Fiecare al unsprezecelea act adoptat de Parlamentul de legislatura a XI-a a fost cu sigla UE

TVR Moldova, 8 august 2025 16:40
În perioada 2021-2025 Parlamentul a adoptat 139 de acte normative de armonizare a legislației naționale la standardele europene. 21 din totalul inițiativelor legislative adoptate s-au regăsit în Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2024-2027.
În perioada 2021-2025 Parlamentul a adoptat 139 de acte normative de armonizare a legislației naționale la standardele europene. 21 din totalul inițiativelor legislative adoptate s-au regăsit în Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2024-2027.
Câteva sute de copii din familii social vulnerabile vor incepe scoala cu ghiozdane noi, complet echipate cu rechizite. Două fundaţii neguvernamentale din Republica Moldova îşi doresc să ajute copiii care își încep drumul spre educatie în condiții dificile. Mai mulţi donatori, chiar si din Diaspora, şi agenţi economici au răspuns deja acestui apel.
Ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la cea de-a patra reuniune a Trilateralei miniștrilor afacerilor externe ai Republicii Moldova, Ucrainei și României, desfășurată la Cernăuți, alături de omologii săi, Andrii Sybiha și Oana-Silvia Țoiu. Cei trei au adoptat o declarație comună, prin care a fost reconfirmată susținerea Chișinăului și Bucureștiului pentru poporul ucrainean, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) respinge categoric informațiile apărute recent în spațiul public, potrivit cărora grănicerii din Ucraina ar avea permisiunea de a pătrunde până la 1,5 km pe teritoriul Republicii Moldova pentru a urmări persoane care evită controlul de frontieră.
Sergiu Spoială, a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău, anunță Agenția Proprietății Publice (APP).
Pe Aeroportul Chişinău s-a înregistrat o creştere de 60% a numărului de călători comparativ cu perioada similară a anului trecut. Intensificarea traficului aduce însă și o creștere a numărului de incidente. Problemele călătorilor și soluțiile legale pe care le au la dispoziție au fost discutate de reprezentanți ai Autorității Aeronautice Civile și ai Centrului European al Consumatorului.
Pe strada Calea Orheiului traficul rutier va fi suspendat parțial pe benzi, în perioada 11 - 20 august, anunță autoritățile, care menționează că, în această perioadă, vor avea loc lucrări de amenajare în acest perimetru.
România a obținut o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, care s-a desfășurat la Beijing, China, între 2 și 9 august 2025.
Trei persoane au fost reținute și ulterior plasate în arest pentru 30 de zile pentru trafic de droguri. Unul din cei trei este preot, anunță Poliția Republicii Moldova.
Numărul cazurilor de înec în Republica Moldova a scăzut cu 50% comparativ cu anul trecut, datorită activităților constante de conștientizare și instruire desfășurate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Angajații instituției, din toate regiunile țării, continuă să informeze populația despre riscurile scăldatului nesupravegheat în perioada estivală.
Un motociclist a decedat în urma unui accident rutier produs pe strada Liviu Deleanu din Chișinău.
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu, aflată la Kiev, a avut o serie de întâlniri cu autorităţile ucrainene. Şefa diplomaţiei române s-a întâlnit şi cu preşedintele Volodimir Zelenski. Întâlnirea transmite un semnal puternic privind interesul comun pentru pace, dar în egală măsură şi interesul României în procesul de reconstrucţie a ţării cotropite de ruşi.
Începând de vineri, 8 august 2025, circulația pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt (tronsonul cuprins între str. Gospodarilor și str. Mihail Frunze) din Bubuieci va fi restricționată pentru o perioadă de 30 de zile.
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat investighează o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, în privința unei persoane fizice. Este vorba de un bărbat din Chișinău care ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara organelor fiscale competente, cauzând astfel un prejudiciu considerabil bugetului de stat.
Cu atenţia schimbată de pe noi sancţiuni la adresa Rusiei pe o întâlnire cu Vladimir Putin, Donald Trump vine cu precizări. Reuniunea, ce ar putea avea loc în câteva zile, nu este condiţionată de o întâlnire Putin-Zelenski, pe care, de altfel, liderul de la Kremlin nici nu o vede posibilă în viitorul apropiat.
La data de 7 august 2025, oamenii legii au efectuat 78 de percheziții în mai multe localități ale R. Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.
Compania rusă Gazprom a venit cu o reacție după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis, pe 4 august, să retragă licența SA „Moldovagaz” pentru furnizarea gazelor naturale în Republica Moldova, începând cu 1 septembrie 2025, iar compania de stat Energocom a fost desemnată drept furnizor de serviciu public pentru livrarea gazului către consumatori.
La data de 7 august 2025, oamenii legii au efectuat 78 de percheziții în mai multe localități ale R. Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.
Regal de sunet și lumini la Cluj Napoca unde de aseară a început magia Untold. A zecea ediție a festivalului devenit un reper în Europa de Est aduce în România peste 250 de artiști internaționali și sute de mii de fani din întreaga lume.
Italia dă undă verde unui proiect pentru un pod cu Sicilia, o idee pe cât de străveche, pe atât de controversată. Ar fi cel mai lung pod suspendat din lume - este proiecția guvernului de la Roma, în ciuda îngrijorărilor legate de cutremure și de impactul asupra mediului.
Parisul afirmă că incendiile din sudul țării sunt o catastrofă fără precedent în istoria Franței. Premierul François Bayrou a vizitat regiunea Aude, unde flăcările au distrus peste 16.000 de hectare, case și mașini. Autoritățile spun ca din 1949 nu s-a mai văzut așa ceva. Peste 2.000 de pompieri sunt la datorie. Până zilele trecute au fost ajutați și de un detașament din România. Cel puțin un om a murit, trei sunt încă dați dispăruți.
Femeile din Republica Moldova aleg tot mai rar să alăpteze copiIi pe o perioadă mai îndelungată. Ultimele date prezentate de UNICEF Moldova arată că doar 15% dintre bebelusi sunt alăptaţi până la vârsta de un an. Iar procentul continuă să scadă. Laptele matern întăreşte imunitatea bebeluşului şi stimulează dezvoltarea creierului iar specialiştii de la Spitalului Clinic Municipal "Gheorghe Paladi" au explicat importanţa alaptării şi beneficiile acesteia în cadrul unei conferinţei dedicate Săptămânii Mondiale a Alăptării.
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit, joi, la Kiev, cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Şefa diplomaţiei române a transmis un nou mesaj de susţinere din partea României, subliniind că Ucraina luptă pentru securitatea şi libertatea României şi a întregii Europe.
De două săptămâni, un dezastru ecologic afectează lacul Dănceni, din raionul Ialoveni. Sute de peşti morţi, intraţi în putrefacţie, pot fi observaţi la suprafaţa apei şi pe maluri. Locuitorii din sat se plâng de mirosul înţepător care le pătrunde şi în case. Pe de altă parte, administratorul intinderii de apă spune că, de câteva zile, lucrătorii săi extrag peştele mort, iar riscul unei epidemii nu mai există.
Campionatul Republicii Moldova la Fotbal pe Plajă se apropie de final, iar aseară au fost stabilite deja semifinalistele. Cel mai mare scor din faza sferturilor a fost înregistrat de formația Nistru.
Livia Mitrofan, fost președinte interimar al Judecătoriei Chișinău şi actual membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a primit şi ea amenințări cu moartea, la fel ca magistrata Ana Cucerescu, care a condamnat-o la şapte ani de închisoare pe Evghenia Guţul, başcana autonomiei găgăuze. Mitrofan susţine că s-a încercat a fi intimidată pentru că a susţinut crearea completelor specializate în cadrul instanțelor ce examinează dosare de rezonanţă legate de corupţie, inclusiv cea politică.
Milsami Orhei și Sheriff Tiraspol vor disputa astăzi prima manșă din turul trei preliminar al Ligii Conferinței. "Vulturii Roșii" sunt favoriți în meciul de la Chișinău cu gruparea AC Virtus, campioana din San Marino, în timp ce "viespile" vor avea parte de un duel dificil pe terenul formației belgiene Royal Anderlecht.
Fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, a fost înhumat la cimitirul Ghencea Militar 3 din Bucureşti, iar la înmormântare au fost prezenţi doar familia şi apropiaţii.
Ministerul Culturii anunță lansarea mai multor proiecte social-culturale, dedicate marcării Zilei Independenței Republicii Moldova (27 august), precum și promovării patrimoniului cultural național prin sprijinirea industriei cinematografice autohtone.
Sportivii și antrenorii lotului național de Kickboxing au primit joi Drapelul de Stat al Republicii Moldova, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Ministerul Educației și Cercetării. Gestul simbolic marchează participarea, în premieră, a Republicii Moldova la Jocurile Mondiale, care vor avea loc în perioada 9–15 august, la Chengdu, China.
Autoritățile din Grecia au informat că ședința de examinare a cererii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc va avea loc pe 13 august 2025, la Curtea de Apel din Atena. Solicitarea oficială de extrădare a fost transmisă de Republica Moldova la data de 24 iulie 2025.
Potrivit datelor oficiale extrase din Registrul de stat al conducătorilor auto și din Registrul de stat al vehiculelor, un număr semnificativ de cetățeni ai Republicii Moldova cu domiciliu în regiunea transnistreană dețin permise de conducere de model național.
În acest an, în R Moldova, şase agenți economici au primit autorizația de a cultiva cânepă pentru semințe, fibre și ulei. Agricultorii văd în această cultură o oportunitate economică, iar statul pregătește măsuri pentru a susține dezvoltarea ei.
Primăria municipiului Chișinău anunță instalarea a două noi semafoare pietonale moderne pe bulevardul Moscova, în zona Centrului Comercial „Soiuz” și McDonald’s, sectorul Rîșcani. Măsura are drept scop creșterea siguranței pietonilor și eficientizarea traficului rutier într-o intersecție cu circulație intensă.
O întâlnire între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin este prevăzută ‘în următoarele zile’, iar pregătirile pentru summit au început deja, a declarat joi consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, citat de agenţiile de ştiri de stat ruse.
Ministrul Afacerilor Externe al României a început astăzi prima vizită bilaterală la Kiev a unui șef al diplomației române de la începutul invaziei nejustificate a Rusiei din 2022. Vizita are un puternic caracter simbolic și reprezintă un semnal ferm de solidaritate cu poporul ucrainean.
Cândva, a intrat în istoria Republicii Moldova ca unul dintre arhitecții „furtului miliardului”. Astăzi, el jonglează din nou cu miliarde, dar de această dată, sub controlul și cu sprijinul direct al unui alt stat – Federația Rusă.
Guvernul chinez a asigurat miercuri că a „îndemnat cetățenii chinezi să evite orice implicare în conflictul” din Ucraina, după ce președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a referit recent la „participarea în război a unor mercenari din China, Tadjikistan, Uzbekistan, Pakistan și din țări africane”, informează joi EFE și Agerpres.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de pericol de incendii cu caracter natural pentru o parte din teritoriul Republicii Moldova. Codul galben este valabil pentru următoarele 7 zile, în perioada 8-14 august.
Furtuna care s-a abătut aseară asupra mai multor localități din Republica Moldova a provocat haos. Rafalele puternice de vânt au rupt zeci copaci, fire de electricitate şi au smuls acoperişuri. Cele mai afectate localități au fost Chișinău, Bălți, Soroca și Glodeni. Potrivit autoritatilor, nu au fost inregistrate victime.
Castraveții proaspeți și bulbii uscați de ceapă din Republica Moldova pot fi exportați în Israel, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
Un grup de cercetători de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași caută o soluție inedită pentru a combate Alzheimerul: folosesc bacterii pentru a transforma deșeurile toxice de tutun într-un compus cu potențial terapeutic. Metoda lor ar putea contribui nu doar la dezvoltarea unui tratament mai bine tolerat pentru boala Alzheimer, ci și la reducerea poluării provocate de industria tutunului.
Taylor Adam Lee, soldat activ în armata SUA, este acuzat că a încercat să ofere Rusiei informații clasificate despre tancul M1A2 Abrams și alte echipamente militare ale U.S. Army, cea mai puternică armată din lume. Informațiile au fost confirmate chiar de oficialii americani iar soldatul american, acuzat de trădare, a fost arestat. El ceruse la schimb și cetățenia rusă.
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că mai rămân doar 7 zile în care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, aflați în străinătate, se pot înregistra pentru a participa la votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
Ucraina a redeschis miercuri canalul Bâstroe, care face legătura între Dunăre şi Marea Neagră şi fusese închis după o explozie survenită pe un dragor în luna iulie, a anunţat Autoritatea porturilor maritime ucrainene (USPA), relatează tvrinfo.ro, citând Reuters.
Elevii români au obţinut patru medalii de aur la Olimpiada Internaţională de Informatică, care s-a desfăşurat în Bolivia.
O nouă ședință de judecată în dosarul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, are loc astăzi la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Procurorii cer prelungirea controlului judiciar pe numele lui Ciochină, în condițiile în care măsura actuală expiră pe 9 august.
În perioada anilor 2021-2025 au fost înaintate trei moțiuni de cenzură de către opoziția parlamentară, toate trei fiind respinse. De asemenea, au fost depuse 13 moțiuni simple, șapte dintre care au fost înregistrate în anul 2025. Opt moțiuni au fost respinse de Parlament, iar cinci moțiuni simple nu au fost examinate.
În ultimele zile, Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112 menționează că a recepționat un val de apeluri false inițiate automat de sisteme robotizate și inteligență artificială, fără intervenție umană directă.
