să informeze populația despre riscurile scăldatului nesupravegheat în perioada estivală.
13:00
Un motociclist a decedat în urma unui accident rutier produs pe strada Liviu Deleanu din Chișinău.
12:40
Oana Țoiu, la Kiev: Mulțumiri pentru inițiativa declarării zilei limbii române pe 31 august # TVR Moldova
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu, aflată la Kiev, a avut o serie de întâlniri cu autorităţile ucrainene. Şefa diplomaţiei române s-a întâlnit şi cu preşedintele Volodimir Zelenski. Întâlnirea transmite un semnal puternic privind interesul comun pentru pace, dar în egală măsură şi interesul României în procesul de reconstrucţie a ţării cotropite de ruşi.
11:50
Începând de vineri, 8 august 2025, circulația pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt (tronsonul cuprins între str. Gospodarilor și str. Mihail Frunze) din Bubuieci va fi restricționată pentru o perioadă de 30 de zile.
11:30
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat investighează o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, în privința unei persoane fizice. Este vorba de un bărbat din Chișinău care ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara organelor fiscale competente, cauzând astfel un prejudiciu considerabil bugetului de stat.
11:10
Cu atenţia schimbată de pe noi sancţiuni la adresa Rusiei pe o întâlnire cu Vladimir Putin, Donald Trump vine cu precizări. Reuniunea, ce ar putea avea loc în câteva zile, nu este condiţionată de o întâlnire Putin-Zelenski, pe care, de altfel, liderul de la Kremlin nici nu o vede posibilă în viitorul apropiat.
10:50
La data de 7 august 2025, oamenii legii au efectuat 78 de percheziții în mai multe localități ale R. Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.
10:50
Gazprom acuză Chișinăul de distrugerea „afacerii Moldovagaz” și promite să-și apere drepturile # TVR Moldova
Compania rusă Gazprom a venit cu o reacție după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis, pe 4 august, să retragă licența SA „Moldovagaz” pentru furnizarea gazelor naturale în Republica Moldova, începând cu 1 septembrie 2025, iar compania de stat Energocom a fost desemnată drept furnizor de serviciu public pentru livrarea gazului către consumatori.
10:40
La data de 7 august 2025, oamenii legii au efectuat 78 de percheziții în mai multe localități ale R. Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.
10:20
Regal de sunet și lumini la Cluj Napoca unde de aseară a început magia Untold. A zecea ediție a festivalului devenit un reper în Europa de Est aduce în România peste 250 de artiști internaționali și sute de mii de fani din întreaga lume.
09:40
Cel mai lung pod suspendat din lume ar putea fi construit în Italia, până pe insula Sicilia # TVR Moldova
Italia dă undă verde unui proiect pentru un pod cu Sicilia, o idee pe cât de străveche, pe atât de controversată. Ar fi cel mai lung pod suspendat din lume - este proiecția guvernului de la Roma, în ciuda îngrijorărilor legate de cutremure și de impactul asupra mediului.
09:10
Parisul afirmă că incendiile din sudul țării sunt o catastrofă fără precedent în istoria Franței. Premierul François Bayrou a vizitat regiunea Aude, unde flăcările au distrus peste 16.000 de hectare, case și mașini. Autoritățile spun ca din 1949 nu s-a mai văzut așa ceva. Peste 2.000 de pompieri sunt la datorie. Până zilele trecute au fost ajutați și de un detașament din România. Cel puțin un om a murit, trei sunt încă dați dispăruți.
08:40
Tot mai puține femei din R. Moldova își alăptează copiii pe o perioadă mai îndelungată # TVR Moldova
Femeile din Republica Moldova aleg tot mai rar să alăpteze copiIi pe o perioadă mai îndelungată. Ultimele date prezentate de UNICEF Moldova arată că doar 15% dintre bebelusi sunt alăptaţi până la vârsta de un an. Iar procentul continuă să scadă. Laptele matern întăreşte imunitatea bebeluşului şi stimulează dezvoltarea creierului iar specialiştii de la Spitalului Clinic Municipal "Gheorghe Paladi" au explicat importanţa alaptării şi beneficiile acesteia în cadrul unei conferinţei dedicate Săptămânii Mondiale a Alăptării.
08:10
Țoiu, întâlnire cu Zelenski la Kiev. „Ucraina luptă cu curaj şi pentru securitatea României" # TVR Moldova
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit, joi, la Kiev, cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Şefa diplomaţiei române a transmis un nou mesaj de susţinere din partea României, subliniind că Ucraina luptă pentru securitatea şi libertatea României şi a întregii Europe.
7 august 2025
20:40
Sute de peşti morţi, intraţi în putrefacţie, la suprafaţa apei şi pe malul lacului Dănceni # TVR Moldova
De două săptămâni, un dezastru ecologic afectează lacul Dănceni, din raionul Ialoveni. Sute de peşti morţi, intraţi în putrefacţie, pot fi observaţi la suprafaţa apei şi pe maluri. Locuitorii din sat se plâng de mirosul înţepător care le pătrunde şi în case. Pe de altă parte, administratorul intinderii de apă spune că, de câteva zile, lucrătorii săi extrag peştele mort, iar riscul unei epidemii nu mai există.
20:10
Campionatul Republicii Moldova la Fotbal pe Plajă se apropie de final, iar aseară au fost stabilite deja semifinalistele. Cel mai mare scor din faza sferturilor a fost înregistrat de formația Nistru.
19:40
Livia Mitrofan, fost președinte interimar al Judecătoriei Chișinău şi actual membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a primit şi ea amenințări cu moartea, la fel ca magistrata Ana Cucerescu, care a condamnat-o la şapte ani de închisoare pe Evghenia Guţul, başcana autonomiei găgăuze. Mitrofan susţine că s-a încercat a fi intimidată pentru că a susţinut crearea completelor specializate în cadrul instanțelor ce examinează dosare de rezonanţă legate de corupţie, inclusiv cea politică.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.