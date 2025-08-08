(VIDEO) Competiția internațională „Cupa Lunetiștilor”, la poligonul de la Bulboaca
PulsMedia, 8 august 2025 20:50
Poligonul de la Bulboaca a devenit punctul de întâlnire a lunetiștilor din Republica Moldova, România și Polonia, care și-au testat limitele în cadrul competiției internaționale „Cupa Lunetiștilor”.
Acum o oră
20:50
Acum 2 ore
20:10
(VIDEO) Cetățenii străini care lipeau afișe cu conținut de chemare la ură au fost reținuți # PulsMedia
Cei doi bărbați au fost reținuți, fiind suspectați de pregătirea dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova. Unul dintre ei, în timpul audierilor a recunoscut că a participat la taberele de instruiri privind dezordinile în masă, organizate în Serbia, Bosnia și Herțegovina, în perioada precedentului scrutin electoral și Referendum, despre care oamenii legii au anunțat în acea perioadă.
20:00
Marina Grițenko, medic militar care a salvat numeroase vieți pe câmpul de luptă, a fost ucisă pe 7 august în urma unui atac cu dronă efectuat de forțele rusești. Alături de ea și-au pierdut viața doi camarazi.
19:40
(VIDEO) Incendii violente în mai multe zone din Grecia. În unele locuri pompierii pot interveni doar pe cale aeriană # PulsMedia
Un incendiu de vegetație a ucis cel puțin o persoană și a mistuit case și terenuri agricole într-o localitate de lângă Atena, vineri, în timp ce pompierii greci se străduiau să stingă o serie de incendii la începutul a ceea ce se prognozează a fi câteva zile de vânturi puternice.
Acum 4 ore
18:50
(VIDEO) Partizan ucrainean, surprins în timp ce plasează explozibili la o bază aeriană din Rusia # PulsMedia
O înregistrare video surprinde un partizan efectuând un act îndrăzneț de sabotaj în adâncul teritoriul rus. Atacul a avut loc la o bază aeriană aflată la 550 km nord de Ucraina și a vizat un elicopter de atac.
18:40
(VIDEO) „Diversiune” electorală la Chișinău, demascată de IGP. Doi „turiști” dubioși reținuți # PulsMedia
Astăzi, în jurul orei 16:00, polițiștii au reținut doi cetățeni străini care lipeau, în capitală, afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă.
18:40
NO COMMENT (VIDEO) Momentul în care s-a produs accidentul mortal cu implicarea unui motociclist în Chișinău # PulsMedia
Momentul impactului unui motociclist în vârstă de 33 de ani, cu un microbuz, în urma căruia acesta a decedat astăzi în sectorul Buiucani, a fost surprins de o cameră de supraveghere. Imaginile au fost publicate pe canalul de Telegram Ultima Oră.
18:30
Pelerinaj în Moldova care folosește abuziv imaginea președintei Maia Sandu și a Mitropoliei Basarabiei # PulsMedia
Pe străzile Chișinăului au apărut afișe care folosesc în mod abuziv și fals numele președintei Maia Sandu și al Mitropoliei Basarabiei. „Acestea nu au nicio legătură cu Președinția sau cu Mitropolia Basarabiei și sunt parte dintr-o tentativă clară de manipulare a opiniei publice”, a reacționat Igor Zaharov, purtător de cuvânt la Președinție.
18:10
Reacții internaționale de condamnare a planului israelian de a prelua controlul asupra orașului Gaza # PulsMedia
Cabinetul de securitate a aprobat în noaptea de joi spre vineri un plan prezentat de prim-ministrul Benjamin Netanyahu vizând preluarea controlului orașului Gaza, devastat de război și aflat în plină criză umanitară. Anunțul a fost urmat de numeroase reacții internaționale, relatează agențiile internaționale de presă.
18:00
(VIDEO) O dubă a fost lovită din plin de un tren, dipă ce a rămas blocată între bariere, în Polonia # PulsMedia
O dubă rămasă blocată între bariere a fost lovită în plin de un tren. Incidentul s-a petrecut vineri dimineața, în Wola Filipowska, lângă Cracovia, iar imaginile au fost făcute publice de oamenii legii.
17:40
Întrevedere de lucru între CSM și Agentul Guvernamental privind cooperarea în domeniul drepturilor omului # PulsMedia
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au avut o întrevedere de lucru cu Agentul Guvernamental, în vederea consolidării cooperării instituționale și a unei mai bune coordonări în reprezentarea Republicii Moldova în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) și Comitetul de Miniștri al CoE.
Acum 6 ore
17:20
Judecătorii Vitalie Budeci și Serghei Pilipenco, audiați de Comisia de Evaluare a Judecătorilor # PulsMedia
Miercuri, 6 august 2025, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a desfășurat două audieri publice în cadrul procesului de evaluare externă extraordinară. Este vorba despre Vitalie Budeci, candidat la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, și Serghei Pilipenco, judecător la Curtea de Apel Sud.
17:20
Procuratura Generală a mai transmis o cerere de extrădare autorităților din Grecia pe numele lui Vladimir Plahotniuc # PulsMedia
Procuratura informează că, la 08 august 2025, a transmis autorităților elene o cerere de extrădare suplimentară referitoare la Vladimir Plahotniuc, adițional la cea expediată anterior, la 24 iulie.
17:10
Schimburile comerciale dintre Moldova și Bulgaria au depășit 267 milioane de dolari, marcând o creștere de 14,8% față de 2023 # PulsMedia
Bulgaria este al șaselea cel mai important partener economic al Republicii Moldova din Uniunea Europeană. În 2024, valoarea totală a schimburilor comerciale dintre cele două țări a depășit 267 milioane de dolari, marcând o creștere de 14,8% față de 2023.
17:10
Iaroslav Martin, fostul director al Serviciului Protecție și Pază de Stat, a fost condamnat. Decizia a fost luată astăz de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
17:00
Soldații în termen din garnizoanele Chișinău și Cahul au depus Jurământul Militar de credință Patriei.
16:50
(FOTO) Serviciul Hidrometeorologic de Stat, dotat cu stații meteorologice și hidrologice avansate # PulsMedia
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) va oferi date mai exact despre starea vremii și nivelul apei. Instituția a fost dotată cu stații meteorologice și hidrologice avansate, precum și cu 14 senzori pentru monitorizarea temperaturii și umidității solului. Echipamentele vor fi instalate în 18 localități din țară.
16:40
Campania de promovare a modului sănătos de viață „Fii conștient – trăiește sănătos!” este în plină desfășurare în mai multe localități din țară. În această săptămână, zeci de elevi din raionul Glodeni au fost implicați într-o sesiune interactivă de instruire, organizată în incinta Liceului Teoretic „Vasile Coroban”.
16:20
(VIDEO) Doi adolescenți, surprinși cu droguri în timp ce încercau să le ascundă într-o zonă forestieră din capitală # PulsMedia
Doi adolescenți, de 15 și 16 ani, cu 40 de pachețele ce conțineau o substanță albă cristalizată, cu aspect similar drogurilor de tip PVP (sare), au fost prinși în flagrant de un echipaj al Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO), în timp ce intenționau să plaseze drogurile în ascunzișuri, într-o fâșie forestieră din sectorul Centru al capitalei.
16:10
Se încheie perioada de solicitare a sprijinului per cap de animal pentru ovine și caprine # PulsMedia
8 august este ultima zi în care crescătorii de oi și capre pot depune cereri pentru obținerea plăților directe per cap de animal, oferite din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.
16:10
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 11-20 august 2025, va fi suspendat parțial (pe benzi) traficul rutier pe str. Calea Orheiului, tronsonul cuprins între str. Petricani și bd. Renașterii Naționale.
16:00
CEC a înregistrat Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ” pentru parlamentare și a aprobat modificări la Blocul „Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei” # PulsMedia
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ” pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, constituit de către Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII” și Partidul Politic Partidul Verde Ecologist. De asemenea, a fost înregistrat simbolul electoral al blocului.
15:50
2,5 milioane USD investiți în populația vulnerabilă și integritatea refugiaților în perioada 2023–2025 # PulsMedia
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a găzduit evenimentul de încheiere a proiectului „Sprijin pentru implementarea reformei asistenței sociale în Moldova, inclusiv pentru familiile de refugiați”, finanțat de Guvernul Elveției și implementat de UNICEF, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) și Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), care a avut loc pe 7 august curent.
15:30
Poliția de Frontieră dezminte zvonurile privind accesul grănicerilor ucraineni în Moldova # PulsMedia
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră respinge informațiile apărute în spațiul public conform cărora grănicerii din Ucraina ar avea permisiunea de a intra până la 1,5 km pe teritoriul Republicii Moldova pentru a urmări persoane care evită controlul de frontieră.
15:30
Miniștrii afacerilor externe din Moldova, România și Ucraina au avut o întâlnire în formatul trilateral, la Cernăuți # PulsMedia
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la cea de-a patra reuniune a Trilateralei miniștrilor afacerilor externe ai Republicii Moldova, Ucrainei și României, desfășurată la Cernăuți, alături de omologii săi, Andrii Sybiha și Oana-Silvia Țoiu. În cadrul formatului „Ucraina – Moldova – România”, pentru prima dată în regim online, au luat parte și miniștrii de externe ai Poloniei și Lituaniei – Radosław Sikorski și Kęstutis Budrys.
Acum 8 ore
15:10
Peste 230 de sesizări privind fapte de corupție, examinate de SPIA în primele șase luni ale anului # PulsMedia
Transparența, corectitudinea și reacția promptă în fața abaterilor rămân principii de bază în activitatea Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne. În cadrul ședinței de bilanț pentru semestrul I al anului 2025, la care a participat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, au fost trecute în revistă principalele rezultate și măsurile întreprinse pentru protejarea legalității și întărirea culturii instituționale a integrității.
15:10
Sergiu Spoială a câștigat concursul pentru funcția de administrator al Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” # PulsMedia
Administrația aeroportului anunță că în urma celor două etape ale procesului – preselecția și interviul – Sergiu Spoială a obținut cel mai mare punctaj și a fost desemnat câștigător dintre cei 11 candidați înscriși.
15:00
(FOTO) O nouă promoție de agenți de penitenciare: 37 de absolvenți au primit certificatele de absolvire # PulsMedia
O nouă promoție de agenți de penitenciare au primit certificatele de absolvire a cursului de formare inițială, în cadrul unei ceremonii organizate la Centrul de Instruire al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Evenimentul a avut o dublă semnificație, întrucât instituția marchează 30 de ani de la înființare.
14:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis vineri, 8 august, o avertizare cod galben de caniculă valabilă pentru perioada 9–10 august 2025.
14:40
(VIDEO) Un pod plin cu turiști s-a prăbușit în China. Cinci oameni au murit și 24 au fost răniți # PulsMedia
Cinci persoane au murit și alte 24 au fost rănite după ce un pod suspendat s-a prăbușit în China. Incidentul a avut loc miercuri, 6 august, într-o zonă turistică din regiunea Xinjiang, potrivit revistei americane People Magazine și presei locale.
14:30
Transportatorii vor protesta pe 14 august în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto că acțiunea are drept scop exprimarea dezacordului față de politicile Guvernului, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ANTA și ale Ministerului Afacerilor Interne.
14:20
Trei adolescenţi arestaţi, iar unul de 15 ani plasat în detenţie provizorie, după ce planificau un atac armat într-o şcoală privată din Danemarca # PulsMedia
Trei adolescenţi care voiau să comită un atac armat într-o şcoală, la Kolding, în Jutland, în sudul Danemarcei, au fost arestaţi, evitându-se astfel o dramă, potrivit Danmarks Radio.
14:10
20 de cadre didactice beneficiază de formări în domeniul competențelor pedagogice digitale în cadrul Programului KLIC 2025 # PulsMedia
Douăzeci de cadre didactice din întreaga țară participă la instruiri în domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale (TIC), în cadrul programului de formare Korean Learning Innovation Cooperation (KLIC) 2025. Programul are drept scop dezvoltarea competențelor pedagogice digitale și facilitarea schimbului de bune practici între profesorii din Republica Moldova și cei din Republica Coreea.
13:50
SURSE // (FOTO) Cine este „slujitorul lui Dumnezeu” implicat în „afaceri” cu droguri pe Telegram # PulsMedia
Poliția a anunțat despre destructurarea activității unei grupări infracționale specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul municipiului Chișinău și raionului Strășeni, din care ar fi făcut parte și un preot.
13:40
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Strășeni, au documentat și destructurat activitatea unei grupări infracționale specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul municipiului Chișinău și raionului Strășeni.
13:40
Un cunoscut om de afaceri din Texas, pasionat de vânătoarea de trofee, a murit duminică în Africa de Sud, după ce a fost atacat de un bivol de aproape o tonă și jumătate, scrie publicația Bild.
13:30
Luxemburgul este statul european cu cel mai mare salariu minim pe economie, în valoare de aproximativ 2.700 de euro pe lună. De altă parte, salariul minim cel mai mic, de puțin peste 160 de euro, a fost înregistrat în Ucraina, următoarea, la coada clasamentului, este Moldova, cu un salariu minim lunar de 285 de euro.
13:30
13:30
Nina Cereteu, în Washington: Sunt impresionată de interesul partenerilor din SUA pentru dezvoltarea orașelelor noastre și a Republicii Moldova în general # PulsMedia
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, participă, în perioada 6-17 august, la programul „Lumea Deschisă” („Open World”), organizat de Congresul SUA și Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova. Acest program este un schimb profesional destinat liderilor locali din domeniul civic și politic.
Acum 12 ore
13:20
Marian Lupu, la Soroca: Economia nu trebuie să fie despre jecmăneală, ci despre bunăstare # PulsMedia
Lipsa forței de muncă și legea care limitează plățile în numerar sunt principalele dificultăți semnalate de legumicultorii și muncitorii sezonieri din raionul Soroca. Despre aceste probleme a discutat liderul Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, în cadrul unei vizite desfășurate joi, alături de președintele Organizației Teritoriale Soroca, Victor Său, și vicepreședintele formațiunii, Radu Burduja.
13:10
(VIDEO) Fără liceu în satul Zaim. Părinții protestează și cer Ministerului Educației revizuirea deciziei # PulsMedia
Revolte în satul Zaim, raionul Căușeni, după ce părinții au fost anunțați că elevii vor fi nevoiți să meargă la liceul din raion, întrucât în sat nu sunt suficienți copii. Responsabilii școlii spun că au fost depuse 21 de cereri, iar liceul, cu o singură clasă de a X-a, nu poate activa, conform ordinului Ministerului Educației.
13:10
(VIDEO) Conflict pe o stradă din Bălți: Un bărbat, transportat la spital, după ce a fost bătut de un șofer # PulsMedia
Un bărbat a fost transportat la spital, după ce a fost agresat fizic de un șofer. Potrivit oamenilor legii, incidentul a avut loc pe data de 7 august, pe o stradă din Bălți.
12:30
(VIDEO) Un motociclist a decedat în urma unui accident, pe strada Liviu Deleanu din capitală # PulsMedia
Un bărbat de 41 ani, la volanul unui Ford, nu s-ar fi asigurat în timp ce efectua manevra de întoarcere, moment în care a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat de 33 de ani.
12:20
În lipsa sprijinului de la Guvern, orașul Fălești își repară drumurile din resurse proprii # PulsMedia
La Fălești au început lucrările de reconstrucție a străzii Ștefan cel Mare, precum și parțial a străzii 31 August. În lipsa sprijinului financiar de la centru, primăria realizează lucrările din resurse proprii. Investiția, în valoare de 5,3 milioane de lei, este finanțată integral din bugetul local, conform deciziei Consiliului Local Fălești.
12:10
Activități economice ilegale de peste 10 milioane de lei: Un chișinăuian, bănuit de evaziune și spălare de bani # PulsMedia
Un bărbat din Chișinău ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara organelor fiscale competente, cauzând astfel un prejudiciu considerabil bugetului de stat. În scopul disimulării provenienței ilicite a veniturilor obținute, suspectul ar fi efectuat mai multe tranzacții financiare și ar fi procurat bunuri mobile și imobile în valoare totală de aproximativ 10,6 milioane lei.
12:10
(VIDEO) Agent de circulație sub acoperire? Curajul temporar al unui șofer într-o intersecție din sectorul Botanica # PulsMedia
Într-o intersecție din sectorul Botanica, un tip cu BMW și-a asumat rolul unui astfel de ”agent sub acoperire”. Acesta s-a oprit în intersecție, blocând intenționat un flux de mașini pentru favoriza traversarea celui din sensul opus. Huiduiala generată nu l-a afectat deloc.
09:40
(VIDEO) Corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani: Doar două persoane reținute de INI, în urma a zeci de percheziții în toată țara # PulsMedia
Ofițerii INI și cei ai subdiviziunilor teritoriale, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger” la 7 august, au efectuat 78 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.
Ieri
19:50
Nouă tragedie pe șantierul „Satul German” al omului de afaceri Ceslav Ciuhrii. Un străin a murit după ce s-a prăbușit în gol # PulsMedia
Un bărbat a murit, după ce s-a prăbușit în gol de la înălțime. Tragedia a avut loc astăzi, în jurul orei 10:29, pe teritoriul șantierului „Satul German” din sectorul Botanica, susțin sursele PulsMedia.
18:30
O mamă a stat închisă pe nedrept 20 de ani pentru că și-ar fi ucis cei patru copii. A respins compensația de 2 milioane de dolari oferită de autorități # PulsMedia
Statul australian New South Wales i-a oferit o compensaţie de două milioane de dolari australieni (1,3 milioane de dolari SUA - n. red.) unei mame închise pe nedrept 20 de ani pentru că şi-ar fi ucis cei patru copii, dar avocata ei a respins suma ca „inechitabilă şi incorectă", potrivit Reuters.
17:50
Cei mai recenți roboţi „lupi” înarmaţi ai Chinei, o nouă versiune a patrupedelor militare concepute pentru a se apropia pe nesimţite de duşmani, pot să tragă asupra ţintelor cu precizie şi să funcţioneze pe terenuri dificile, au relatat miercuri media de stat chineze, informează AFP.
