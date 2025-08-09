/VIDEO/ Doi bărbați străini, surprinși lipind prin Chișinău afișe false cu Maia Sandu

18:20

Condamnarea Evgheniei Guţul la şapte ani de închisoare a stârnit reacţii virulente din partea unor politicieni şi partide din Republica Moldova. Ei au criticat acest act de justiţie şi au făcut apel la emoţii amintind că başcana autonomiei găgăuze este mamă a doi copii. Cel puţin asta spun mai mulţi experţi, care consideră că unii actori politici recurg la această tactică de victimizare pentru a-i deruta pe oameni înaintea alegerilor parlamentare.